Western media whitewashes Israeli massacre of Palestinians seeking aid Major news organizations used vague headlines to downplay Israel’s role in killing at least 100 Palestinians desperate to receive food from a humanitarian aid convoy in Gaza Thursday

Die Leichen der bei dem „Mehlmassaker“ getöteten Menschen im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt im Gazastreifen am 28. Februar 2024. (Bildnachweis: Mohammed Najjar, France

Mit vagen Schlagzeilen spielten die großen Nachrichtenorganisationen die Rolle Israels bei der Tötung von mindestens 100 Palästinensern herunter, die am Donnerstag verzweifelt versuchten, Lebensmittel von einem humanitären Hilfskonvoi in Gaza zu erhalten

24)

Westliche Medien beschönigen israelisches Massaker an hilfesuchenden Palästinensern

News Desk

2. MÄRZ 2024

Die westlichen Medien versuchen, die Tötung von über 100 Palästinensern, die am 29. Februar in der Al-Rashid-Straße in Gaza Hilfe von einem humanitären Konvoi suchten, durch Israel zu vertuschen.

Führende westliche Medien verwendeten vage Schlagzeilen, in denen entweder verschwiegen wurde, dass Israel das Feuer auf die hungernden Palästinenser eröffnete, die sich versammelt hatten, um Blumensäcke in Empfang zu nehmen, oder in denen suggeriert wurde, dass die meisten Todesopfer durch eine Massenpanik zu beklagen waren, ohne zuzugeben, dass die israelischen Schüsse selbst die Panik verursacht hatten.

Die US-Nachrichten-Website Axios titelte: „Dutzende Palästinenser bei Zwischenfall um Hilfskonvoi in Gaza getötet“.

Trotz der Schlagzeile räumte Axios ein, dass „der IDF-Beamte sagte, die israelischen Streitkräfte hätten auf Dutzende von palästinensischen Zivilisten geschossen“ und dass „die Polizei, die die Hilfskonvois eskortierte, Anfang des Monats den Dienst quittierte, nachdem sie von Israel ins Visier genommen worden war“, was jedes Mal, wenn ein Hilfskonvoi eintraf, um Nahrungsmittel zu verteilen, ein Sicherheitsvakuum und Chaos verursachte.

Reuters ließ in seiner Schlagzeile jegliche israelische Rolle unerwähnt und schrieb: „Mehr als 100 Tote bei Hilfstransporten in Gaza, insgesamt über 30.000 Tote“.

Reuters zitierte dann einen israelischen Beamten, der bestätigte, dass die Truppen „das Feuer eröffneten und eine unbekannte Zahl von Menschen in einer ‚begrenzten Reaktion‘ töteten“.

Nachdem sie den Bericht des Gesundheitsministeriums von Gaza zitiert hatte, wonach Israel das Feuer eröffnete und etwa 100 Menschen tötete, deutete Reuters an, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Schüssen und der Panik gab, bei der möglicherweise auch viele Palästinenser getötet wurden.

Die Agentur wiederholte die Behauptung eines israelischen Beamten und erklärte: „Israel machte jedoch die Menschenmengen, die Hilfslieferwagen umzingelten, für die Todesfälle verantwortlich und sagte, die Opfer seien zertrampelt oder überfahren worden.“

Auch CNN ließ in seiner Schlagzeile für einen Videobericht über den Vorfall jegliche Erwähnung der israelischen Rolle weg. Die Schlagzeile lautete: „104 Zivilisten getötet, die versuchten, Zugang zu Lebensmittel-Hilfslieferwagen in Gaza zu erhalten, laut palästinensischem Gesundheitsministerium“.

Im Bericht selbst räumte CNN-Korrespondent Jeremy Diamond jedoch ein, dass „unsere Augenzeugen vor Ort darauf hinweisen, dass es die israelischen Schüsse waren, die diejenigen, die sich um den Lastwagen versammelt hatten, dazu veranlassten, vom Tatort zu fliehen und dabei einige dieser Personen zu überfahren.“

Diamond fügte hinzu, dass es sich eindeutig um mehr als nur um Schubsen und Trampeln gehandelt habe, wie von israelischer Seite behauptet, und dass das israelische Militär laut Augenzeugen auch das Feuer auf diese Personen eröffnet habe.

Er fügte hinzu, dass Israel die Verantwortung für jegliches Chaos und Getrampel trage, da es palästinensische Polizisten getötet habe, die früher die Hilfskonvois begleiteten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und Plünderungen zu verhindern, sich jetzt aber wegen der Gefahr weigern, dies zu tun.

„Und es hat auch damit zu tun, dass das israelische Militär in der Vergangenheit Polizisten ins Visier genommen hat, die diese Hilfskonvois begleiteten. Es gibt also nur sehr wenig Sicherheit für diese Konvois“, erklärte Diamond und räumte ein, dass die Palästinenser verzweifelt sind und hungern.

Auch die New York Times spielte die Rolle Israels herunter und behauptete, dass in erster Linie die hungernden Menschen im Gazastreifen für die Todesfälle verantwortlich seien und nicht die israelischen Schüsse. Die Schlagzeile lautete: „Hungrige Menschen aus dem Gazastreifen drängen sich vor einem Hilfskonvoi, ein Gedränge von Leichen, israelische Schüsse und ein tödlicher Tribut.“

Die Zeitung räumte zwar ein, dass die israelischen Streitkräfte das Feuer eröffneten, suggerierte aber, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Schüssen und der Massenpanik gebe, indem sie sofort hinzufügte, dass das israelische Militär „die meisten Todesfälle einer Massenpanik zuschrieb“.

Der Artikel bestätigte, dass das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Gaza-Stadt „die Leichen von 12 Schussopfern aufgenommen hat und etwa 100 Menschen mit Schusswunden zur Behandlung dorthin gebracht wurden, so der Direktor des Krankenhauses, Hussam Abu Safiya.“

Der Artikel zitierte ferner einen Arzt, Yehia Al Masri, der sagte, er habe „Dutzende von Menschen mit Schusswunden gesehen, unter anderem in Kopf, Hals und Leiste, sowie blutgetränkte Mehlsäcke“.

In einer anderen Schlagzeile der New York Times wurde die Rolle der israelischen Armee bei der Eröffnung des Feuers verschleiert: „I.D.F.-Videos sorgen für Verwirrung über Gazaner, die bei Hilfsmaßnahmen getötet wurden.“

Der Artikel befasste sich mit Drohnenaufnahmen, die von der israelischen Armee veröffentlicht wurden und angeblich zeigen, dass die Todesfälle auf eine Massenpanik und nicht auf israelisches Feuer zurückzuführen sind.

Das Video trug jedoch nicht zu der Verwirrung bei. Vielmehr lieferte es weitere Beweise dafür, dass die israelischen Streitkräfte das Feuer auf die um die Lastwagen versammelten Menschenmengen eröffneten.

In dem Bericht heißt es, das Video zeige, dass „Menschenmassen sich um jeden Lastwagen drängen, in der Hoffnung, Säcke mit Lebensmitteln zu fangen, die hinten heruntergeworfen werden. An einem Punkt scheinen die Menschen in der Menge plötzlich in Panik zu geraten und in verschiedene Richtungen zu rennen“.

Weiter heißt es: „Ein anderer Ausschnitt aus dem IDF-Filmmaterial zeigt zwei israelische Panzer eine Viertelmeile weiter und mindestens ein Dutzend Leichen, die in der Nähe liegen.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …