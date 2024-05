The US student Intifada: Palestine’s new soft power leverage An unprecedented wave of US student protests in support of Gaza has dismantled Israeli soft power and handed it to Palestinians.

Die Intifada der US-Studenten: Palästinas neues Soft-Power-Druckmittel

Eine beispiellose Welle von US-Studentenprotesten zur Unterstützung des Gazastreifens hat die israelische „Soft Power“ demontiert und sie den Palästinensern überlassen.

Von Mohamad Hasan Sweidan

APR 30, 2024

Am 18. April begannen Studenten der Columbia University in New York mit einem Sit-in auf dem Rasen des Campus, um gegen die anhaltenden finanziellen Verbindungen der Ivy-League-Institution zu Unternehmen zu protestieren, die mit Israels Besetzung Palästinas und dem brutalen Krieg gegen Gaza in Verbindung stehen.

Die Demonstrationen weiteten sich schnell auf andere führende US-Universitäten aus, darunter die New York University, Yale, das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und die University of North Carolina, als die Forderungen nach einem Ende des Krieges und der Unterstützung des Besatzungsstaates lauter wurden.

Diese wachsende Welle des studentischen Aktivismus in den USA und weltweit ist von entscheidender Bedeutung: Sie stellt die Soft-Power-Wirkung der Operation Al-Aqsa-Flut des Widerstands dar und wird, wie andere historische, massenhafte US-Studentenbewegungen gegen die südafrikanische Apartheid und den Vietnamkrieg, wahrscheinlich die amerikanische Unterstützung für die israelischen Aggressionen ins Wanken bringen.

Jahrzehntelang haben die USA Israel als Leuchtturm der Demokratie in einer Region dargestellt, die von autoritären Regimen beherrscht wird, und es oft als „die einzige Demokratie“ in Westasien bezeichnet, um ihre unerschütterliche Unterstützung zu rechtfertigen.

In jüngster Zeit hat sich die öffentliche Wahrnehmung jedoch geändert, insbesondere unter der westlichen Jugend, die Israelis zunehmend als „Terroristen“ und „Kolonisatoren“ bezeichnet. Diese Veränderung des Diskurses, die durch die globale Verbreitung von Informationen und Aktivismus vorangetrieben wird, wird erhebliche Auswirkungen auf das zionistische Gebilde haben.

Israels Ruf in der Welt war bereits angeschlagen, als Südafrika Anfang des Jahres vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) Anklage wegen Völkermordes gegen den Staat erhob – das erste Mal, dass Israel auf dieser Ebene mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurde.

Im März forderte der IGH Israel auf, sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der Bewohner des Gazastreifens mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln zu gewährleisten, und wies dabei auf die bereits bestehenden schweren Hungersnöte hin.

Ein harter Schlag für die Marke Israel

„Soft Power“ wird von Joseph Nye definiert als „die Fähigkeit, das Gewünschte durch Anziehungskraft und nicht durch Zwang oder Druck zu erreichen“.

Joshua Kurlantzick, Senior Fellow für Südostasien beim einflussreichen Council on Foreign Relations, argumentiert, dass „Soft Power bei der Erzielung politischer Ergebnisse effektiver sein kann als Hard Power, weil sie die Präferenzen anderer beeinflusst, anstatt sie durch Zwang zu Veränderungen zu zwingen.“

Diese Form des Einflusses entsteht durch Kultur, Werte und Politiken, die allgemein attraktiv und moralisch legitim sind – und daher schwieriger zu kontrollieren.

Jahrzehntelange „Nation-Branding“- oder Soft-Power-Initiativen Tel Avivs im Westen, die darauf abzielten, die Vorstellung von Israel als „einziger Demokratie“ in Westasien, die die „jüdisch-christlichen Werte“ des Westens teilt, tief zu verankern, sollten Washingtons bedingungslose Unterstützung für den Besatzungsstaat rechtfertigen.

Es bedurfte jedoch einer harten Machtdemonstration der Palästinenser, um diesen narrativen Würgegriff im Westen zu lösen. Innerhalb weniger Wochen nach der Operation Al-Aqsa-Flut sah die westliche Bevölkerung zum ersten Mal das wahre Gesicht des Zionismus – entfesselt in einem überwältigenden militärischen Angriff auf Krankenhäuser, Universitäten, die Infrastruktur und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens.

Hätte Tel Aviv nicht mit „harter Gewalt“ reagiert, wäre die Stimmung im Westen vielleicht fest auf der Seite Israels geblieben. Stattdessen hat sich die westliche Bevölkerung mit diesen schrecklichen Szenen und mit den Palästinensern vor Ort im Gazastreifen auseinandergesetzt und die Unterstützung für die palästinensische Sache auf der ganzen Welt durch „Soft Power“ verstärkt.

Westasiatische Kriege könnten nicht erreichen, was die Aufnahmen aus dem Gazastreifen bewirkt haben: Nicht nur, dass die Zweistaatenlösung und die palästinensische Sache wieder ganz oben auf der internationalen Agenda stehen, sondern auch, dass zum ersten Mal in der kurzen Geschichte Israels die Existenzberechtigung seines kolonialen Projekts breit diskutiert wird, und zwar in einer unvorsichtigen Sprache.

Anerkennung Palästinas als Staat

Auf dem Gebiet der sanften Macht hat der palästinensische Widerstand Palästina wieder auf die Landkarte gebracht. Heute haben sich Spanien, Irland, Malta, Slowenien und Norwegen bereit erklärt, den Staat Palästina anzuerkennen – ein entscheidender Schritt, der durch die humanitäre Krise in Gaza und das strategische Versagen der einst so erfolgreichen israelischen Militärmaschinerie beeinflusst wurde.

Keine dieser diplomatischen Entwicklungen wäre ohne die Operation Al-Aqsa-Flut zustande gekommen, die die nachfolgenden Ereignisse ausgelöst hat.

Axios berichtet unter Berufung auf zwei US-Beamte, dass US-Außenminister Antony Blinken das Außenministerium gebeten hat, nach dem Gaza-Krieg „eine Überprüfung durchzuführen und politische Optionen für eine mögliche Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die USA und die internationale Gemeinschaft vorzulegen“.

Obwohl in absehbarer Zeit keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind, weist das Blatt darauf hin, dass dies eine mögliche Änderung der US-Außenpolitik bedeutet.

Sogar Großbritannien, das für das Mandat verantwortlich ist, das zur Gründung Israels führte, hat sich bereit erklärt, einen palästinensischen Staat bald nach einem Waffenstillstand in Gaza anzuerkennen, ohne den Abschluss langwieriger Friedensgespräche abzuwarten.

Die Auswirkungen des Gaza-Krieges werden auch durch den Kontrast bei den Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat deutlich: von einem Resolutionsentwurf im Jahr 2014, der nur minimale Unterstützung erhielt, bis hin zu einer starken Mehrheit für die Vollmitgliedschaft Palästinas im April 2024 – mit der einzigen Gegenstimme der USA.

Die Machtkarte: Studentenproteste für Palästina

In etwas mehr als einer Woche haben sich Tausende von Studenten in den gesamten USA zu Protesten versammelt und ein Ende des Völkermords in Gaza, einen Stopp der US-Militärhilfe für Israel, die Abtrennung von Universitätsgeldern von israelischen Einrichtungen, Unternehmen und Universitäten sowie die Wahrung ihres Rechts, auf dem Campus zu protestieren, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen, gefordert.

Während dieser Demonstrationen wurden mehr als 900 Menschen an mindestens 15 Hochschulen im ganzen Land verhaftet, wobei zahllose studentische Aktivisten von staatlichen Sicherheitskräften mit brutaler Gewalt angegriffen wurden.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieser Demonstrationen war die Anwesenheit von Fahnen, die mit Widerstandsbewegungen wie der libanesischen Hisbollah in Verbindung gebracht werden, die lange Zeit vom US-Establishment verteufelt wurden. Dieser Wandel spiegelt wider, wie einst verleumdete westasiatische Widerstandsbewegungen unter amerikanischen Universitätsstudenten an moralischer Zugkraft gewonnen haben und die Denkweise künftiger US-Führungskräfte beeinflussen.

Auf der anderen Seite hat der in den USA geborene und ausgebildete israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Universitätsproteste als „schrecklich“ bezeichnet und die studentischen Aktivisten – viele von ihnen Juden – als „antisemitisch“ bezeichnet.

Tel Aviv sieht in den Campus-Protesten eine langfristige existenzielle Bedrohung für Israel und fürchtet die Auswirkungen, die diese jungen Einflussnehmer auf die Außenpolitik der USA haben könnten.

Vor diesem Hintergrund haben zwei Abgeordnete des Staates New York, die von beiden großen Parteien unterstützt werden und insbesondere von der zionistischen Organisation AIPAC mit rund 1.329.480 Dollar im Wahlzyklus 2022-2024 finanziert werden, einen Gesetzentwurf eingebracht, der auf eine strenge „Überwachung des Antisemitismus“ an Universitäten abzielt – ein Schritt, der als von der israelischen Lobby beeinflusst angesehen wird.

Gespräche über harte Macht

Der Appell, Palästina zu unterstützen, hat auch außerhalb der US-Hochschulen Anklang gefunden. Neben Japan und Südkorea finden jetzt auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Irland große Demonstrationen statt, die ein Ende des Gaza-Konflikts fordern.

Dies spiegelt eine breitere Verschiebung wider, die in US-Meinungsumfragen seit Beginn des Gaza-Kriegs zu beobachten ist und auf eine wachsende Missbilligung des Konflikts unter der westlichen Jugend hinweist, die etwa 20,66 Prozent der US-Bevölkerung ausmacht.

Der Gaza-Krieg und regionale Ereignisse haben die Wahrnehmung der Verwundbarkeit Israels tiefgreifend beeinflusst. Vorfälle wie die Widerstandsoperationen vom 7. Oktober und der iranische Vergeltungsangriff vom 13. April haben die absolute Abhängigkeit Israels von westlichen Regierungen offenbart – in Bezug auf Waffen und politische Deckung -, die nun selbst zur Anwendung von Gewalt gegriffen haben, um Kritiker zu unterdrücken.

Daher muss jede Diskussion über Israels schwindende „soft power“ und die weltweite jugendliche Protestbewegung die „hard power“ anerkennen und würdigen, die die Achse des Widerstands bei der Förderung der nationalen Befreiung Palästinas unter Beweis gestellt hat.

Die Fähigkeit, „durch Anziehungskraft“ Einfluss zu nehmen, erfordert moralische Legitimität, die Israel durch die Tötung von mehr als 34.000 Zivilisten im Gazastreifen, 72 Prozent davon Frauen und Kinder, unwiderruflich verloren hat.

Mit jedem Tag, der verstreicht, und mit jedem weiteren israelischen Blutbad wird Palästinas weiche Machtprojektion nur noch stärker, was den wachsenden globalen Druck gegen Israels unverhältnismäßigen Einsatz harter Macht noch verstärkt.

Übersetzt mit deepl.com

