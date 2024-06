Why Hillary Clinton fails to grasp the moral power of US campus protests The former secretary of state accuses today’s youth of not understanding the Israel-Palestine conflict. This is a symptom of her limited imperial imagination

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton wird am 26. September 2023 in Washington, DC, abgebildet (Mandel Ngan/AFP)



US-Campus-Proteste: Hillary Clinton begreift nicht die moralische Kraft dieser Trendwende



Von Hamid Dabashi



10. Juni 2024

Die ehemalige Außenministerin beschuldigt die heutige Jugend, den israelisch-palästinensischen Konflikt nicht zu verstehen. Dies ist ein Symptom für ihre begrenzte imperiale Vorstellungskraft

Die ehemalige First Lady, Präsidentschaftskandidatin und US-Außenministerin und jetzige Professorin Hillary Clinton hat kürzlich Studenten der Columbia University und anderen, die gegen den israelischen Völkermord an den Palästinensern in ihrer Heimat protestieren, historische Ignoranz vorgeworfen.

„Ich habe in den letzten Monaten viele Gespräche … mit vielen jungen Menschen geführt“, sagte Clinton letzten Monat auf MSNBC. „Sie wissen überhaupt nicht viel über die Geschichte des Nahen Ostens oder, offen gesagt, über die Geschichte in vielen Gegenden der Welt, auch in unserem eigenen Land.“

Wie sollen wir Clintons Einschätzung der Studenten an derselben Universität beurteilen, an der sie jetzt als „Professorin für Praxis“ lehrt?

Clinton war im US-Netz zu Gast, um für ihr neues Musical „Suffs“ zu werben, in dem es um amerikanische Frauenrechtlerinnen und ihren Kampf für das Wahlrecht geht.

Schon bevor sie Musical-Produzentin am Broadway wurde, hatte Clinton eine lange und angesehene Karriere in dem, was in diesem Land euphemistisch als „öffentlicher Dienst“ bezeichnet wird, was ihre Fähigkeit zu rechtfertigen scheint, so harte und kategorische Urteile über junge Amerikaner zu fällen, die jetzt ihr Leben und ihre Existenz riskieren, um gegen die aktive Beteiligung des Staates an einem kolossalen Völkermord auf der anderen Seite des Globus zu protestieren.

Es ist natürlich nicht fair, Clinton in einer zutiefst korrupten politischen Kultur herauszuheben, aber sie ist eine führende Zionistin in der amerikanischen Politik.

Den völkermörderischen Zionismus als das zu entlarven, was er ist und was er immer war – und was er jetzt gerade tut – passt der ehemaligen Außenministerin, die in den USA dafür bekannt ist, dass sie „nie einen Krieg gesehen hat, der ihr nicht gefiel“, nicht in den Kram.

Vorgeschichte der Kriegstreiberei

Clinton war eine sehr aktive First Lady, als ihr Mann Präsident war (1993-2001), und setzte sich für verschiedene wohltätige Zwecke ein. Zweimal war sie eine ernsthafte Anwärterin auf die Präsidentschaftskandidatur, einmal gegen Barack Obama bei den Vorwahlen der Demokraten und einmal gegen Donald Trump bei den allgemeinen Wahlen – und sie diente unter Obama als Spitzendiplomatin ihres Landes.

Im Jahr 2023 wurde sie Professorin an der School of International and Public Affairs der Columbia University. Sie hat auch eine Reihe von populären Büchern verfasst, darunter ihre Memoiren Living History (2003), Hard Choices (2014) und What Happened (2017).

Ihr öffentlich geäußertes, wohlüberlegtes Urteil über unsere Studenten, die gegen die finanziellen Investitionen ihrer Universität in einen völkermordenden, siedler-kolonialen Staat protestieren, kann daher nicht ohne weiteres abgetan werden. Wir müssen die Angelegenheit sorgfältiger prüfen, zumal Clinton selbst einmal damit gedroht hat, den Iran, ein Land mit etwa 80 Millionen Einwohnern, „völlig auszulöschen“, wenn er sich Israel nähern würde.

Warum sollte Clinton trotz ihres aktiven zionistischen Engagements eine ganze Generation amerikanischer Schüler und deren Eltern und Lehrer als unwissend abtun, obwohl sie doch so gelehrt und erfolgreich ist?

Wer ist unwissend: jemand, der in einem selbstsüchtigen Körper ideologischer Überzeugungen gefangen ist, oder jemand, der von solchen Beschränkungen befreit ist?

Lassen Sie uns ihre eigene anhaltende Kriegstreiberei auf den Tisch legen: Es gibt einen Grund, warum sie als „Hillary the Hawk“ bekannt ist.

Vom Irak im Jahr 2002 über Pakistan während der Obama-Jahre bis hin zu Afghanistan im Jahr 2009, Libyen im Jahr 2011 und Syrien im Jahr 2012 ist sie nachweislich und dokumentiert eine konsequente Kriegstreiberin, die die militärische Vorherrschaft der USA rund um den Globus fördert. Ihre enorme Gelehrsamkeit und ihr Wissen sind von der Art, dass sie, wenn es hart auf hart kommt und sie sich in einer Machtposition befindet, lieber Bomben auf Menschen wirft, als mit ihnen zu diskutieren.

In ihrem MSNBC-Interview verwies Clinton auf das israelisch-palästinensische Abkommen, das „mein Mann“ (so ihre Formulierung) im Jahr 2000 unterstützte und das der ehemalige Palästinenserführer Jassir Arafat ihrer Meinung nach ablehnte, weil er Angst hatte, getötet zu werden, so wie der ehemalige ägyptische Präsident Anwar Sadat nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrags mit Israel ermordet wurde.

Unter dieser falschen Prämisse nahm sie dann protestierende Schüler und Lehrer ins Visier: „Propaganda ist keine Bildung.“ In der Tat! Aber wer macht die Propaganda auf MSNBC – Clinton oder die Studenten an der Columbia und anderen Universitäten?

Geschlossener Kreislauf

Die Form des Wissens, die Clinton verströmt, ist ein geschlossenes Kreislaufsystem. Es spricht nur mit sich selbst. Es ist ihr Mann, der Frieden schließen wollte, und die Palästinenser, die den Prozess vereitelten. Die Clintons sind vernünftig und fair, und ihre Gegner sind „terroristische Islamisten“.

Das ist die Art von selbstgefälligem Wissen, mit dem sich führende amerikanische Politiker amüsieren. Die protestierenden Studenten sind ihnen ein Dorn im Auge, weil sie diese falsche Behauptung durchbrochen haben.

Die Studenten kennen diese Geschichte, aber sie haben auch Zugang zu zusätzlichen Archiven, die Clinton zu fehlen scheinen. Wer ist nun der Unwissende: jemand, der in einem selbstsüchtigen Gremium ideologischer Überzeugungen gefangen ist, oder jemand, der von solchen Einschränkungen befreit ist?

Was zwischen den beiden Seiten steht, die Clinton fabriziert, ist das palästinensische Volk selbst – mitsamt seinen Gedanken, Überzeugungen und Leiden. Clinton wirft Professoren vor, Studenten mit Propaganda zu indoktrinieren, anstatt sie zu unterrichten. Welche Professoren genau? Rashid Khalidi, Joseph Massad, Lila Abu-Lughod, Wael Hallaq, Nadia Abu El Haj – oder vor ihnen allen, der verstorbene Edward Said? Mit Ausnahme von Said sind das jetzt alles Clintons eigene Kollegen an der Columbia. Hat sie sich jemals die Mühe gemacht, mit ihnen zu sprechen?

Das geschlossene Wissen, aus dem Clinton spricht und diese Studenten anklagt, ist unheilbar einsprachig, im Gegensatz zu vielen der von ihr kritisierten Demonstranten, die mehrere Sprachen fließend beherrschen.

Diese pathologisch einsprachige Einschränkung ist natürlich nicht Clintons Schuld. Diese Krankheit ist endemisch für das gesamte amerikanische außenpolitische Establishment. Und obwohl Clinton eine belesene, sprachgewandte, intelligente und wortgewandte Person ist – die neben Trump wie eine Nachfahrin von Christine de Pizan oder Mary Wollstonecraft aussieht – ist dies alles Teil eines imperialen Kreislaufs, der hermetisch gegen das Elend der Außenwelt abgeschottet ist, das sie und ihresgleichen maßgeblich mit verursacht haben.

In ihrer begrenzten imperialen Vorstellungswelt sind die Israelis der reiche Freund und die Palästinenser der arme Feind. Die Studenten, die den Universitätscampus besetzen und ihr wie ein Ärgernis vorkommen, haben ihr breiteres Wissen direkt an ihr Bürofenster in Columbia gebracht. Sie scheint sich der moralischen Kraft dieser Trendwende nicht bewusst zu sein.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie unterrichtet. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persische Reisende im Ausland (2020) und Der Kaiser ist nackt: Über den unvermeidlichen Niedergang des Nationalstaats (2020). Seine Bücher und Essays sind in viele Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com



