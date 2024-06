My Nuseirat I was born in the Nuseirat refugee camp and it made me who I am. The Nuseirat massacre will not be the last in Gaza, but like all massacres committed by colonialists, it will be a signpost in our long walk to freedom that will not be forgotten.



Palästinenser versammeln sich nach dem israelischen Einmarsch in das Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen am 8. Juni 2024 vor den zerstörten Gebäuden. (Foto: Omar Ashtawy / APA Images)

Ich wurde im Flüchtlingslager Nuseirat geboren, und es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das Massaker von Nuseirat wird nicht das letzte in Gaza sein, aber wie alle Massaker, die von Kolonialisten begangen wurden, wird es ein Wegweiser auf unserem langen Weg in die Freiheit sein, der nicht vergessen werden wird.

Mein Nuseirat

Von Haidar Eid

9. Juni 2024

Ich wurde im Flüchtlingslager Nuseirat geboren; alle meine Geschwister wurden ebenfalls dort geboren. Mein Vater, meine Schwester und mein Bruder sind auf zwei Friedhöfen des Lagers begraben. Fast der gesamte Eid-Clan lebt noch immer dort, und die von der völkermordenden israelischen Tötungsmaschine abgeschlachteten Menschen sind dort begraben. Hunderte meiner Schüler stammen von dort. Ich kenne fast jede einzelne Straße des Lagers; ich bin mit den Gesichtern seiner Bewohner vertraut, die allesamt Flüchtlinge aus Städten und Dörfern sind, die 1948 von der israelischen Apartheid ausgelöscht wurden.

Nuseirat, eines der acht Flüchtlingslager des Gazastreifens, ist zu einem wichtigen Bestandteil meines National- und Klassenbewusstseins geworden, ein Ort des Elends und der Revolution zugleich. Anfang der 1970er Jahre war ich ein kleines Kind, als ich von den Zusammenstößen zwischen den fida’iyyin, unseren Übermenschen, und den zionistischen „Schurken“ hörte. Geschichten von Heldentum und Märtyrertum bei der Verteidigung des Lagers und eines verlorenen Landes namens Falasteen wurden von Familie, Verwandten, Nachbarn und Freunden erzählt – alles Flüchtlinge aus dem Süden des „Landes der traurigen Orangen“, wie unser intellektueller Riese Ghassan Kanafani es nannte. Das Dorf Zarnouqa, aus dem meine Eltern 1948 zusammen mit Tausenden von anderen Dorfbewohnern von zionistischen Schergen vertrieben wurden, und Nuseirat stellen eine Verbindung her. Der Zarnouqa/Nuseirat-Dialekt wurde für mich zur korrekten Form des gesprochenen Arabisch; seine bortoqal (Orangen), so sagte man mir, seien die besten in der ganzen Welt (manchmal bestätigte der Sprecher „die zweitbesten in Jaffa“!) Diese Orangenplantagen wurden rund um Nuseirat wieder angepflanzt, bis das Apartheid-Israel beschloss, sie während der Ersten Intifada in den späten 1980er und frühen 90er Jahren alle zu entwurzeln.

Ich schreibe diesen Artikel nur Stunden, nachdem das völkermordende Israel 274 Menschen getötet und mehr als 400 wunderschöne Nuseiraties verletzt hat, darunter viele meiner Verwandten, Freunde und Studenten – nur um vier seiner Gefangenen zu retten. 64 der Opfer waren Kinder und 57 waren Frauen. Diejenigen, die brutal ermordet wurden, waren entweder auf dem Weg zum oder auf dem Rückweg vom Camp Souk, beim Frühstück, beim Spielen auf der Straße, auf dem Weg zum Al Awda Krankenhaus, beim Kochen und beim Besuch von Verwandten und Freunden, d.h. der Zeitpunkt war sorgfältig gewählt, um so viele Menschen wie möglich zu töten.

Wann wird der völkermordende Biden zufrieden sein? Wie viele Kinder müssen noch Gliedmaßen verlieren oder getötet werden? Wie viele Mütter müssen noch ermordet werden oder ihre Kinder verlieren, um den kolonialen Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten, davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, einen Waffenstillstand zu schließen? Offensichtlich sind die 36.800 Toten, darunter 15.000 Kinder und 11.000 Frauen, von denen mehr als 11.000 unter den Trümmern liegen, nicht genug. Wie steht es mit der Zerstörung von 70 Prozent des gesamten Gazastreifens? Die Ermordung von Hunderten von Akademikern, Ärzten und Journalisten? Die Auslöschung ganzer Familien aus dem Melderegister? Die Schließung seiner 7 Tore? Das Verhungernlassen derjenigen, die sich weigern zu gehen oder zu sterben?

Nein, das ist nicht genug.

Gaza wird in Echtzeit vor den Augen der Welt vernichtet. In der Tat hat Gaza den Anfang vom Ende der „Menschenrechte“ eingeläutet, wie sie vom kolonialen Westen definiert und monopolisiert werden. Weder der Internationale Gerichtshof noch der Internationale Strafgerichtshof oder die Generalversammlung der Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat waren in der Lage, den Völkermord zu stoppen und mein Nuseirat zu schützen. Und warum? Nur weil es einigen braunen, einheimischen Palästinensern gelungen ist, aus dem Gazastreifen auszubrechen, nachdem sie über anderthalb Jahrzehnte unter einer totalen Land-, Luft- und Seeblockade im größten Freiluftgefängnis der Welt gelebt haben! Wie können sie es wagen, das Bild der militärischen Unbesiegbarkeit Israels und des kolonialen Westens zu erschüttern?

Nuseirat ist ein Mikrokosmos des Völkermordes. Das Leben von vier weißen aschkenasischen Israelis ist gleichzusetzen mit dem Leben von 274 einheimischen Müttern, Ärzten und Kindern. Die weiße Welt feiert diesen „Sieg“ ungeachtet der „Kollateralschäden“, solange die Opfer nicht wie „wir“, die weißen Götter dieser ungerechten Welt, sind.

Das Massaker von Nuseirat ist kein Moment des Sieges, nach dem Benjamin Netanjahu und seine Bande von faschistischen Schlägern Feierabend machen können. Es wird weitere Massaker geben, die von denselben blutrünstigen Kolonisatoren verübt werden. Aber Nuseirat wird wie alle Massaker, die von Kolonialisten begangen wurden, ob in Algerien, Südafrika, Irland oder anderen Siedlerkolonien, ein Wegweiser auf unserem langen Weg zur Freiheit sein. Nur diejenigen, die auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, können die Zeichen lesen.

Haidar Eid

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor für postkoloniale und postmoderne Literatur an der al-Aqsa-Universität in Gaza. Er hat zahlreiche Artikel über den arabisch-israelischen Konflikt verfasst, die unter anderem bei Znet, Electronic Intifada, Palestina Chronicle und Open Democracy veröffentlicht wurden. Er hat in einer Reihe von Zeitschriften Beiträge über Kulturwissenschaften und Literatur veröffentlicht, darunter Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic und das Journal of Comparative Literature.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …