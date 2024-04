US college becomes first American institution to end study abroad programme in Israel Student activists say Pitzer College is refusing to admit the move was linked to sustained pressure to sever ties to an Israeli university

US-College beendet als erste amerikanische Einrichtung ein Auslandsstudienprogramm in Israel

Laut Studentenaktivisten weigert sich das Pitzer College zuzugeben, dass der Schritt mit dem anhaltenden Druck zusammenhängt, die Verbindungen zu einer israelischen Universität zu kappen

Von Azad Essa

3. April 2024

Ein College in Kalifornien hat sein Auslandsstudienprogramm mit der Universität von Haifa offiziell eingestellt. Nach Ansicht von Aktivisten ist dies der erste Fall, in dem eine amerikanische Hochschule einen akademischen Boykott gegen Israel durchführt.

In einer Pressemitteilung, die Middle East Eye am 1. April zugesandt wurde, erklärte eine Gruppe von Studenten und Dozenten, die sich Suspend Pitzer Haifa nennt, dass die Verwaltung des Pitzer College in Claremont, Kalifornien, beschlossen habe, die Beziehungen zur Universität Haifa zu beenden, da die Partnerschaft nicht mit den Grundwerten des Colleges, nämlich „soziale Verantwortung“ und „interkulturelles Verständnis“, übereinstimme.

Die Schließung, so die Gruppe, folgte auf eine sechsjährige Kampagne an der Hochschule zur Unterstützung der von den Palästinensern geführten Aufforderung an US-Hochschulen und Universitäten, „die palästinensische Freiheit, einschließlich der akademischen Freiheit, zu unterstützen, indem sie die institutionellen Beziehungen zu israelischen Universitäten aussetzen, da diese an Israels militärischer Besatzung, dem Apartheidregime und, wie der Internationale Gerichtshof (IGH) jetzt entschieden hat, an einem glaubwürdigen Völkermord an den Palästinensern beteiligt sind“.

Als Reaktion auf diese Erklärung, die einen seltenen und noch nie dagewesenen Sieg für die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS-Kampagne) in der US-amerikanischen akademischen Welt darstellt, veröffentlichte die Hochschule eine eigene Erklärung, in der sie bestritt, dass die Schließung des Programms – eines von 11 Programmen, die in diesem Jahr geschlossen wurden – in irgendeiner Weise mit einem akademischen Boykott zusammenhängt.

In ihrer am 2. April veröffentlichten Erklärung räumte die Hochschule lediglich ein, dass das Programm eines von fast einem Dutzend Programmen war, die „entfernt“ wurden, weil sie „bestimmte, in den Leitprinzipien der Hochschule festgelegte Kriterien“ nicht erfüllten.

Die Erklärung fügte aber auch hinzu, dass die Programme zwar „entfernt“, aber noch nicht „geschlossen“ worden seien.

„Diese Programme sind weder für Pitzer-Studenten geschlossen, noch spiegelt irgendeine dieser Aktionen einen akademischen Boykott eines Landes oder einer Bildungseinrichtung wider“, heißt es in der Erklärung.

„Pitzer-Studenten können immer noch an diesen Programmen durch ein Antragsverfahren teilnehmen, das vom Komitee für Auslandsstudien und internationale Programme überwacht wird; die Programme sind einfach nicht mehr für die Einschreibung von Pitzer-Studenten vorab genehmigt“, heißt es in der Erklärung.

Studentenaktivisten in Pitzer sagten, dass die gemischten Botschaften des Colleges zeigten, dass es sich weigerte, zuzugeben, dass es dem Druck nachgegeben hatte, die Verbindungen zu einer israelischen Universität zu kappen.

Interne Mitteilungen, die MEE vorgelegt wurden, zeigen, dass von den 11 Programmen, die vom Ausschuss für Auslandsstudien und internationale Programme zur Streichung markiert wurden, nur das Programm der Universität Haifa als nicht mit den Werten der Hochschule übereinstimmend dargestellt wurde. In den Empfehlungen wird auch darauf hingewiesen, dass die Streichung des Haifa-Auslandsprogramms mit erheblicher Unterstützung der Gemeinschaft und niedrigen Anmeldezahlen einherging.

Anna Babboni von Students for Justice in Palestine (SJP) erklärte gegenüber MEE, dass die Kampagne zur Streichung des Programms eine Reihe von Aktionen von Studenten und Lehrkräften umfasste.

„Der Druck von Seiten der Studierenden wurde immer stärker, und es gab eine sechs Jahre alte Kampagne sowie einen informellen Boykott des Programms. Mehr als 400 Ehemalige verpflichteten sich, der Hochschule keine Spenden zukommen zu lassen, solange sie die BDS-Kampagne nicht unterstützt, so dass die Universität nervös wurde und das Programm unter dem Vorwand mangelnder Einschreibungen still und leise einstellte“, sagte Babboni.

Babboni spielte auch auf eine Erklärung der Fakultät vom 28. März an, in der die Fakultät beschloss, sich gegen jede Form der Diskriminierung palästinensischer Studenten und Dozenten sowie gegen den absichtlichen Ausschluss palästinensischer Perspektiven aus den Lehrplänen israelischer Universitäten zu stellen“.

„Infolgedessen werden wir aktiv von Partnerschaften mit Institutionen abraten, die solche Praktiken aufrechterhalten“, heißt es in der Erklärung, die MEE vorliegt.

„Wir rufen dazu auf, institutionelle Verbindungen mit palästinensischen Universitäten zu stärken, um das Recht auf Bildung für palästinensische Studenten und die akademische Freiheit für unsere palästinensischen Kollegen zu unterstützen“, heißt es in der Erklärung, die mit 30 Stimmen bei sechs Gegenstimmen und sechs Enthaltungen angenommen wurde.

In Beantwortung mehrerer Fragen zur Entscheidung der Hochschule, das Programm zu schließen, verwies Wendy Shattuck, stellvertretende Vizepräsidentin für Hochschulkommunikation, auf Erklärungen der Hochschule und des Vizepräsidenten für akademische Angelegenheiten.

„Bei der Bewertung von Auslandsstudienprogrammen anhand der festgelegten Kriterien, zu denen auch die fünfjährigen Anmeldezahlen gehören, wurde bestätigt, dass das Programm der Pitzer University of Haifa in acht Jahren keine Anmeldungen verzeichnet hat“, so Shattuck gegenüber MEE.

Akademischer Boykott

Die palästinensische Zivilgesellschaft ruft seit langem zum Boykott von akademischen Einrichtungen auf, die an der israelischen Besatzung der Palästinenser beteiligt sind. Im Jahr 2005 übernahm die National Students for Justice in Palestine (Nationale Studenten für Gerechtigkeit in Palästina) die BDS-Kampagne in ihre Politik.

Laut der BDS-Website ist die Universität Haifa tief in die Besetzung und Unterwerfung der Palästinenser verstrickt.

Neben mehreren Verbindungen zum israelischen Staat gewährt die Universität Haifa Stipendien für israelische Militärveteranen, beherbergt einen israelischen Militärstützpunkt und hat israelische Militärprogramme veranstaltet.

Die Universität Haifa entzog auch dem israelischen Absolventen Teddy Katz den Master-Abschluss, der in seiner Abschlussarbeit dargestellt hatte, wie israelische Soldaten im Mai 1948 im Dorf Tantura ein Massaker an Hunderten von Palästinensern verübten.

„Die Universität Haifa verfolgt eine extreme Überwachungs- und Polizeipolitik gegenüber ihren palästinensischen Studenten, obwohl sie sich damit brüstet, einen Anteil von 40 Prozent arabischer und palästinensischer Bevölkerung zu haben“, so Babboni.

Die Aufhebung des Programms mit der Universität Haifa kommt nach mehreren direkten Aktionen von Pitzer-Studenten in den letzten sechs Jahren.

Im Jahr 2018 stimmte die Fakultät des Colleges mit 20 zu drei Stimmen für die Beendigung der Beziehungen. Im Jahr 2019 stimmte der Hochschulrat von Pitzer, der sich aus Vertretern der Fakultät, der Studierenden und des Personals zusammensetzt, mit 67:28 Stimmen dafür. Letzten Monat stimmte der Studentensenat von Pitzer erneut für die Aussetzung aller Beziehungen zu israelischen Universitäten. Die Abstimmung fiel mit 34 zu 1 fast einstimmig aus.

Nach der Abstimmung Mitte Februar veröffentlichte die Verwaltung des Colleges eine Erklärung, in der es hieß, der Studentensenat spreche weder für das College, noch vertrete er die Ansichten aller Pitzer-Studenten.

„Präsident [Strom] Thacker ist dem Bildungsauftrag des Colleges, der akademischen Freiheit und der Aufrechterhaltung einer sicheren und produktiven Lernumgebung auf dem Campus für alle verpflichtet. Der Präsident wird – falls und wenn es soweit ist – keine College-Resolution akzeptieren, die diesen Grundsätzen zuwiderläuft“, erklärte das College.

Mehrere Studentenvereinigungen in den USA haben ihre Universitäten aufgefordert, sich entweder von Waffenunternehmen zu trennen, die das israelische Militär unterstützen, oder die Beziehungen zu israelischen Hochschuleinrichtungen zu beenden.

In den meisten Fällen wurden die Studierenden dieser Universitäten, vor allem der Ivy League, von israelfreundlichen Gruppen innerhalb oder außerhalb der Universität belästigt, verleumdet und dämonisiert.

„Dieser historische BDS-Sieg schafft einen Präzedenzfall für Colleges und Universitäten in den gesamten USA, um mitschuldige israelische Universitäten zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte die Gruppe Suspend Pitzer Haifa.

„Wir fordern jede höhere Bildungseinrichtung auf, die Werte der sozialen Gerechtigkeit, die sie lehrt, zu praktizieren und die Verbindungen zu Universitäten, die Apartheid, Schulmord und Völkermord unterstützen, auszusetzen“, fügte die Gruppe hinzu.

Babboni erklärte gegenüber MEE, dass die Arbeit jedoch noch nicht abgeschlossen sei.

„Wir sind immer noch dabei, unsere ursprüngliche Resolution durch den Hochschulrat zu bringen, der nächste Woche – am 11. April – zu einer breiteren Abstimmung über die gemeinsame Verwaltung kommen wird. In unserer Resolution heißt es auch, dass das Programm nicht wieder aufgenommen wird und dass keine weiteren Programme mit israelischen Universitäten eröffnet werden, da diese an Apartheid, Völkermord und ethnischer Säuberung beteiligt sind.

„Für den Moment ist das Programm geschlossen. Wir hoffen nur, dass wir mit unserer zweiten Resolution einen kohärenteren akademischen Boykott ratifizieren können“, fügte sie hinzu.

