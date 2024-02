https://www.trtworld.com/middle-east/us-strikes-syria-and-iraq-retaliating-for-attack-on-american-army-base-16858567

Die Angriffe vom Freitag wurden von mehreren Plattformen aus geführt, berichten US-Medien. / Foto: TRT World

US-Luftangriffe in Syrien und Irak als „Vergeltung“ für Angriff auf amerikanischen Armeestützpunkt

Amerikanische Streitkräfte haben nach Angaben des US-Militärs Luftangriffe auf die iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündete Milizen geflogen und dabei mehr als 85 Ziele im Irak und in Syrien getroffen.

TRT Welt

2. Februar 2024

Das amerikanische Militär hat eine Reihe von Luftangriffen auf Ziele in Syrien und im Irak geflogen, um Vergeltung für den Tod von drei Soldaten auf einem abgelegenen US-Stützpunkt an der Grenze zwischen Jordanien und Syrien zu üben, wie das US-Militär mitteilte.

Die amerikanischen Streitkräfte haben Luftangriffe auf die iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbundene Milizen geflogen und dabei mehr als 85 Ziele im Irak und in Syrien getroffen, teilte das Militär am Freitag mit.

„Bei den Luftangriffen wurde mehr als 125 Präzisionsmunition eingesetzt“, teilte das US Central Command in den sozialen Medien mit und fügte hinzu, dass es sich bei den Zielen um Kommando- und Kontroll- und Nachrichtendienstzentren sowie Raketen-, Raketen- und Drohnenlager von Milizen und iranischen Streitkräften handelte, die Angriffe gegen US- und Koalitionsstreitkräfte ermöglichten“.

Die vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppen wurden bei Luftangriffen im Bezirk al Mayadeen in der syrischen Region Deir Ezzor angegriffen, berichtete die Agentur Anadolu.

„Etwa 13 pro-iranische Kämpfer seien bei den Angriffen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit, deren Leiter Rami Abdel Rahman sagte.

Abgestufte Reaktion

Die Luftangriffe erfolgten kurz nachdem Präsident Joe Biden und hochrangige Verteidigungspolitiker an einer feierlichen Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover im US-Bundesstaat Delaware teilgenommen hatten, bei der sie drei getöteten Soldaten der Army Reserve die letzte Ehre erwiesen.

Es war unklar, was die nächsten Schritte sein werden, oder ob die tagelangen Warnungen der USA dazu geführt haben, dass sich die Milizionäre versteckt halten, was es schwieriger macht, sie aufzuspüren und zu bekämpfen.

Es war jedoch offensichtlich, dass die jüngste Erklärung der Kataeb Hisbollah, einer der wichtigsten mit dem Iran verbündeten Milizen, die Angriffe auf amerikanische Truppen einzustellen, keinen Einfluss auf die Pläne der Regierung Biden hatte.

In den letzten Tagen haben Präsident Biden und andere hochrangige US-Beamte vor bevorstehenden Vergeltungsmaßnahmen gegen Gruppen gewarnt.

Sie betonten, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Ereignis handeln würde, sondern um eine Reihe koordinierter Angriffe im Laufe der Zeit, und skizzierten Pläne für eine „abgestufte Reaktion“.

Bemerkenswert ist, dass sich die Angriffe nicht direkt gegen den Iran richteten, da Teheran jegliche Beteiligung an dem Vorfall in Jordanien abstreitet.

Der Iran hat versprochen, auf jeden Angriff der USA, der sich gegen sein Territorium oder seine Interessen richtet, entschlossen zu reagieren.

In einer Erklärung der ständigen Vertretung des Iran bei den Vereinten Nationen wurde gewarnt, dass Teheran entschlossen auf jeden Angriff auf sein Territorium, seine Interessen oder seine Staatsangehörigen außerhalb seiner Grenzen reagieren werde, so die offizielle iranische Agentur IRNA.

