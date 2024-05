US munitions used in Israeli strike that killed paramedics in Lebanon The disclosure of „Israel’s“ use of US weaponry in the airstrike that killed seven medical workers in Lebanon coincides with reports of Secretary of State Antony Blinken preparing a May 8 report to Congress.

US-Munition bei israelischem Angriff, der Sanitäter im Libanon tötete, eingesetzt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The Guardian

6. Mai 2024

Die Enthüllung des Einsatzes von US-Waffen durch „Israel“ bei dem Luftangriff, bei dem sieben medizinische Mitarbeiter im Libanon getötet wurden, fällt mit Berichten über die Vorbereitung eines Berichts von Außenminister Antony Blinken an den Kongress am 8. Mai zusammen.

„Israel“ hat bei einem Luftangriff im März, bei dem sieben medizinische Fachkräfte im Südlibanon getötet wurden, eine US-Waffe eingesetzt, wie eine Analyse von The Guardian am Montag ergab.

Der Angriff, der von Human Rights Watch als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet wurde, richtete sich am 27. März gegen ein Ambulanzzentrum der Lebanese Succor Association in der Stadt Hebbariyeh. Die Opfer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren waren freiwillige Sanitäter.

The Guardian hat die Überreste einer 500 Pfund schweren israelischen MPR-Bombe und einer US-amerikanischen Joint Direct Attack Munition (JDAM) analysiert, die von den Ersthelfern am Anschlagsort gefunden wurden.

Die von The Guardian zur Verfügung gestellten Bilder der Splitter wurden von Human Rights Watch und einem Waffenexperten unabhängig überprüft.

Es sei darauf hingewiesen, dass die vom US-Luftfahrtunternehmen Boeing hergestellten JDAMs Lenkungssätze sind, die an „Blindgängern“ mit einem Gewicht von 500 bis 2.000 Pfund angebracht werden können und diese in GPS-gesteuerte Präzisionsraketen verwandeln. Diese Munition wurde immer wieder bei israelischen Militärangriffen im Gazastreifen und im Libanon eingesetzt und gehörte zu den von den USA am häufigsten angeforderten Waffen.

Zu den bei dem Angriff in Hebbariyeh sichergestellten Splittern gehörten ein Fragment mit der Aufschrift „Bombe MPR 500“ sowie Komponenten einer JDAM, mit der die Bombe am Lenksystem befestigt war, und Reste ihres Motors.

Human Rights Watch erklärte, ihre Untersuchung habe ergeben, dass der Luftangriff auf das Gesundheitszentrum illegal war und Konsequenzen für die militärische Unterstützung Israels durch die USA haben sollte.

„Israels Zusicherungen, dass es US-Waffen rechtmäßig einsetzt, sind nicht glaubwürdig. Da Israels Verhalten im Gazastreifen und im Libanon weiterhin gegen internationales Recht verstößt, sollte die Regierung Biden die Waffenverkäufe an Israel sofort aussetzen“, sagte Ramzi Kaiss, Libanon-Rechercheur von Human Rights Watch, wie The Guardian berichtet.

Israel“ nimmt immer wieder Gesundheits- und Entwicklungshelfer ins Visier

Fünf Tage nach dem Angriff auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Libanon nahm „Israel“ sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen in Gaza ins Visier und tötete sie. Dieser Vorfall löste weltweit eine breite Verurteilung aus und wurde als „schwerer Fehler“ „Israels“ bezeichnet.

Die Enthüllung des Einsatzes von US-Waffen durch „Israel“ bei dem Angriff fällt mit der für den 8. Mai geplanten Vorlage eines Berichts des US-Außenministers Antony Blinken an den Kongress zusammen, in dem die Glaubwürdigkeit der Zusicherungen „Israels“ hinsichtlich der Vereinbarkeit des Einsatzes von US-Waffen mit US-amerikanischem und internationalem Recht bewertet wird.

Der demokratische Senator Chris Van Hollen betonte, dass der Luftangriff auf Hebbariyeh in Blinkens Bericht an den Kongress behandelt werden sollte.

„Diese Berichte sind zutiefst besorgniserregend und müssen von der Biden-Administration vollständig untersucht werden. Ihre Ergebnisse sollten auf jeden Fall in den NSM-20-Bericht aufgenommen werden, der dem Kongress am 8. Mai vorgelegt werden soll“, sagte Van Hollen in einer E-Mail, wie The Guardian berichtet.

In der Zwischenzeit übersteigt die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufgrund des anhaltenden Völkermords durch Israel“ die Zahl von 34.000, und der öffentliche Druck wächst, die Lieferung von US-Waffen an Israel“ einzuschränken oder zu stoppen.

Keine Berichte über Kämpfe in der Region

Im Libanon hat der Angriff auf Hebbariyeh die Nation zutiefst erschüttert und Hunderte von Menschen zur Beerdigung der jungen Sanitäter angelockt: die Zwillingsbrüder Hussein und Ahmad al-Shaar, 18 Jahre alt, Abdulrahman al-Shaar, 19 Jahre alt, Mohammad Hamoud, 21 Jahre alt, Mohammad al-Farouk Aatwi, 23 Jahre alt, Abdullah Aatwi, 24 Jahre alt, und Baraa Abu Kaiss, 24 Jahre alt.

Das Ambulanzzentrum wurde Ende Oktober in einem kleinen Dorf im Südlibanon eingerichtet, als die israelische Aggression gegen den Libanon eskalierte.

Der Luftangriff erfolgte plötzlich zwischen 0.30 und 1.00 Uhr, als die Freiwilligen für die Nachtschicht in Bereitschaft waren, ohne dass es zuvor Berichte über Kämpfe in der Gegend gegeben hätte.

Die Explosion der 500-Pfund-Bombe zerstörte das zweistöckige Gebäude, schleuderte vier der Freiwilligen aus dem Zentrum und begrub drei weitere unter den Trümmern.

Die meisten der Freiwilligen, überwiegend junge Universitätsstudenten, meldeten sich nach Beginn der israelischen Aggression gegen den Libanon zum Sanitätskorps, weil sie sich ihrer Gemeinschaft verpflichtet fühlten, wie ihre Eltern berichteten.

„Ich habe ihnen gesagt, dass diese Art von Arbeit gefährlich ist, aber sie sagten, dass sie das Risiko akzeptieren. Ich weiß nicht, was Israel sich dabei gedacht hat – das waren junge Leute, die anderen helfen wollten“, sagte Kassem al-Shaar, dessen Zwillingssöhne Ahmad und Hussein bei dem Luftangriff getötet wurden, wie The Guardian berichtete.

USA verletzen Leahy-Gesetz

Nach dem Leahy-Gesetz von 1997 ist es dem Verteidigungs- und dem Außenministerium der USA untersagt, ausländischen Sicherheitskräften Hilfe zu leisten, wenn „glaubwürdige Informationen“ vorliegen, die darauf hindeuten, dass diese an schweren Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind.

Laut einem im Januar von The Guardian veröffentlichten Bericht haben interne Richtlinien des Außenministeriums „Israel“ von der Durchsetzung des Leahy-Gesetzes abgeschirmt.

Ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates der USA bestätigte, dass er von den Berichten über den Angriff in Hebbariyeh Kenntnis hatte und behauptete, dass er mit israelischen Beamten in Kontakt stehe, um zusätzliche Informationen zu sammeln.

Josh Paul, Non-Resident Fellow bei Democracy for the Arab World Now, einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit Demokratie und Menschenrechten befasst, und ehemaliger Beamter des Außenministeriums, der für Waffentransfers zuständig ist, erklärte, dass Waffentransfers, die Munition wie JDAMs beinhalten, mit minimaler Prüfung genehmigt werden.

„Das Außenministerium hat mehrere dieser Transfers innerhalb von 48 Stunden genehmigt. Abgesehen von weißem Phosphor und Streubomben gibt es keine politischen Bedenken gegen die Lieferung von Munition an Israel“, betonte Paul, wie er von The Guardian zitiert wurde.

Im Dezember forderte Amnesty International die USA auf, Waffenlieferungen an „Israel“ zu stoppen, nachdem bei zwei Angriffen im Gazastreifen, bei denen mehr als 43 Menschen getötet wurden, Überreste von JDAMs entdeckt worden waren.

Seit dem 7. Oktober ist „Israel“ für die Tötung von mindestens 16 medizinischen Mitarbeitern im Libanon verantwortlich. Es sei darauf hingewiesen, dass die Tötung von medizinischem Personal nach dem Völkerrecht als Kriegsverbrechen gilt.

Übersetzt mit deepl.com

