US Deceptions at the Heart of Assange Case Lawyers for the WikiLeaks publisher charge that while British courts looked the other way, the U. S. has been distorting and withholding evidence to engineer his extradition, Cathy Vogan reports. By Cathy Vogan in London Special to Consortium News A clue to some of the legal arguments Jul

Don’t Extradite Assange March, Zentrum von London, 22. Februar 2020. (Steve Eason, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Die Anwälte des WikiLeaks-Herausgebers beschuldigen die USA, Beweise verzerrt und zurückgehalten zu haben, um seine Auslieferung zu erwirken, während britische Gerichte wegschauten, berichtet Cathy Vogan.

US-Täuschungen im Zentrum des Falles Assange

Von Cathy Vogan

in London

Speziell für Consortium News

19. Februar 2024

Ein Hinweis auf einige der rechtlichen Argumente, die Julian Assanges Anwälte bei einer zweitägigen Anhörung diese Woche am High Court in London vorbringen werden, ist in einem 150-seitigen Schriftsatz enthalten, den ein Richter im vergangenen Juni zurückgewiesen hat.

Die dreiseitige Entscheidung von Richter Jonathan Swift, Assanges Antrag auf Berufung abzulehnen, ist das, was der inhaftierte WikiLeaks-Herausgeber bei der am Dienstag beginnenden Anhörung am Royal Courts of Justice rückgängig gemacht haben möchte.

Wenn die Berufung erneut abgelehnt wird, diesmal von zwei Richtern, könnte Assange theoretisch schon am Mittwochabend in ein Flugzeug in die Vereinigten Staaten gesetzt werden. Die Entscheidung könnte sich jedoch noch um Monate verzögern.

Assange hatte sich im Januar 2021 zunächst vor dem Amtsgericht durchgesetzt, das die Auslieferung aus gesundheitlichen Gründen und wegen der gefährlichen Bedingungen in US-Gefängnissen blockierte. Die USA gewannen jedoch im Oktober 2021 in der Berufung, als sie verspätet „Zusicherungen“ abgaben, dass sie Assange in den USA nicht misshandeln würden.

Dies führte dazu, dass der britische Innenminister 2022 beschloss, Assange an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wogegen das Team von Assange Berufung einlegen will.

In den USA würde er wegen Verschwörung zum Eindringen in Computer und wegen Spionage angeklagt werden, da er durch die Veröffentlichung von US-Regierungsgeheimnissen Staatsverbrechen vertuscht hat. Im Falle einer Verurteilung könnte er für bis zu 175 Jahre in einem US-Kerker landen – eine potenziell lebenslange Haftstrafe.

Assanges Anwälte wollen auch gegen mehrere rechtliche Aspekte der Entscheidung des Richters Berufung einlegen, der die Auslieferung zunächst blockierte, sich dann aber auf die Seite der USA stellte.

Als Richter Swift im vergangenen Jahr Assanges Berufungsgesuch abwies, schrieb er:

„Es gibt 8 vorgeschlagene Gründe für die Berufung. Sie werden sehr ausführlich dargelegt (etwa 100 Seiten) [sic. 150 Seiten], aber die außergewöhnliche Länge des Schriftsatzes dient nur dazu, deutlich zu machen, dass die vorgeschlagene Berufung nicht mehr als ein Versuch ist, die umfangreichen Argumente, die dem Bezirksrichter vorgelegt und von ihm zurückgewiesen wurden, zu wiederholen.

Ein Rechtsmittel nach dem Auslieferungsgesetz von 2003 ist keine Gelegenheit, alle in einer Auslieferungsanhörung vorgebrachten Punkte zu wiederholen.“

Swift beschränkte daraufhin Assanges Anwaltsteam auf nur 20 Seiten für die Anhörung in dieser Woche. Das Gericht wird keine „Generalprobe“, sondern ernsthafte Rechtsfragen verhandeln.

Berufungspunkte

In einem X-Thread hat Stella Assange, Assanges Frau und ehemalige Anwältin, diese Punkte näher erläutert. Sie schrieb:

„1. Julian Assange sollte nicht ausgeliefert werden, um für seine politischen Ansichten, die staatliche Verbrechen aufdecken, verfolgt und bestraft zu werden. Assange wird wegen der Aufdeckung von Verbrechen der US-Regierung, einschließlich Kriegsverbrechen und Folter, verfolgt. Es gibt zahlreiche Belege für Assanges politische Ansichten über die Bedeutung von Transparenz, um Regierungen zur Rechenschaft ziehen zu können und künftige Missbräuche zu verhindern. Eine Auslieferung wegen politischer Ansichten ist nicht zulässig. Die neuen Beweise, die seit der Anhörung über die Pläne der C.I.A., Assange zu entführen und/oder zu töten, aufgetaucht sind, untermauern diese Argumentation zusätzlich.

2. Julian Assange sollte nicht ausgeliefert werden, um sich einer Strafverfolgung zu stellen, bei der das Strafrecht in einer noch nie dagewesenen und unvorhersehbaren Weise erweitert wird. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein Verleger wegen der Erlangung oder Veröffentlichung (im Gegensatz zur Weitergabe) von US-Staatsgeheimnissen strafrechtlich verfolgt wird. Die Verfasser des Spionagegesetzes hatten nicht beabsichtigt, dass Verleger in den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Unbestrittene Expertenaussagen haben gezeigt, dass der Erhalt und die Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen Routine ist und dass es eine „ungebrochene Praxis der Nichtverfolgung“ von Verlegern gibt.

Die Anklage „überschreitet eine neue rechtliche Grenze“ und „bricht mit allen rechtlichen Präzedenzfällen“. Die Auslieferung würde Assange daher einer neuartigen und unvorhersehbaren Ausweitung des Strafrechts aussetzen. Eine Auslieferung von Assange wäre ein schwerer Verstoß gegen Artikel 7 EMRK.

[Ähnlich wie der Fünfte Verfassungszusatz besagt Artikel 7 der EMRK, dass ein Verbrechen vorhersehbar sein muss. Im Jahr 2010 gab es keinen Hinweis darauf, dass die Presse wegen der Beschaffung und Veröffentlichung von Verschlusssachen wegen Spionage angeklagt werden könnte. Die Anklage gegen Assange ist beispiellos, und das Spionagegesetz enthält keine Formulierung, die ausländische Journalisten vor einer möglichen Haftung warnt, so der US-Verfassungsrechtler Bruce Afran.

Der Missbrauch des Verfahrens und die soliden rechtlichen Argumente gegen eine Auslieferung wurden in der Entscheidung von Richter Swift ignoriert].

Das Gebäude des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, Frankreich. (Guilhem Vellut, Flickr, CC BY 2.0)

Julian Assange sollte nicht ausgeliefert werden, da seine strafrechtliche Verfolgung einen schweren Verstoß gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung darstellt. Die Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen kann in einer demokratischen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, und die strafrechtliche Verfolgung und Verurteilung wegen solcher Veröffentlichungen wird die Presse davon abhalten, diese Rolle als „öffentlicher Wächter“ zu spielen. Die US-Anklage gegen Assange kriminalisiert wesentliche journalistische Praktiken und verhängt ein unverhältnismäßiges Strafmaß (175 Jahre). Die Auslieferung von Assange wäre eine schwere Verletzung von Artikel 10 EMRK.

Julian Assange sollte nicht ausgeliefert werden, da die USA bekräftigen, dass ihm keinerlei Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz gewährt werden darf. Die USA erklärten, sie würden vor Gericht argumentieren, dass Assange keinen Schutz durch den Ersten Verfassungszusatz (Schutz der freien Meinungsäußerung) erhalten würde, da er kein US-Staatsbürger ist (er ist Australier). Mit anderen Worten: Als Angeklagter wäre er in einem Prozess voreingenommen, da er kein US-Bürger ist.

Die Auslieferung sollte abgelehnt werden, weil Julian Assange kein faires Verfahren erhalten wird. Er kann keine Verteidigung im öffentlichen Interesse vorbringen. Im US-amerikanischen System gibt es die Tradition, durch überhöhte Anklagen eine Verurteilung zu erzwingen. Julian Assange drohen 175 Jahre Haft für seinen Journalismus. Die Geschworenen werden sich aus Personen zusammensetzen, die mit nationalen Sicherheitsbehörden und Auftragnehmern der US-Regierung in Verbindung stehen, und daher wahrscheinlich Julian Assange gegenüber voreingenommen sein. Sie werden auch auf öffentliche Äußerungen des US-Präsidenten und des CIA-Direktors reagieren, wodurch die Unschuldsvermutung in Frage gestellt wird. Aufgrund der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung von Chelsea Manning, der Bespitzelung seiner Anwälte und der illegalen Entfernung von Julian Assanges Gerichtsakten aus der ecuadorianischen Botschaft besteht keine Aussicht auf ein faires Verfahren. Seine Auslieferung wäre ein schwerer Verstoß gegen Artikel 6 EMRK.

Der Vertrag zwischen den USA und Großbritannien verbietet die Auslieferung wegen politischer Straftaten, was bedeutet, dass die Auslieferung von Herrn Assange gegen den Vertrag und das Völkerrecht verstoßen und einen Missbrauch des Verfahrens darstellen würde (einschließlich Artikel 5 EMRK). Die Straftaten, die Assange zur Last gelegt werden, sind alle formell „rein politische Straftaten“ und daher gemäß Artikel 4 Absatz 1 des Auslieferungsvertrags zwischen den USA und Großbritannien von der Auslieferung ausgeschlossen. Es ist ein Missbrauch des Verfahrens, wenn die USA ein Auslieferungsersuchen stellen, das nach den Bestimmungen des Vertrages verboten ist.

Erneuter Antrag auf Zulassung neuer Beweise zu den Plänen der USA, Herrn Assange im Jahr 2017 zu entführen/auszuliefern/zu ermorden – relevant für seine Rechte nach Artikel 2 und 3 EMRK. Die CIA plante, Assange zu entführen und zu ermorden. Dies deutet darauf hin, dass er im Falle einer Auslieferung an die USA einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung ausgesetzt sein wird. Eine Auslieferung von Assange würde bedeuten, dass er genau den Leuten in die Hände fällt, die ein Attentat auf ihn geplant haben.

Der Auslieferungsvertrag würde es den USA ermöglichen, Anklagen zu ändern oder hinzuzufügen, die Julian Assange der Todesstrafe aussetzen könnten. Unter denselben Umständen, die im Auslieferungsantrag angeführt werden, kann Julian Assange nach den Bestimmungen des Spionagegesetzes erneut angeklagt werden, die die Todesstrafe vorsehen. Es ist bemerkenswert, dass Chelsea Manning wegen ‚Unterstützung des Feindes‘ angeklagt wurde, worauf die Todesstrafe steht, und US-Regierungsvertreter haben die Anschuldigungen gegen Assange öffentlich als Hochverrat bezeichnet und die Todesstrafe gefordert.“

Täuschung

Hinter diesen Punkten verbirgt sich die Täuschung, die die USA während des gesamten Auslieferungsverfahrens praktiziert haben.

Während die britischen Gerichte weggeschaut haben, haben die Vereinigten Staaten Beweise verfälscht und zurückgehalten, um die Auslieferung von Assange zu erreichen, so der Vorwurf seiner Anwälte.

Die Richter des Magistrats und des Obersten Gerichtshofs haben sich verschworen oder zumindest absichtlich die offensichtlichen Täuschungen der USA in einer Reihe von Fragen im Fall von Assange ignoriert:

Die USA ließen das Argument fallen, Assange habe sich mit der WikiLeaks-Quelle Chelsea Manning verschworen, um ihre Identität zu verbergen, während er sich in einen US-Regierungscomputer hackte, behielten es aber trotzdem in der Anklageschrift bei.

In der Anklageschrift wird behauptet, dass die Veröffentlichungen von WikiLeaks US-Informanten geschädigt haben, obwohl ein US-General vor Mannings Kriegsgericht ausgesagt hat, dass es keine derartigen Beweise gibt;

Die USA haben es versäumt, den britischen Gerichten mitzuteilen, dass Assanges Auslieferung und Verurteilung zu einer lebenslangen Haftstrafe ihn daran hindern würde, mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei den Ermittlungen zu mutmaßlichen US-Folterungen und anderen Kriegsverbrechen zusammenzuarbeiten.

Die USA versuchten, die „Wunschliste“ von WikiLeaks mit Mannings Leaks in Verbindung zu bringen, was eindeutig nicht der Fall war.

Assanges Anwälte behaupten auch, dass die USA absichtlich Beweise in Bezug auf die nicht redigierten Kabel des Außenministeriums zurückgehalten haben, die in einem Auslieferungsfall den Test der doppelten Strafbarkeit nicht erfüllt hätten.

Die Verteidigung beschuldigt die USA, fälschlicherweise zu behaupten, dass ein Verbot der Auslieferung wegen politischer Straftaten nur im Auslieferungsvertrag zwischen den USA und Großbritannien enthalten sei und nicht im Parlamentsgesetz, das den Vertrag regelt. Dies ist irreführend, denn das Gesetz verbietet auch die Auslieferung aufgrund politischer Überzeugungen.

Dennoch entschied sich die Richterin im Fall von Assange, die Auslieferung nur aus gesundheitlichen Gründen zu verweigern. Mit der Begründung, sie würde sich auf das Gesetz und nicht auf den Vertrag stützen, ignorierte Vanesa Baraitser, dass das Gesetz eine Auslieferung aufgrund politischer Ansichten nicht zulässt.

Assanges Anwälte argumentieren, dass diese Täuschungen durch die USA das Verfahren gegen ihn nach der „Zakrzewski-Missbrauchs“-Doktrin disqualifizieren sollten.

Der ‚Hacking‘-Vorwurf

Chelsea Manning in New York, Mai 2021. (Chelsea E. Manning, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Die US-Staatsanwaltschaft habe ihre eigenen Beweise aus dem Gerichtsverfahren gegen Chelsea Manning im Jahr 2013 absichtlich verzerrt, um eine Interaktion zwischen Assange und Manning zu unterstellen, um an geheime Informationen zu gelangen, heißt es in der Eingabe. Bislang haben zwei britische Gerichte diese Behauptung bestätigt.

In der US-Anklageschrift wird Assange vorgeworfen, sich mit Manning verschworen zu haben, um in Regierungscomputer einzudringen und Mannings Identität zu verbergen.

Obwohl das Verbergen der Identität einer vertraulichen Quelle Teil einer normalen Reporter-Quellen-Beziehung ist, ergab die Aussage eines Gerichtsmediziners bei der Auslieferungsanhörung von Assange, dass es keinen Beweis dafür gibt, und er wurde auch nicht gebeten zu beweisen, dass Manning jemals mit Assange kommuniziert hat.

Bei Mannings Kriegsgerichtsverhandlung vor 10 Jahren wurde argumentiert, dass sie mit ihrer Bitte um Hilfe beim Knacken eines Hashes eines Passworts für einen lokalen Computer wahrscheinlich Videospiele, Dienstprogramme, Filme und Musikvideos installieren wollte, was aktiven Militärangehörigen verwehrt ist.

Zeugen der Verteidigung im Fall Manning gaben an, dass sie diese Aufgabe regelmäßig für ihre Kameraden auf Computern durchführte, die vor kurzem neu aufgesetzt worden waren, so dass alles, was zuvor installiert worden war, ausgelöscht wurde. Laut der Aussage des Gerichtsmediziners Patrick Eller bei der Auslieferungsanhörung von Assange im Jahr 2020 befand sich kein geheimes Material auf den lokalen Computern.

Stattdessen befanden sich die Verschlusssachen in externen Datenbanken, zu denen Manning, wie in der US-Anklage gegen Assange selbst eingeräumt wird, Zugang zu streng geheimen Sicherheitsinformationen und Passwörtern hatte.

Außerdem war bekannt, dass die Ermittler die IP-Adresse des von Manning benutzten Terminals unabhängig von ihrem Login zurückverfolgen konnten. Manning konnte also niemals ihre Identität verbergen, indem sie sich als ein anderer Benutzer anmeldete, und sie konnte nur ihre eigenen Zugangsdaten und ihre Freigabe verwenden, um auf diese Dokumente zuzugreifen.

Außerdem hatte Manning fast das gesamte geheime Material bereits vor dem Chat zwischen Manning und jemandem bei WikiLeaks, auf den sich die Anklageschrift konzentriert und der angeblich Assange war, an WikiLeaks übermittelt.

USA ziehen Behauptung zurück, lassen sie aber in der Anklageschrift stehen

Das Hauptquartier des US-Justizministeriums in Washington, D.C. (M.V. Jantzen, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Assanges Anwälte schrieben in ihrem abgelehnten Schriftsatz auch, dass die USA ihre Klage in Bezug auf den Vorwurf der Verschwörung zum Eindringen in Computer „verspätet“ zurückgezogen hätten.

Gordon Kromberg, der stellvertretende US-Staatsanwalt im östlichen Bezirk von Virginia, schrieb, dass nun „…nicht mehr behauptet wird, dass der Zweck der Hash-Cracking-Vereinbarung darin bestand, anonymen Zugang zu einer der fraglichen Datenbanken zu erhalten“. (Seite 124 der Vorlage.)

Dennoch überzeugte die Staatsanwaltschaft die Richterin davon, die Anklage nicht abzuweisen. In ihrem Urteil deutete Baraitser an, dass es einen anderen Zweck gegeben haben könnte, den sie nicht verstand, und beschloss daher, die Anklage als „eine Angelegenheit für den Prozess“ beizubehalten.

In der Eingabe wies die Verteidigung darauf hin, dass Ellers Aussage nicht nur unwiderlegbar und endgültig sei, sondern dass die forensischen Beweise, die zur Rücknahme des US-Arguments führten, bei Mannings Kriegsgerichtsverhandlung vorgelegt worden seien.

Assanges Team behauptete eindeutig, dass die USA das britische Gericht im Widerspruch zu ihren eigenen Beweisen in die Irre geführt hätten, schrieb die Verteidigung in ihrer Eingabe auf Seite 125. Dort heißt es:

„Herr Eller sagte dem DJ (in einer nicht angefochtenen Aussage), dass es die eigenen Beweise der Regierung im Verfahren von Frau Manning waren, die dies zeigten. Castillo, Murua und Zakrzewski zeigen alle, dass ein Auslieferungsantrag, der die eigenen Beweise einer Regierung falsch darstellt, nicht als eine Angelegenheit abgewiesen werden kann, die ‚vor einer Jury zu lüften‘ ist (Urteil, CB/2, §381).“

Obwohl der so genannte „Hacking“-Vorwurf nur eine fünfjährige Haftstrafe vorsieht, ist er nicht geringfügig. Sie war der Aufhänger für den Versuch, Assange als Verschwörer mit Manning zur Beschaffung geheimer Informationen zu überführen. Damit war der Weg frei für eine Anklage wegen Spionage.

Aber mit diesem Dementi scheint es bei der passiven Entgegennahme von Material durch WikiLeaks zu bleiben, ohne Beweise für eine Verschwörung und ohne einen Fall von Spionage.

Ist Richter Swift überhaupt bis zur Seite 129 der 150-seitigen Vorlage gekommen? Er sagte, es seien nur 100 Seiten gewesen, und als er das Ganze abtat, schien er verärgert darüber zu sein, dass man ihn gebeten hatte, so viel zu lesen. Er ignoriert rundheraus die Argumente, warum die Richterin sich in ihrem Urteil geirrt oder einen der hochtechnischen Beweise missverstanden hat. In der Stellungnahme heißt es:

„Der DJ hat die Beweislage in dieser Frage grundlegend missverstanden. Es ist schlichtweg falsch, dass ‚die Verteidigung nicht bestritten hat, dass … wichtige forensische Beweise von Armee-Ermittlern auf dem FTP-Benutzerkonto in [Mannings] Namen gefunden wurden‘. (Urteil, CB/2, §381). Manning hatte nie Zugang zu einem „FTP-Benutzerkonto“ (und – das ist der springende Punkt – konnte auch nie darauf zugreifen), weil der Hash des Passcodes nicht entschlüsselt werden konnte. Herr Assange „bietet keine alternative Erklärung“ für „diese Fakten“ (Urteil CB/2, §381); sie sind nicht eingetreten.

Die USA wissen das alles und haben trotzdem irreführend argumentiert. Und Baraitser, der Richter bei Assanges Anhörung, ignorierte pflichtbewusst die forensischen Beweise und entschied in der Frage des angeblichen Eindringens in den Computer zu Gunsten der USA.

Angeblicher Schaden für die USA und ihre Quellen

US-Brigadegeneral Robert Carr, der die Untersuchung der Auswirkungen der Enthüllungen nach der Veröffentlichung von WikiLeaks leitete, gab vor dem Kriegsgericht Manning unter Eid zu, dass niemand infolge der WikiLeaks-Enthüllungen getötet wurde.

In ihren Memoiren, README.txt, beschreibt Manning auf Seite 217, dass Carr versucht hatte, das Gericht in die Irre zu führen, um sie und WikiLeaks weiter zu belasten, was ihm jedoch nicht gelang.

„Er versuchte, meine Enthüllungen mit dem Tod eines Afghanen durch die Taliban in Verbindung zu bringen, aber der Mann, der starb, tauchte in den diplomatischen Kabeln überhaupt nicht auf, und [Richterin Denise] Lind ordnete an, diesen Teil der Aussage aus der Zeugenaussage zu entfernen“, schrieb Manning.

Manning fuhr fort:

„Ein anderer Zeuge, Commander Youssef Aboul-Enein, Mitglied der Joint Intelligence Task Force des Pentagon zur Bekämpfung des Terrorismus und militärischer Berater der Regierung von George W. Bush während der ersten Invasionen im Irak und in Afghanistan, argumentierte, dass die SIGACTs Beweise dafür liefern, dass die Vereinigten Staaten Zivilisten getötet haben, was den Feinden Amerikas bei der Mittelbeschaffung und Rekrutierung helfen würde.

Er konnte jedoch nur zwei Fälle nennen, in denen die Terrororganisation etwas von den SIGACTs verwendet hatte: einmal im Jahr 2010 in ihrer englischsprachigen Rekrutierungszeitschrift Inspire und im folgenden Jahr in einem Video von Adam Gadahn, einem Amerikaner, der sich Al-Qaida angeschlossen hatte und Sprecher wurde.

Im Kreuzverhör sagte Aboul-Enein, dass die SIGACTs zwar ein Muster von US-Militäraktivitäten aufzeigen könnten, al-Qaida aber keine taktischen Erfolge aufgrund meiner Enthüllungen erzielt habe. Wieder einmal wurde das Narrativ vorgebracht: Es ist nichts Schlimmes passiert – aber es hätte passieren können. Ich wollte schreien.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Der stellvertretende US-Staatsanwalt Gordon Kromberg, der wiederholt beschuldigt wurde, bei der Verfolgung von Verurteilungen unethische Taktiken anzuwenden, fügte Carrs leerer Behauptung von durch WikiLeaks verursachten Todesfällen in seiner eidesstattlichen Erklärung vor Baraitsers Gericht keine Opfer hinzu.

Und doch verfolgen die USA im Gerichtssaal, in den Medien und in der politischen Arena weiterhin diese großartige und falsche Behauptung, dass den USA und ihren Quellen Schaden zugefügt wurde.

Erst letzten Sommer sagte beispielsweise US-Außenminister Antony Blinken in Australien als Reaktion auf die australischen Bemühungen, die Verfolgung von Assange zu beenden:

„Was unser Justizministerium bereits wiederholt öffentlich gesagt hat, ist Folgendes: Herr Assange wurde in den Vereinigten Staaten wegen sehr schwerwiegender krimineller Handlungen im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen Rolle bei einer der größten Kompromittierungen von Geheiminformationen in der Geschichte unseres Landes angeklagt.

Blinken mit der australischen Außenministerin Penny Wong in Brisbane, Australien, Juli 2023. (Außenministerium/Chuck Kennedy/Public Domain)

Die Handlungen, die er begangen haben soll, gefährdeten unsere nationale Sicherheit sehr stark, kamen unseren Gegnern zugute und brachten namentlich genannte menschliche Quellen in große Gefahr, körperlich geschädigt zu werden und inhaftiert zu werden.“

Manning schloss:

„Die Menschen vor Ort im Irak und in Afghanistan konnten die Standorte der US-Militärstützpunkte und Konvoirouten sehen. Sie brauchten sich keine Dokumente im Internet anzuschauen. Dennoch hatte die Regierung solche Angst davor, dass diese Menschen wahre Informationen darüber erhalten, wie unser Verhalten im Ausland in krassem Gegensatz zu unseren eigenen erklärten Prinzipien steht.“

Vieles von dem, was die USA militärisch tun, geht nach hinten los, ebenso wie ihre schlecht konstruierten Lügen und Vertuschungen. Ironischerweise ist der Welt gerade durch die rachsüchtige Verfolgung von Manning und Assange die Diskrepanz zwischen dem Verhalten der USA im Ausland und ihrer eigenen erklärten Politik bewusst geworden.

Obwohl den USA die eigenen Aussagen der Regierung im Manning-Prozess bekannt waren, haben sie Baraitser diese Unwahrheiten aufgedrängt, der sie ohne zu fragen akzeptierte.

Zurückgehaltene Beweise zur Unterstellung einer doppelten Strafbarkeit

Eine Auslieferung ist nur möglich, wenn eine Handlung sowohl im ausliefernden als auch im ersuchenden Staat ein Verbrechen darstellt. Die USA argumentierten vor Gericht, dass Assange durch die Veröffentlichung von Verschlusssachen sowohl gegen das US-Spionagegesetz als auch gegen das britische Amtsgeheimnisgesetz verstoßen habe.

Die USA hielten jedoch Beweise zurück, aus denen hervorging, dass WikiLeaks die ungeschwärzten diplomatischen Kabel erst veröffentlicht hatte, nachdem sie von „Hunderten von Websites“, darunter cryptome.org und The Pirate Bay, publik gemacht worden waren.

Während der unbefugte Besitz und die unbefugte Verbreitung von Verteidigungsinformationen im Espionage Act als Straftat eingestuft sind, ist es nach dem Official Secrets Act nicht strafbar, Verschlusssachen erneut zu veröffentlichen, wenn sie bereits öffentlich zugänglich sind und die Veröffentlichung keinen ernsthaften Schaden verursacht.

Ein Beispiel hierfür war der Fall Spycatcher, der vor dem australischen Obersten Gerichtshof von keinem Geringeren als Malcolm Turnbull, dem späteren 29.

In einer Rede an der juristischen Fakultät der Universität Sydney im Jahr 2011 hob Turnbull die Argumente hervor, mit denen er den Fall des ehemaligen britischen Spions Peter Wright, Autor des Buches Spycatcher, für sich entscheiden konnte. Turnbull konnte erreichen, dass das Gericht die einstweilige Verfügung des MI5 gegen die Veröffentlichung des Buches aufhob. Eines von Turnbulls Argumenten war, dass „es absolut nichts in dem Buch gab, was nicht schon irgendwo anders veröffentlicht worden war.“

Malcolm Turnbull im Juni 2017. (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

„Wir haben auch argumentiert, dass das Buch die Begehung von Verbrechen und anderes Fehlverhalten enthüllt“, sagte er. Turnbull sagte, der Fall der britischen Regierung sei „als Versuch, das öffentliche Recht eines anderen Landes vor einem australischen Gericht durchzusetzen, schlichtweg unhaltbar.“

[Hören Sie sich Malcolm Turnbulls Rede an: ‚Reflections on Wikileaks, Spycatcher and Freedom of the Press‘]

Da die ungeschwärzten diplomatischen Kabel bereits vor der Veröffentlichung durch WikiLeaks an anderer Stelle veröffentlicht worden waren, konnte der Official Secrets Act nicht zur Anwendung kommen, und auch die beiderseitige Strafbarkeit sollte nicht gegeben sein – eine Schlussfolgerung, die allein schon das Auslieferungsverfahren der USA zum Scheitern bringen würde.

Der ICC und Assange

Assanges Anwesenheit ist vor dem ICC erforderlich, um gegen die Folterungen durch das US-Militär und die CIA auszusagen, so seine Anwälte. Die unverhältnismäßige Strafe, die ihm droht und die über die Dauer seines natürlichen Lebens hinausgeht, würde ihn daran hindern, dies zu tun.

In dem 150-seitigen Schriftsatz seines Anwalts heißt es:

„Die unbestrittenen Beweise vor dem DJ waren, dass die Ermittlungen des IStGH zu diesen Verbrechen unter anderem auf den WikiLeaks-Enthüllungen beruhten (Lewis 5, EB/35, §9).41 Die Materialien von WikiLeaks und Herr Assange wären für jede Strafverfolgung durch den IStGH „wesentlich“ (Lewis 5, EB/35 §16/ EB/43 Tr 14.9.20, S14 – unbestritten).

v) Abschnitt 11 (Berufungsgrund 6) mit dem Ergebnis, dass Herr Assange dauerhaft außer Reichweite des IStGH oder jeder anderen gerichtlichen Instanz ist, die die von ihm aufgedeckten Verbrechen untersuchen/verfolgen könnte, haben die USA die Anklagepunkte in der Anklageschrift verschärft, um Herrn Assange einer Richtstrafe auszusetzen, die über seine verbleibende natürliche Lebenszeit hinausgeht.“

Physische und psychische Leiden

Es gibt zwei weitere Punkte, die in dem 150-seitigen Schriftsatz nicht erwähnt werden und bei der Anhörung diese Woche eine Rolle spielen könnten. Einer betrifft Assanges Gesundheit.

Lord Chief Justice Ian Burnett unterschied bei der Anhörung vor dem High Court im Oktober 2021 zwischen dem Gesundheitszustand von Assange und dem des mutmaßlichen Hackers Lauri Love, dessen Auslieferung an die USA er aus gesundheitlichen Gründen ablehnte.

Burnett behauptete, Love sei ein ganz anderer Fall als Assange, da er nicht nur an einer ähnlichen psychischen, sondern auch an einer körperlichen Erkrankung, nämlich einem Ekzem, leide.

Bei Assange wurde bereits eine Reihe von körperlichen Beschwerden diagnostiziert, darunter Osteoporose. Doch während der Anhörung mit Burnett erlitt Assange einen Mini-Schlaganfall, der nach Angaben von Medizinern häufig von einem schweren Schlaganfall gefolgt wird.

Die Entscheidung von Burnett wurde nicht revidiert, obwohl Assange jetzt unter einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand leidet.

Der Richter blockierte die Auslieferung von Assange aufgrund seiner psychischen Verfassung, die ihn zu Selbstmord neigen lässt. Die USA versuchten bei der Burnett-Anhörung, diese Entscheidung zu kippen, und zwar nicht, indem sie seinen Gesundheitszustand anzweifelten (obwohl die USA zuvor versucht hatten, ihn als Simulanten hinzustellen), sondern indem sie „Zusicherungen“ anboten, dass er in den USA gut versorgt werden würde.

Der High Court prüfte also im Oktober 2021 diese Zusicherungen der USA genau zu dem Zeitpunkt, als er den Schlaganfall erlitt. Die Behandlung eines Schlaganfalls ist zeitkritisch (innerhalb von drei Stunden).

Der Anwalt Yancey Ellis sagte für die Verteidigung aus, dass im Alexandria Detention Center, in dem Assange während seines Prozesses möglicherweise jahrelang festgehalten werden würde, keine Ärzte beschäftigt sind.

Es gibt dort keine angemessene medizinische Einrichtung, und da die Gefangenen 22 Stunden am Tag isoliert sind, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass er einen weiteren Schlaganfall überleben würde. Die Zusicherungen der USA, die sich ausschließlich auf den psychischen Gesundheitszustand von Assange stützen, sind eindeutig überholt.

Zakrzewski-Missbrauch

All diese Täuschungen stehen im Zusammenhang mit dem, was die Verteidigung als „Zakrzewski-Missbrauch“ bezeichnet. Der Begriff stammt aus dem Urteil von 2013 in der Rechtssache Zakrzewski (Beklagter) gegen das Regionalgericht in Lodz, Polen (Berufungskläger), in dem es heißt, dass der Sachverhalt, der mit einem Auslieferungsersuchen übermittelt wird, „ordnungsgemäß, fair und genau“ sein muss.

Im Fall von Zakrzewski wurde die Berufung des Staates abgelehnt, weil der Sachverhalt nicht „ordnungsgemäß, fair und genau“ dargelegt wurde.

In dem 150-seitigen Schriftsatz der Verteidigung an den Obersten Gerichtshof heißt es:

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass (a) die USA beim Lügen über die Beweise ertappt wurden, die ihrem Vorwurf der Passcode-Hash-Verschwörung zugrunde liegen. [Die Beweise von Herrn Eller waren keine ‚alternative Darstellung‘ (Urteil§380) zu dieser Behauptung; sie machten den DJ [Bezirksrichter Baraitser] auf den Inhalt der eigenen (verborgenen) Beweise der US-Regierung aufmerksam. Dem hätte mit einer Aussetzung des Verfahrens wegen Missbrauchs begegnet werden müssen.

(b) Aber die USA zogen sich von ihren Behauptungen zurück, bevor die Entscheidung des DJs anstand. Das hätte das Ende der Angelegenheit sein müssen.

c) Doch dann versuchten die USA, ihre verlogenen Behauptungen mit absurden Alternativvorschlägen und Spekulationen wieder aufleben zu lassen. Das Festhalten an einer irreführenden Behauptung in dieser Weise hätte dem DJ keine andere Wahl lassen sollen, als sich auf Zakrzewski zu berufen. Stattdessen betrachtete der DJ dies fälschlicherweise als „eine Angelegenheit für den Prozess“.

Ein Plädoyer für Anstand

In ihrem Schriftsatz appellierten Assanges Anwälte auch an den gesunden Menschenverstand und den Anstand, von denen die britischen Gerichte bisher nur wenig gezeigt haben:

„Die Arbeit von Julian Assange, der sich für die öffentliche Rechenschaftspflicht einsetzt, indem er weltweite Menschenrechtsverletzungen aufdeckt und die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Staatsverbrechen erleichtert, hat dazu beigetragen, unzählige Leben zu retten, Menschenrechtsverletzungen zu stoppen und despotische und autokratische Regime zu stürzen.

Diejenigen, die schwerwiegende staatliche Verbrechen aufdecken, Verteidiger der grundlegenden Menschenrechte, sind und waren schon immer anfällig für politische Vergeltungsmaßnahmen und Verfolgung durch die Regime, deren Verbrechen sie aufdecken. Julian Assange ist da keine Ausnahme.“

Cathy Vogan ist Filmemacherin, ausstellende Künstlerin und ausführende Produzentin von CN Live! Sie berichtet seit 2020 über den Assange-Prozess für Consortium News.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …