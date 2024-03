US charity demands probe into killing of Gaza aid worker Mousa Shawwa had just returned from distributing assistance when his family’s shelter was attacked.

Mousa Shawwa wurde am 8. März bei einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah getötet. (Mit freundlicher Genehmigung von Anera)

US-Wohltätigkeitsorganisation fordert Untersuchung der Tötung eines Entwicklungshelfers im Gazastreifen

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

16. März 2024

Mousa Shawwa, Logistik- und Unterstützungskoordinator für Anera, eine US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die humanitäre Hilfe für Palästinenser leistet, wurde am 8. März bei einem israelischen Luftangriff auf Deir al-Balah getötet.

Shawwa war gerade von der Verteilung humanitärer Hilfe zurückgekehrt und trug noch seine Anera-Jacke, als die Unterkunft im Zentrum des Gazastreifens, in der er sich mit seiner Großfamilie aufhielt, getroffen wurde, wie die Hilfsorganisation mitteilte.

Etwa 30 bis 50 Menschen wurden bei dem Angriff getötet.

„Seine Frau und zwei seiner Kinder erlitten leichte Verletzungen“, so Anera. „Sein jüngster Sohn, der 6-jährige Karim, befindet sich in einem kritischen Zustand.“

Anera teilte mit, dass Karim zur Behandlung nach Ägypten evakuiert wurde, nachdem „25 Personen aus sechs Ländern, darunter ein Minister, ein Botschafter, ein Geschäftsführer, ein General, mehrere Ärzte, Freunde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und 10 Anera-Mitarbeiter“ interveniert hatten, was die Schwierigkeit für Palästinenser in Gaza unterstreicht, Zugang zu dringend benötigter medizinischer Versorgung zu erhalten.

Shawwa wurde getötet und seine Familie verletzt, kurz nachdem Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt hatte, dass das US-Militär an der Küste des Gazastreifens einen provisorischen Hafen für die Lieferung humanitärer Hilfe auf dem Seeweg bauen würde.

In derselben Rede warnte der US-Präsident Israel, dass „humanitäre Hilfe keine zweitrangige Erwägung oder ein Druckmittel sein kann“, obwohl seine Sprecher den Einsatz von dringend benötigter Hilfe als Druckmittel bei Verhandlungen mit der Hamas stillschweigend gebilligt haben.

Anera gab an, dem israelischen Militär mehrfach die Koordinaten der Unterkunft, in der sich Schawwa und seine Familie aufhielten, sowie die Koordinaten des Büros und des Verteilungszentrums mitgeteilt zu haben, auch schon Tage vor dem Angriff, bei dem der dreifache Familienvater getötet wurde.

Hunderte von humanitären Helfern getötet

Karim Shawwa, der bei dem israelischen Angriff, bei dem sein Vater getötet wurde, schwer verletzt wurde. (Mit freundlicher Genehmigung von Anera)

Shawwa ist nicht der erste Mitarbeiter einer humanitären Organisation, der während der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen getötet wurde, wo der Internationale Gerichtshof in einem Zwischenurteil feststellte, dass die Gefahr eines Völkermords besteht.

Unter den mehr als 31.000 Palästinensern, die seit dem 7. Oktober getötet wurden, waren Hunderte von Mitarbeitern humanitärer Organisationen: 165 UN-Mitarbeiter, rund 350 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, 48 Mitarbeiter des Zivilschutzes und 14 Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds.

Anera sagte, der Angriff, bei dem Shawwa getötet wurde, sei ein „unbestreitbarer Fall von nicht funktionierender Dekonfizierung und bedroht die Fähigkeit unseres Teams, weiter zu arbeiten“.

Dies könnte der Zweck des israelischen Angriffs gewesen sein. Am 13. März griff das Militär eines der wenigen verbliebenen Verteilungszentren des UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, an, nachdem es am Vortag die Koordinaten der Einrichtung erhalten hatte.

Mindestens ein UNRWA-Mitarbeiter befand sich unter den fünf Menschen, die bei dem Angriff am Mittwoch getötet wurden. 22 weitere Menschen wurden in dem Lebensmittelverteilungszentrum der Organisation im Osten Rafahs im südlichen Gazastreifen verletzt.

Israel behauptete, dass Muhammad Abu Hasna, ein Hamas-Kämpfer, bei dem Angriff getötet worden sei. Laut Reuters, die sich auf eine Erklärung der Hamas beruft, sagte die palästinensische Gruppierung, Abu Hasna sei ein Mitglied ihrer Polizeikräfte gewesen, und verurteilte seine Ermordung als „feiges Attentat“, das die Verteilung von Hilfsgütern stören sollte.

Die israelischen Angriffe auf rund ein Dutzend palästinensische Polizisten, die Gesandte der humanitären Hilfe bewachten, haben dazu geführt, dass UN-Organisationen und andere Organisationen ihre Hilfsmissionen aus Sicherheitsgründen aussetzen mussten.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), das im Gazastreifen am stärksten vertreten ist, teilte mit, dass seit dem 7. Oktober mehr als 150 seiner Einrichtungen angegriffen wurden und mehr als 400 Menschen „getötet wurden, während sie unter der UN-Flagge Schutz suchten“.

„Krieg gegen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen“

Die israelischen Streitkräfte haben auch wiederholt auf Palästinenser geschossen, die sich versammelt hatten, um dringend benötigte Nahrungsmittelhilfe zu erhalten, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, der von den Hilfslieferungen aus dem Süden weitgehend abgeschnitten ist.

Dutzende von Palästinensern wurden am Donnerstag bei zwei verschiedenen Vorfällen im Gazastreifen getötet, als sie versuchten, Hilfe zu erhalten.

Zwei Wochen zuvor wurden mindestens 118 Palästinenser getötet, als die israelischen Streitkräfte das Feuer auf Hunderte von Menschen eröffneten, die in der Nähe von Gaza-Stadt versuchten, Hilfsgüter aus Lastwagen zu holen.

UNRWA-Hilfskonvois wurden ebenfalls von israelischem Feuer getroffen, was der Autor Tariq Kenney-Shawa als einen beispiellosen „erklärten Krieg gegen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen“ bezeichnet.

Die Mitarbeiter des UN-Hilfswerks wurden Berichten zufolge in israelischer Haft „misshandelt und gedemütigt“. UNRWA-Mitarbeiter, die aus der Haft entlassen wurden, sagen, sie seien von den israelischen Behörden unter Druck gesetzt worden, damit sie fälschlicherweise behaupten, die Organisation habe Verbindungen zur Hamas und die Mitarbeiter seien an den Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt gewesen“, so Reuters unter Berufung auf einen unveröffentlichten Bericht der Organisation.

Israels Verbündete haben dem UNRWA, das Millionen von palästinensischen Flüchtlingen im Westjordanland, im Gazastreifen, im Libanon, in Jordanien und in Syrien regierungsähnliche Dienste anbietet, einen möglicherweise tödlichen Schlag versetzt, indem sie die Finanzierung einfroren, nachdem unbestätigte Behauptungen aufgestellt worden waren, dass eine Handvoll Mitarbeiter des Hilfswerks im Gazastreifen an dem von der Hamas angeführten Überfall vom 7. Oktober beteiligt war.

Die Times of Israel berichtete am Montag, dass der Versuch, das UNRWA zu diskreditieren, Teil eines israelischen Plans ist, „die UN-Agentur zu demontieren … und durch eine Alternative zu ersetzen“.

„Ständig bedroht“

Nach dem israelischen Angriff auf das UNRWA-Nahrungsmittelverteilungszentrum am Mittwoch fragte Martin Griffiths, der Leiter der UN-Hilfsorganisation: „Wie sollen wir die Hilfsmaßnahmen aufrechterhalten, wenn unsere Teams und Lieferungen ständig bedroht sind?“

Auch Anera fragte nach der Tötung von Mousa Shawwa: „Wenn Israel weiterhin humanitäre Helfer ins Visier nimmt, wer wird dann noch im Gazastreifen sein, um die Hilfe zu verteilen, die Präsident Biden verspricht?“

Eine Einstellung der Arbeit von Anera nach dem tödlichen Angriff auf ihre Mitarbeiter würde den Verlust einer Lebensader für Palästinenser bedeuten, die unter vorsätzlich herbeigeführten „Lebensbedingungen leiden, die darauf abzielen, [ihre] physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“, wie es in der Völkermordkonvention heißt.

Anera hat nach eigenen Angaben seit dem 7. Oktober mehr als 20 Millionen Mahlzeiten, auch im Norden des Gazastreifens, und mehr als 3 Millionen medizinische Behandlungen in dem Gebiet sowie „lebenswichtige Wasser- und Unterkunftslieferungen“ bereitgestellt.

„Anera ist seit Beginn des Krieges für mehr als 40 andere Organisationen der wichtigste Partner für die Lieferung von Hilfsgütern im Gazastreifen“, so die Organisation weiter.

Tiefe Besorgnis

Nach Angaben von Anera lebte Shawwa, der getötete Logistikkoordinator, in Gaza-Stadt, bevor er und seine Familie nach Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens evakuiert werden mussten.

Shawwa, der seit 15 Jahren für die Organisation tätig war und zunächst als Fahrer und Hausmeister arbeitete, „war maßgeblich daran beteiligt, dass die Hilfsgüter dorthin gebracht wurden, wo sie am dringendsten benötigt wurden“, so Anera.

„Er war ein Problemlöser und ein Menschenfreund, der fest an die Mission von Anera glaubte“, so die Organisation weiter.

Sean Carroll, Präsident und CEO von Anera, sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass Shawwa in den letzten Monaten „mit drei anderen Kollegen zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass Lebensmittel in das Gebiet von Deir al-Balah geliefert wurden“.

„Dazu gehörte die Beaufsichtigung unserer Tekias (Gemeinschaftsküchen) dort und die Verteilung von Gemüsekörben“, fügte Carroll hinzu. „Er war auch für die Sicherstellung der notwendigen logistischen Unterstützung für unsere Operationen verantwortlich, einschließlich Transport, Kommunikation und Unterbringung.“

Carroll sagte, dass „die Ermordung unseres geliebten langjährigen Kollegen einen Schatten auf unsere Arbeit geworfen hat“.

„Unsere Teammitglieder in Gaza sind zutiefst besorgt um die Sicherheit ihrer Familien und von sich selbst und befürchten, dass ihre humanitäre Arbeit sie in ein noch größeres Risiko bringen könnte, zusätzlich zu der bereits bestehenden allgemeinen Gefahr für die Zivilbevölkerung in Gaza“, so Carroll weiter.

Forderungen nach Ermittlungen und Sanktionen

Anera ist eine von 25 humanitären und Menschenrechtsgruppen, die am Dienstag einen Brief an Biden geschrieben haben, in dem sie ihn beschuldigen, gegen amerikanisches Recht zu verstoßen, indem er Israel Militärhilfe leistet, während es die Lieferung von US-Hilfe an den Gazastreifen behindert.

Nach amerikanischem Recht ist es verboten, Ländern zu helfen, die die Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die USA verbieten oder einschränken. Die Regierung Biden will jedoch nicht sagen, ob sie formell prüft, ob Israel das US-Recht einhält.

Patrick Leahy, ein ehemaliger Senator, hat gesagt, dass Israel gegen die US-Gesetze verstößt, die seinen Namen tragen und die Hilfe für militärische Einheiten verbieten, die grobe Menschenrechtsverletzungen begehen.

Eine Handvoll amtierender Senatoren, darunter Bernie Sanders, Chris Van Hollen und Elizbath Warren, schrieben am Montag einen Brief an Biden, in dem sie feststellten, dass „die Einmischung der Netanjahu-Regierung in humanitäre Operationen der USA“ gegen innerstaatliches Recht verstoße.

„Die Vereinigten Staaten sollten keinem Land militärische Unterstützung gewähren, das sich in die humanitäre Hilfe der USA einmischt“, so die Senatoren.

„Sichere Zone“ getroffen

Medizinische Hilfe für Palästinenser und das Internationale Rettungskomitee – Wohltätigkeitsorganisationen des Vereinigten Königreichs bzw. der USA – haben die Regierungen dieser Länder aufgefordert, eine „vollständige, unabhängige und zeitlich begrenzte Untersuchung“ des beinahe tödlichen israelischen Luftangriffs vom 18. Januar einzuleiten.

Der Angriff in der vermeintlichen „sicheren Zone“ von al-Mawasi habe „ein Wohnhaus getroffen, in dem unser medizinisches Notfallteam (EMT) und Mitglieder des lokalen MAP-Teams sowie deren Familienangehörige untergebracht waren“, so die beiden Organisationen.

„Eine unabhängige, von mehreren Stellen durchgeführte Untersuchung der UNO am 19. Januar ergab, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein GBU32 (MK83)-Raketenpaket gehandelt hat“, fügten MAP und IRC hinzu.

„Diese 1.000 Pfund schwere, in den USA hergestellte ‚intelligente Bombe‘ wurde von einem F16-Jet abgefeuert. F16-Jets werden in den USA hergestellt und enthalten Teile, die vom Vereinigten Königreich geliefert werden.

Mehrere Menschen wurden bei dem Angriff verletzt, der „erhebliche Schäden an dem Gebäude verursachte“, so MAP und IRC. Die Koordinaten des Gebäudes seien dem israelischen Militär „im Rahmen des UN-Dekonfizierungsverfahrens mitgeteilt worden, das humanitären Helfern in Gaza zusätzlichen Schutz bieten soll“.

Die beiden Organisationen erklärten, dass die israelischen Behörden „sechs verschiedene Erklärungen für den Luftangriff geliefert haben“, was „einen anhaltenden Mangel an Transparenz in Bezug auf die Geschehnisse“ zeige und auf die Unfähigkeit oder den Unwillen zur Untersuchung hinweise.

„Als derzeitige Waffen- und Munitionslieferanten Israels haben Regierungen wie Großbritannien und die USA eine besondere Verantwortung, Israel für diesen und andere Angriffe auf Entwicklungshelfer und Zivilisten zur Rechenschaft zu ziehen“, so MAP und IRC.

Washington sei verpflichtet, den Angriff, bei dem Schawwa getötet wurde, zu untersuchen, so Sean Carroll von Anera, der während der Obama-Regierung Stabschef der State Department-Agentur USAID war.

Eine Untersuchung sei zwingend erforderlich, so Carroll, „insbesondere angesichts der Tatsache, dass das israelische Waffenarsenal überwiegend aus den USA stammt und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass US-Waffen bei anderen Angriffen auf humanitäre Organisationen und deren Mitarbeiter eingesetzt wurden“.

