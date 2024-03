My cousin documented Israel’s crimes The photographer Mohammad Yaghi was killed alongside his wife and daughter.

Mein Cousin dokumentiert Israels Verbrechen

Amjad Ayman Yaghi

Die elektronische Intifada

13. März 2024

Der Fotograf Mohammad Yaghi. (Foto mit freundlicher Genehmigung der Familie)

Meine Tante Ghada war hocherfreut, als sie im Jahr 2001 erfuhr, dass sie schwanger war.

Als ihr Sohn im folgenden Jahr geboren wurde, erhielt er den Namen Yousef.

Ich erinnere mich, dass wir nach seiner Geburt eine Feier veranstalteten, die als aqiqah bekannt war. Wir kochten Essen für unsere Großfamilie und verteilten einen Teil davon an die Armen.

Yousef war ruhig.

Er liebte Fußball und war ein großer Fan von Real Madrid. Er genoss es, ein Universitätsstudent zu sein.

Es ist schmerzlich, daran zu denken, dass Yousef während Israels völkermörderischem Krieg gegen Gaza getötet wurde.

Meine Tante Ghada ist jetzt untröstlich. Yousef wurde im Februar getötet, ein Opfer des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza.

Er wurde bei einem Massaker getötet.

Seine Schwestern Nour und Rana wurden ebenfalls getötet. Ebenso wie zwei von Ranas Kindern.

Meine Tante Ghada war in Jordanien, als das Massaker stattfand. Sie begleitete eine ihrer Töchter, die zu einer Operation nach Jordanien gereist war.

„Die israelische Besatzung hat mir mein Glück geraubt“, sagte Ghada.

Ihr Ehemann erlitt bei dem Massaker Bein- und Kopfverletzungen. Er wartet auf eine Behandlung in Ägypten.

Auch ich bin bestürzt darüber, dass Mohammad Yaghi, ein weiterer Cousin von mir, getötet worden ist.

Mohammad Yaghi arbeitete als Fotograf für eine Reihe von internationalen Medien, darunter Al Jazeera.

Er wurde bei einem Angriff der israelischen Streitkräfte in der Nähe des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah im südlichen Gazastreifen getötet. Seine Frau Dania und ihre 18 Monate alte Tochter Aylol wurden ebenfalls getötet.

Mohammad war nach Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, umgesiedelt worden. Da Israel jedoch mit einer Großoffensive gegen Rafah drohte, kehrte er in das Haus seiner Familie in Deir al-Balah zurück.

Es befand sich in der Nähe des Krankenhauses. Mohammad ging häufig in das Krankenhaus, in dem ein Zelt für Journalisten aufgestellt worden war.

Doch an dem Tag, an dem er im Februar getötet wurde, war er zu Hause bei seiner Familie geblieben.

Mohammad hatte zahlreiche von Israel begangene Verbrechen dokumentiert.

Er ist einer von mehr als 100 Journalisten, die während des gegenwärtigen Völkermords getötet wurden. Um sie zu ehren, müssen wir weiterhin die Verbrechen Israels dokumentieren.

Amjad Ayman Yaghi ist Journalist und lebt in Gaza.

