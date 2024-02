USA eskalieren Krieg – schlägt Gruppe, die Abzugsbefehl befolgt hatte, nieder

Am 28. Januar wurden bei einem Drohnenangriff US-Soldaten in der Nähe eines (illegalen) US-Stützpunktes im Dreiländereck Syrien/Irak/Jordanien getötet. Der Angriff folgte auf die offene Unterstützung der USA für den israelischen Versuch, den Gazastreifen zu völkermorden.

Gestern wurden bei einem „Vergeltungsschlag“ der USA auf Anführer einer irakischen Miliz, die dem irakischen Innenministerium untersteht, zwei hochrangige Offiziere der Kataib Hisbollah getötet. (Die irakische Miliz Kataib Hisbollah ist nicht mit der Hisbollah im Libanon verbunden):

U.S. Strike in Baghdad Kills Iranian-Backed Militia Commander (archiviert) – New York Times, Feb 7 2024

Videos vom Tatort zeigten das verkohlte Wrack eines Fahrzeugs in einem Viertel im Osten Bagdads und ein Feuer in der Nähe.

Ein ranghoher Beamter der Kata’ib Hisbollah und das Korps der iranischen Revolutionsgarden erklärten beide, dass zwei Kommandeure bei dem Angriff getötet worden seien. Augenzeugen berichteten, dass in der Nähe gefundene Ausweise die beiden als Arkan al-Elayawi und Abu Bakir al-Saadi identifizierten.

Daraufhin versammelte sich eine Menschenmenge vor der US-Botschaft in Bagdad und skandierte „Amerika ist der Teufel“.

Der Angriff am Mittwoch erfolgte nach drei ruhigeren Tagen im Nahen Osten, nachdem die Amerikaner am Freitag und Samstag Salven abgefeuert hatten, die ersten im Rahmen einer anhaltenden Vergeltungskampagne, wie Biden und seine Berater erklärten.

Der US-Schlag erfolgte einige Tage, nachdem die Kataib Hisbollah versprochen hatte, die Anweisung der irakischen Regierung zu befolgen, sich zurückzuziehen und alle feindlichen Aktivitäten einzustellen.

Wie Reuters letzte Woche berichtete:

Irakische Kataib Hisbollah sagt, sie stelle Angriffe auf US-Streitkräfte ein – Reuters, 30. Januar 2024

Die mit dem Iran verbündete irakische bewaffnete Gruppe Kataib Hisbollah kündigte am Dienstag die Aussetzung aller ihrer militärischen Operationen gegen die US-Truppen in der Region an, um eine „Blamage“ der irakischen Regierung zu verhindern, so die Gruppe.

„Während wir die Aussetzung der militärischen und sicherheitspolitischen Operationen gegen die Besatzungstruppen ankündigen – um die irakische Regierung nicht in Verlegenheit zu bringen – werden wir unser Volk im Gazastreifen weiterhin auf andere Weise verteidigen“, sagte Kataib Hisbollah-Generalsekretär Abu Hussein al-Hamidawi in einer Erklärung.

Am Sonntag wurden drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in der Nähe der jordanisch-syrischen Grenze getötet, der nach Angaben des Pentagons die „Spuren“ der Kataib Hisbollah trug, obwohl eine endgültige Bewertung noch nicht vorgenommen wurde.

Ein Sprecher des Pentagons lehnte es ab, die Erklärung der Gruppe zu kommentieren und fügte hinzu: „Taten sprechen lauter als Worte“.

Der Befehl zum Rückzug kam vom irakischen Premierminister, wurde aber auch von der iranischen Regierung unterstützt, die einen gewissen ideologischen Einfluss auf Kataib Hisbollah hat:

Der Entscheidung von Kataib Hisbollah gingen tagelange intensive Bemühungen des irakischen Ministerpräsidenten voraus, eine neue Eskalation nach dem jordanischen Angriff zu verhindern, sagte sein außenpolitischer Berater Farhad Alaadin.

„Premierminister Mohammed Shia Al-Sudani hat in den letzten Tagen hart gearbeitet und sich mit allen relevanten Parteien innerhalb und außerhalb des Irak ausgetauscht“, sagte Alaadin in einem Interview.

„Alle Seiten müssen die Bemühungen des Premierministers unterstützen, um eine mögliche Eskalation zu verhindern“, fügte er hinzu.

In ihrer Erklärung erklärte die Kataib Hisbollah auch, dass es Unstimmigkeiten mit Verbündeten über ihre Angriffe gebe, wobei sie den Iran besonders hervorhob.

Die Partner in der Achse des Widerstands seien „oft gegen den Druck und die Eskalation gegen die amerikanischen Besatzungstruppen im Irak und in Syrien“, hieß es in der Erklärung.

Eine Woche, nachdem Kataib Hisbollah auf Befehl des irakischen Premierministers seinen Rückzug angekündigt hatte, eskalierten die USA die Situation, indem sie zwei Kataib-Führer, Abu Baqir al-Saadi und Hajj Arkan al-Alaywi, durch einen Drohnenangriff mitten in Bagdad töteten.

Die Kataib Hisbollah ist Mitglied der irakischen Volksmobilisierungskräfte, die ein offizieller Teil der irakischen Sicherheitsdienste sind. Ein Angriff auf sie ist ein Angriff auf den irakischen Staat.

Dies scheint mir eine bewusste Eskalation durch die USA zu sein, um die Konflikte im Nahen Osten zu verschärfen.

Schon der erste „Vergeltungsschlag“ der USA nach dem Angriff vom 28. Januar, bei dem etwa 85 angebliche Ziele getroffen wurden, war völlig übertrieben.

Mehrere andere „Vergeltungsschläge“ gegen Houthi-Stellungen im Zentrum Jemens schienen ebenfalls weitaus verheerender zu sein, als es die Houthi-Aktionen gegen die mit Israel und den USA/Vereinigten Königreich verbundenen Seemittel zulassen würden.

Es sieht so aus, als würde die Regierung Biden absichtlich viel härter zurückschlagen, als es angemessen wäre.

Sie hofft vielleicht, dass solche übertriebenen „Rache“-Schläge eine gewisse „Abschreckung“ bewirken werden.

Aber das ist ein Irrglaube.

Wenn die Führer der Kataib-Hizbullah getötet werden, nachdem sie den Befehl, sich zurückzuhalten, befolgt hatten, dann werden andere Kataib-Mitglieder alle künftigen Befehle zur Zurückhaltung ignorieren und ihre eigenen Angriffe auf US-Stellungen im Irak und anderswo wieder aufnehmen.

Wollen die USA einen größeren Krieg im Nahen Osten?

So wie sie sich verhalten, werden sie wahrscheinlich einen bekommen.

Aktualisierung (9:00 UTC):

Das Büro des irakischen Premierministers hat auf den US-Angriff reagiert:

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء @IraqiPMO – 8:09 UTC – Feb 8, 2024

Die amerikanischen Streitkräfte haben in unverantwortlicher Weise alle Handlungen wiederholt, die die bestehenden Absprachen untergraben und die Aufnahme eines bilateralen Dialogs behindern würden. Sie haben durch einen Luftangriff im Herzen eines Wohnviertels in der Hauptstadt Bagdad ein eklatantes Attentat verübt und dabei keine Rücksicht auf das Leben von Zivilisten oder internationale Gesetze genommen.

Mit dieser Tat gefährden die amerikanischen Streitkräfte den inneren Frieden, verletzen die irakische Souveränität und missachten die Sicherheit und das Leben unserer Bürger. Noch besorgniserregender ist, dass die Koalition konsequent von den Gründen und Zielen ihrer Präsenz auf unserem Territorium abweicht.

Diese Entwicklung zwingt die irakische Regierung mehr denn je dazu, die Mission dieser Koalition zu beenden, die zu einem Faktor der Instabilität geworden ist und den Irak in einen Kreislauf des Konflikts zu verstricken droht, und unsere Streitkräfte dürfen ihre verfassungsmäßigen Pflichten und Verantwortlichkeiten nicht vernachlässigen, die darin bestehen, die Sicherheit der Iraker und des irakischen Landes vor allen Bedrohungen zu schützen.

Gottes Gnade und Ehre für die Märtyrer dieses Anschlags und für alle Märtyrer des Irak.

Generalmajor der Spezialeinheiten

Yehia Rasool

Der Sprecher des Oberbefehlshabers der Streitkräfte

Auch dies von einer anderen PMF-Miliz:

Marwa Osman || مروة عثمان @Marwa__Osman – 5:43 UTC – Feb 8, 2024

Erklärung der irakischen islamischen Widerstandsbewegung Al-Nujabaa nach der Ermordung des Anführers der Hisbollah-Brigade in Bagdad durch die USA:

„Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. „O ihr, die ihr glaubt, bekämpft diejenigen, die euch von den Ungläubigen benachbart sind, und lasst sie in euch Härte finden. Und wisset, dass Allah mit den Rechtschaffenen ist.“ [Quran 9:123]

O ihr tapferen Widerständler, ihr, die ihr den unterdrückerischen Besatzer bekämpft, jetzt ist eure Zeit gekommen, dies ist eure Schlacht. Bei Allah, es ist nichts weiter als ein einziger Tod, also lasst es mit Ehre und Würde geschehen. Unsere Rache für das Blut der Märtyrer soll darin bestehen, dass wir Amerika, seine Verbündeten, Partner und Interessen zur Rechenschaft ziehen. Dies soll von nun an unser erstes und wichtigstes Anliegen sein.

Heute, im Herzen der irakischen Hauptstadt Bagdad, zielt das verräterische amerikanische Flugzeug auf den verehrten Kommandeur der Volksmobilisierungskräfte und der Hisbollah-Brigaden, den Märtyrer Abu Baqir Al-Saadi. Der Kommandeur Al-Saadi gehörte einer offiziellen irakischen Einrichtung an, die mit dem Generalkommandeur der Streitkräfte verbunden war, was zu seinem Märtyrertod führte.

Wo bleiben die Souveränität und die Unantastbarkeit von Blut und Land? Irakisches Volk, lass diese Missachtung irakischen Blutes eine ständige Mahnung sein. Bei Allah, dies wird nicht nur auf die Söhne der Volksmobilisierungskräfte oder die Männer des Widerstands beschränkt sein. Die Hand des Verrats wird sich auf jeden erstrecken, der sich gegen diesen unterdrückerischen Besatzer stellt, selbst auf diejenigen, die glauben, sie seien vor den Flammen der Besatzung sicher. Wenn die irakische Regierung keine feste und entschlossene offizielle Haltung einnimmt, werden wir mit Allahs Erlaubnis entschlossen reagieren. Diese Verbrechen werden nicht ungestraft bleiben, und ihr werdet dann wissen, dass unsere Geduld am Ende ist.