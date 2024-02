Michigan’s Arab and Muslim Americans mobilise to show Gaza will cost Biden presidency Ahead of Michigan primary, Muslim and Arab communities join campaign to vote ‚uncommitted‘ over outrage on Biden’s fervent support for Israel

Demonstranten demonstrieren am 8. Februar 2024 vor einem Gebäude in Dearborn, Michigan, in dem Beamte der Regierung Biden tagen (MEE/Umar Farooq)

Vor den Vorwahlen in Michigan schließen sich muslimische und arabische Gemeinschaften einer Kampagne an, um aus Empörung über Bidens glühende Unterstützung Israels für „nicht engagiert“ zu stimmen

USA: Michigans arabische und muslimische Amerikaner machen mobil, um zu zeigen, dass Gaza Biden die Präsidentschaft kosten wird

Von Umar A Farooq in Dearborn, Michigan

22. Februar 2024

Im Vorfeld der Vorwahlen in Michigan in der kommenden Woche drängen lokale Organisatoren die Wähler dazu, an der Wahlurne „uncommitted“ zu wählen, anstatt ihre Stimme für US-Präsident Joe Biden abzugeben. Dies hat sich zu einem groß angelegten Protest gegen die Politik des Präsidenten in Bezug auf den Krieg in Gaza entwickelt.

In den letzten Wochen haben arabische, muslimische und fortschrittliche Organisatoren rund um die Uhr an dieser Protestkampagne gearbeitet, um sicherzustellen, dass Biden weiß, dass er durch die unerschütterliche Unterstützung des israelischen Militärangriffs durch seine Regierung die Wahl im November verlieren wird.

Die von der Gruppe „Listen to Michigan“ ins Leben gerufene Kampagne, bei den anstehenden Vorwahlen nicht zu wählen, hat beträchtliche Unterstützung erhalten, unter anderem von der Kongressabgeordneten Rashida Tlaib und dem ehemaligen Kongressabgeordneten Andy Levin.

„Es ist auch wichtig, eine Wählergruppe zu bilden, die ein Signal gibt, dass es genug ist. Wir wollen kein Land, das Kriege, Bomben und Zerstörung unterstützt… Wir wollen für jedes einzelne Leben, das in Gaza getötet wurde, einstehen“, sagte Tlaib in einem Video, das auf X veröffentlicht wurde, um die Wähler zu mobilisieren.

„Das ist die Art und Weise, wie ihr unsere Stimmen erheben könnt. Machen Sie uns nicht noch unsichtbarer“, sagte Tlaib den Wählern in Michigan. „Wenn ihr wollt, dass wir lauter sind, dann kommt her und wählt ungebunden.“

Für viele Gemeinden in Michigan ist das Thema Gaza eine Herzensangelegenheit. In Dearborn beispielsweise leben viele Einwanderer aus Palästina, Jemen, Irak, Syrien und Libanon, also aus Gebieten, die sowohl direkt als auch indirekt von den anhaltenden israelischen Angriffen auf die Enklave betroffen sind. Seit Oktober hat Israel nach Angaben des in Gaza ansässigen Gesundheitsministeriums mehr als 29.000 Palästinenser getötet.

Ein Großteil der 200.000 arabisch-amerikanischen Einwohner Michigans lebt in Wayne County, dem Gebiet, das die Städte Detroit und das benachbarte Dearborn umfasst. Diese Gemeinden haben 2020 in hohem Maße für Biden gestimmt, und einige Analysten sind der Meinung, dass sie dem Präsidenten geholfen haben, Donald Trump um 154.000 Stimmen zu schlagen.

Diese Wähler wollen nun Biden brüskieren, der ihrer Meinung nach seinen eigenen erklärten Glauben „an den Wert und die Würde jedes Palästinensers“ nicht aufrechterhalten hat.

„Wir fühlen uns als Gemeinschaft verraten. [Biden] finanziert jetzt den Völkermord an unserem eigenen Volk, nachdem wir ihn finanziert, ihm geholfen, für ihn gestimmt und ihn unterstützt haben. Und jetzt haben wir das Gefühl, dass er unser Leben missachtet“, sagte Adam Abusaleh, ein ehemaliger Organisator von Bidens Wahlkampf für 2020, gegenüber MEE.

Abusaleh arbeitet jetzt als Teil der Kampagne für Unentschlossene.

„Es ist Zeit für uns, unsere Macht auszuüben. Wir sind definitiv eine kleine Minderheit, aber aus irgendeinem Grund wurden wir in eine Position mit unglaublicher Hebelwirkung gebracht. Diese wenigen Muslime und Araber in Michigan sind die entscheidende Stimme“, sagte Mohammad Enayah, ein palästinensischer Flüchtling, der seit 41 Jahren in Michigan lebt.

Die israelischen Streitkräfte haben seit Oktober 34 Mitglieder von Enayahs Familie getötet.

Die Kampagne, nicht zu wählen, wird an mehreren Fronten von führenden muslimischen und arabisch-amerikanischen Gruppen im Bundesstaat unterstützt.

Ein Bild, das die Wähler in Michigan dazu aufruft, bei den anstehenden Vorwahlen am 27. Februar 2024 „ungebunden“ zu wählen.

Wir haben uns der Kampagne „Uncommitted“ für die Vorwahlen am 27. Februar angeschlossen, um der Biden-Administration einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie im November bekommen wird“, sagte Khalid Turaani, Co-Vorsitzender des Michigan-Kapitels der Kampagne „Abandon Biden“, gegenüber MEE.

„Das sollte ihm eine Vorstellung von unserer Stimmung geben und davon, wie verärgert wir über seine Komplizenschaft und aktive Unterstützung des israelischen Völkermords in Gaza sind.“

Die Wolle über unsere Augen ziehen

Die Vorwahlen in Michigan werden sich nicht auf Bidens Chancen als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei auswirken, aber sie werden als Lackmustest dafür dienen, wie die demokratischen Wähler über Bidens Aussichten auf seine Wiederwahl im November denken.

Umfragen haben bereits gezeigt, dass Bidens Politik in Bezug auf den Gazastreifen bei den demokratischen Wählern nicht gut ankommt. Laut einer Umfrage der Associated Press von Anfang des Monats sind nur 46 Prozent der Wähler in Bidens Partei mit seinem Umgang mit dem Krieg einverstanden. Laut der letzten Umfrage vom Mittwoch liegt Biden in diesem Bundesstaat auch vier Prozentpunkte hinter Trump zurück.

Trotzdem hat Biden die israelische Militärkampagne im Gazastreifen weiterhin leidenschaftlich und unkritisch unterstützt. Die jüngsten Äußerungen der Regierung haben Israels Aktionen etwas zurückgedrängt. Dennoch hat Washington Israels Aktionen weiterhin unterstützt.

In dieser Woche legten die USA zum dritten Mal ihr Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ein, in der ein sofortiger Waffenstillstand im Gaza-Konflikt gefordert wurde.

Wenn sie es bereuen, möchte ich, dass sie diese Menschen von den Toten auferstehen lassen“.

– Mohammad Enayah

Der Rückgang der Umfragewerte des US-Präsidenten kommt auch nach einem gescheiterten Besuch von Wahlkampfmanagern der Biden-Kampagne in Dearborn im vergangenen Monat, gefolgt von einem Besuch hochrangiger Regierungsvertreter, die mit lokalen Mandatsträgern zusammentrafen.

Die zweite Gruppe, zu der auch die USAID-Direktorin Samantha Power und der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jonathan Finer gehörten, versuchte ebenfalls, mit Gemeindeorganisatoren und normalen Bürgern zusammenzutreffen, was bei den Einwohnern von Dearborn Empörung auslöste.

Im Anschluss an das Treffen berichtete die New York Times, dass hochrangige Biden-Beamte ihr Bedauern über „Fehltritte“ bei politischen Entscheidungen seit Oktober zum Ausdruck gebracht hätten.

Der Bericht, aus dem hervorzugehen schien, dass sich die Regierung Biden des Schadens bewusst war, den sie der muslimischen und arabischen Gemeinschaft zugefügt hatte, stieß bei vielen auf taube Ohren.

„Wenn sie es bedauern, möchte ich, dass sie diese Menschen von den Toten zurückholen – Jesus konnte die Toten zurückholen. Wenn sie sie zurückbringen können, und wenn diese Menschen, die nach dem Tod zurückkehren, ihnen vergeben können, dann ist das in Ordnung. Aber es ist nicht an uns, ihnen zu vergeben“, sagte Enayah.

Micho Assi, ein Einwohner von Dearborn und politischer Befürworter, sagte, dass es zwar viele Debatten darüber gebe, wie die Gemeinschaft auf die Treffen der Biden-Beamten reagieren solle, dass aber klar sei, wie die Gemeinschaft zu dem stehe, was in den Nachrichten berichtet worden sei.

„Es ist uns egal, was sie in ihren Schlagzeilen, Nachrichten und Mainstream-Medien schreiben werden. Es ist uns egal, ob sie nur gekommen sind, um zu zeigen: ‚Wir haben den muslimischen Amerikanern zugehört, wir haben den arabischen Amerikanern zugehört'“, sagte Assi gegenüber MEE.

„Was die Frage angeht, ob diese Besuche uns wirklich besänftigen werden, nein. Die Wut ist viel stärker geworden.“

Turaani, ein palästinensischer Amerikaner und ehemaliger Einwohner von Dearborn, der jetzt in einem Vorort von Detroit lebt, sagte, man solle sich ansehen, wie viele Palästinenser seit diesen bedauernden Äußerungen in Gaza getötet worden seien.

Seit diesem Treffen am 8. Februar wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 1.460 Palästinenser in Gaza von Israel getötet. Der Krieg war für die Palästinenser weitaus tödlicher als Israels Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014, bei dem in anderthalb Monaten 2.251 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet wurden.

„Ich bin mir sicher, dass diese Beamten weiterhin die gleichen Phrasen dreschen werden, die die Biden-Administration vor der Schande bewahren sollen, jeden Versuch, den Völkermord zu stoppen, aktiv zu unterstützen und zu vereiteln“, sagte Turaani.

„Wenn Ihre Worte nicht dazu führen, dass der laufende Völkermord gestoppt wird, führen Sie uns nur an der Nase herum.“

