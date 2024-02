‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 140: UN experts urge countries to stop arming Israel as Netanyahu unveils postwar plan Benjamin Netanyahu’s postwar plan would see Israel exerting direct control over a demilitarized Gaza Strip while permanently dismantling UNRWA and assigning „local officials“ to govern civilian affairs.

Angehörige der bei israelischen Luftangriffen getöteten Palästinenser in Deir al-Balah, 23. Februar 2024. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Benjamin Netanjahus Nachkriegsplan sieht vor, dass Israel die direkte Kontrolle über einen entmilitarisierten Gazastreifen ausübt, das UNRWA dauerhaft auflöst und „lokale Beamte“ mit der Regelung ziviler Angelegenheiten beauftragt.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 140: UN-Experten fordern Länder auf, die Bewaffnung Israels einzustellen, während Netanjahu einen Nachkriegsplan vorstellt

Von Anna Lekas Miller 23. Februar 2024

Todesopfer

29.514+ Tote* und mindestens 69.616 Verletzte im Gazastreifen.

380+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

576 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 3.221 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 38.000, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu stellt einen „Nachkriegsplan“ für den Gazastreifen vor, in dem Israel die Sicherheit kontrollieren und eine Rolle in zivilen Angelegenheiten spielen würde

Die palästinensische Präsidentschaft lehnt Netanjahus Plan ab und fordert einen unabhängigen palästinensischen Staat.

Der israelische Finanzminister Ben Smotrich will mehr als 3.000 Wohneinheiten im Westjordanland als „zionistische Rache“ für die Schießerei vor Maale Adumim genehmigen.

Israelische Streitkräfte starten eine Reihe von Angriffen auf den zentralen Gazastreifen, bei denen 40 Palästinenser getötet und mindestens 100 weitere verletzt werden.

Israelische Streitkräfte dringen erneut in das belagerte Nasser-Krankenhaus in Khan Younis ein, während Hilfsorganisationen Strategien für die Evakuierung von 140 gestrandeten Patienten ausarbeiten.

Mehrere israelische Menschenrechtsorganisationen fordern die Länder auf, die Finanzierung des UNRWA wiederherzustellen.

Westjordanland: Israelische Streitkräfte nehmen zwei zehnjährige Kinder aus Sinjil, nördlich von Ramallah, fest.

UN-Experten: Waffenexporte nach Israel müssen sofort gestoppt werden.

Die Außenminister kommen zum G20-Gipfel in Rio de Janeiro zusammen, um über die Bedeutung einer Zweistaatenlösung mit einem unabhängigen palästinensischen Staat zu diskutieren.

Das israelische Armeeradio meldet, dass es sich im Libanon „auf einen Krieg vorbereitet“.

Israelischer Luftangriff tötet zwei Sanitäter in der Stadt Bint Jbeil, Libanon.

Netanjahu stellt Nachkriegsplan für Gaza vor

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat zum ersten Mal seit Beginn des Krieges einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen vorgestellt. Auf die kurzfristigen Ziele des Plans – die vollständige Zerschlagung der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad sowie die Freilassung aller israelischen Gefangenen – würde die vollständige Entmilitarisierung des Gazastreifens folgen, in dem Israel eine Rolle bei der Regelung ziviler Angelegenheiten spielen würde, ähnlich wie es derzeit das Westjordanland kontrolliert.

Laut Haaretz sieht der Plan des Premierministers vor, dass die täglichen zivilen Angelegenheiten der Enklave von „lokalen Beamten“ und „Fachleuten mit Führungserfahrung“ verwaltet werden, die „nicht mit Staaten oder Organisationen, die den Terror unterstützen, identifiziert werden dürfen und keine Gehälter von ihnen erhalten dürfen“.

Netanjahus Plan sieht auch ausdrücklich vor, dass das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) als Vergeltung für die angebliche Rolle von 13 seiner Mitarbeiter in Gaza bei den Anschlägen vom 7. Oktober aufgelöst werden soll, wofür Israel keine Beweise vorgelegt hat.

Es überrascht nicht, dass Netanjahus Plan sowohl bei der Hamas als auch beim Präsidialamt der Palästinensischen Autonomiebehörde auf Ablehnung stößt. Das Präsidialamt der Palästinensischen Autonomiebehörde hat Netanjahus Vorschlag ausdrücklich abgelehnt, der auch vorsieht, dass das israelische Militär im Gazastreifen weiterhin „frei operieren“ und die Enklave im Grunde wieder besetzen kann.

„Der Gazastreifen wird nur Teil des palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt sein, und alle anderen Pläne sind zum Scheitern verurteilt“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Sprecher Nabil Abu Rudeineh und verglich den Plan mit der israelischen Besetzung des Westjordanlandes.

„Israel wird mit seinen Versuchen, die geografische Realität zu verändern, keinen Erfolg haben“, so Abu Rudeineh.

Massaker im Gazastreifen: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Patienten von einem Krankenhaus der Tertiärstufe in ein Feldlazarett verlegen würde

Die israelischen Streitkräfte haben eine Reihe von Angriffen auf das Zentrum des Gazastreifens gestartet, bei denen mindestens 40 Palästinenser getötet und mindestens 100 weitere verletzt wurden.

„Es war gegen 6:30 Uhr morgens, als die israelischen Soldaten eine Mauer in unserem Haus sprengten und dann wahllos das Feuer auf uns eröffneten“, sagte Ramadan Shamaklah, ein 21-jähriger Überlebender aus dem Zeitoun-Viertel in Gaza-Stadt, gegenüber Al Jazeera.

„Die Soldaten griffen mich und meinen Bruder, der seit dem Krieg 2014 an einer Fußverletzung leidet, brutal an und schlugen uns ausgiebig“, fuhr er fort und beschrieb eine Szene, in der die israelischen Soldaten seine Familie mit obszönen Worten beschimpften und die Frauen zwangen, ihre Hijabs abzulegen.

Derweil geht der rücksichtslose Angriff des israelischen Militärs auf das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis weiter. Hilfsorganisationen hoffen, die 140 dort verbliebenen Patienten evakuieren zu können, da die Krankenstationen mit Abwasser überflutet sind und die Verbliebenen kein Wasser zum Trinken, keine Nahrungsmittel und keine Hygieneartikel haben.

„Ich hätte nie gedacht, dass dies in einem Krankenhaus passieren würde“, sagte Dr. Sara al-Saqqa, die erste weibliche Chirurgin in Gaza und eine der wenigen medizinischen Mitarbeiter, die derzeit in dem belagerten Krankenhaus Patienten behandeln.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Patienten aus einem Krankenhaus der Tertiärstufe in ein Feldlazarett bringen würde“, fuhr sie fort. „Aber es ist passiert. Es ist nicht sicher für sie, dort zu bleiben. Sie haben nicht die Qualität der medizinischen Versorgung, die sie verdienen und brauchen, und deshalb machen wir weiter.“

Unterdessen haben mehrere israelische Menschenrechtsorganisationen – darunter B’Tselem, Physicians for Human Rights und Breaking the Silence – die Länder, die dem Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) die Mittel entzogen haben, aufgefordert, die Finanzierung wieder aufzunehmen.

„Die Zweifel an der Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in den Angriff auf Israel sind sehr ernst, aber sie rechtfertigen nicht das Einfrieren der Gelder für das Hilfswerk“, so die Organisationen in einer Erklärung.

„Die Aktionen einiger weniger dürfen keinen Schatten auf die lebenswichtige humanitäre Arbeit des UNRWA werfen“, heißt es in der Erklärung weiter.

Ärzte ohne Grenzen verurteilte Israels „grenzenlosen Krieg“ und schloss sich den Forderungen nach einem Waffenstillstand an, während ein UN-Expertenteam die Länder, die Waffen an Israel liefern, aufforderte, diese „sofort einzustellen“, da sie wahrscheinlich für Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen eingesetzt würden. Unterdessen erklärt der israelische Armeerundfunk ausdrücklich, dass die Armee für einen Krieg im Libanon trainiert.

Israelische Minister drängen auf Siedlerwohnungen als „zionistische Rache“ für den Angriff im Westjordanland

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat angekündigt, dass 3.000 Wohneinheiten in der Siedlung Ma’ale Adumim im Westjordanland als „angemessene zionistische Antwort“ auf eine tödliche Schießerei am Donnerstag genehmigt werden sollen, bei der drei bewaffnete Palästinenser in der Nähe eines israelischen Kontrollpunkts an der Straße zwischen Jerusalem und der Siedlung Ma’ale Adumim im Westjordanland das Feuer eröffneten und einen israelischen Bürger töteten.

„Möge jeder Terrorist, der uns Schaden zufügen will, wissen, dass er, wenn er einen Finger gegen israelische Bürger rührt, mit dem Tod und der Zerstörung konfrontiert wird, und dass wir das gesamte Land Israel für immer fest im Griff haben“, sagte er in einer Sitzung nach dem Vorfall. Viele vermuten, dass dieser Schritt zu einem Zerwürfnis mit der Regierung Biden führen wird, die bereits Sanktionen gegen gewalttätige Siedler verhängt hat, die „Frieden, Sicherheit und Stabilität“ im Westjordanland untergraben.

Unterdessen gehen die israelischen Militäraktionen im Westjordanland weiter: Israelische Streitkräfte nahmen gestern Abend acht Palästinenser zwischen Bethlehem und Tulkarem fest und verhafteten zwei Kinder in der Stadt Sinjal nördlich von Ramallah, während der zehnte palästinensische Gefangene seit dem harten Vorgehen gegen palästinensische Gefangene nach dem 7. Oktober in israelischem Gewahrsam starb.

Am Donnerstagabend, dem 22. Februar, ermordete eine israelische Drohne einen Kämpfer der Jenin-Brigade, der bewaffneten Widerstandsgruppe im Flüchtlingslager Jenin im nördlichen Westjordanland. Ein Mitarbeiter der Jenin-Brigade, der es vorzog, anonym zu bleiben, erklärte gegenüber Mondoweiss, dass das Drohnenattentat auf mehrere fehlgeschlagene Attentatsversuche israelischer Spezialeinheiten im Lager folgte. Das Attentat ist das letzte in einer Reihe von erneuten Niederschlagungen des bewaffneten palästinensischen Widerstands im Westjordanland seit dem 7. Oktober.

Trotz des zunehmenden weltweiten Drucks auf israelische Siedler geht die Gewalt der Siedler weiter: In der Nähe von Nablus zündeten Siedler ein Fahrzeug an und unterbrachen die Stromversorgung des nahe gelegenen Dorfes Al-Naqoura.

Wiederaufnahme der Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Außenminister unterstützen Palästinenserstaat beim G20-Gipfel

Unterdessen werden die Anhörungen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag fortgesetzt, und mehrere Länder – darunter Oman, Norwegen und Namibia – tragen ihre Argumente vor.

„Das palästinensische Volk hat unter Besatzung, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und täglicher Demütigung gelebt, während die internationale Gemeinschaft es versäumt hat, ihm bei der Verwirklichung seines Strebens nach einem unabhängigen Staat zu helfen“, sagte der Vertreter Omans, Abdullah bin Salem bin Hamad Alharthy, vor dem Gericht.

Vertreter aus Namibia zogen Vergleiche zwischen der israelischen Besetzung Palästinas und der schmerzhaften Kolonialgeschichte Namibias, während der Vertreter Pakistans argumentierte, dass die israelische Besetzung Palästinas „nicht unumkehrbar“ sei.

Die zum G20-Gipfel in Rio de Janeiro versammelten Außenminister sprachen sich fast einstimmig für eine Zwei-Staaten-Lösung aus und bezeichneten diese als „einzige Antwort“ auf den israelisch-palästinensischen Konflikt.

„Es wird keinen Frieden und keine nachhaltige Sicherheit für Israel geben, wenn die Palästinenser keine klare politische Perspektive für den Aufbau eines eigenen Staates haben“, sagte der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell.

