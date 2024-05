https://www.middleeastmonitor.com/20240524-us-responds-to-icc-war-crimes-probe-by-inviting-netanyahu-to-address-congress/





US-Präsident Joe Biden (L) und Premierminister Benjamin Netanjahu (R) treffen sich am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv, Israel [GPO/ Handout/Anadolu via Getty Images].

USA reagieren auf ICC-Kriegsverbrecheruntersuchung und laden Netanjahu zu einer Rede vor dem Kongress ein

24. Mai 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist eingeladen worden, vor amerikanischen Gesetzgebern im Kongress zu sprechen. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, teilte gestern mit, dass Netanjahu bald persönlich vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprechen wird. „Wir werden Premierminister Netanjahu demnächst zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses ins Kapitol einladen“, sagte Johnson und betonte, dass dies „eine sehr starke Unterstützung für die israelische Regierung“ sein werde.

Die Einladung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netanjahu vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit Israels Militärangriff im Gazastreifen angeklagt ist. Der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, traf am Montag eine historische Entscheidung und beantragte Haftbefehle gegen Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant. Die Haftbefehle beziehen sich auf die Verbrechen der Ausrottung und des Aushungerns als Kriegsmethoden, der Verweigerung humanitärer Hilfslieferungen und der vorsätzlichen Tötung von Zivilisten im Konflikt.

Als Reaktion auf die Intervention des IStGH haben US-Gesetzgeber den außergewöhnlichen Schritt unternommen, die Drohungen gegen Khan und sein Team mit Sanktionen zu verschärfen. Sollte ein Haftbefehl gegen Netanjahu ausgestellt werden, wären alle 124 Unterzeichnerstaaten des ICC verpflichtet, den israelischen Premierminister und Gallant zu verhaften und auszuliefern, wenn sie ihr Hoheitsgebiet betreten.

Obwohl die USA nicht zu den Unterzeichnerstaaten gehören und Netanjahu weiterhin Washington besuchen kann, wenn Haftbefehle ausgestellt werden, wird diese Einladung als Brüskierung des IStGH gewertet, weil er einen engen Verbündeten der USA ins Visier genommen hat. Die USA sind das einzige Land der Welt, das ein Gesetz verabschiedet hat, das seinem Präsidenten die Befugnis gibt, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, einschließlich Invasion, Luftangriffe, Erpressung und sogar Entführung, wenn nötig, um den IStGH daran zu hindern, einen amerikanischen Soldaten, der sich im Gewahrsam des IStGH befindet, zu verfolgen.

Trotz ihrer Ablehnung des IStGH hat sich die Regierung von Präsident Joe Biden kritisch gegenüber Netanjahu geäußert. Der israelische Staatschef steht den Republikanern nahe, und es wird erwartet, dass die Rede die progressiven Demokraten weiter verärgern wird, die das Vorgehen Israels und die Unterstützung Präsident Bidens dafür kritisieren.

Einige sehen in Johnsons Einladung den Versuch, in einem Wahljahr einen weiteren Keil zwischen die Demokraten und Israel zu treiben. Johnson, ein Verbündeter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, hatte dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, ein Ultimatum gestellt, einen Brief zu unterzeichnen, in dem er Netanjahu einlädt, andernfalls würde er nur vor dem Repräsentantenhaus sprechen. Schumer signalisierte, dass er offen dafür sei, Netanjahu in den Kongress einzuladen, obwohl er im März erklärt hatte, der israelische Staatschef sei „vom Weg abgekommen“, und Neuwahlen in Israel forderte.

Ähnliche Spannungen gab es 2015, als führende Vertreter der Republikaner Netanjahu einluden, vor dem Kongress zu sprechen, ohne den damaligen Präsidenten Barack Obama zu konsultieren, um das Atomabkommen mit dem Iran zum Scheitern zu bringen. Dutzende von Demokraten boykottierten diese Rede und es besteht die Aussicht, dass einige auch dieses Mal fernbleiben könnten.

Ansprachen vor dem Kongress sind eine seltene Ehre, die normalerweise den engsten Verbündeten der USA vorbehalten ist. Netanjahu hat bereits drei Reden gehalten, zuletzt 2015, als er in 47 Minuten 28 stehende Ovationen erhielt. Johnson nannte keinen Termin für die bevorstehende Rede.

