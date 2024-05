Four points on solidarity after the Gaza genocide The gravity of the settler colonial genocide in Gaza has forced us to reckon with our role as a solidarity movement. We must support the struggle of the Palestinian people to abolish Zionism, no matter the means they choose to do it.

Nationaler Marsch auf Washington, 4. November 2023. (Foto: Laura Albast)

Die Schwere des kolonialen Völkermords an den Siedlern in Gaza hat uns gezwungen, unsere Rolle als Solidaritätsbewegung zu überdenken. Wir müssen den Kampf des palästinensischen Volkes zur Abschaffung des Zionismus unterstützen, ganz gleich, welche Mittel es dazu wählt.

Vier Punkte zur Solidarität nach dem Völkermord in Gaza

Von Louis Allday

24. Mai 2024

Die Geschichte des zionistischen Siedlerstaates in Palästina ist eine ununterbrochene Kette der Gewalt, die er gegen diejenigen ausübt, deren Land er begehrt. Diese Aussage, so unbequem sie für die zionistischen Mythenmacher und die liberalen zionistischen Phantasien von einem erlösbaren Israel auch sein mag, ist keine Meinung. Vielmehr handelt es sich um eine sorgfältig belegte, unbestreitbare historische Tatsache, die nur durch Ignoranz, Vorurteile oder schlichten Rassismus geleugnet werden kann.

Es ist also richtiger zu sagen, dass der zionistische Siedlerstaat in Palästina selbst eine ununterbrochene Kette der Gewalt ist. Sein bestimmendes Merkmal, seine inhärente und grundlegende Eigenschaft – auf der seine Existenz begründet wurde und nun unausweichlich aufrechterhalten wird – ist die systematische Gewalt, die in erster Linie, aber nicht nur, gegen das palästinensische Volk ausgeübt wird, dessen Land er gestohlen hat, um zu existieren.

Diese Gewalt manifestiert sich in jeder vorstellbaren – und oft auch unvorstellbaren – Form, von den völkermörderischsten und massivsten Aktionen im heutigen Gazastreifen bis hin zu den alltäglicheren, aber zutiefst heimtückischen Akten der Aggression, Demütigung, Erniedrigung und psychologischen Folter.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist diese allgegenwärtige, unausweichliche und allumfassende Gewalt am extremsten – am offenkundigsten völkermörderischsten – seit Jahrzehnten, vielleicht sogar mehr denn je. Auch wenn solche Vergleiche grob sind, kann man wohl sagen, dass Israels katastrophaler Angriff auf Gaza in mancher Hinsicht das Ausmaß und die Schwere der Gewalt und Zerstörung während der Nakba im Jahr 1948 übertroffen hat. In diesem kleinen Küstenstreifen Palästinas wurden Gewalttaten begangen, die so abscheulich, erbarmungslos und gewaltig sind, dass man die Berichte, in denen sie beschrieben werden, mehrmals lesen muss, um ihren Schrecken auch nur ansatzweise zu begreifen.

Während Israel Journalisten die Einreise in den Gazastreifen verwehrt und die dort befindlichen palästinensischen Journalisten und ihre Familien systematisch ermordet hat, wurden paradoxerweise einige der schockierendsten Beweise für seine Gräueltaten von den Tätern selbst bereitwillig geliefert. Diese Soldaten – die ein faschistoides, vor allem einheimisches Publikum füttern, das sich nach dem Blut und der Demütigung der Einheimischen sehnt, die es gewagt hatten, sich ihnen zu widersetzen – haben mit sadistischer Freude Beweise für ihre abscheulichen Verbrechen in den sozialen Medien veröffentlicht. Sowohl sie als auch ihre verdorbenen Zuschauer – die die entfesselte völkermörderische Gewalt mit überwältigender Mehrheit gutheißen – wollen unbedingt die gewaltsame psychologische Dominanz wiederherstellen, die Siedlerstaaten ihren kolonisierten Bevölkerungen aufzwingen wollen. Der anfängliche militärische Erfolg der Operation „Al-Aqsa-Flut“ hat diese Vorherrschaft in ihren Grundfesten erschüttert, und Israels Versagen, den Widerstand im Gazastreifen militärisch zu besiegen, hat sie seither weiter untergraben.

Zu diesem Zeitpunkt, der sowohl von Schmerz als auch von Hoffnung geprägt ist, sind mir vier grundlegende Punkte zur Solidarität deutlicher als je zuvor in Erinnerung geblieben. Sie müssen angesichts der latenten und offensichtlichen Tendenzen innerhalb der Palästina-Solidaritätsbewegung wiederholt werden – sei es durch die Ausnahmeregelung für Benjamin Netanjahu, die Verurteilung des bewaffneten palästinensischen Widerstands oder die pedantische Kritik an den Slogans der Studentensolidaritätsbewegungen -, die den Zionismus in einer schädlichen Weise zu verhätscheln pflegen, die das Wesen des Kampfes gegen ihn und die Art und Weise, wie er gewonnen werden soll, verschleiert.

Erstens: Die Palästinenser haben ein Recht auf bewaffneten Widerstand

Im Gegensatz zu der gewalttätigen, kolonialen Ontologie, die die Palästinenser zu einem Nicht-Volk gemacht hat, das kein Leben und keine Würde verdient, existieren sie nicht nur als Volk, sondern haben auch ein moralisches, gesetzliches und menschliches Recht, diese Existenz zu verteidigen, sich gegen ihre fortwährende Enteignung, Kolonisierung und ihren Völkermord zu wehren und ihre nationale Befreiung mit allen notwendigen Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, zu verfolgen. Was auch immer der Internationale Strafgerichtshof oder andere westliche Institutionen erklären mögen, es darf niemals ein Vergleich oder eine Gleichsetzung zwischen der Gewalt der Unterdrücker und der Gewalt der Unterdrückten vorgenommen werden.

Ich habe das unveräußerliche Recht der Palästinenser auf bewaffneten Widerstand im Juni 2021 im Gefolge von Sayf al-Quds („Das Schwert von Jerusalem“) unterstützt, einer Schlacht, die in vielerlei Hinsicht das vorweggenommen hat, was nach ihr gekommen ist. Hätte ich damals davon gewusst, hätte ich diese eindringlichen Worte von Rachel Corrie, die sie nur wenige Wochen vor ihrer Ermordung durch einen israelischen Bulldozer im Gazastreifen im Jahr 2003 an ihre Mutter schrieb, in meinen Aufsatz aufgenommen:

Wenn jemand von uns sein Leben und sein Wohlergehen völlig abgewürgt bekäme, mit Kindern an einem schrumpfenden Ort lebte, wo wir aufgrund früherer Erfahrungen wüssten, dass Soldaten und Panzer und Bulldozer jeden Moment zu uns kommen und alle Gewächshäuser zerstören könnten, die wir angebaut haben … und dies täte, während einige von uns geschlagen und gefangen gehalten würden … glaubst du, dass wir versuchen würden, etwas gewaltsam zu tun, um die verbliebenen Reste zu schützen? Daran denke ich vor allem, wenn ich sehe, wie Obstgärten, Gewächshäuser und Obstbäume zerstört werden, die jahrelang gepflegt und angebaut wurden. Ich denke an Sie und daran, wie lange es dauert, etwas wachsen zu lassen, und was für eine Liebesmüh es ist. Ich glaube wirklich, dass sich die meisten Menschen in einer ähnlichen Situation so gut es geht verteidigen würden. Ich denke, Onkel Craig würde das tun. Ich denke, Großmutter würde es wahrscheinlich tun. Ich denke, ich würde es tun.

Zweitens: Der Zionismus ist nicht einlösbar

Wenn wir unsere Unterstützung für die palästinensische Sache zum Ausdruck bringen und Propaganda darüber verbreiten, sollten wir den Wahnvorstellungen, Vorurteilen und der zynischen emotionalen Manipulation der Zionisten nicht einen Zentimeter nachgeben. Die Gefühle und Bequemlichkeiten eines Zionisten verdienen genauso viel Rücksicht und Respekt wie die eines Faschisten. Mit anderen Worten: keine.

Der Zionismus ist keine harmlose kulturelle Identität oder religiöse Überzeugung; er ist eine mörderische, koloniale und von Natur aus rassistische politische Ideologie, die isoliert, bekämpft und besiegt werden muss.

Wenn sich das Lesen dieses Satzes schockierend oder unsensibel anfühlt, dann kann das nur bedeuten, dass der Leser noch nicht begriffen hat, in welchem Ausmaß der Zionismus eine Form des Faschismus und der weißen Vorherrschaft ist.



Drittens: Wir werden unsere Slogans nicht kontrollieren

Keine authentische Losung der Unterdrückten wird jemals ihren Unterdrückern schmackhaft gemacht werden können. Daher ist jeder angebliche Verbündete, der die Slogans und die Terminologie, die die grundlegenden und materiellen Bestrebungen der palästinensischen Befreiungsbewegung repräsentieren, kontrolliert oder öffentlich kritisiert, nicht wirklich verpflichtet, das zu unterstützen, was nötig ist, um die Befreiung zu erreichen, und folglich sollte seine Meinung ignoriert werden.



Viertens: „Israel“ muss ein Ende haben

Schließlich ist das zionistische Gebilde, das gemeinhin als Israel bekannt ist, ein koloniales Siedlerprojekt, das vom US-Imperialismus für seine eigenen Zwecke unterstützt wird. Es handelt sich um eine vorübergehende Präsenz auf palästinensischem, syrischem und libanesischem Boden, die schließlich besiegt werden und ein Ende finden wird. Diese Befreiung wird in erster Linie von denjenigen erreicht werden, die vor Ort dafür kämpfen, aber bis dieser Tag kommt und der zionistische Siedlerkolonialstaat nicht mehr existiert, obliegt es jedem von uns, den palästinensischen Kampf um Existenz und Befreiung in jeder Weise zu unterstützen, die unsere Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten und Umstände erlauben.

Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …