Gaza live: Israeli tanks push deeper into Rafah as death toll mounts US to suspend Gaza aid deliveries by sea after floating pier is damaged by weather

Gaza live: Israelische Panzer dringen tiefer in Rafah ein, die Zahl der Toten steigt

USA stoppen Gaza-Hilfslieferungen auf dem Seeweg nach wetterbedingter Beschädigung der schwimmenden Anlegestelle

Wichtigste Punkte

36.096 Tote und 81.136 Verletzte seit dem 7. Oktober

Spanien, Irland und Norwegen erkennen Palästinenserstaat formell an

Eine Million Menschen sind aus Rafah geflohen: Unrwa

Dua Lipa fordert ein Ende des „israelischen Völkermordes

vor 13 Minuten

Dua Lipa hat auf Instagram einen Beitrag geteilt, in dem sie ein Ende des „israelischen Völkermordes“ fordert.

„Kinder bei lebendigem Leib zu verbrennen, kann niemals gerechtfertigt werden“, schrieb die internationale Musikerin am Dienstag. „Die ganze Welt mobilisiert sich, um den israelischen Völkermord zu stoppen. Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität mit Gaza“.

Rechtsextremer israelischer Minister ruft zu Gaza-ähnlicher Militäroperation im besetzten Westjordanland auf

vor 47 Minuten

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der auch Minister im Verteidigungsministerium ist, sagte am Mittwoch, dass palästinensische Widerstandsgruppen im besetzten Westjordanland „wie in Gaza bekämpft werden müssen“.

Smotrichs Äußerungen wurden von der Times of Israel berichtet und folgten sporadischen Schüssen aus dem Westjordanlanddorf Tulkarm auf die israelische Stadt Bat Hefer in der zentralen Scharon-Region.

Es war unklar, wer auf Bat Hefer geschossen hat, und Berichte israelischer Politiker, dass es Palästinenser waren, konnten nicht unabhängig überprüft werden.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass sie in der Scharon-Region das tun, was sie am 7. Oktober an der Grenze zum Gazastreifen getan haben“, sagte Smotrich.

„Der Terror muss überall ausgerottet werden, auch wenn das bedeutet, dass Tulkarm so aussehen wird wie Gaza heute“, fügte er hinzu.

Smotrich fügte hinzu, dass ein zukünftiger palästinensischer Staat „eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel“ darstellen würde.

Hamas beendet Waffenstillstandsgespräche, bis Israel die Rafah-Operation beendet und die Truppen abzieht

vor 1 Stunde

Die Hamas hat internationalen Vermittlern mitgeteilt, dass sie ihre Teilnahme an den Waffenstillstandsgesprächen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen nach dem israelischen „Massaker“ vom Sonntag in Rafah beendet, wie eine der Palästinenserorganisation nahestehende Quelle gegenüber Middle East Eye erklärte.

Bei den israelischen Luftangriffen auf ein Lager für vertriebene Palästinenser im Viertel Tel al-Sultan im Westen Rafahs wurden mindestens 45 Menschen getötet und Dutzende weitere verwundet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Luftangriffe, bei denen einige Palästinenser bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, erfolgten nur zwei Tage, nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) Israel aufgefordert hatte, „seine Militäroffensive in Rafah unverzüglich einzustellen“.

Eine der Hamas nahestehende Quelle teilte MEE am Dienstag mit, dass die palästinensische Organisation den Vermittlern mitgeteilt habe, dass sie ihre Teilnahme an den Verhandlungen beende, bis Israel seine Offensive auf Rafah beende, seine Truppen abziehe und der Grenzübergang Rafah, ein wichtiger Zugang für Lebensmittel, Medikamente und andere Güter für die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, unter seiner früheren Verwaltung wieder geöffnet werde.

Oman verurteilt israelischen „Völkermord“ am palästinensischen Volk

vor 1 Stunde

Das Außenministerium von Oman hat die jüngsten Angriffe Israels „auf die Lager für Vertriebene in Rafah“ verurteilt und sich damit der wachsenden internationalen Verurteilung der Angriffe angeschlossen, heißt es in einem Beitrag auf X.

In der Erklärung forderte das Ministerium die internationale Gemeinschaft auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um „die systematischen und andauernden Kriegsverbrechen und den Völkermord am palästinensischen Volk zu beenden“.

Amerikanische Waffen bei israelischem Massaker in Rafah eingesetzt: CNN

vor 2 Stunden

Bei dem tödlichen Angriff Israels auf Palästinenser in einem Lager in Rafah am Sonntagabend wurden amerikanische Waffen eingesetzt, berichtete CNN am Mittwoch.

Die Auswertung von CNN-Videomaterial vom Tatort und eine Analyse von Sprengwaffenexperten ergaben dem Bericht zufolge, dass bei dem Angriff US-Waffen verwendet wurden.

Mindestens 45 Menschen wurden getötet und über 200 verwundet, nachdem israelische Angriffe ein Lager getroffen, Zelte in Brand gesetzt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt hatten.

Der Angriff löste weltweit Empörung und Verurteilung aus.

In Fotos: Pro-Palästina-Demonstrationen gehen in Mexiko auf die Straße

