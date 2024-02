https://www.middleeastmonitor.com/20240221-behaviour-of-israel-soldiers-in-gaza-crossed-criminal-threshold-armys-top-lawyer/

Blick auf neue technologische Ausrüstungen und Waffen, die von israelischen Streitkräften gegen Palästinenser in Gaza-Stadt am 15. Februar 2024 eingesetzt wurden [Israel Defence Forces (IDF)/Anadolu Agency].

Verhalten israelischer Soldaten in Gaza „überschreitet kriminelle Grenze“: Top-Jurist der Armee

21. Februar 2024

Das Verhalten der israelischen Soldaten im Gazastreifen habe „die Grenze zum Kriminellen überschritten“, sagte der höchste juristische Offizier des Militärs am Mittwoch, berichtet die Agentur Anadolu.

„Wir sind auf Fälle von inakzeptablem Verhalten gestoßen, die von den Werten und Protokollen der IDF (Armee) abweichen“, so Yifat Tomer-Yerushalmi in einem Schreiben an die Armee.

Sie sagte, dass einige dieser Fälle „die Schwelle zur Kriminalität überschritten“ hätten und „untersucht“ würden.

Tomer-Yerushalmi nannte als kriminelles Verhalten israelischer Soldaten im Gazastreifen „unangemessene Äußerungen, die zu inakzeptablen Handlungen und operativ nicht zu rechtfertigender Gewaltanwendung, auch gegen Gefangene, ermutigen“.

Sie sagte, israelische Soldaten hätten „Plünderungen, die nicht-operative Nutzung oder Beseitigung von Privateigentum und die Zerstörung von zivilem Eigentum unter Verletzung von Befehlen“ begangen.

„Nach den Ermittlungen zu diesen Taten wird die Militärstaatsanwaltschaft entscheiden, welche Maßnahmen gegen die Verdächtigen ergriffen werden“, sagte Tomer-Yerushalmi.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges haben israelische Soldaten Videos veröffentlicht, die Plünderungen, Brandstiftungen und Zerstörungen von Häusern, Übergriffe auf Gefangene und das Schreiben von Hass-Graffiti an Hauswände dokumentieren.

Die israelische Armee hat keine Maßnahmen gegen die Soldaten angekündigt, sondern lediglich erklärt, dass ihre Handlungen „gegen die Werte der Armee verstoßen“.

Israel hat nach einem Hamas-Angriff am 7. Oktober eine tödliche Offensive auf den Gazastreifen gestartet, bei der 29.313 Palästinenser getötet und mehr als 69.000 weitere verletzt wurden, wobei es zu massiven Zerstörungen und Versorgungsengpässen kam.

Inzwischen hat Haaretz jedoch aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee in Wirklichkeit viele der 1 139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet wurden.

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen hat dazu geführt, dass 85 % der Bevölkerung des Gebiets vertrieben wurden und es an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten mangelt. 60 % der Infrastruktur der Enklave wurden nach Angaben der UNO beschädigt oder zerstört.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza mit humanitärer Hilfe zu gewährleisten.

READ: IDF-Chef fordert die israelische Armee auf, keine „Rachevideos“ zu drehen, während der Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …