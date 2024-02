The reasons for Canada’s ‚unwavering‘ support for Israel Canada’s remarkable fidelity to an apartheid state committing genocide is driven by imperial geopolitics, settler solidarity, Christian Zionism and the Israel lobby in Canada, and the weaponization of antisemitism.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der kanadische Premierminister Justin Trudeau bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris, 2015. (Foto: Israel Government Press Office National Photo Collection)

Kanadas bemerkenswerte Treue zu einem Apartheidstaat, der Völkermord begeht, wird von imperialer Geopolitik, Siedlersolidarität, christlichem Zionismus und der Israel-Lobby in Kanada sowie der Bewaffnung des Antisemitismus angetrieben.

Die Gründe für Kanadas „unerschütterliche“ Unterstützung für Israel

Von Yves Engler

21. Februar 2024

An dem Tag, an dem der Internationale Gerichtshof (IGH) entschied, dass es „plausibel“ sei, dass Israel einen Völkermord begehe, und das Land aufforderte, Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen, setzte Kanada seine Unterstützung für die Flüchtlinge in dem Küstenstreifen aus. Ohne auch nur zur Kenntnis zu nehmen, dass Israel rechtlich an den Weltgerichtshof gebunden ist, handelte Kanada sofort, nachdem israelische Beamte behauptet hatten, 12 der 13.000 Gaza-Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) seien in die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober verwickelt.

Zwei Wochen zuvor, am Vorabend der Klage Südafrikas vor dem IGH gegen Israels Völkermord, veröffentlichte Justin Trudeau eine Nachricht auf X mit israelischen Flaggen im Hintergrund, in der er Kanadas „unerschütterliches“ Engagement für das Land rühmte.

Kanadas Premierminister schrieb: „An die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, die heute mit uns gesprochen haben: Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie so offen über Ihren Schmerz, Ihre Wut und Ihre Trauer gesprochen haben. Ich höre Sie. Ich möchte, dass Sie wissen, dass unser Engagement für Sie – und für Israel, als jüdischen und demokratischen Staat – unerschütterlich ist.“

Wie Trudeaus Beitrag andeutet, ist die kanadische Unterstützung für einen Apartheidstaat, der Völkermord begeht, mit der israelischen nationalistischen Lobbyarbeit und Israels „Antisemitismus“-Schild verbunden. Aber es gibt noch andere Faktoren, die Kanadas Pro-Israel-Position bestimmen, darunter imperiale Geopolitik, Siedlersolidarität und christlicher Zionismus.

Die Wurzeln des kanadischen (christlichen) Zionismus

Wie in Europa sind die Wurzeln des Zionismus in Kanada christlich. Sie gehen auf eine wörtliche Auslegung der Bibel zurück, die aus der protestantischen Reformation hervorging. Zur Zeit der Konföderation war der bedeutendste christliche Zionist Kanadas Henry Wentworth Monk, der „am ersten Versuch einer zionistischen landwirtschaftlichen Siedlung in Palästina teilnahm“, wie es in seiner Biographie heißt. Sechs Jahrzehnte später erklärte Premierminister R.B. Bennett in einer landesweiten Radiosendung anlässlich der Gründung des United Palestine Appeal 1934, dass die Balfour-Erklärung und die britische Eroberung Palästinas den Beginn der Erfüllung biblischer Prophezeiungen darstellten.

Bennett erklärte: „Wenn die Verheißungen Gottes, die durch seine Propheten sprechen, lauten, dass die Heimat in der Heimat ihrer Vorväter wiederhergestellt wird … dann erfüllt sich die biblische Prophezeiung. Die Wiederherstellung von Zion hat begonnen.“

Als Sohn eines methodistischen Pfarrers war der Zionismus von Lester Pearson teilweise in der christlichen Lehre verwurzelt. In den Memoiren des einflussreichsten kanadischen Außenpolitikers aller Zeiten wird Israel als „das Land meiner Sonntagsschulstunden“ bezeichnet, wo der Diplomat, der den ungerechten Teilungsplan von 1947 mit durchsetzte, lernte, dass „die Juden nach Palästina gehören“.

Der Einfluss des protestantischen Zionismus hat in dem Maße nachgelassen, wie die religiöse Zugehörigkeit abgenommen hat. Heute ist der Zionismus vor allem unter Evangelikalen stark, die glauben, dass die Juden in den Nahen Osten „zurückkehren“ müssen, um das zweite Kommen Jesu und die Apokalypse zu beschleunigen. Zwischen fünf und zehn Prozent der Kanadier bezeichnen sich selbst als Evangelikale. Der prominenteste evangelikale Zionist in Kanada ist Charles McVety, Leiter des Canada Christian College, der John Hagee Ministries in Kanada und der Canadians United for Israel. Eine Reihe von Abgeordneten der konservativen Partei, wie die Vorsitzende des Canadian Parliamentary Israel Allies Caucus, Leslyn Lewis, sind evangelikale Zionisten.

Während der christliche Zionismus heute mit sozial regressiven Rechten in Verbindung gebracht wird, hat er auch auf der Linken eine lange Geschichte. Der aggressive Zionismus der berühmten NDP/CCF-Führer Tommy Douglas und Stanley Knowles war teilweise durch biblische Lehren motiviert. Knowles und Douglas waren protestantische Geistliche, und als Hinweis auf das Ausmaß, in dem die Religion Douglas prägte, trägt seine Hauptbiografie den Titel Tommy Douglas: Der Weg nach Jerusalem.

Aggressiver christlicher Zionismus taucht immer noch in progressiven Kreisen auf. Als ich bei einem Treffen des Council of Canadians in Delta BC darüber sprach, dass die Konservativen 2010 ihre Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat verloren hatten, unterbrach mich eine ältere Frau und fragte: „Kritisieren Sie Harpers Unterstützung für Israel? Sagt die Bibel nicht, dass Israel das jüdische Heimatland ist?“

Wie ich bereits ausführlich dargelegt habe, hat die Vorsitzende der Grünen Partei, Elizabeth May, eine Ausbildung zur Priesterin in einer anglikanischen Kirche mit einer langen Geschichte des Zionismus absolviert. Mit einer Äußerung, die darauf hindeutet, dass sie vom christlichen Zionismus beeinflusst wurde, lobte May 2013 den kolonialen Jüdischen Nationalfonds für „die großartige Arbeit“, die er geleistet hat, um „die Wüste zum Blühen zu bringen.“

Seit der Eroberung Ägyptens durch Großbritannien im Jahr 1882 ist der christliche Zionismus eng mit der imperialen Politik verwoben. Als Ausdruck dieses Denkens sagte der Generalstaatsanwalt (und spätere Premierminister) Arthur Meighen 1915 vor einem jüdischen Publikum: „Ich glaube, ich kann für die Christen sprechen, wenn ich den Wunsch äußere, dass Gott den Tag beschleunigt, an dem das Land eurer Vorväter wieder euch gehören wird. Ich hoffe, dass diese Aufgabe von dem Verfechter der Freiheit in der ganzen Welt erfüllt werden wird – dem Britischen Empire“.

Sobald britische Strategen Palästina als potenziell wertvoll ansahen, wurden die Zionisten zu dynamischen Europäern, die Energie, Fähigkeiten und Kapital in eine „verlassene“ Region bringen konnten, die von „einem primitiven Volk“ bewohnt wurde, wie es in einem 1945 im Parlament zitierten Brief von Herbert Mowat, dem Leiter des kanadischen Palästina-Komitees, heißt. So wie die französischen und englischen Siedler in Kanada als Ausdruck der von Gott gebilligten europäischen Macht und des Expansionismus gesehen wurden, so waren es auch die jüdischen Siedler in Palästina. Die Solidarität mit den Siedlern hat den kanadischen Zionismus lange beeinflusst.

Ein zuverlässiger imperialer Vorposten

Die Unterstützung für Israel beruht auf der Vorstellung, dass es ein wertvoller militärischer Außenposten des Westens ist. Von zentraler Bedeutung für die kanadische Unterstützung des Teilungsplans von 1947 war die Überzeugung, dass ein jüdischer Staat im Nahen Osten den westlichen Interessen dienen würde. In einem internen Bericht, der während der UN-Verhandlungen im Außenministerium zirkulierte, hieß es: „Der Teilungsplan gibt den westlichen Mächten die Möglichkeit, einen unabhängigen, fortschrittlichen jüdischen Staat im östlichen Mittelmeerraum zu errichten, der enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zum Westen im Allgemeinen und zu den Vereinigten Staaten im Besonderen unterhält.“

Fünf Jahre später erläuterte Außenminister Lester Pearson diese Überlegungen in einem Memo an das Kabinett aus dem Jahr 1952: „Während sich die gesamte arabische Welt in einem Zustand innerer Unruhe befindet und von einer zunehmenden antiwestlichen Hysterie erfasst wird, beginnt sich Israel als das einzige stabile Element im gesamten Nahen Osten zu erweisen.“ Pearson führte weiter aus, dass „Israel als südlicher Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Pläne zur Verteidigung“ des östlichen Mittelmeers eine wichtige Rolle in der westlichen Verteidigung übernehmen könnte.

Politisch, kulturell und wirtschaftlich von Nordamerika und Europa abhängig, ist Israel ein zuverlässiger westlicher imperialer Vorposten im Herzen des (ölproduzierenden) Nahen Ostens.

Aufgrund seines jüdischen/weiß-vorherrschenden Charakters steht die israelische Gesellschaft in überwältigender Opposition zu seinen Nachbarn, was seine geopolitische Zuverlässigkeit noch erhöht. In allen anderen von den USA unterstützten Ländern des Nahen Ostens wünscht sich die Bevölkerung beispielsweise, dass ihre Regierung weniger mit Washington zu tun hat, während die Israelis eine engere Bindung wünschen. Der europäische und nordamerikanische Kolonialcharakter Israels wird als verlässlich angesehen.

Der kanadische Geheimdienst hat enge Beziehungen zu seinen israelischen Kollegen, und die Affinität der Elite zu diesem Land ist zum Teil auf die große politische, kulturelle und wirtschaftliche Rolle zurückzuführen, die das Militär in Israels Angelegenheiten spielt. Israel ist ein erfolgreicher euro-amerikanischer militärischer Vorposten, und die kanadische Politik im Nahen Osten ist im Allgemeinen darauf ausgerichtet, die imperialen Pläne der USA in einem strategisch wichtigen Teil des Planeten zu unterstützen.

Die Rolle der Pro-Israel-Lobby

Gestützt auf die imperiale Logik, die Solidarität der Siedler und den christlichen Zionismus ist die jüdische Pro-Israel-Lobby gut organisiert. Eine ganze Reihe jüdischer Organisationen setzt sich für Israel ein, und keine andere auf ein Land, eine Ethnie oder eine Religion ausgerichtete Lobby ist auch nur annähernd so gut ausgestattet oder organisiert.

Das Centre for Israel and Jewish Affairs ist mit über 40 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von 10 Millionen Dollar die führende Kraft. Darüber hinaus hat B’nai B’rith eine Handvoll Büros im ganzen Land, und das Budget der Friends of Simon Wiesenthal Center Canada beläuft sich auf 7-10 Millionen Dollar jährlich. Diese Gruppen arbeiten eng mit StandWithUs Canada, CAMERA, Allied Voices for Israel, Israel on Campus, Honest Reporting Canada und anderen israelischen nationalistischen politischen Organisationen zusammen. Darüber hinaus unterstützen mehr als 200 registrierte kanadische Wohltätigkeitsorganisationen Projekte in Israel und engagieren sich zumindest teilweise für israelische Kampagnen im eigenen Land. Es gibt auch zahlreiche jüdische Privatschulen, Sommerlager, Synagogen und Gemeindezentren, die sich aktiv für Israel einsetzen.

Hinter all diesen Gruppen steht ein beträchtlicher Reichtum. Die jüdischen Verbände von Toronto, Montréal, Winnipeg, Windsor, Calgary, Edmonton, Hamilton, London, Ottawa, Vancouver und Atlantik-Kanada, die die Schirmherrschaft über die CIJA übernommen haben, bringen jährlich 200 Millionen Dollar auf und verfügen über ein Vermögen von über 1 Milliarde Dollar.

Ein großes Privatvermögen stärkt auch den Einfluss der Israel-Lobbygruppen. Seit 2013 ist Stephen Bronfman, Spross einer erzzionistischen Familie, der wichtigste Geldgeber der Trudeau-Liberalen. Bronfman hat Millionen in israelische Technologieunternehmen investiert, und im Laufe der Jahre hat der Bronfman-Clan Waffen für die israelischen Streitkräfte beschafft und das israelische Militär auf andere Weise unterstützt. Bronfman hat seine Spendensammlungen für Trudeau offen mit Israel in Verbindung gebracht.

Im Jahr 2013 berichtete die Globe and Mail:

„Justin Trudeau setzt auf den Multimillionär Stephen Bronfman, um das finanzielle Schicksal der Liberalen Partei zu wenden, um es mit der gewaltigen Geldbeschaffungsmaschine der Konservativen aufzunehmen …. Herr Bronfman half dabei, 2 Millionen Dollar für Herrn Trudeaus Wahlkampf zu sammeln. Herr Bronfman hofft, die jüdische Gemeinde zurückzugewinnen, deren Spendengelder wegen der israelfreundlichen Haltung der Partei immer mehr an die Tories gehen. Wir werden hart daran arbeiten“, sagte Bronfman und fügte hinzu: „Stephen Harper war noch nie in Israel, und ich habe Justin vor fünf Jahren dorthin begleitet, und er sprach am Ende der Reise nach Israel von ‚wir‘. Also fand ich das ziemlich gut.“

Andere namhafte kanadische Unternehmensmogule haben eine lange Geschichte der Beziehungen zwischen Israel und Kanada. David Azrieli war vor seinem Tod mehr als 3 Milliarden Dollar schwer und gehörte zu den reichsten Kanadiern. In seiner Jugend diente er während des Krieges 1948 in der paramilitärischen Haganah-Gruppe. Seine Einheit war für die Schlacht um Jerusalem verantwortlich, bei der 10 000 Palästinenser gewaltsam vertrieben wurden. Azrieli war auch ein Immobilienentwickler in Israel und machte 2011 eine umstrittene Spende an Im Tirtzu, eine Organisation, die ein israelisches Gericht als „faschistisch“ bezeichnete.

Gerald Schwartz, der 1,6 Milliarden Dollar schwer ist, und seine Frau Heather Reisman gründeten die Heseg Foundation for Lone Soldiers, die jährlich Millionen von Dollar für Nicht-Israelis bereitstellt, die in den israelischen Streitkräften kämpfen.

In den letzten Jahren hat der kanadisch-israelische Milliardär Sylvan Adams Hunderte von Millionen Dollar in verschiedene Sport- und Kulturinitiativen gesteckt, um Israel wieder bekannt zu machen. Andere kanadische Milliardäre wie Larry Tanenbaum, Mark Scheinberg, David Cheriton, Daryl Katz, Seymour Schulich sowie die Familien Zekelman, Reichmann und Sherman unterstützen Israel.

Kanadas jüdische Gemeinde ist zwar wesentlich kleiner, aber zionistischer als die der USA. Achtzig Prozent der erwachsenen kanadischen Juden haben Israel besucht, das ist doppelt so viel wie in den USA. Im Durchschnitt haben sie Israel fünfmal besucht, und einer von sechs hat dort sechs Monate lang gelebt. Nach einer Zahl, die in kanadischen Regierungskreisen kursiert, leben derzeit 5.000 bis 6.000 Kanadier im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

Es gibt eine Handvoll Wahlkreise, in denen Kanadas 400.000-köpfige jüdische Gemeinde eine bedeutende Minderheit der Wählerschaft darstellt. Die israelfreundlichsten Abgeordneten der liberalen Fraktion, Marco Mendicino und Anthony Housefather, vertreten Wahlkreise mit einer jüdischen Mehrheit.

Die Israel-Lobby zapft zwar latente antimuslimische Gefühle an und schürt sie, aber sie verfügt über ein einzigartiges und mächtiges Instrument: Die Fähigkeit, das Opfer zu spielen und diejenigen, die für Gerechtigkeit eintreten, als rassistisch zu beschimpfen. Die Apologeten des Völkermords schreien immer dann Antisemitismus, wenn es ihrer Sache dient. Als Reaktion auf eine Erklärung des Premierministers vom November, in der er sagte, dass „das Töten von Frauen und Kindern, von Babys … aufhören muss“, postete die ehemalige kanadische Botschafterin in Israel Vivian Bercovici: „Justin Trudeau ist und war schon immer ein Antisemit.“ Während Bercovici eine extreme Position vertrat, äußerten der ehemalige liberale Abgeordnete Michael Levitt und andere Kommentatoren eine Variation dieser Sichtweise als Reaktion auf die Äußerung des Premierministers gegen die Tötung von Babys (in der Erklärung verurteilte Trudeau wiederholt die Hamas und forderte nicht einmal ausdrücklich einen Waffenstillstand).

Trudeau hat die Israel-Lobby wiederholt dabei unterstützt, den Antisemitismus-Schutzschild zu verstärken. In einem krassen Beispiel dafür, wie Antisemitismus mit Palästina-Solidarität konterkariert wird, kritisierte die Trudeau-Regierung vor kurzem Südafrikas IGH-Verfahren gegen Israel, weil es sich angeblich auf kanadische Juden auswirkt, und stellte fest: „Wir müssen sicherstellen, dass die Verfahrensschritte in diesem Fall nicht dazu benutzt werden, Antisemitismus und Angriffe auf jüdische Nachbarschaften, Unternehmen und Einzelpersonen zu fördern.“

Ein internationales Gerichtsverfahren zur Beendigung eines Völkermordes ist also verwerflich, weil es kanadische Juden betreffen könnte!

Ein noch nachhaltigeres Beispiel dafür, wie die Liberalen die Antisemitismuskeule schwingen, ist die Einsetzung eines Sonderbeauftragten für die Bewahrung des Holocaust-Gedenkens und die Bekämpfung des Antisemitismus durch die Trudeau-Regierung, der Kritik an Israel ablenken soll. Der erste Beauftragte war Irwin Cotler, der vor 40 Jahren begann, Kritik an Israel als „neuen Antisemitismus“ zu bezeichnen. Die aktuelle Beauftragte ist Deborah Lyons, die als Botschafterin in Tel Aviv eine Pizza-Party für Kanadier im israelischen Militär organisierte.

In Die Holocaust-Industrie: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (Überlegungen zur Ausbeutung jüdischen Leids) beschreibt Norman Finkelstein, wie die Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis als ideologischer Deckmantel für israelische Verbrechen benutzt wird. Er bringt den Aufstieg der Holocaust-Industrie mit dem geopolitischen Dienst in Verbindung, den Israel Washington leistete, als es im Krieg von 1967 den Panarabismus zerstörte, und führt an, dass die Förderung der „Einzigartigkeitsdoktrin“ des jüdischen Leidens Israel einen Vorwand bietet, alle möglichen internationalen Normen zu verletzen.

Die offensichtlichste aktuelle Manifestation der Holocaust-Industrie ist die Kampagne der Apartheid-Lobby, die darauf abzielt, alle kanadischen Bildungseinrichtungen und Regierungsebenen davon zu überzeugen, die antipalästinensische Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu übernehmen. Die von der Bundesregierung angenommene IHRA-Definition schließt es aus, Israel als rassistische Bestrebung zu bezeichnen, obwohl es durch ethnische Säuberungen entstanden ist und das Verbrechen der Apartheid praktiziert.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …