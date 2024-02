Removal of Palestinians in Rafah „a genocidal act“ Dozens killed in Israeli airstrikes on Gaza „safe zone.“

Vertreibung von Palästinensern in Rafah „ein völkermörderischer Akt

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

13. Februar 2024

Palästinenser in den Ruinen der al-Huda-Moschee, die bei einem israelischen Bombenangriff über Nacht zerstört wurde, in Rafah im südlichen Gazastreifen, 12. Februar. Mohammed Talatene DPA

Israels erklärter Plan, mehr als 1,4 Millionen Palästinenser in Rafah zwangsweise umzusiedeln, „kommt einer fortgesetzten Nakba und einem völkermörderischen Akt gleich“, erklärten drei Menschenrechtsgruppen am Montag und forderten ein sofortiges internationales Eingreifen.

Rafah, das im südlichen Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten liegt, erlebte in den frühen Morgenstunden des Montags einige der tödlichsten Stunden der israelischen Militäroffensive, die sich nun schon im fünften Monat befindet.

Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 28.000 Palästinenser in Gaza getötet, Tausende werden unter den Trümmern vermisst. Eine ungezählte Zahl von Palästinensern ist an Hunger und Krankheiten gestorben, eine zweite Welle der Sterblichkeit infolge der israelischen Militäroffensive und Belagerung.

Die überwiegende Mehrheit der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurde vertrieben, viele von ihnen zum wiederholten Mal, und die meisten von ihnen sind nun in Rafah unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht.

Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, hat in den letzten Tagen wiederholt mit einer Ausweitung der Militäroffensive in Rafah gedroht und damit internationales Aufsehen erregt, da dies mit Sicherheit ein noch nie dagewesenes Blutvergießen und eine Massenvertreibung nach sich ziehen würde.

Mindestens 68 Palästinenser, darunter 19 Kinder und 13 Frauen, wurden nach Angaben von Al-Haq, Al Mezan und dem Palästinensischen Zentrum für Menschenrechte am frühen Montag während der zweistündigen Bombardierung getötet. Der offizielle Fernsehsender der Palästinensischen Autonomiebehörde gab laut Reuters an, dass 74 Menschen bei den Angriffen in Rafah getötet wurden.

„Unter den Getöteten befanden sich zahlreiche Binnenvertriebene, die in Rafah Zuflucht gesucht hatten. Viele von ihnen wurden getötet, während sie in ihren provisorischen Zelten schliefen“, fügten die Menschenrechtsgruppen hinzu. „Viele weitere Leichen liegen noch unter den Trümmern.“

Israelische Kampfflugzeuge hätten „mindestens 15 Wohnhäuser, zwei Moscheen, landwirtschaftliche Flächen und Gebiete in der Nähe der ägyptisch-palästinensischen Grenze“ angegriffen, so die Menschenrechtsgruppen. „Auch Hubschrauber und Kanonenboote waren an den Angriffen beteiligt“.

Neunzig Palästinenser, darunter 34 Kinder, 18 Frauen und ein Journalist, wurden in den ersten zehn Tagen des Februars bei israelischen Luftangriffen auf Rafah getötet, so die Rechtsgruppen.

Die ägyptische Organisation Sinai for Human Rights berichtete, dass Israel am frühen Montag Gebiete entlang des Grenzzauns zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bombardiert habe, den Kairo aus Angst vor einer Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen verstärkt hat.

Die drei palästinensischen Menschenrechtsgruppen erklärten, dass die Menschen, die sich an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten versammelt hatten, auf Befehl des israelischen Militärs in das Gebiet geflüchtet seien, da Rafah als sichere Zone ausgewiesen worden sei.

Die Gruppen fügten hinzu, dass „die verstärkten Angriffe auf Rafah erfolgen, während das israelische Militär Gaza-Stadt weiter ausräumt und die Bewohner nach Süden in Richtung Deir al-Balah und Khan Younis zwingt“.

Palästinenser in den Süden nach Rafah zu zwingen und dann die Vertreibung der Menschen in diesem Gebiet anzukündigen, „ob intern in kleinere Gebiete des Gazastreifens oder nach Ägypten, ohne das Nötigste zum Überleben, ist ein weiterer Beweis für Israels völkermörderische Absicht“, so die Menschenrechtsgruppen.

Massaker in Rafah als „Ablenkung“ von israelischer Razzia

Ein namentlich nicht genannter hochrangiger israelischer Militärbeamter erklärte gegenüber Axios, dass die israelischen Streitkräfte Rafah am frühen Montag als Ablenkungsmanöver beschossen hätten, um zwei israelisch-argentinische Männer zu befreien, die im Gazastreifen festgehalten wurden, nachdem sie während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober gefangen genommen worden waren.

Von den mehr als 240 Israelis und Ausländern, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, befinden sich noch etwa 130 im Gazastreifen, nachdem etwa 100 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs während eines einwöchigen Waffenstillstands Ende November freigelassen worden waren.

Am Sonntag gaben die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, bekannt, dass bei israelischen Angriffen in den vorangegangenen Tagen zwei Gefangene getötet und acht schwer verletzt wurden.

Das israelische Militär erklärte Anfang letzter Woche, dass 31 der verbleibenden Gefangenen im Gazastreifen für tot erklärt und ihre Familien benachrichtigt worden seien.

Während der internationale Druck für einen Waffenstillstand wächst, hat Netanjahu geschworen, weiterzumachen, und sagte am Sonntag in einer amerikanischen Fernsehsendung, dass „genug“ der verbleibenden Gefangenen in Gaza am Leben seien, um die Fortsetzung der Militäroperation zu rechtfertigen.

Letzte Woche hatte Netanjahu einen Vorschlag der Hamas für einen Gefangenenaustausch und eine längere Kampfpause abgelehnt.

Reuters berichtete am Montag, dass hochrangige Vertreter der USA, Ägyptens, Israels und Katars die Verhandlungen am Dienstag in Kairo wieder aufnehmen wollen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr, streben sie ein „dreistufiges Abkommen an, das die Freilassung von Geiseln und eine längere Kampfpause vorsieht“.

Am Sonntag bekräftigte US-Präsident Joe Biden am Telefon gegenüber Netanjahu, dass Washington eine Militäroperation in Rafah ablehnt, solange es keinen wirklichen Plan zum Schutz der dort lebenden Zivilisten gibt.

Die Luftangriffe, bei denen am frühen Montag Dutzende von Zivilisten in Rafah getötet wurden, erfolgten nur wenige Stunden nach diesem Telefonat.

Am Montag erklärte Biden nach Gesprächen mit dem jordanischen König Abdullah, Washington arbeite „Tag und Nacht“ an einem Abkommen, das die Feindseligkeiten für mindestens sechs Wochen aussetzen würde.

Auf die Frage, welchen Druck die USA auf Israel ausübten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag, dass „diplomatische Hebel“ eingesetzt worden seien und „wir mit [den Israelis] auf einer Vielzahl von Ebenen verhandelt haben“.

Matt Lee von AP: Welches Druckmittel setzen die USA ein?

Matt Miller, Sprecher des Außenministeriums: „Die Worte des Präsidenten… sind wichtig“

Lee: „Über die Stränge schlagen? Das ist ein Druckmittel?“

(2 Tage nachdem Biden Israels Verhalten als „übertrieben“ bezeichnet hatte, griff es die letzte Zuflucht für 1,5 Millionen Palästinenser an und tötete mehr als 90) pic.twitter.com/pEOKbQlCsb

– Prem Thakker (@prem_thakker) February 12, 2024

Miller fügte hinzu, diese Bemühungen hätten Israel dazu veranlasst, „auf unser Drängen hin Schritte zu unternehmen, die echte, greifbare Auswirkungen hatten, aber sie waren nicht genug“.

„Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika aufstehen und öffentlich etwas sagen, dann ist das von Bedeutung“, betonte Miller, als er auf eine materielle Änderung der Politik gegenüber Israel angesprochen wurde, im Gegensatz zu bloßer Rhetorik.

Borrell von der EU: „Weniger Waffen liefern“

Josep Borrell, der außenpolitische Chef der Europäischen Union – die die Rechte der Palästinenser mit Füßen tritt, während sie israelische Waffen kauft und mit Hilfspaketen versorgt – sagte am Montag, dass solchen Worten Taten folgen müssten.

In Anspielung auf Bidens Äußerungen vom Vortag, Israels Vorgehen in Gaza sei „übertrieben“, sagte Borrell: „Wenn Sie glauben, dass zu viele Menschen getötet werden, sollten Sie vielleicht weniger Waffen liefern, um zu verhindern, dass so viele Menschen getötet werden.“

„Jeder geht nach Tel Aviv und bettelt, bitte, tut das nicht, schützt die Zivilisten, tötet nicht so viele“, sagte Borrell. „Netanjahu hört auf niemanden.“

„Sie werden evakuieren. Wohin, auf den Mond?“ fragte Borrell rhetorisch und bezog sich dabei auf Israels Versprechen, mit der Offensive in Rafah zu warten, bis die Zivilbevölkerung evakuiert ist, und den Menschen die Rückkehr in den weitgehend zerstörten Norden zu verweigern.

Auf die Frage, ob Israel die UNO bei der Evakuierung von Zivilisten aus Rafah unterstützen wolle, sagte der Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres am Montag: „Wir werden uns nicht an der Zwangsvertreibung von Menschen beteiligen.“

Stéphane Dujarric fügte hinzu, dass es im Gazastreifen keinen sicheren Ort gebe, an den man evakuieren könne, und dass in Gebieten, die keine aktiven Kampfzonen seien, nicht explodierte Munition und die weit verbreitete Zerstörung von Häusern den Bewohnern eine Rückkehr unmöglich mache.

Er warnte, dass die humanitären Hilfsgüter im Gazastreifen in wenigen Tagen ausgehen könnten, auch weil israelische Demonstranten die Durchfahrt von Hilfslieferungen an den Grenzübergängen Kerem Schalom und Nitzana blockieren.

Dujarric sagte, dass die UNO an der Lieferung von Hilfsgütern innerhalb des Gazastreifens gehindert werde, weil „der Abgrenzungsprozess, den wir mit den israelischen Behörden haben, auch nicht funktioniert“, zusätzlich zum „Zusammenbruch der zivilen Ordnung“.

„Rechenschaftspflicht muss folgen“

Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sagte am Montag, angesichts des bisherigen Blutbades in Gaza sei es völlig unvorstellbar, was in Rafah bevorstehe.

Er fügte hinzu, dass dieser Einmarsch in Rafah „neben dem Schmerz und dem Leid der Bomben und Kugeln auch das Ende der spärlichen humanitären Hilfe“ bedeuten könnte, die nach Gaza gebracht wird.

Dies hätte „enorme Auswirkungen auf den gesamten Gazastreifen, einschließlich der Hunderttausenden, die im Norden von Hunger und Hungersnot bedroht sind“.

Türk fügte hinzu, dass „Israel die rechtsverbindlichen Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs und die gesamte Bandbreite des humanitären Völkerrechts einhalten muss.“

Der Internationale Gerichtshof hat Israels Militäraktion im Gazastreifen in einem Zwischenurteil im vergangenen Monat als Völkermord eingestuft. Das Gericht erließ mehrere vorläufige Maßnahmen, in denen es Israel aufforderte, die Tötung von Palästinensern im Gazastreifen einzustellen und die Bereitstellung von humanitärer Hilfe zuzulassen.

„Diejenigen, die sich über das Völkerrecht hinwegsetzen, sind gewarnt worden“, sagte der UN-Menschenrechtsbeauftragte. „Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

ICC-Chefankläger Karim Khan mahnt Israel

Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, erklärte am Montag, er sei „zutiefst besorgt über die gemeldeten Bombardierungen und möglichen Bodenangriffe der israelischen Streitkräfte in Rafah“.

Im Gegensatz zu den Behauptungen des Sprechers des US-Außenministeriums fügte Khan hinzu, dass er seit seinem Besuch Ende November „keine erkennbare Änderung des israelischen Verhaltens“ gesehen habe.

Er warnte „alle Beteiligten“, dass sein Büro „alle mutmaßlich begangenen Verbrechen aktiv untersuche. Diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen, werden zur Rechenschaft gezogen“.

Khan wiederholte seine Forderung nach der sofortigen Freilassung aller Gefangenen, die noch im Gazastreifen festgehalten werden.

Eine Delegation, die die Angehörigen der Gefangenen vertritt, wird am Mittwoch beim Internationalen Strafgerichtshof eine Klage gegen die Hamas einreichen.

Die Klage „zielt darauf ab, Anklage gegen die Hamas-Führer zu erheben, ohne dass die israelische Regierung mit dem Gericht in Kontakt steht oder dessen Zuständigkeit anerkennt“, so die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Israel und die USA lehnen die Palästina-Untersuchung des IStGH, die von Khans Vorgängerin Fatou Bensouda Anfang 2021 eingeleitet wurde, vehement ab.

„Quellen haben gegenüber Haaretz erklärt, dass die israelische Regierung, obwohl sie nicht direkt beteiligt ist, mit dem Forum der Geiselfamilien zusammenarbeitet und die juristischen Bemühungen positiv bewertet“, so die Zeitung weiter.

Übersetzt mit Deepl.com

