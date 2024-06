Do you condemn Hamas? The question we have to ask ourselves is not whether we condemn Hamas, but whether we condemn a settler colonial regime that makes armed struggle necessary for survival.

Kundgebung anlässlich des 25. Jahrestags der Gründung der Hamas, Gaza, 8. Dezember 2012. (Foto: Wikimedia Commons)

Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, ob wir die Hamas verurteilen, sondern ob wir ein Siedlerkolonialregime verurteilen, das den bewaffneten Kampf für sein Überleben notwendig macht.

Verurteilen Sie die Hamas?

Von James Ray

5. Juni 2024

Diese Frage wurde nach dem 7. Oktober scheinbar allgegenwärtig. Als die Palästinenser der Vorstellungskraft trotzten und aus dem Gazastreifen ausbrachen, nachdem sie über anderthalb Jahrzehnte unter einer totalen Luft-, Land- und Seeblockade gelebt hatten, sahen sich viele mit dieser Frage konfrontiert.

Ob es nun Zionisten waren, die die Gewalt, deren Zeuge wir an diesem Tag wurden, als Mittel benutzten, um eine Geschichte nach der anderen für die Propaganda von Gräueltaten zu schreiben – um wohlmeinende Verbündete in die Ecke zu drängen – oder sogar diejenigen, die sich wirklich als pro-palästinensisch betrachteten und mit der Realität der dekolonialen Gewalt kämpften – die Frage, ob bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppen Unterstützung oder Kritik verdienten, wurde zu einem wichtigen Streitpunkt. Vielen fiel es leicht, die Sache der palästinensischen Befreiung zu unterstützen, wenn sie die Palästinenser als perfekte Opfer ansahen, aber wenn die Palästinenser sich wehrten, wurde die Frage der Solidarität plötzlich verworren.

Monate später, nachdem Zehntausende von Palästinensern von den israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen in einem andauernden Völkermord ermordet wurden und nachdem Tausende im Westjordanland inhaftiert oder regelmäßig angegriffen wurden, ist die Sympathie für diejenigen, die sich gegen ihre eigene Vernichtung wehren, gewachsen, und die Diskussion ist klarer geworden als in den Tagen vor dem 7. Oktober. Da die von den Widerstandsgruppen im Gazastreifen und im Libanon verbreiteten Videos ein regelmäßiges und begeistertes Publikum finden und die Sprechchöre zur Unterstützung derjenigen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, bei den landesweiten Protesten immer lauter werden, ist es offensichtlich, dass viele die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes im palästinensischen Kontext akzeptieren, auch wenn ein echter Konsens noch nicht erreicht ist.

Daher sollte die Antwort auf die Frage „Verurteilen Sie die Hamas?“, insbesondere für uns Linke, die wir die Geschichte Palästinas analysieren und wissen, warum Widerstand in einem kolonialen Kontext stattfindet, schon immer klar gewesen sein.

Ein gewalttätiges Phänomen

Wie Frantz Fanons oft zitierte Aussage aus Wretched of the Earth deutlich gemacht hat, ist die nationale Befreiung, das nationale Wiedererwachen, die Wiederherstellung der Nation im Commonwealth, wie auch immer man es nennt, wie auch immer man es ausdrückt, die Dekolonisierung immer ein gewaltsames Ereignis. Palästina ist keine Ausnahme von dieser Realität.

Die Kolonisierung Palästinas durch die Zionisten brachte, wie jeder Kolonialismus im Laufe der Geschichte, weit verbreitete und ständige Gewalt in allen Formen gegen das palästinensische Volk mit sich. Das war beabsichtigt, denn die Natur des Siedlerkolonialismus ist notwendigerweise brutal, wenn man bedenkt, dass das Endziel in der vollständigen Eliminierung der einheimischen Bevölkerung in allen Formen außer der Nostalgie besteht. Diese Gewalt manifestiert sich nicht nur in den militärischen Kampagnen der zionistischen Siedler und der israelischen Besatzungsarmee, sondern in jedem Teil des kolonialen Unterfangens selbst – ein Unterfangen, das nur durch das Leiden, die Ausbeutung, die Unterdrückung und den Tod der Palästinenser und aller anderen, die die Kolonie erobern will, aufrechterhalten werden kann.

Palästinenser, ob im besetzten Palästina, in Flüchtlingslagern in den angrenzenden Ländern oder in der Diaspora auf der ganzen Welt, sind jeden Tag gezwungen, sich mit der Realität dieser kolonialen Gewalt der Siedler auseinanderzusetzen. Die bloße Existenz des zionistischen Projekts stellt eine existenzielle Bedrohung für das Leben von Millionen von Menschen dar, die in einer grausamen Verdrehung der Realität von dem Projekt als existenzielle Bedrohung angesehen werden, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ihre Existenz seine Legitimität untergräbt.

Diese Gewalt geschieht nicht ohne Widerstand. Im Laufe der Geschichte, sei es in Algerien, Südafrika, Irland oder Palästina, haben sich kolonisierte Menschen im Angesicht brutaler Gewalt erhoben, um sich von den Fesseln ihrer eigenen Unterdrückung zu befreien. Dieser Widerstand beginnt in der Regel nicht als bewaffneter Kampf, sondern durch zivilen Ungehorsam, Proteste, Generalstreiks und ähnliche Taktiken. Wenn diese Taktiken jedoch scheitern, was häufig der Fall ist, oder wenn als Reaktion darauf außergewöhnliche Gewalt gegen das Volk ausgeübt wird, wird der bewaffnete Kampf zu einer Notwendigkeit.

Die Kolonialmacht, die ihre Legitimität allein der Gewalt verdankt, die sie zur Aufrechterhaltung ihrer Existenz einsetzt, schafft die Voraussetzungen für den Widerstand, der sich gegen sie erheben wird. Je mehr Gewalt und Unterdrückung die kolonisierte Bevölkerung erfährt, desto mehr Widerstand leistet sie. Der gewaltsame Widerstand wird zum Mainstream, weil er angesichts ihrer materiellen Bedingungen einfach notwendig ist. So entsteht ein Kreislauf der Gewalt, der in erster Linie durch die Gewalt der kolonialen Einheit selbst aufrechterhalten wird.

Schon vor der offiziellen Gründung des zionistischen Projekts im Jahr 1948 war dieser Kreislauf fest etabliert. Die Balfour-Erklärung kam 1917 zustande und bedeutete die offizielle Billigung der zionistischen Bestrebungen durch Großbritannien. Im Jahr 1929 war ein Fünftel der Palästinenser landlos. In den 1930er Jahren waren viele Palästinenser arbeitslos und wirtschaftlich verarmt, als das zionistische Kapital, unterstützt durch günstige britische Gesetze und Behandlung, immer stärker nach Palästina strömte, wie Ghassan Kanafani in seinem bahnbrechenden Beitrag über den Großen Palästinensischen Aufstand von 1936 darlegt.

Diese Faktoren spornten den Widerstand auf ihre eigene Art an, darunter der Buraq-Aufstand von 1929, die Bemühungen der Palästinenser, ihre Ressourcen zu bündeln, um Land zu kaufen, sporadische Gewalt sowie das Eintreten palästinensischer Persönlichkeiten für eine bessere Behandlung durch ihre britischen Oberherren. Diese Mischung aus gewalttätigen und gewaltlosen Bemühungen wurde allesamt unterdrückt oder war letztlich nur von begrenztem Erfolg gekrönt.

Als britische Truppen 1936 den syrischen Revolutionär Shaykh ‚Izz al-Din al-Qassam ermordeten, schlug der Unmut der Palästinenser in einen Generalstreik und schließlich in einen Volksaufstand um, der 1939 von zionistischen und britischen Truppen brutal niedergeschlagen wurde. Nur wenige Jahre später führten die Zionisten die ethnische Säuberung von mehr als 750 000 Palästinensern aus über 530 Städten und Dörfern durch und töteten Tausende von Menschen in dem, was die Palästinenser als Nakba oder „Katastrophe“ bezeichnen. Diese ethnischen Säuberungen dauern bis zum heutigen Tag an.

Die Palästinenser erhoben sich aufgrund der Unterdrückung, der sie ausgesetzt waren, durch eine Kombination aus gewalttätigem und gewaltfreiem Kampf, der mit noch gewalttätigerer Unterdrückung beantwortet wurde. Als die Palästinenser grenzüberschreitende Überfälle in die besetzten Gebiete unternahmen, wurden sie mit einer zionistischen Invasion im Libanon und Massakern in Sabra und Shatila konfrontiert. Als sich die Palästinenser während der Ersten und Zweiten Intifada erhoben, wurden sie mit gewaltsamen Niederschlagungen, Massenverhaftungen und weit verbreiteter Gewalt konfrontiert, was zu einer Intensivierung ihres eigenen gewaltsamen Widerstands führte. Als die Palästinenser im Gazastreifen im Rahmen des Marsches der Großen Rückkehr zur Mauer marschierten, die sie umgab, wurden Hunderte von israelischen Soldaten getötet und Tausende von ihnen verletzt. Der Kreislauf der Gewalt setzte sich fort und verstärkte sich.

Bis heute leben die Palästinenser im Westjordanland in Bantustans und im Gazastreifen in einer Art Konzentrationslager, während die Palästinenser in den Gebieten von 1948 und 1967 unter brutalen Apartheid-Verwaltungsstrukturen leben. Sie haben auf Schritt und Tritt Widerstand geleistet und mussten jedes Mal mit ansehen, wie Tausende inhaftiert, ermordet, vertrieben und Millionen von Menschen unterjocht und ausgebeutet wurden, während das zionistische Projekt auf das ultimative Ziel zusteuert, sie in jeder Form außer in der Nostalgie zu eliminieren.

Wenn der bewaffnete Kampf zur materiellen Notwendigkeit wird

Angesichts all dieser Gewalt haben sich bewaffnete Widerstandsorganisationen gebildet und in der Bevölkerung etabliert, sei es die Fatah, die PFLP, die DFLP, der Palästinensische Islamische Dschihad, die Hamas oder andere. Diese Gruppen und die Gewalt, die sie ausüben, sind nicht in einem Vakuum entstanden. Vielmehr sind sie das Ergebnis jahrzehntelanger brutaler kolonialer Gewalt und der Höhepunkt der palästinensischen Bemühungen, sich von dieser Gewalt zu befreien.

Die Taktiken, die sie vor Ort anwenden, sind das Ergebnis dieses Kampfes. Diese Gruppen haben sich für Operationen entschieden, von denen sie überzeugt waren, dass sie ihren Befreiungskampf voranbringen würden. Viele Menschen außerhalb Palästinas und sogar die Palästinenser selbst mögen mit diesen Taktiken nicht einverstanden sein, oder, in größerem Umfang, mit den Grundprinzipien und Ideologien einer oder mehrerer der Gruppen, die sie anwenden. Für uns in der westlichen Linken, die wir von der Realität des Kampfes vor Ort weit entfernt sind, kann dies jedoch nicht bedeuten, dass wir die Legitimität des bewaffneten Kampfes an sich untergraben.

Die Hamas ist ein Schlüsselbeispiel dafür. Ob man sie mag oder nicht, die Anstrengungen, die sie unternommen hat und weiterhin unternimmt, haben einen größeren materiellen Einfluss auf die Befreiung Palästinas gehabt als alles, was wir im Westen jemals tun werden. Sie nehmen es mit der brutalen Gewalt der Kolonialmacht auf und führen eine Kampagne des bewaffneten Kampfes, die die zionistische Kolonie in Abstimmung mit anderen Widerstandsgruppen zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr denn je zu einem Paria auf der Weltbühne gemacht und das Image der militärischen Unbesiegbarkeit und allgemeinen Stabilität, das sie jahrzehntelang kultiviert hat, erschüttert hat. Unzählige Jahre des Kampfes haben in diesem Brennpunkt ihren Höhepunkt erreicht.

Wie die Geschichte wiederholt gezeigt hat, wird der Weg in die Zukunft weitgehend durch den bewaffneten Kampf der Widerstandsgruppen vor Ort geebnet werden. Ihr Überleben hängt davon ab, und die Macht der zionistischen Organisation selbst wird dadurch immer wieder herausgefordert und untergraben.

Der bewaffnete Widerstand der Palästinenser hat das zionistische Projekt zu einem zunehmend gewaltsamen Kampf gezwungen, der die Widersprüche in einer Weise verschärft, die zu seinem weiteren Zerfall führen wird. In dem Maße, in dem die Massen im imperialen Kern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, erkennen, dass ihre Interessen im Widerspruch zu den Interessen des zionistischen Projekts und ihrer Regierungsführer stehen, die den anhaltenden Völkermord des Projekts unterstützen, ist die traditionelle Unterstützungsbasis, auf die sich das Projekt stützt, erodiert. An ihre Stelle ist eine immer größer werdende Masse getreten, die die Palästinenser und nicht ihre Kolonisatoren fest unterstützt.

In Palästina hat der palästinensische Befreiungskampf etwas entwickelt, das man als „Popular Cradle“ des Widerstands bezeichnen kann – ein Zustand der Einheit und des Zusammenhalts, der sich zwischen dem bewaffneten palästinensischen Widerstand und der breiteren palästinensischen Gesellschaft entwickelt hat. Diese „populäre Wiege“, wie sie die palästinensische Jugendbewegung so treffend beschrieben hat, hat als Organ des Befreiungskampfes gewirkt, indem sie den Widerstand als einen normalen und notwendigen Zustand des Seins begriff. Dies hat zu einer Realität geführt, in der der Widerstand von den Massen selbst getragen wird, die ihn unterstützen und bereitwillig die Konsequenzen ihres fortgesetzten Kampfes für die Befreiung akzeptieren.

Dieser bewaffnete Kampf, eine materielle Notwendigkeit, trägt materielle Früchte, trotz Massengewalt, Razzien und einer Kampagne des offenen Völkermordes. Speziell im Gazastreifen hat dieser Kampf zu einem nicht unerheblichen Teil zum Rückzug der zionistischen Siedler aus dem Gebiet geführt, was die zionistischen Planer dazu zwang, die Art und Weise ihrer Besetzung des Gazastreifens zu überdenken. Der Kampf hat die israelischen Besatzungstruppen daran gehindert, ohne ernsthafte Konsequenzen in Dschenin und andere Flüchtlingslager im historischen Palästina einzudringen. In vielerlei Hinsicht war der Widerstandskampf ein Schlüsselelement für das weitere Überleben der Palästinenser.

Über die Frage hinausgehen

Die Frage, ob wir die Hamas verurteilen sollen, ist mehr als nur eine Frage der Verurteilung. Im Kern werden wir aufgefordert, dekoloniale Gewalt gänzlich zu verleugnen – Palästinenser nur dann zu unterstützen, wenn sie perfekte Opfer sind oder wenn die Gruppen, die einen Befreiungskampf führen, mit den Werten unserer Ideologien und brüderlichen Parteien übereinstimmen. Diese Frage stellt eine Falle dar und geht völlig am Thema vorbei.

Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns ernsthaft auf eine solche Verschleierung einzulassen. Es liegt an uns, vor allem an uns Linken, zu verstehen, dass die Hauptursache für die Gewalt, die wir erleben, der zionistische Siedlerkolonialismus ist und immer war. Dieser Kreislauf der Gewalt wird nicht von den Kolonisierten aufrechterhalten, die versuchen, sich aus dem Zustand der totalen Unterwerfung und der brutalen Realität der völkermörderischen Liquidierung zu befreien, sondern von dem zionistischen Projekt und denjenigen, die seine Interessen vertreten.

Die Frage, die wir uns stellen und beantworten müssen, ist nicht, ob wir die Hamas verurteilen, sondern ob wir ein Siedlerkolonialregime verurteilen, das den bewaffneten Kampf für sein Überleben notwendig macht.

Übersetzt mit deepl.com



