Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung dieses hochinteressanten Video- Interview mit ihm und Rhania Khalek. Für alle interssierten englischsprachigen Hochblauen Nutzer ein MUSS. Evelyn Hecht-Galinski



Rania Khalek sprach mit Joseph Massad, Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University und Autor zahlreicher Bücher, darunter „The Persistence of the Palestinian Question“, „Islam In Liberalism“ und „Desiring Arabs“, über Israels Völkermord in Gaza und die Mythen, mit denen seine Befürworter ihn rechtfertigen. Er schreibt außerdem eine zweimonatliche Kolumne in Middle East Eye auf Englisch und in Arabi21 auf Arabisch.

5. Juni 2024

Übersetzt mit deepl.com