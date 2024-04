The desperate scrabble for food in northern Gaza Air deliveries remain haphazard as those who refused to leave northern Gaza try to survive Israel’s imposed famine.

Humanitäre Hilfe aus der Luft ist nicht nur unzureichend und ineffizient, sie birgt auch tödliche Gefahren. Hier am 15. März.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Verzweifeltes Ringen um Nahrung im nördlichen Gazastreifen

Khuloud Rabah Sulaiman

Die elektronische Intifada

10. April 2024

Wie kommt man im nördlichen Gazastreifen an Lebensmittel?

Kurze Antwort: nur unter großen Schwierigkeiten.

Da das israelische Militär den Gazastreifen weiterhin mit einer Hungersnot über zieht und es keinen Anschein von Recht und Ordnung gibt, da die örtliche Polizei Zielscheibe der israelischen Soldaten ist, droht schätzungsweise 500.000 Menschen, die im Norden geblieben sind, der Hungertod.

Die wenigen geordneten Hilfslieferungen, die durchkommen, werden zwangsläufig vom UNO-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) in Abstimmung mit den Ordnungskräften – so gut es eben geht – und den örtlichen Clans organisiert.

Ein solcher Moment der Erleichterung kam Mitte März.

Nach sechsstündigem Anstehen vor einem UNRWA-Lagerhaus im Flüchtlingslager Jabaliya erhielt Walid Ribhi, 43, schließlich neun Dosen mit verschiedenen Lebensmitteln, ein Kilo Reis und Zucker sowie fünf Kilo Mehl.

Er und seine Familie hatten zuvor zwei Monate lang ohne jegliche Hilfe auskommen müssen.

Im Januar erklärte Israel, dass es dem UNRWA keine Erlaubnis mehr erteilen würde, Hilfsgüter in den Norden zu liefern. Im Februar erklärte das UNRWA , es sei gezwungen, die Lieferung humanitärer Hilfe in dem Gebiet wegen der chaotischen und gesetzlosen Zustände dort sowie der extremen Gefahr für seine Mitarbeiter einzustellen.

Anfang Februar eröffnete das israelische Militär das Feuer auf einen UNRWA-LKW, der versuchte, Hilfsgüter in den Norden zu liefern. Bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt, aber es gab mehrere ähnliche Vorfälle, darunter Raketenangriffe auf Verteilungszentren wie das, in dem Ribhi seine Lebensmittel sicherte, und kürzlich den Angriff auf einen Konvoi der World Central Kitchen, bei dem sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation getötet wurden.

Die fehlende Ordnung ist eine Folge der ständigen Angriffe auf die Polizei im Gazastreifen, die versucht, die ordnungsgemäße Lieferung von Hilfsgütern zu gewährleisten.

Mitte März koordinierten die örtliche Polizei und die Clan-Ältesten mit der UNO, um 12 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern, die das israelische Militär in den nördlichen Gazastreifen gelassen hatte, in die UNRWA-Lagerhäuser in Jabaliya zu bringen.

Israel ließ die Hilfsgüter – darunter Mehl, Reis und Konserven – zwei Tage hintereinander in den Norden gelangen, bevor es die Route wieder sperrte.

Als die Hilfsgüter in den Lagerhäusern ankamen, versammelten sich Hunderte von Menschen und stellten sich davor auf. Auch Ribhi war unter ihnen.

Nachdem er seine Zuteilung erhalten hatte, kehrte Ribhi überglücklich nach Hause zurück, weil er endlich seine Kinder und die vertriebenen Verwandten im Haus ernähren konnte. Seine Frau beeilte sich, Brot und Manakish (ein mit dem Kraut Zaatar belegter Teig) mit Käse zu backen.

„Meine Frau machte eine große Menge Manakish, weil wir monatelang nicht gut gegessen hatten“, sagte Ribhi gegenüber The Electronic Intifada. „Wir haben sie wie verrückt gegessen. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich Brot und Manakish in der Hand hatte. Ich hatte ihre Form und ihren Geschmack fast vergessen.“

Suppe und Tierfutter

Doch die Freude wich schon bald der Vorsicht, als klar wurde, dass dies die letzte Hilfe sein könnte, die die Familie für einige Zeit erhalten würde. Die Familie mischte das Mehl mit Tierfutter, um es weiter zu verwerten, so Ribhi.

Dass er zum ersten Mal seit Monaten wieder etwas zu essen bekam, obwohl im März nur wenige Lastwagen mit Hilfsgütern in den Norden kamen, führte Ribhi auf die Disziplin bei der Verteilung zurück.

„Alles, was mit dem Verteilungsprozess zu tun hat, war dieses Mal völlig anders. Die Hilfsgüter wurden bis in den Norden und sogar in den Nordosten der Stadt verteilt, im Gegensatz zu früher, als die Lastwagen am nördlichen Stadteingang hielten“, sagte Ribhi.

Das UNRWA hatte sich mit lokalen Regierungsbeamten und Clans in der Region abgestimmt, die Hilfsgüter gesammelt und sie dann an Clans übergeben, die sie sicher in den Norden transportierten.

Schließlich drohte die örtliche Polizei allen, die versuchten, die Hilfsgüter zu stehlen, mit schwerwiegenden Konsequenzen.

„Wir haben an diesem Tag keine Banden gefunden, die die Lastwagen angriffen. Es gab keine Verletzten, keine Tötungen, keine willkürliche Verteilung, keine Diebstähle oder Angriffe. Viele Menschen haben also etwas zu essen bekommen“, sagte er.

Ribhi ist mit seinen fünf Familienmitgliedern und sieben Familienmitgliedern seiner Frau im Haus seiner Eltern im Flüchtlingslager Jabaliya untergekommen, nachdem er aus seiner Wohnung in den Sheikh-Zayed-Türmen nahe der nordöstlichen Grenze des Gazastreifens zu Israel geflohen war.

Als der Krieg begann, kaufte er zwei Säcke Reis, Zucker und Salz, fünf Säcke Mehl und Dutzende von Nudelpaketen sowie einige Konserven zur Vorbereitung.

Vor vier Monaten – zwei Monate nach Beginn des israelischen Völkermords – gingen die Lebensmittel auf den Märkten zur Neige, und die Familie musste auf ihre Vorräte zurückgreifen. Diese reichten aber nur für zwei Monate.

Übrig blieben Tomaten in Dosen und Khubeza – eine essbare Pflanze, die wild wächst und die sie entweder von leeren Feldern oder entlang von Gehwegen pflückten. Sie gehörte zu den wenigen Nahrungsmitteln, die im Norden verfügbar waren, aber angesichts des Hungers ist es jetzt fast unmöglich, sie zu finden.

Gelegentlich, wenn es frische Produkte in den Norden geschafft hatten, gönnten sie sich frische Gurken oder Tomaten zu völlig überhöhten Preisen, die manchmal bis zu 100 Dollar pro Kilo betrugen.

Als das Mehl zur Neige ging, begannen sie, Tierfutter und Gerste zu mahlen, um daraus Brot zu backen, das sie zusammen mit dem Khubeza oder mit einer Brühe aus Tierknochen aßen.

Zum Betteln verdammt

In den wenigen Fällen, in denen ein Hilfstransporter den Norden erreichte, eilten Ribhi und sein Schwager herbei, um etwas Mehl und Lebensmittel zu besorgen.

Sie trotzten dabei israelischem Gewehrfeuer oder Panzerbeschuss.

Sie hatten auch mit Opportunisten zu kämpfen, die Lebensmittel stahlen, um sie zu überhöhten Preisen zu verkaufen, da sie wussten, dass die Polizei nicht in der Lage war, zu handeln, da Israel es sich zur Regel gemacht hatte, Beamte, die versuchten, für Ordnung zu sorgen, ins Visier zu nehmen.

Wie Ribhi wohnte auch Mahmoud Radwan, 33, in seinem Haus im Lager Jabaliya mit 20 Verwandten, darunter seine Mutter, seine Frau und seine drei Kinder.

Wie Ribhi ging auch Radwan, als er Mitte März von der Ankunft der Hilfsgütertransporter erfuhr, um Mitternacht zum UNRWA-Lager, um sich anzustellen und eine Nummer zu erhalten. Hunderte warteten bereits.

Er bestätigte Ribhis Aussage, dass die Verteilung der Hilfsgüter in geordneten Bahnen ablief, weil das UNRWA seine Arbeit machen konnte.

Im Gegensatz zu Ribhi hatte Radwan jedoch kein Glück. Alle Hilfsgüter wurden verteilt, bevor er an der Reihe war, was vielleicht nicht verwunderlich ist, da eine halbe Million Menschen im Norden geblieben sind, die alle auf Hilfe angewiesen sind, um sich zu ernähren.

Radwan hatte gehofft, Mehl und Konservendosen zu bekommen, um seine Kinder zu ernähren. Die Familie hatte seit zwei Monaten keine Lebensmittel mehr im Haus und lebte wie andere auch von Khubeza und Gras.

Radwan sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass er seinen Stolz mehrmals zurückstellen musste, um Lebensmittel von kleinen Wohltätigkeitsküchen zu erhalten, die von Einheimischen in verschiedenen Vierteln eingerichtet worden waren.

Er hasste das Gefühl, auf das Betteln reduziert worden zu sein.

Zu Hause waren seine Kinder und seine schwangere Frau verzweifelt. Der Hunger hatte ihnen die Kraft geraubt und sie in Todesangst versetzt.

Da er sich schämte, mit leeren Händen zurückzukehren, zumal er seinen Kindern versprochen hatte, dies nicht zu tun, streifte Radwan durch die Straßen, um nach Möglichkeiten zu suchen, was unter den gegebenen Umständen lebensgefährlich war.

Wie es der Zufall wollte, fand er jemanden, der sein eigenes UNRWA-Hilfspaket verkaufte. Er sagte, er habe 200 Dollar für etwas bezahlt, das normalerweise 10 Dollar kostet.

Aber er hatte Mehl und Lebensmittel, genau wie er es versprochen hatte. Mit Freude kehrte er nach Hause zurück und vergaß für einen Moment die Sorgen um seine schwindenden Ersparnisse.

„Ich habe nicht mehr genug Geld für die nächsten Monate“, sagte er gegenüber The Electronic Intifada. „Selbst wenn ich es hätte, gibt es auf dem Markt nichts zu kaufen, und wenn es ein paar Produkte gibt, kosten sie das Hundertfache ihres normalen Preises.“

Radwan ist sich der Tatsache bewusst, dass seine Möglichkeiten immer geringer werden, sollte Israel weiterhin Hilfslieferungen in den Norden blockieren.

„Ich habe das Gefühl, dass unser Tod unausweichlich ist, solange die Nahrungsmittelhilfe auf das beschränkt ist, was gerade mal für ein paar Leute zum Überleben reicht.“

Tod durch Abwurf aus der Luft

Asmahan Yaseen, 46, begab sich ebenfalls zum UNRWA-Lagerhaus, als sie hörte, dass die neu eingetroffenen Hilfsgüter dort verteilt werden konnten.

Sie wartete relativ kurze fünf Stunden in der Schlange der Frauen und schaffte es, sich etwas Essen zu sichern.

Es handelte sich jedoch um ein mickriges Paket, fünf Dosen mit Lebensmitteln, darunter verarbeitetes Fleisch, Erbsen und Käse. Kaum genug für zwei Tage für die insgesamt 26 Familienmitglieder und Verwandten in ihrem Haus.

Nichtsdestotrotz konnte Yaseens Familie zum ersten Mal seit Monaten wieder eine gekochte Mahlzeit genießen. Als sie sich mit einer Mahlzeit aus Erbsen und Reis hinsetzten, fühlte sich das wie ein Luxus an.

Am nächsten Tag machten sie sich je zwei Käsesandwiches zum Frühstück.

So etwas hatten sie schon lange nicht mehr gegessen, und Yaseen weinte beim Essen. Es waren Tränen der Erleichterung, vermischt mit Trauer, denn sie erinnerte sich an ihren Sohn Muhammad, der bei dem Versuch, am ersten Tag des Ramadan Lebensmittel für die Familie zu besorgen, getötet worden war.

Muhammad hatte darauf bestanden, dass sie ihr erstes Ramadan-Fasten nicht mit einer „Mahlzeit“ aus Wasser und Salz brachen. Von einem Nachbarn hatte er gehört, dass an diesem Tag Hilfsgüter abgeworfen werden sollten, und so ging er auf das Dach, um zu sehen, ob in der Nähe welche fielen.

Yaseen erinnerte sich verbittert daran, wie ihr Sohn von einer Kiste getroffen wurde, deren Fallschirm sich nicht geöffnet hatte. Er sei hungrig gestorben, sagte sie gegenüber The Electronic Intifada, und habe sich an eine Dose Erbsen geklammert.

„Ich wünschte, er wäre noch am Leben, um diese Mahlzeit zu kosten“, sagte Yaseen über die Mahlzeit, die sie schließlich zubereiten konnten. „Er mochte immer Erbsen mit Reis. Ich habe es jede Woche für ihn gemacht.“

Sie äußerte auch ihre Verärgerung über die Abwürfe aus der Luft. Sie seien nicht nur gefährlich und unzureichend, sondern auch eine ungeordnete Form der Verteilung, die nur zu noch mehr Chaos vor Ort führe und nur dazu diene, dass sich einige Länder besser fühlen, weil sie nicht genug tun, um Israels Völkermord zu beenden.

Die Verteilung der Hilfsgüter Mitte März war eine Ausnahme.

Im Norden des Gazastreifens hat der Hunger fest Einzug gehalten. Die 6-jährige Enkelin von Yaseen musste wegen schwerer Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert werden – ein Zeichen dafür, wie ernst ihr Zustand ist, denn die Krankenhäuser sind überfordert.

Yaseen zufolge war das Gewicht ihrer Enkelin von 40 kg auf 20 kg gesunken, nachdem sie sich monatelang nur von Brühe und dem wenigen Brot ernährt hatte, das aus dem Tierfutter hergestellt werden konnte. Das Mädchen hängt jetzt an einem Salztropf, um zu überleben.

Khuloud Rabah Sulaiman ist Journalist und lebt in Gaza.



