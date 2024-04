Biden Is ‚Considering‘ Dropping Assange Case The president said Wednesday in response to a reporter’s question at the White House that his administration is „considering“ Australia’s request that the case against Julian Assange be dropped. By Joe Lauria Special to Consortium News President Joe Biden said Wednesday his administratio

Premierminister Anthony Albanese trifft sich mit Präsident Joe Biden beim Ostasiengipfel, November 2022. (Büro des U.S. Präsidenten)

Der Präsident sagte am Mittwoch auf die Frage eines Reporters im Weißen Haus, dass seine Regierung den Antrag Australiens auf Einstellung des Verfahrens gegen Julian Assange „in Betracht zieht“.

Biden „erwägt“, den Fall Assange fallen zu lassen

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

10. April 2024

PräsidentJoe Biden sagte am Mittwoch, dass seine Regierung die Bitte Australiens, das Verfahren gegen Julian Assange einzustellen, „in Betracht zieht“.

Die Bemerkung Bidens kam als Antwort auf die Frage eines Reporters im Weißen Haus am Mittwoch. Die Nachricht kam in einem Tweet von Kellie Meyer, einer Reporterin für News Nation, die einen Pool-Bericht des Weißen Hauses über den Besuch des japanischen Premierministers zitierte.

Sky News hat den Austausch zwischen der Reporterin und Biden auf Video festgehalten, das durch Anklicken dieses Tweets angesehen werden kann:

Australien hat den Druck auf Biden erhöht, Assanges Tortur zu beenden. Premierminister Anthony Albanese sprach das Thema direkt mit Biden an, und das australische Parlament verabschiedete im Februar eine Resolution, in der seine Freilassung gefordert wurde.

Assange, der am 11. April 2019 verhaftet wurde, wird am Donnerstag sein fünftes Jahr im Londoner Belmarsh-Gefängnis antreten. Er wartet auf eine Entscheidung des High Court of England and Wales darüber, ob ihm ein vollständiger Einspruch gegen die Anordnung des Innenministeriums gewährt wird, ihn an die Vereinigten Staaten auszuliefern, wo er nach dem Espionage Act wegen der Veröffentlichung wahrheitsgemäßer Informationen über US-Staatsverbrechen angeklagt wird.

DIES IST EINE SICH ENTWICKELNDE GESCHICHTE

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News

