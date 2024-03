Many Israelis are in denial about Gaza’s plight. Let’s change that When an Israeli-American began befriending Palestinians for the first time in October of last year, it changed the academic’s whole perspective on the war. Now they’re hoping to help others do the same.

Demonstranten nehmen an einem Protest gegen die Regierung teil, um die Toten in Gaza zu betrauern, in Tel Aviv, Israel, 27. Februar 2024 (REUTERS/Dylan Martinez). / Foto: Reuters

Als sich ein israelischer Amerikaner im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal mit Palästinensern anfreundete, änderte sich die gesamte Sichtweise des Akademikers auf den Krieg. Jetzt hofft sie, anderen dabei zu helfen, das Gleiche zu tun.

Viele Israelis leugnen die Notlage in Gaza. Das sollten wir ändern

Talia Ringer

20. März 2024

Am 29. Oktober 2023 schrieb Aws Albarghouthi, ein prominenter palästinensisch-amerikanischer Forscher in meiner Gemeinde, den ich sehr respektiere, auf X:

„Heute ist die israelische Armee in unsere Stadt im Westjordanland eingedrungen und hat eine Reihe von Menschen kaltblütig erschossen, wobei Nasser Albarghouthi getötet wurde.

Beachten Sie, dass es im Westjordanland keine Hamas gibt.“

Viele der Reaktionen auf seine Nachricht waren mitfühlend und drückten ihr Beileid über den Verlust seines Verwandten aus. Ich war jedoch erstaunt, dass viele Menschen, die ich persönlich kenne, das Geschehene leugneten oder rechtfertigten.

Einige meinten, dass Nasser Albarghouthi ein Hamas-Kämpfer gewesen sein muss. Andere beschuldigten Aws der Lüge.

Das kam mir alles bekannt vor. Ich bin israelische Amerikanerin und hatte erst kürzlich erfahren, dass zwei Schwiegereltern meiner Familie am 7. Oktober während eines Musikfestivals in der Negev-Wüste ermordet worden waren, und dass ein Dutzend Freunde meines Cousins ersten Grades an diesem Tag in ihren Häusern getötet worden waren.

Als ich davon erzählte, wurde ich zum Teil mit Mitgefühl, aber auch mit Ablehnung und Schuldzuweisungen empfangen. Obwohl ich diese Schwiegereltern und Freunde der Familie nicht persönlich kannte, fühlte ich mich zutiefst erschüttert, aber ich hatte nur sehr wenig Raum, um zu trauern und menschlich zu sein.

Aws Albarghouthi gewährte mir diesen Raum und sein Mitgefühl. So trat er in meinen Vertrauenskreis ein. Er war der erste Palästinenser in meinem Vertrauenskreis, 33 Jahre nach meinem Tod. Und ich glaube, deshalb konnte ich zum ersten Mal erkennen, wie Leugnung und Schuldzuweisung aussehen, wenn sie von „meiner Seite“ kommen. Und vielleicht nehme ich zum ersten Mal nicht mehr stillschweigend daran teil.

Jetzt sehe ich es überall.

Reuters

Palästinenser versammeln sich am 19. März 2024 in Jabalia im nördlichen Gazastreifen, um kostenloses Essen zu erhalten. Während des heiligen Fastenmonats Ramadan sind die Bewohner mit einer Hungerkrise konfrontiert (REUTERS/Mahmoud Issa).

Im Gazastreifen droht eine weit verbreitete Hungersnot, vor allem im Norden, wo die Menschen verhungern. Aber in vielen meiner israelischen Kreise gibt es Leugnung und Schuldzuweisungen.

Einige Freunde klammern sich an „Pallywood“-Verschwörungstheorien und glauben, dass die Palästinenser inszenierte Bilder von sich selbst filmen oder fotografieren, um Mitleid zu erregen.

Andere teilen Pressemitteilungen der israelischen Regierung darüber, wie viele Hilfsgütertransporte tatsächlich in den Gazastreifen gelangen, obwohl humanitäre Gruppen dies behaupten.

Einige geben ausschließlich der Hamas die Schuld. Wieder andere verbreiten Fotos von Palästinensern, die in Rafah Schawarma essen, und behaupten, dass es keine Hungersnot geben kann, wenn es Schawarma gibt (ohne zu bedenken, dass Rafah im Süden liegt und die Existenz von Schawarma eine Hungersnot nicht ausschließt).

Vielleicht tun einige Israelis dies, weil sie ein tiefes Misstrauen gegenüber palästinensischen Quellen haben. Für andere mag es daran liegen, dass es ihnen hilft zu glauben, sie stünden auf der richtigen Seite der Geschichte.

Nur in meinen linken israelischen Kreisen habe ich das Gefühl, dass ich ein Gespräch darüber führen kann, dass unser Land, aus welchen Gründen auch immer, definitiv eine Hungersnot im nördlichen Gazastreifen herbeiführt.

Ich frage mich, ob ich in einer anderen Welt immer noch leugnen und beschuldigen würde. Wie viele Israelis bin ich damit aufgewachsen, standardmäßig jeder palästinensischen Quelle zu misstrauen. Wenn ich versuchte, palästinensische Quellen zu lesen, erschien mir vieles, was ich fand, parteiisch oder falsch, so dass ich annahm, dass alles parteiisch oder falsch sein müsse.

Angesichts der widersprüchlichen Darstellungen und Informationen konnte ich oft nicht unterscheiden, was wahr und was unwahr war. Um damit fertig zu werden, hielt ich mich an den Kreis meines Vertrauens. Meinen Freunden und meiner Familie. Unbewusst habe ich ihre Hilfe in Anspruch genommen, um die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden.

Bis Oktober gab es in diesem Kreis des Vertrauens keine Palästinenser. In den letzten fünf Monaten habe ich hart daran gearbeitet, das zu ändern und so viele palästinensische Freunde wie möglich zu finden.

Unsere Beziehungen beginnen oft online. Ich wende mich an Palästinenser, die leiden, und biete ihnen mein Mitgefühl an. Online-Freundschaften führen dann oft zu Videochats und so weiter sowie zu gemeinsamem Aktivismus.

Manchmal wenden sich die Palästinenser zuerst an mich, wie zum Beispiel ein Freund in Gaza, der sagte, dass er den gleichen Drang verspüre, die Kluft zu überbrücken, und dass ihm vieles von dem gefalle, was ich öffentlich schreibe.

Einen anderen Freund, Ihab, lernte ich kennen, weil er sah, dass ich für den Genesungsfonds eines palästinensischen Amerikaners gespendet hatte, der in den USA angeschossen worden war, weil er eine Keffiyeh trug. Ihab meldete sich und dankte mir dafür, und wir kamen ins Gespräch. Jetzt versuche ich auch, Geld für ihn zu sammeln, damit er in den USA seinen Master-Abschluss in Menschenrechten machen kann.

Ich hatte zum Beispiel noch nie zuvor die persönlichen Nakba-Geschichten von jemandem gehört. Aber jetzt fühlt es sich wie ein Geschenk an, wenn Menschen sie mit mir teilen, so wie es ein Geschenk ist, wenn ich die Überlebensgeschichte meines Großvaters aus dem Holocaust erzähle.

Zugegeben, diese palästinensischen Freunde sind eine ziemlich voreingenommene Auswahl. Sie stimmen im Großen und Ganzen mit meinen Werten und Visionen überein und sind auch offen für israelische Freunde. Sie sind in der Regel ziemlich gegen die Hamas, und sie befürworten den 7. Oktober definitiv nicht. Aber sie drängen mich ein wenig aus meiner Komfortzone heraus.

Meine neuen Freunde wehren sich auch ein wenig gegen meine Ansichten und Vorurteile, indem sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass die israelischen Siedlungsprojekte seit Jahrzehnten fortgesetzt werden, unabhängig davon, wer an der Macht war, auch wenn die derzeitige Regierung diese Entwicklung erheblich ausweitet.

Unterm Strich: Ich vertraue ihnen. Weil sie freundliche und mitfühlende Menschen sind, in erster Linie. Sie sind meine Freunde.

AFP

Israelische Demonstranten versammeln sich am 18. Februar 2024 am Grenzzaun zu Ägypten am Grenzübergang Nitzana im Süden Israels, als sie versuchen, Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern auf dem Weg nach Gaza an der Einfahrt nach Israel zu hindern (GIL COHEN-MAGEN / AFP).

Dieser Zugang und dieses Verständnis verleihen mir eine Art Superkraft bei anderen Menschen, die mich als Teil ihres Vertrauenskreises betrachten. Es ist schwer, aber ich weiß, dass ich manchmal das, was ich erfahre, weitergeben und dazu beitragen kann, die Meinung zu ändern. Erst letzte Woche sprach ich mit einem mir nahestehenden Israeli über die Hungersnot im Gazastreifen und wurde zunächst mit den üblichen Leugnungen konfrontiert.

Aber ich blieb hartnäckig und erzählte, was ich kürzlich über einen bestimmten Extremisten erfahren hatte, der „Proteste“ finanziert, um Hilfslieferungen nach Gaza zu blockieren.

Am Ende meiner Erklärung sagte mein geliebter Mensch, er habe verstanden, seufzte und äußerte seinen Wunsch nach einem Waffenstillstandsabkommen. Der Zugang zu palästinensischen Perspektiven, denen ich vertraue, und die Möglichkeit, sie mit Israelis zu teilen, die mir vertrauen, ist eine Art Superkraft, um Veränderungen im kleinen Rahmen zu bewirken.

Ich denke, der größte Unterschied besteht darin, anderen Israelis dabei zu helfen, ihren Vertrauenskreis auf ihre eigenen palästinensischen Freunde auszuweiten. Einige meiner palästinensischen Freunde leben in Gaza, einige im besetzten Westjordanland, einige in Israel und einige in der Diaspora. Wir reden alle über die Dinge, über die normale Freunde reden.

AFP

Demonstranten halten Plakate und Fahnen, als sie sich am 22. Oktober 2023 auf dem Place de la Republique in Paris zu einer Demonstration für Frieden in Gaza versammeln (AFP/Emmanuel Dunand).

Aber sie alle erzählen mir auch, was ihre Familien und Freunde durchmachen müssen. Hungersnot, Luftangriffe, Razzien, kein Zugang zu medizinischer Versorgung. Und irgendwie hoffen sie trotzdem, trotz allem, auf eine bessere Zukunft für Israelis und Palästinenser. Wie können solche Freundschaften etwas anderes als lebensverändernd sein?

Jetzt kann ich sehen, wie ungerecht alles ist. Aber noch wichtiger ist, dass ich sehe, wie gerecht alles wirklich sein könnte. Wenn ich über die Zukunft nachdachte, fragte ich mich immer, wie ich mit dieser theoretischen Gruppe von Menschen, den Palästinensern, in Harmonie leben könnte, die mir immer als Menschen dargestellt wurden, die meinen Tod wollen.

Wenn ich jetzt an die Zukunft denke, träume ich stattdessen davon, eines Tages in Harmonie mit Ihab, Rana, Khalil, Ahmed, Lutfi, Anwar, Aws und den vielen anderen palästinensischen Freunden zu leben, die ich gefunden habe. Von unseren Familien, die sich mit einander anfreunden und das Essen teilen, von gemeinsamen Geschichten bei Kaffee oder Tee.

Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es mein größter Wunsch ist, dass dieser Tag mehr als nur ein Traum bleibt. Lassen Sie uns alle daran arbeiten, dass dies mehr als nur ein Traum bleibt.

QUELLE: TRT World

Talia Ringer ist eine preisgekrönte Informatikprofessorin mit Sitz in Illinois. Ringer ist auch eine israelische Amerikanerin, die für Frieden, Gleichheit und Gerechtigkeit kämpft.

Übersetzt mit deepl.com

