When children are present in a genocide When children are present in a time of genocide, they will always be the most vulnerable, the most affected, and the most in need of our protection. They will need pediatricians, such as myself, to act en masse and say unequivocally: ceasefire now.

Wenn Kinder bei einem Völkermord anwesend sind, werden sie immer die Schwächsten sein, die am meisten betroffen sind und unseren Schutz am meisten brauchen. Sie brauchen Kinderärzte wie mich, die in Massen auftreten und unmissverständlich sagen: Waffenstillstand jetzt.

Wenn Kinder bei einem Völkermord betroffen sind

Von Sabreen Akhter

21. März 2024

Verletzte Kinder, die nach einem israelischen Luftangriff auf das al-Nasan-Gebäude in Gaza-Stadt am 27. Oktober 2023 ins al-Shifa-Krankenhaus gebracht werden, um medizinisch versorgt zu werden. (Foto: Saeed Jaras/APA Images)

„Die Kinder gehören immer uns, jedes einzelne von ihnen, überall auf der Welt; und ich beginne zu vermuten, dass derjenige, der nicht in der Lage ist, dies zu erkennen, auch nicht in der Lage ist, moralisch zu handeln.“

James Baldwin

Wenn sich Kinder an einem Ort aufhalten, der bombardiert wird, sterben sie häufiger als Erwachsene. Ihr kleinerer Körper ist nicht in der Lage, den Aufprall so gut abzufangen. Ihre Köpfe sind größer und schwerer und schlagen im Verhältnis zu ihrer Größe mit größerer Wucht auf Oberflächen auf. Ihre Unterleibsorgane sind durch den Brustkorb nicht so gut geschützt und stumpfen Verletzungen stärker ausgesetzt. Ihr Herz und ihre Lunge sind kleiner, liegen näher an der Oberfläche, sind weniger muskulös und geräumig und weniger geschützt. Je kleiner das Kind ist, desto größer ist sein Risiko. Wenn man einen Ort bombardiert, an dem sich Kinder aufhalten, ist die primäre Absicht, alle Kinder zuerst zu töten.

Verletzte Kinder, die nach israelischen Angriffen im Gazastreifen am 19. März 2024 zur Behandlung ins al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir al-Balah gebracht werden. (Foto: Ali Hamad/APA Images)Verletzte Kinder, die nach israelischen Angriffen in Gaza am 19. März 2024 zur Behandlung in das al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah gebracht werden. (Foto: Ali Hamad/APA Images)

Wenn sich Kinder an einem Ort aufhalten, an dem es an Nahrung und Wasser mangelt, sterben sie schneller als Erwachsene. Aufgrund ihres erhöhten Stoffwechselbedarfs und ihrer größeren Körperoberfläche wirkt sich ein Mangel an sauberem Wasser und Nahrung gravierend auf sie aus. Dehydrierung kann innerhalb von Stunden, Unterernährung innerhalb von Tagen eintreten. Ihre Augen sinken und ihre Haut wird dünn. Sie werden lustlos und ihre Entwicklung kommt zum Stillstand. Mit der Zeit werden ihre Organe langsamer und schwächer, ihre Nieren können den Urin nicht mehr filtern, ihr Herz kann nicht mehr Schritt halten. Bei Säuglingen geschieht dies sogar noch schneller: Ein einfacher Elektrolytmangel, der auf einen Mangel an Muttermilch zurückzuführen ist, führt zu Krampfanfällen und schließlich zum Tod. Je kleiner das Kind ist, desto größer ist sein Risiko. Wenn man einer Bevölkerung mit Kindern das Wasser und die Nahrung abschneidet, hat man in erster Linie die Absicht, alle Kinder zu verhungern.

Palästinensische Kinder versuchen, in einem der karitativen Hospize in Deir al-Balah im zentralen Gaza-Streifen etwas zu essen zu bekommen. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)Palästinensische Kinder versuchen, in einem der karitativen Hospize in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen etwas zu essen zu bekommen. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wenn sich Kinder an einem Ort aufhalten, an dem es keine Unterkünfte gibt und sie kalten Temperaturen ausgesetzt sind, sterben sie schneller als Erwachsene. Kinder sind stärker von Unterkühlung betroffen, da sie durch ihren relativ großen Kopf und ihre größere Körperoberfläche mehr Wärme verlieren. Sie haben weniger Unterhautfettgewebe, das sie vor Kälte schützt, und strahlen die Wärme schneller ab. Viele frierende Kinder schlafen ein und wachen nicht mehr auf. Bei anderen wirkt sich die Kälte auf andere Weise aus: Sie sprechen undeutlich, sind verwirrt, ihr Herzschlag und ihre Atmung verlangsamen sich und sie werden ohnmächtig. Wenn die Unterkühlung länger andauert, sterben sie. Je kleiner das Kind ist, desto größer ist sein Risiko. Wenn Sie die meisten Wohnungen einer Bevölkerung zerstören und die Menschen zwingen, bei konstanten kalten Temperaturen im Freien zu leben, ist es Ihre primäre Absicht, dass die Kinder zuerst sterben.

Wenn Kinder an einem Ort sind, an dem es keine Bildung gibt, weil ihre Schulen zerstört und ihre Lehrer getötet wurden und die verbliebenen Schulgebäude zu Notunterkünften geworden sind, ist ihre Zukunft in Gefahr. Schon ein Jahr ohne Schule, ganz zu schweigen von den vielen Jahren, die es dauert, um die zerstörten Schulsysteme wieder aufzubauen, kann zu Entwicklungsverzögerungen, Armut, Suchtgefahr, Arbeitslosigkeit und lebenslangen psychischen Problemen führen. Je kleiner das Kind ist, desto größer ist das Risiko, wobei die ersten fünf Jahre der schulischen Entwicklung eines Kindes besonders wichtig sind. Wenn man die Schulen einer Bevölkerung zerstört, will man in erster Linie die Zukunft aller verbleibenden Kinder zerstören.

Wenn Kinder an einem Ort leben, an dem sie ständig Gewalt ausgesetzt sind, hat dies in vielerlei Hinsicht tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Leben. Diese ungünstigen Kindheitserfahrungen können toxischen Stress verursachen, der die Entwicklung des Gehirns, des Immunsystems und des Stressreaktionssystems der Kinder beeinträchtigt. Kinder, die toxischen Stress durch Gewalt in ihrer Umgebung erfahren, haben Schwierigkeiten in ihren Beziehungen, kämpfen mit ihren Finanzen, ihrem Arbeitsplatz und leiden ihr Leben lang unter Depressionen. Ihre Gesundheit kann in Mitleidenschaft gezogen werden, was ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Herzkrankheiten und Krebs zur Folge hat. Diese Probleme können von Generation zu Generation weitergegeben werden und, wenn sie die akute Gewalt überleben, das Leben ihrer Kinder und deren Kinder beeinflussen. Diese Erfahrungen stehen in einem Dosis-Wirkungs-Verhältnis – je früher und häufiger ein Kind Gewalt ausgesetzt ist, desto größer ist das Risiko. Wenn Sie einer Bevölkerungsgruppe von Kindern ständig Gewalt antun, haben Sie in erster Linie die Absicht, Generationen künftiger Kinder der Fähigkeit zu berauben, ein erfülltes, gesundes und freies Leben zu führen.

Verletzte Kinder, die nach israelischen Angriffen im Gazastreifen am 19. März 2024 zur Behandlung ins al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah gebracht werden. (Foto: Ali Hamad/APA Images)

Wenn Kinder dabei sind, wenn ihre Eltern getötet werden, verändert sich ihr ganzes Leben unwiderruflich. Der Verlust eines Elternteils in der Kindheit kann zu einer Vielzahl von schwerwiegenden und dauerhaften gesundheitlichen Folgen führen, die von Schizophrenie über schwere Depressionen bis hin zu Selbstmord reichen. Wenn das Kind Zeuge dieses Todes wird, sind die Folgen noch viel schlimmer. Wenn die Zahl der Kinder, die einen oder beide Elternteile verloren haben, auf 25.000 ansteigt, wird eine ganze Generation von Kindern für immer verloren sein. Wenn man Tausende von Eltern tötet, hat man in erster Linie die Absicht, das Leben der verbleibenden Kinder unwiderruflich zu verändern.

Wenn Kinder in Palästina in einer Zeit des Völkermords anwesend sind, werden sie immer die Schwächsten sein, die am meisten betroffen sind und unseren Schutz am meisten brauchen. Sie werden Kinderärzte wie mich brauchen, die sich für sie einsetzen, die Wahrheit über sie sagen und fordern, dass ihr Leben, ihre Gemeinschaften und ihre Zukunft geschützt werden. Da ihr Leben auf dem Spiel steht, müssen wir den USA und Israel unmissverständlich sagen: Waffenstillstand jetzt.

Sabreen Akhter ist pädiatrische Notfallmedizinerin mit Fachkenntnissen in den Bereichen Traumata bei Kindern, internationale humanitäre Hilfe und kindliche Entwicklung. Sie hat für die Washington Post, Al Jazeera, die Chicago Tribune und die Seattle Times geschrieben.

