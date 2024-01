VIPS MEMO: To Biden — Avoiding a Third World War History has shown when no experience of failure can shake belief in a policy that overseas adventures will drain a state’s revenues leading to decline. January 25, 2024 ALERT MEMORANDUM FOR: The President FROM: VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY (VIPS) SUBJECT: Throwing Good M

US-Präsident Joe Biden mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew am 20. Februar 2023. (Weißes Haus/Adam Schultz, CC BY-ND 2.0)

VIPS MEMO: An Biden – Vermeidung eines Dritten Weltkriegs

25. Januar 2024

Die Geschichte hat gezeigt, dass keine Erfahrung des Scheiterns den Glauben an eine Politik erschüttern kann, die mit überseeischen Abenteuern die Einnahmen eines Staates aufzehrt und zum Niedergang führt.

ALARM-MEMORANDUM FÜR: Den Präsidenten

VON: VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY (VIPS)

SUBJECT: Throwing Good Money After Bad: Entscheidungen in einem geheimdienstlichen Vakuum

Sehr geehrter Präsident Biden:

In unserem Memorandum vom 26. Januar 2023 an Sie haben wir festgestellt, dass die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, sich skeptisch darüber geäußert hat, dass die russischen Streitkräfte ausreichend auf die bevorstehende Offensive der Ukraine vorbereitet sein werden. Sie sagte, Russland verbrauche die Munition „außerordentlich schnell“ und könne nicht selbst produzieren, was es verbrauche.

Sie hatten gerade die Entsendung von Abrams-Panzern in die Ukraine genehmigt. Wir schrieben:

„Keine der neu versprochenen Waffen wird Russland daran hindern, die Reste der ukrainischen Armee zu besiegen. Wenn man Ihnen etwas anderes gesagt hat, sollten Sie Ihre Geheimdienst- und Militärberater durch kompetente Fachleute ersetzen – je eher, desto besser.“

Russland hat noch nicht verloren

Am 13. Juli 2023 sagten Sie, Putin habe „den Krieg bereits verloren“. Vielleicht haben Sie diese Aussage von William Burns, dem Direktor der CIA, übernommen, der eine Woche zuvor in der Washington Post geschrieben hatte: „Putins Krieg ist bereits verloren: „Putins Krieg war bereits ein strategischer Misserfolg für Russland – seine militärischen Schwächen wurden offengelegt.“ Beide Aussagen sind falsch. Der Krieg ist auch kein „Patt“, wie Jake Sullivan kürzlich behauptet hat.

Die Ukraine hat den Krieg verloren, und das wird sich in den kommenden Wochen sehr deutlich zeigen. Da es keine Aussicht auf Verhandlungen gibt, können nur Atomwaffen den maßvollen, aber unaufhaltsamen Vormarsch der russischen Streitkräfte aufhalten. Sie haben gesagt, Sie wollen den Dritten Weltkrieg vermeiden. Genau das würden Atomwaffen (auch „Mini“-Atomwaffen) bedeuten.

Holzköpfigkeit

An diesem historischen Punkt sollten wir uns fragen, welche Weisheiten uns die Historiker geben können. Hier ist Barbara Tuchman in ihrem hochaktuellen Buch The March of Folly: Von Troja bis Vietnam:

„Holzköpfigkeit … besteht darin, eine Situation im Sinne vorgefasster, fester Vorstellungen zu beurteilen und dabei alle gegenteiligen Anzeichen zu ignorieren oder abzulehnen. Es bedeutet, nach einem Wunsch zu handeln und sich nicht von den Fakten ablenken zu lassen.“

Als Beispiel nannte Tuchman Philipp II. von Spanien im 16: „Keine Erfahrung des Scheiterns seiner Politik konnte seinen Glauben an ihre wesentliche Vorzüglichkeit erschüttern.“ Am Ende hatte Philipp zu viel Macht angehäuft und die Staatseinnahmen durch gescheiterte Abenteuer in Übersee aufgebraucht, was zum Niedergang Spaniens führte.

Der Appell des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin vom Dienstag an die Verbündeten der USA, „tief in die Tasche zu greifen“, um die Ukraine mit mehr Waffen zu versorgen, hat den Klang von Holzköpfigkeit. Er erinnert aber auch an einen umgangssprachlichen Spruch: „Wenn du in einem Loch steckst, hör auf zu graben“.

Obamas Standpunkt

Wir müssen nicht fünf Jahrhunderte bis zu Philipp II. zurückgehen. Wie Sie sich erinnern werden, hat sich Präsident Obama dem Druck der beiden Parteien widersetzt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Der New York Times zufolge warnte er seine Berater davor, dass eine Bewaffnung der Ukrainer den Eindruck erwecken würde, sie könnten die weitaus mächtigeren Russen tatsächlich besiegen, und dass dies möglicherweise eine heftigere Reaktion Moskaus nach sich ziehen würde.

Und schließlich ist der Versuch, Präsident Wladimir Putin als paranoid abzutun, nicht sehr glaubwürdig. Putin hat aus dem Munde von Außenminister Austin gehört:

„Eines der Ziele der USA in der Ukraine ist es, ein geschwächtes Russland zu sehen. … Die USA sind bereit, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um der Ukraine zu helfen, den Krieg gegen Russland zu gewinnen.“

Unsere abschließende Warnung von vor einem Jahr scheint es wert, wiederholt zu werden:

„Können die USA das Ziel von Austin erreichen? Nicht ohne den Einsatz von Atomwaffen.

Es besteht also eine große konzeptionelle – und äußerst gefährliche – Diskrepanz. Einfach ausgedrückt: Es ist nicht möglich, „den Krieg gegen Russland zu gewinnen“ UND den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Dass unser Verteidigungsminister Austin dies für möglich hält, ist geradezu beängstigend. Auf jeden Fall muss der Kreml davon ausgehen, dass er das denkt. Es handelt sich also um eine sehr gefährliche Illusion.“

Bereitschaft zu helfen

Zu guter Letzt möchten wir unser vierjähriges Angebot, allen Präsidentschaftskandidaten zu helfen, wiederholen. Das gilt natürlich auch für Sie.

FÜR DIE LENKUNGSGRUPPE,

VETERAN INTELLIGENCE PROFESSIONALS FOR SANITY (VIPs)

Bogdan Dzakovic, ehemaliger Teamleiter der Federal Air Marshals und des Red Teams, FAA Security, (ret.) (assoziierte VIPS)

Graham E. Fuller, Stellvertretender Vorsitzender, Nationaler Geheimdienstrat (a.D.)

Philip Giraldi, C.I.A., Einsatzleiter (a.D.)

Matthew Hoh, ehemaliger Hauptmann, USMC, Irak und Offizier im Auslandsdienst, Afghanistan (assoziierter VIPS)

Larry C. Johnson, ehemaliger Beamter der C.I.A. und des Außenministeriums für Terrorismusbekämpfung

John Kiriakou, ehemaliger C.I.A.-Beauftragter für Terrorismusbekämpfung und ehemaliger leitender Ermittler im Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen

Karen Kwiatkowski, Oberstleutnant a.D. der U.S. Air Force, die im Büro des Verteidigungsministers die Herstellung von Lügen über den Irak von 2001 bis 2003 beobachtete

Linda Lewis, Analystin für WMD-Bereitschaftspolitik, USDA (a.D.)

Ray McGovern, ehemaliger Infanterie-/Geheimdienstoffizier der US-Armee und CIA-Analyst; CIA-Briefermittler für den Präsidenten (a.D.)

Elizabeth Murray, ehemalige stellvertretende nationale Geheimdienstbeauftragte für den Nahen Osten, National Intelligence Council und politische Analystin der CIA (im Ruhestand)

Todd E. Pierce, MAJ, Richter der US-Armee (a.D.)

Pedro Israel Orta, ehemaliger C.I.A.- und Geheimdienstmitarbeiter (Generalinspekteur)

Scott Ritter, MAJ a.D., USMC; ehemaliger UN-Waffeninspekteur, Irak

Coleen Rowley, FBI-Spezialagentin und ehemalige Rechtsberaterin der Abteilung Minneapolis (ret.)

Lawrence Wilkerson, Oberst (USA, a.D.), Distinguished Visiting Professor, College of William and Mary (assoziierter VIPS)

Sarah G. Wilton, CDR, USNR, (a.D.); Defense Intelligence Agency (a.D.)

Ann Wright, Oberst der Reserve der US-Armee im Ruhestand und ehemalige US-Diplomatin, die 2003 aus Protest gegen den Irak-Krieg zurücktrat



