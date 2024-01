WILL WAR RESULT FROM THE EVER HESITANT PUTIN? WILL WAR RESULT FROM THE EVER HESITANT PUTIN? Paul Craig Roberts I have often expressed my concern that the lack of proactive action by Putin, Xi, and Iran was maximizing the expansion of Israeli and US aggression in the Middle East and leading to a dangerous confrontation and outbreak of nuclear war.



WIRD DER IMMER WIEDER ZÖGERNDE PUTIN ZUM KRIEG FÜHREN?

Paul Craig Roberts

22. Januar 2024

Ich habe oft meine Besorgnis darüber geäußert, dass der Mangel an proaktivem Handeln von Putin, Xi und dem Iran die Ausweitung der israelischen und amerikanischen Aggression im Nahen Osten maximiert und zu einer gefährlichen Konfrontation und dem Ausbruch eines Atomkriegs führt. Es ist das Ziel Israels und Washingtons, den Iran anzugreifen. Darum geht es in dem Konflikt zwischen Israel, Hamas, Hisbollah, Washington und Houthis.

Für Russland, China und den Iran ist es ganz einfach, eine Ausweitung des israelischen Krieges gegen Palästina zu verhindern. Alles, was sie tun müssen, ist, einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag zu schließen: Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle.

Aber proaktives Handeln scheint nicht zu den Fähigkeiten von Washingtons anvisierten Feinden zu gehören. Mit der einzigen Ausnahme von Putins Intervention in Syrien, um Obamas Invasion zu verhindern, hat Putin bewiesen, dass er immer zögert, die Kontrolle über die Situation zu übernehmen. Es dauerte acht Jahre, bis er seine Illusionen über das Minsker Abkommen aufgab. Als er schließlich erkannte, dass er an der Nase herumgeführt worden war, war das russische Militär nicht auf das erforderliche Maß an Gewalt vorbereitet. Folglich dauert ein Krieg, den Russland in wenigen Tagen hätte gewinnen sollen, seit zwei Jahren an.

Aus meiner Erfahrung mit der liberalen russischen Intelligenz würde ich sagen, dass ihr Programm die Kapitulation vor Washington ist. Sie würden lieber als Gastprofessoren nach Harvard, Yale und Stanford eingeladen werden und als Berater für amerikanische Unternehmen tätig sein, als mit dem Westen in Konflikt zu geraten. Da Putin zu glauben scheint, dass die Duldung von Subversion ein Zeichen von Demokratie ist, hätte er durch Druck von den erforderlichen Maßnahmen abgehalten werden können, um zu beweisen, dass er nicht, wie der gesamte Westen behauptet, ein Diktator ist. Putin hätte viele Menschenleben retten können, wenn er die Propaganda seiner Feinde ignoriert und Russland energischer verteidigt hätte.

Aber jetzt zeigt Putin mehr Bewusstsein für das, was getan werden muss. Nachrichten, die ich in der indischen Presse und nicht in den amerikanischen Hurenmedien, einer Ansammlung von bezahlten Lügnern, gesehen habe, besagen, dass Russland und der Iran nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums einen Pakt abschließen, in dem sie ihr Bekenntnis zu den Grundprinzipien der russisch-iranischen Beziehungen, einschließlich der bedingungslosen Achtung der gegenseitigen Souveränität und territorialen Integrität, betonen.

In gewisser Weise ist dies eine gute Nachricht. Es deutet darauf hin, dass Putin endlich erkannt hat, dass der Iran, wenn er ungeschützt bleibt, verwundbar ist, und dass Washington im Falle eines Rückzugs des Iran die Möglichkeit hat, „Dschihadisten“ in die Russische Föderation und die ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken zu schicken.

Doch wie schon bei der unsinnigen „Minsker Vereinbarung“ hat Putin wieder einmal einen Fehler gemacht. Der Pakt ist angekündigt worden, bevor er in Kraft tritt. Es ist unklar, wann diese Anerkennung der gegenseitigen Assoziierung abgeschlossen sein wird. Die Botschaft an Washington und Israel lautet also, den Iran jetzt anzugreifen, bevor das Abkommen in Kraft tritt.

Es besteht die Gefahr, dass dies geschieht. Indem er versucht, eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten zu vermeiden, obwohl Washington und Israel einen Konflikt beabsichtigen, hat Putin durch seine Nichteinmischung grünes Licht für die Ausweitung des Konflikts gegeben.

Außerdem scheint der russisch-iranische Pakt nur implizit ein gegenseitiger Verteidigungspakt zu sein. Sie können darauf wetten, dass Victoria Nuland und die amerikanischen neokonservativen Agenten Israels, die die US-Außenpolitik kontrollieren, versuchen werden, den Iran anzugreifen, bevor der Pakt in Kraft ist, oder sie werden argumentieren, dass es sich nicht um ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen handelt.

Es scheint, dass Russland, China, der Iran und Israels muslimische Feinde denken, dass Worte zählen, wenn nichts anderes als Taten zählen. Im Westen sind Worte bedeutungslos. Nur Taten zählen. Und Russlands Taten fehlen.

Lassen Sie mich nun ein wenig ausholen. Es gibt andere Anzeichen für Fortschritte in Richtung eines Umfelds, das von Washington weniger leicht in einen Krieg verwandelt werden kann. China hatte die Weitsicht, ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln. Dies war ein fundamentaler Schlag für Washington. Diese Annäherung hat, wenn sie gegenüber Washingtons Gegenangebot Bestand hat, Putins Organisation BRICS um den Iran, Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate erweitert. Dies gibt der Abkehr Saudi-Arabiens vom Petro-Dollar eine neue Bedeutung.

Es gibt sogar ein mögliches gutes Zeichen von Seiten Russlands. Russland hat Luftpatrouillen über dem syrischen Golan an der Grenze zu Israel angekündigt. Putin hat Washingtons Einmarsch in Assads Syrien verhindert, ist dann aber weich geworden. Putin hat die syrischen Ölfelder in den Händen Washingtons gelassen. Putin hat sowohl Israel als auch den USA Luft- und Raketenangriffe auf syrisches Gebiet gestattet und Syrien offenbar daran gehindert, das von Russland gelieferte Luftabwehrsystem S-300 zum Schutz des syrischen Territoriums einzusetzen.

Es bleibt abzuwarten, ob dies etwas bedeutet. Die Russen sind durch den westlichen Einfluss so sehr geschwächt worden, dass sie jetzt ein dem Verteidigungsministerium angegliedertes „Zentrum für Versöhnung“ haben. Dieses Zentrum sagt, die Luftpatrouillen dienten nur der Überwachung. Mit anderen Worten: Es wird kein militärisches Eingreifen geben, so dass sie weitgehend bedeutungslos sind.

Das Versäumnis, die Feinde Russlands mit Niederlagen zu konfrontieren, bedeutet, dass der Druck auf Russland, die ständigen Provokationen und die Demütigungen weitergehen werden, bis Russland in einen Krieg gezwungen wird.

Es wird viel über die Überdehnung der USA, veraltete Waffensysteme, übermäßige Verschuldung, die Unfähigkeit zur Rekrutierung von Militärs usw. gesprochen, und das meiste davon ist wahr. Aber die Neokonservativen, die das Ruder in der Hand haben, sind immer noch voller Zuversicht, und diese Zuversicht wird durch die Unentschlossenheit Putins noch verstärkt. Der Krieg, der sich abzeichnet, scheint unvermeidlich zu sein.

Ich weiß, dass es arrogant, egozentrisch und selbstverherrlichend erscheint, Putin scheinbar Ratschläge zu erteilen. Aber das ist nicht das, was ich tue. Ich beschreibe eine Situation. Um einen Angriff der USA und Israels auf den Iran zu verhindern, muss es ein Bündnis zwischen Russland, China und dem Iran geben, das wahrscheinlich auch die Türkei einschließen sollte. Gerade JETZT braucht der Iran die hochwirksamen russischen Luftabwehrsysteme und, wenn der Iran sie nicht hat, die russischen Hyperschall-Langstreckenraketen. Putin hat eine strategische Seite gezeigt, als er die russische Luftwaffe zur Verteidigung Syriens einsetzte und damit die Invasion Syriens durch Obama verhinderte. Aber er ist sehr spät ins Spiel gekommen, fast zu spät. Die multipolare Welt, von der Putin immer spricht, kann ohne einen russisch-chinesisch-iranischen Vertrag über gegenseitige Verteidigung nicht verwirklicht werden. Ohne mehr strategische Visionen und Maßnahmen von Seiten Russlands und Chinas ist ein Krieg unvermeidlich.

Übersetzt mit Deepl.com



