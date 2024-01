From the ‚Unity Uprising‘ to silence amid genocide: the political domestication of Palestinian citizens of Israel Why have Palestinians with Israeli citizenship remained generally silent during the Gaza genocide? The answer is not only Israel’s forceful intimidation, but also the limits by which this community has sought to challenge Zionism in the Jewish state.

Eine Demonstration palästinensischer Bürger Israels in Haifa, die die Untätigkeit der Polizei und der Regierung in Bezug auf die Kriminalitätsepidemie in der arabischen Gemeinschaft verurteilen, 31. August 2023. (Foto: © Atef Safadi/EFE via ZUMA Press/APA Images)

Warum haben Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft während des Völkermordes im Gazastreifen im Allgemeinen geschwiegen? Die Antwort liegt nicht nur in der gewaltsamen Einschüchterung durch Israel, sondern auch in den Grenzen, die dieser Gemeinschaft gesetzt sind, um den Zionismus im jüdischen Staat herauszufordern.

Vom „Einheitsaufstand“ zum Schweigen inmitten des Völkermords: die politische Domestizierung palästinensischer Bürger in Israel

Von Mohamad Kadan

23. Januar 2024

Die erschütternde Realität des Blutvergießens in Gaza hat die Welt empört, aber eine Frage bleibt bestehen: Warum haben die palästinensischen Bürger Israels (im Folgenden „48 Palästinenser“) während dieses völkermörderischen Krieges auffallend geschwiegen? Die Antwort liegt nicht nur in Israels gewaltsamen Einschüchterungstaktiken, sondern auch in der historischen Entwicklung des palästinensischen politischen Denkens und Handelns.

Der derzeitige Völkermord im Gazastreifen, der nach dem Angriff der Widerstandsbewegung auf die israelischen Siedlungen im „Gazastreifen“ am 7. Oktober begann, war ein Schock für die palästinensisch-arabische politische Bewegung in Israel. Doch anstatt diesem Schock Taten folgen zu lassen, herrscht auch Monate nach dem Völkermord mehr oder weniger eisiges Schweigen. Dies spiegelt eine politische Verschlechterung wider, die die palästinensischen Bürger Israels im Laufe der Jahrzehnte erfahren haben.

Wie kam es zu dieser Verschlechterung? Eine der Antworten bezieht sich auf die politische Agenda, die Perspektive und die Vision der 48 Palästinenser, die sich auf israelische Standards und Grenzen beschränken. In diesem Szenario verstehen sich die 48er Palästinenser als Teil einer politischen „Opposition“, die im Rahmen des Staates arbeitet. Diese „Oppositions“-Strategie hat die 48er Palästinenser in die Lage versetzt, ständig auf die israelische Politik zu reagieren – Israel führt ein rassistisches Gesetz ein, und die „Oppositions“-Strategie erfordert, dass der Protest nur für die Abschaffung dieses speziellen Gesetzes mobilisiert wird, aber niemals den „Standard“-Status quo eines rassistischen und unterdrückerischen Siedlerkolonialstaates in Frage stellt.

Einer der wichtigsten Meilensteine in dieser Geschichte ist der Volksaufstand im Mai 2021, vor weniger als drei Jahren, als diese „Oppositions“-Strategie aufgegeben wurde. Die „Intifada der Einheit“ fand im gesamten historischen Palästina statt und wurde von 48 Palästinensern, insbesondere von der Jugend, prominent und unerwartet unterstützt, scheinbar nach Jahrzehnten der politischen Domestizierung. Das Scheitern dieses Moments, eine politische Bewegung zu entwickeln, erklärt das Schweigen der 48er Palästinenser heute. Dies ist besonders tragisch, weil der Völkermord in Gaza ein Krieg gegen die palästinensische Existenz überall ist, ob die 48er-Führung dies nun anerkennt oder nicht.

Historische Entwicklung der „politischen Vision“ der „48 Palästinenser

Israel ist seit der Gründung des Staates im Mai 1948 durch die Existenz der Palästinenser in ihrem Heimatland eingeschüchtert worden. Zionistische Milizen schufen Israel durch die Enteignung und ethnische Säuberung der einheimischen Bevölkerung im Jahr 1948, während sie den Palästinensern, die innerhalb der Grenzen dessen verblieben, was später „Israel“ genannt wurde, eine Militärherrschaft auferlegten.

Die Auferlegung der Militärherrschaft wurde aus mehreren Gründen vorangetrieben. Im Kontext unserer Diskussion zielte Israel darauf ab, eine neue Identität zu schaffen – die des „arabischen Israeli“. Diese neu formulierte Identität beinhaltete den Zusammenbruch der palästinensischen bäuerlichen Gesellschaft und die Unterordnung ihrer Lebensgrundlage unter den Staat. Darüber hinaus zielte Israel darauf ab, die politische Führung und die Loyalität der Palästinenser neu zu erfinden, die in die Linien und das Ethos des Staates eingebunden wurden. Dieser Prozess wird in dem bahnbrechenden Werk von Ahmad Sa’di ausführlich beschrieben und als Phänomen der „gründlichen Überwachung“ charakterisiert.

Eines der kolonialen Ziele der Militärherrschaft zwischen 1948 und 1966 war die so genannte „Assimilationsstrategie“ der Palästinenser, die sie materiell und symbolisch mit dem Staat Israel verband, indem sie eine besondere, vom Rest des palästinensischen Volkes getrennte Geschichte schuf. Dieses Narrativ beinhaltete eine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was sie dazu veranlasste, ein politisches Programm und eine politische Vision zu entwickeln. In dieser Zeit war also nur die politische Vision der Kommunistischen Partei Israels (IKP) zulässig.

Natürlich war dies kein Vergnügen für die Zionisten, die es vorzogen, die Präsenz der Kommunisten als gegnerische politische Kraft zu untergraben. Aber da der kommunistische Diskurs sorgfältig auf die zionistischen Parameter der Anerkennung des jüdischen Heimatlandes und ihres politischen Rechts auf die Errichtung eines Staates in Palästina abgestimmt war, konnten die Kommunisten in das politische Leben Israels eintreten.

Das politische Programm der IKP stützte sich auf zwei Hauptpfeiler.

Die erste Säule des Parteiprogramms war der „Kampf um Gleichheit“ als nationale Minderheit innerhalb Israels. In den ersten zwei Jahrzehnten des Lebens unter der Militärherrschaft forderte die Partei als primären politischen Slogan die „Aufhebung der nationalen Unterdrückungspolitik“ des Staates und beschränkte ihre Forderungen auf Veränderungen innerhalb des Staates Israel und seiner Struktur. Im Rahmen dieses Parteiprogramms wurde der Kampf für gleiche Rechte innerhalb Israels als die einzige legitime Aufgabe politischen Handelns angesehen. Eine solche reduzierte politische Vision verhinderte jede antizionistische politische Zukunft, die die Grundlagen des ethnoreligiösen Staates angreifen würde. Mit anderen Worten: Die Kommunisten fügten sich dem zionistischen Imperativ, einen jüdischen Staat aufrechtzuerhalten, was durch die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung bewiesen wurde.

Die zweite Säule des politischen Programms der Kommunistischen Partei – die auch in die arabische politische Sphäre vordrang – bestand darin, die palästinensisch-arabische Identität mit begrenzten kulturellen Mitteln zum Ausdruck zu bringen. Nach der Gründung des israelischen Staates 1948 setzte sich die IKP zunächst für einen arabischen Staat an seiner Seite auf der Grundlage des UN-Teilungsplans von 1947 ein. Indem sie Israels Legitimität sicherstellte, übersah sie den kolonialen Charakter des Staates und die ethnischen Säuberungen, die von Ende 1947 bis 1949 stattfanden.

Diese Konzentration auf die Manifestierung einer palästinensisch-arabischen Identität bei gleichzeitigem Glauben an das Recht des Zionismus, einen ethnonationalen Staat zu errichten, führte zu einer Spannung zwischen dem Ausdruck dieser kulturellen Identität und dem politischen Rahmen der israelischen Staatsbürgerschaft. Einerseits führte dieses doppelte Engagement zum Aufkommen von Intellektuellen, Schriftstellern und Dichtern wie Mahmoud Darwish, die eine arabisch-palästinensische Identität zum Ausdruck brachten und gleichzeitig der Parteilinie folgten. Die Spannungen, die sich aus dieser Dualität ergaben, führten jedoch auch dazu, dass einige dieser Intellektuellen abtrünnig wurden, allen voran Darwish, der die IKP verließ, um sich der palästinensischen Nationalbewegung in Beirut anzuschließen, was ihm scharfe Kritik von seinen ehemaligen Genossen einbrachte.

Die Spannungen innerhalb der Partei hielten an, was durch die Vorherrschaft der oppositionellen arabischen Kräfte in der IKP im Jahr 1965 und die anschließende Bildung der „Neuen Kommunistischen Liste“ (Rakah) innerhalb der Partei deutlich wurde. Diese Spannungen spitzten sich zu, als sich eine arabische Gruppe (und eine jüdische Minderheit) aufgrund eines Streits über die politischen Positionen der arabischen nationalen Befreiungsbewegungen und der panarabischen Bewegungen gegen Zionismus und Imperialismus von der IKP abspaltete. Dazu gehörten Meinungsverschiedenheiten über die Unterstützung des Nasserismus in Ägypten, der FLN in Algerien, der irakischen Revolution, der sozialistisch-nationalistischen politischen Strömungen in Syrien und der Dhuffar-Revolution in Oman, um nur einige zu nennen. Eine Fraktion der jüdischen IKP-Führer bezeichnete diese verschiedenen revolutionären Bewegungen und Regime als antisemitisch und wandte sich gegen die antizionistische Haltung der Sowjetunion. Diese Streitigkeiten führten 1965 zu einer Spaltung der Partei, bei der die jüdisch-zionistische Fraktion den Namen der IKP beibehielt, während die arabisch-nationalistische Fraktion den Namen „Rakah“ beibehielt, aber Ende der 1980er Jahre waren die jüdischen Zionisten der IKP verschwunden, und so nahm die Rakah ihren alten Namen als IKP wieder an.

Diese beiden Säulen der IKP – die Verfolgung des „Kampfes für Gleichheit“ innerhalb des israelischen Staates und die Manifestation einer palästinensisch-arabischen Identität – sind für das Verständnis der späteren politischen Geschichte der 48er Palästinenser von entscheidender Bedeutung und prägten die meisten politischen Strömungen innerhalb der 48er palästinensischen Gesellschaft, insbesondere diejenigen, die in der israelischen Knesset tätig waren.

Einige palästinensische Bewegungen der 48er Jahre unterwarfen sich jedoch nicht diesen beiden Säulen, die weite Teile der politischen Vorstellungskraft der 48er Palästinenser begrenzten. Solche Bewegungen, die sich gegen den vorherrschenden Ansatz der ICP stellten, wurden in Israel verfolgt und verboten. Die Al-Ard-Bewegung wurde 1959 verboten, die Rotfront-Organisation 1973 (eine Gruppe arabischer und jüdischer Marxisten, die sich für eine sozialistische Befreiung in der arabischen Region einsetzte und die zionistische Staatlichkeit ablehnte) und die Nordislamische Bewegung erst 2015.

Ungeachtet dieser oppositionellen Strömungen durchdrangen die beiden ursprünglich von der IKP vertretenen Säulen den politischen Diskurs der 48er Jahre in Palästina, gingen über die kommunistische Partei hinaus und wurden Teil des Rahmens mehrerer „arabisch-israelischer“ politischer Parteien.

Ein Beispiel ist die „Demokratische Nationalversammlung“ oder al-Tajammu‘. Trotz der Verfolgung im Jahr 2016 wurde die Partei weder verboten noch vor Gericht gestellt, was auf die flexiblen politischen Positionen der Partei und die Anerkennung der Grenzen des israelischen politischen Spektrums und des politischen Diskurses zurückgeführt werden kann. Insbesondere akzeptierte al-Tajammu‘ konsequent das Konzept der jüdischen Selbstbestimmung in Palästina, was mit dem Ansatz der ICP übereinstimmt, obwohl ihre Plattform darauf abzielt, Israel in eine Demokratie für alle seine Bürger umzuwandeln.

Diese unterschiedliche Behandlung palästinensischer politischer Parteien durch den israelischen Staat, einschließlich des systematischen Verbots von Bewegungen, die sich nicht an die zionistischen politischen Grenzen hielten, ist eine der Methoden, mit denen diese Grenzen verfestigt und durchgesetzt wurden. Der Staat verlangte dann, dass arabische politische Parteien nur innerhalb dieser Grenzen agieren durften, um nicht Repressionen zu riskieren. Solange die arabischen politischen Parteien an einem System teilnahmen, das die Zugehörigkeit zu einem ethnisch-religiösen Staat verlangte, der sie zu Bürgern zweiter Klasse machte, verliehen sie ihrer eigenen Unterwerfung politische Legitimität.

Der Wandel im Mai 2021

Unter Berücksichtigung der historischen Nuancen, die zur aktuellen politischen Lähmung der 48er Palästinenser geführt haben, sollten wir den Aufstand der Würde oder die „Intifada der Einheit“ vom Mai 2021 noch einmal Revue passieren lassen, um die Denkweise der Demonstranten zu verstehen. Die Palästinenser in Israel überraschten den kolonialen Siedlerstaat, als sie Polizeistationen stürmten, brannten und das angriffen, was der Staat als „gemischte Städte“ wie Akka, Haifa und Lydd bezeichnet, die eine „Sicherheitskrise“ erlebten und die Souveränität des Staates zum ersten Mal seit seiner Gründung von innen heraus angriffen. Dies äußerte sich in heftigem Widerstand gegen die Ausbreitung der Siedler, den Abriss palästinensischer Häuser und die Entfremdung der Palästinenser von ihrem Heimatland durch systematischen Rassismus in allen Bereichen.

Die Beteiligung der 48er Palästinenser an den Ereignissen des Mai 2021 begann mit der Ablehnung des vorherrschenden „oppositionellen“ Rahmens für politische Aktionen, der zuvor die Proteste im 48er Palästina dominiert hatte. Die in der israelischen Knesset vertretenen palästinensischen Parteien hatten kein Programm zur Schaffung einer Alternative zum zionistischen Gemeinwesen, was ihre Vision einer politischen Zukunft jenseits Israels auf das Eintreten für eine periodische Rückkehr zum Status quo beschränkte. Dies führte dazu, dass die politischen Institutionen der 48er Palästinenser verkümmerten und die Beteiligung an den von den Parteien organisierten Aktionen gering war – und selbst außerhalb der offiziellen politischen Parteien hatten die Solidaritätskundgebungen für Jerusalem und Sheikh Jarrah, zu denen das Higher Follow-up Committee* und die Volkskomitees (die als verlängerter Arm der lokalen Parteiführungen in den arabischen Städten und Dörfern fungierten) aufgerufen hatten, eine bescheidene Beteiligung von 30-50 Personen.

Dann, am 10. Mai 2021, kam es zu einer bedeutenden Veränderung. Was löste diesen Wandel aus?

An diesem schicksalhaften Morgen drangen zionistische Streitkräfte in die Al-Aqsa-Moschee ein, um sie von vermeintlichen „Saboteuren und Terroristen“ zu säubern. Es kam zu Zusammenstößen, bei denen mehr als 300 Menschen verletzt wurden, 7 davon schwer, was in allen palästinensischen Kreisen und Gemeinschaften zu tiefem Unmut führte. Die Weigerung Israels, seine feindseligen Aktionen in Jerusalem einzustellen, trug zur Eskalation mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza bei und führte zu einer umfassenden Aggression gegen die Küstenenklave.

Dieses Ereignis verschärfte die Spannungen unter den 48er Palästinensern und gipfelte in der Auslösung weit verbreiteter Proteste, Massendemonstrationen und Zusammenstößen im weiteren Verlauf des Tages. Die Proteste wurden in erster Linie von unorganisierten, unparteiischen Jugendlichen angeführt – einer ganzen Generation, die sich nicht mehr mit der palästinensischen Politik identifizieren konnte, deren religiöse und patriotische Gefühle sie aber dazu brachten, sich der Polizei entgegenzustellen. Die Dauer dieser Zusammenstöße variierte von Stadt zu Stadt und dauerte je nach den örtlichen Gegebenheiten etwa vier Tage.

Die von Jugendlichen geführten Konfrontationen mit der Polizei verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Auf den Straßen waren allmählich alle Merkmale einer „echten Revolution“ zu sehen, in Solidarität mit Jerusalem und den Opfern der brutalen Bombardierung in Gaza. Dies gefiel den „disziplinierten“ arabischen Parteien wie der ICP (und ihrer mit Al-Jabha verbundenen Wahlliste) nicht, von denen sich einige mit den von ihnen als „nutzlos“ bezeichneten gewalttätigen Aktionen unwohl fühlten, die über den Ansatz „nur Opposition“ hinausgingen.

Stattdessen führten die Stimmen der Jugend die Demonstrationen, dann den Streik und dann die Volksaktivitäten an – alles unter dem Titel der politischen Einheit der Palästinenser vom Fluss bis zum Meer und darüber hinaus. Mit anderen Worten, wir wurden Zeuge, wie eine palästinensische Gruppe im 48er Palästina ein politisches Gefühl entwickelte, das sich der „Befreiung“ annäherte und das sich vor allem mit den Palästinensern im Westjordanland, im Gazastreifen und in der Diaspora verband. Deshalb nennen wir ihn auch den „Aufstand der Einheit“.

Auf der anderen Seite wich die Islamische Partei des Südens unter der Führung von Mansour Abbas von der „Nur-Opposition“-Haltung ab, indem sie für eine vollständige Integration in den zionistischen Staat eintrat. Eine Reihe von Erklärungen von Abbas, darunter die Anerkennung der Legitimität des „Jüdischseins“ des Staates Israel im Gegensatz zu anderen arabischen Parteien (die nur das Recht auf jüdische Selbstbestimmung innerhalb des Staates anerkennen) und die Bekundung der Solidarität mit der „Tragödie“ einer niedergebrannten Synagoge in Lyd während der Ereignisse im Mai 2021, markierten eine Abkehr davon, die historische Notlage der Araber in Lyd seit der Nakba im Jahr 1948 anzusprechen, ohne Rücksicht auf das jahrzehntelange Leiden der übrigen Palästinenser.

Anstatt die Mai-Ereignisse als eine Antwort auf historische Missstände zu verstehen, schien Abbas‘ Ansatz von gemeinsamen Werten, Staatsbürgerschaft und Integration abzuweichen. Seine Annäherung an die israelische Regierung unter Naftali Bennett und Yair Lapid, die beide das Recht der Palästinenser auf die Gründung eines Staates in den Grenzen von 1967 ablehnen, markierte eine bedeutende Veränderung. Vor allem Bennett wurde als faschistischer Befürworter der Annexion des Gebiets C im Westjordanland bezeichnet.

Abbas vertrat eine ausgeprägte politische Vision, die über die oben genannten Säulen hinausging und der vollständigen Annahme der israelischen Staatsbürgerschaft und der Anpassung an die politische Agenda Vorrang einräumte, ohne seiner arabisch-palästinensischen Identität gebührend Rechnung zu tragen. Dieser Ansatz führte zu einer innerarabischen Entpolitisierung, selbst in Fragen, die die Forderung nach sozialer Gleichheit in Israel betrafen, einschließlich wirtschaftlicher Möglichkeiten, Stadtplanung, Wohnungsbau und Bildung.

Die Umkehrung des Schicksals des Einheitsaufstandes

Die Gründung der „Vereinigten Arabischen Liste“ unter der Führung von Mansour Abbas im Juni 2021, nur einen Monat nach dem Einheitsaufstand, der von den israelischen Behörden gewaltsam niedergeschlagen worden war, bedeutete für das politische Bewusstsein der Palästinenser im Palästina von 1948 einen bedeutenden Rückschritt. Der Ansatz der Vereinigten Liste stellte im Wesentlichen das von der IKP 1965 geschaffene politische Gleichgewicht auf den Kopf und ging von der Aufrechterhaltung der palästinensisch-arabischen Identität und Unabhängigkeit zur völligen Assimilation über.

Dies äußerte sich konkret in der Bildung der Anti-Netanjahu-Koalitionsregierung mit zwei Premierministern: Naftali Bennett, der für seine rechtsgerichteten und annexionistischen Ansichten bekannt ist, und Yair Lapid, ein Mitte-Rechts-Politiker aus der israelischen Elite. Beide Politiker erkennen die Rechte der Palästinenser nicht an und unterstützen die Fortsetzung der Besatzung.

Diese Koalitionsregierung sollte nur von kurzer Dauer sein, denn Ende 2022 war Netanjahu mit der am weitesten rechts stehenden Regierung in der Geschichte Israels wieder an der Macht. In der Zwischenzeit verharrten die arabischen Parteien in einem Zustand politischer Verkümmerung, wobei die Tendenz von Mansour Abbas die Unfähigkeit der überholten „Nur-Opposition“-Strategien der ICP (und aller anderen arabischen Parteien in der Knesset) widerspiegelt, ein tragfähiges politisches Programm für die palästinensische Gesellschaft von 1948 zu präsentieren. In Ermangelung eines solchen politischen Projekts ist der Aufstieg der Vereinigten Arabischen Liste nicht sonderlich überraschend.

In vielerlei Hinsicht spiegelte der Einheitsaufstand die Unzufriedenheit der entpolitisierten und unorganisierten Jugend mit diesem Zustand wider, aber da der Volksaufstand nicht zur Bildung einer grundlegenden politischen Bewegung oder Massenorganisation führte, kehrte die politische Sphäre in der palästinensischen Gesellschaft von 1948 einfach in ihre Standardposition zurück. Dies erklärt das Schweigen der 48er Palästinenser heute, während Israel seinen unerbittlichen Völkermord in Gaza fortsetzt.

Die vorherrschende politische Mentalität der arabisch-palästinensischen Parteien in der Knesset ist nicht in der Lage, die strategische Bedeutung dieses Völkermords für alle Palästinenser zu begreifen. Die politischen Kräfte, die vorgeben, Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft zu vertreten, sind tragischerweise nicht in der Lage zu erkennen, dass das, was in Gaza geschieht, für alle Palästinenser, einschließlich der „Bürger“ Israels, nachhallt. Adalah hat bereits dokumentiert, wie viel verletzlicher die Palästinenser in Israel seit Beginn des völkermörderischen Krieges sind.

Der Krieg gegen Gaza ist im Grunde ein Krieg gegen die palästinensische Existenz überall, und er beinhaltet eine Umstrukturierung der Grenzen für jede palästinensische Gruppierung durch Methoden wie Zwangsvertreibung, Assimilierung oder die Auslöschung ihrer politischen Identität. Das Endergebnis ist die Eliminierung des palästinensischen Volkes. Und in Ermangelung einer alternativen politischen Vision, die sich dem Prozess der zionistischen kolonialen Eliminierung widersetzt, werden die palästinensischen Bürger Israels das gleiche schmutzige Schicksal teilen wie ihre palästinensischen Brüder und Schwestern.

* Das Hohe Folgekomitee für arabische Bürger Israels ist ein außerparlamentarisches, repräsentatives Einheitsgremium für die palästinensischen „arabischen Massen“, die Bürger des Staates Israel sind.

Mohamad Kadan ist ein palästinensischer Schriftsteller. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Soziologie und Geschichte des Nahen Ostens von der Universität Tel Aviv. Derzeit ist er Doktorand der Soziologie am University College Dublin. Er ist ein Gründungsmitglied

