Mittel der Rückkehr: „Unsere Waffen sind die Mittel unserer Rückkehr/Und (sie sind) unsere ständigen Begleiter bis zur Befreiung Palästinas“, Arabische Befreiungsfront (um 1975). Künstler: Hassib al-Jassem



Vom Fluss bis zum Meer: Der „Tag danach“ wird auf Gleichheit und Gerechtigkeit beruhen, nicht auf jüdischer Vorherrschaft

in Palästina

von Rima Najjar

11.Mai 2024

Israel hat seinen Zenit erreicht und sinkt langsam unter dem Gewicht seiner Hybris und bösartigen Gier und dem seiner Ermöglicher, der Vereinigten Staaten. Wir erkennen jetzt, wie verwundbar Israel ist und wie verantwortlich wir alle dafür sind, es herauszufordern.

Ein Großteil der Welt erkennt endlich, dass der Zionismus und Israel nicht nur ein Problem sind, sondern ein Problem für alle. Israels Argumente mögen in den westlichen Mainstream-Medien immer noch zum Allgemeinwissen gehören, aber überall sonst sind sie auf dem Rückzug. Ihr erfolgreiches Argument stellt Israel als Opfer dar, das „ein Recht auf Existenz“ hat. Es benutzt den Nazi-Holocaust, um die zionistischen Verbrechen zu beschönigen, und behauptet, der rassistische Apartheid- und Siedlerkolonialstaat sei „jüdisch und demokratisch“, ein Staat, der von der unzivilisierten, weitgehend terroristischen arabischen Welt belagert wird.

Während Israel unter Missachtung des humanitären internationalen Regimes palästinensische Zivilisten und das zivile Leben im Gazastreifen zerstört, ringt das Argument dieser Tage nach Luft. Doch auf Social-Media-Plattformen wie Meta finden die Zionisten immer noch neue Wege, um Worte zu verdrehen und die freie Meinungsäußerung zu ersticken.

Ein Beispiel dafür ist der Appell, den drei Zionisten an die Aufsichtsbehörde von Meta gerichtet haben und in dem sie Facebook auffordern, Beiträge, die die Aussage „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ enthalten, von seiner Plattform zu entfernen.

Der öffentliche Diskurs und das Bewusstsein über Israel beruhen auf dem Fundament, das die riesige Hasbara-Maschinerie seit langem in den Foren der sozialen Medien mit Variationen des oben beschriebenen Erfolgsarguments gewoben hat. Dieser Appell an das Meta’s Oversight Board ist eine Erweiterung der Hasbara, die seit langem den Kontrapunkt zu jeder Kritik an Israel bildet. Was war denn das Kernstück dieser Hasbara? Was ist die eine Sache, die die meisten Menschen über Israel zu „wissen“ glauben? Nun, es ist, dass Israel ein „Opfer“-Staat ist und die Palästinenser darauf aus sind, alle Juden zu töten.

Es spielt keine Rolle, dass eine Karte Israels heute Jerusalem, das Westjordanland, die Golanhöhen und die Shebaa-Farmen umfasst, was die israelische Aggression anschaulich demonstriert. Die Formulierung „vom Fluss bis zum Meer“ ist ursprünglich eine zionistische Phrase, die aus Deuteronomium 11:24 stammt. Die frühen Zionisten benutzten ihn, und er steht in der Likud-Plattform: „Jeder Ort, auf den ihr mit euren Fußsohlen tretet, soll euch gehören: von der Wüste und dem Libanon, vom Fluss Euphrat bis zum äußersten Meer soll eure Küste sein.“ Das bedeutet die totale jüdische Hegemonie in der Region.

Norman Finklestein schreibt über die Holocaust-Industrie: „Der Holocaust hat sich als eine unverzichtbare ideologische Waffe erwiesen. Durch seinen Einsatz hat sich eine der stärksten Militärmächte der Welt [Israel] mit einer horrenden Menschenrechtsbilanz als ‚Opfer‘ dargestellt, und die erfolgreichste ethnische Gruppe [die Juden] in den Vereinigten Staaten hat sich ebenfalls einen Opferstatus erworben.“

Indem der Meta-Aufsichtsrat die Debatte über die Aufrufe zum Ausschluss der palästinensischen Befreiungsparole „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ aus den Facebook-Inhalten akzeptiert, gibt er dem zentralen israelischen Mythos der Opferrolle Glauben und akzeptiert die Vorstellung, dass grundlegende Fakten der Geschichte und der Eroberung „umstritten“ sein können. Verrückterweise ist es die Absicht hinter dem Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“, die Metas Aufsichtsgremium erforschen möchte. Warum beabsichtigen diese Araber, ihr Land zu befreien und dort Selbstbestimmung zu erlangen? Ist das Hassrede oder Befreiungsrede?

Der Meta-Aufsichtsrat sollte wissen, dass für die Zionisten Frieden Kontrolle und Eroberung bedeutet und dass Israel keine Rechte auf das Land hat, das es vom Fluss bis zum Meer besetzt hält.

Das Gremium sollte wissen, dass Frieden für die Palästinenser Befreiung, Gleichheit und Gerechtigkeit bedeutet. Der bewaffnete Kampf ist das gottgegebene Recht der Palästinenser, Veto der USA hin oder her.

Es liegt keine verschleierte Absicht vor. Die Erklärung ist in der Tat ein Aufruf zur Beseitigung Israels als jüdischer Vorherrschaftsstaat. Und warum? Weil Israel die Verkörperung der Zerstörung Palästinas durch jüdische europäische Einwanderer ist, um einen jüdischen Staat zu schaffen. Befreiung bedeutet, den Palästinensern ihre Rechte auf ihr Land zurückzugeben. Der „Tag danach“ wird ein Staat sein, der auf Gleichheit und Gerechtigkeit beruht, nicht auf jüdischer Vorherrschaft.

Der von den Palästinensern verwendete Slogan entstand 1964, als die Palästinenser in der Diaspora unter der Führung von Jassir Arafat einen einzigen Staat forderten, der die historischen palästinensischen Gebiete umfasst, die vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 lagen. Die Palästinenser lehnten den Teilungsplan der Vereinten Nationen für Palästina von 1947 ab, was dazu führte, dass jüdische Truppen, Söldner aus Europa, Hunderte von palästinensischen Dörfern zerstörten und Tausende von Palästinensern durch jüdischen Terrorismus vertrieben. Bis heute lehnen die Palästinenser die gewaltsame Liquidierung Palästinas und die unersättliche Gier des rechten Flügels der jüdischen Öffentlichkeit ab, und sie werden weiterhin vertrieben und ihre Städte ausgelöscht.

Dem Vorstand sage ich, dass die Aussage „Palästina wird frei sein vom Fluss bis zum Meer“ kein „komplexes und sensibles Thema“ ist. Schauen Sie in den Spiegel und fragen Sie sich, warum Facebook so lange zugelassen hat, dass die israelische Hasbara die Macht an sich reißt.

Anmerkung: Zuerst veröffentlicht auf Medium

____________________

Rima Najjar ist eine Palästinenserin, deren Familie väterlicherseits aus dem gewaltsam entvölkerten Dorf Lifta am westlichen Stadtrand von Jerusalem stammt und deren Familie mütterlicherseits aus Ijzim, südlich von Haifa, stammt. Sie ist Aktivistin, Forscherin und pensionierte Professorin für englische Literatur an der Al-Quds-Universität im besetzten Westjordanland.

Übersetzt mit deepl.com

