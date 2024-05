Geopolitical paradigm shifts and coping with psychopaths: An Interview with Professor Sergei A. Karaganov Tariq Marzbaan and Nora Hoppe interview Professor Karaganov from Russia’s leading public foreign policy organisation, conversing with him on an array of issues, including Western escalation against Russia, the war in Ukraine, colonialism, and the genocide in Gaza.

Geopolitische Paradigmenwechsel und der Umgang mit Psychopathen: Ein Interview mit Professor Sergei A. Karaganov

Quelle: Al Mayadeen Englisch

9. Mai 2024

Tariq Marzbaan und Nora Hoppe interviewen Professor Karaganov von Russlands führender außenpolitischer Organisation und sprechen mit ihm über eine Reihe von Themen, darunter die westliche Eskalation gegen Russland, den Krieg in der Ukraine, Kolonialismus und den Völkermord in Gaza.

Es ist klar, dass der angelsächsische industriell-militärisch-mediale Komplex mit Hilfe seiner Vasallen seine globale Hegemonie und seine kolonialistischen Eroberungen um jeden Preis bewahren will. Der Hegemon kann den Paradigmenwechsel einer entstehenden multipolaren Welt nicht akzeptieren. Jegliche Diskussion über Frieden, Diplomatie oder Verhandlungen über die von ihm angezettelten Kriege kommt nicht in Frage. Die westliche Bevölkerung, deren Geist vom Neoliberalismus und der Russophobie verseucht ist, fürchtet sich derzeit vor einer „drohenden russischen Invasion“… Der Massenwahn verhindert, dass die RASON in den Westen zurückkehrt. Wie kann der Rest der Welt mit diesem Wahnsinn fertig werden? Und worauf kann der Rest der Welt hoffen?

Wir wenden uns an Professor Sergei A. Karaganov* – Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik (Russlands führende öffentliche außenpolitische Organisation) und akademischer Leiter der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik der Nationalen Forschungsuniversität Higher School of Economics in Moskau -, da er seit langem aufschlussreiche Ansichten zu Themen wie dem Einsatz nuklearer Abschreckung als Weckruf an den Westen zur Wiederherstellung des gesunden Menschenverstandes und Russlands notwendigem Schwenk weg vom Westen und nach Osten bietet.

* * *

Warnung des Westens vor Eskalation

Frage: Als eine der Möglichkeiten, den Westen vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine und seiner wachsenden Aggression gegenüber Russland zu warnen, haben Sie sich für eine nukleare Abschreckung ausgesprochen… Glauben Sie, dass die westlichen Führer, von denen die meisten den Eindruck erwecken, völlig irrational zu sein, solche Drohungen ernst nehmen können?

Professor Karaganov: Viele der westlichen Eliten haben keinen Sinn mehr für Geschichte und haben ihren Selbsterhaltungssinn verloren. Ich nenne diesen Zustand „strategischen Parasitismus“. Das Gleiche gilt für einen großen Teil der westlichen Bevölkerung, die sich mit dem Frieden abgefunden hat, der ihnen durch die nukleare Abschreckung weitgehend garantiert wurde – was sie nicht verstehen. Hinzu kommt, dass das intellektuelle Niveau der meisten Eliten aufgrund der veränderten Moralvorstellungen und der Verschlechterung des Hochschulwesens – insbesondere in Europa – stark gesunken ist. Es gibt also nur sehr wenige, die diese Themen wirklich verstehen.

Etwas besser sieht es in den Vereinigten Staaten aus, wo sich zumindest die Reste einer strategisch denkenden politischen Klasse erhalten zu haben scheinen, die aber natürlich nicht das Sagen haben. Einige von ihnen sind jedoch immer noch in der Nähe der Macht und können manchmal Einfluss auf die Machthaber nehmen. Auf jeden Fall ist die Lage dort ziemlich beunruhigend. Nur ein Beispiel: Sowohl Präsident Biden als auch sein Außenminister Blinken erklärten kürzlich, dass die globale Erwärmung genauso schlimm oder schlimmer als ein Atomkrieg sei. Ich war ziemlich schockiert. Das ist ziemlich wahnsinnig.

Die westliche Bevölkerung, die sich seit Jahrzehnten an Schaufensterdemokratie, Wohlstand und Massenkonsum gewöhnt hat, scheint wie gelähmt zu sein und wird nicht aufstehen, um die Kriegslobby zu stoppen und zu entmachten. Auch die Diplomatie funktioniert nicht mehr. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter dieser westlichen Selbstgefälligkeit? Ein Mangel an Vorstellungskraft, wie ein Krieg auf eigenem Boden aussehen könnte? Ein Fall von kognitiver Beeinträchtigung, pathologischen Wahnvorstellungen, Hybris, Ignoranz gegenüber der Geschichte? Ein Deckmantel für ihre Verzweiflung und Angst um ihre eigene Existenz? Oder handelt es sich um eine Fassade für eine kalt kalkulierte Strategie ihrerseits?

All die von Ihnen genannten Faktoren spielen eine Rolle. Ich glaube jedoch, dass der größte Faktor ihre Unfähigkeit und ihr Unwille ist, sich der Realität zu stellen. Die Menschen haben sich so sehr an die flimmernden Bilder auf ihren Bildschirmen gewöhnt, dass sie sie für die Realität halten. Das ist ein Problem für alle Nationen, aber besonders für diejenigen, die am meisten von der digitalen Technologie betroffen sind.

Es gibt Menschen in den herrschenden Kreisen des Westens – in den Vereinigten Staaten, aber vor allem in Europa -, die ihre Fähigkeit verlieren, ihre Völker zu regieren, weil die Probleme wachsen, mit denen sie nicht umgehen oder die sie nicht einmal wahrnehmen können … wie die zunehmende soziale Ungleichheit, die Migration und sogar die Klimafrage. Natürlich könnte ich noch viel mehr aufzählen…

Der moderne Kapitalismus ist ein völlig unzureichendes System. Er basiert auf dem endlosen Wachstum des Konsums, der letztlich die Erde tötet. Anstatt zu versuchen, den Konsum einzuschränken, versucht die moderne westliche politische Klasse, die Last der Bekämpfung der Umweltverschmutzung und sogar die Schuld am Klimawandel auf die Hersteller – die meisten von ihnen in den „Entwicklungsländern“ – abzuwälzen, nicht aber auf die Verbraucher – die meisten von ihnen in den so genannten „entwickelten“ Ländern.

Die Liste der ungelösten Probleme und Herausforderungen ist sehr lang. Die herrschenden Kreise versuchen, die Aufmerksamkeit ihrer Bürger von diesen Problemen abzulenken, indem sie sich einen Feind schaffen. Diesmal ist es Russland… Ein leichtes Ziel aufgrund ihrer bereits weit verbreiteten, tief sitzenden Russophobie, aber auch, weil Russland in Bezug auf seine Wirtschaft relativ „klein“ ist und es billiger ist, Russland als Wirtschaftspartner zu verlieren als China. (Aber auch die antichinesische Stimmung nimmt zu, insbesondere in den Vereinigten Staaten).

Unter den westlichen Eliten wächst eine Schicht, die damit begonnen hat, ihre Bürger auf einen Krieg vorzubereiten. In der Zwischenzeit haben die westlichen Führer jegliche Beziehungen zwischen ihren Bürgern und den Russen und Russland selbst vollständig abgebrochen. Der Handel und sogar jeglicher Diskurs mit Russen sind mehr oder weniger verboten, und wer Russland besucht, wird von der Polizei oder den Sicherheitsdiensten verhört. Dies ist symptomatisch für die Vorbereitung eines Krieges – der Aufbau von Feindseligkeit. Es ist ihnen bereits gelungen, die meisten Ukrainer in eine Herde von Hassern zu verwandeln, die alle gehorsam zur Schlachtbank geführt werden. Als nächstes sind einige europäische Nationen dran.

Das ist alles ziemlich unheimlich. Wir beobachten dies genau und sind uns bewusst, dass einige der heutigen politischen Klassen oder herrschenden Klassen im Westen so verzweifelt sind, dass sie auf das Schüren von Kriegen zurückgreifen, um ihre Inkompetenz und/oder ihre Verbrechen zu verbergen.

Die sitzenden Enten des Westens

Viele haben das mangelnde Interesse Deutschlands und der EU, die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines zu untersuchen, deutlich bemerkt… Dann kamen die „Taurus Leaks“, bei denen deutsche Militärs gehört werden konnten, wie sie zuerst mit amerikanischen Militärs über Angriffe auf die Krim diskutierten, vier Monate bevor Scholz und Pistorius von diesen Plänen erfuhren.

Vor kurzem haben Schweden und Finnland die Neutralität ihrer Staaten aufgegeben und begrüßen nun NATO-Stützpunkte auf ihrem Territorium, von denen sie glauben, dass sie ihnen mehr Sicherheit geben. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter einem solchen Verhalten? Warum lassen sie es zu, dass sie in einem heißen Krieg gegen Russland zu den ersten Lockvögeln werden? Warum opfern diese Menschen ihre eigenen Länder dem US Deep State? Wem dienen sie wirklich? Sind sie einem anderen Wesen treu und nicht ihren eigenen Ländern?

In der Tat haben sich das intellektuelle Niveau und das Verantwortungsbewusstsein der meisten herrschenden Klassen – insbesondere in Europa – drastisch verschlechtert. Die Vereinigten Staaten – denen ich in diesem Fall fast applaudieren muss – haben in Europa eine riesige Kompradoren-Klasse geschaffen… eine Klasse, der die Interessen der USA und die Aufträge, die sie ihnen erteilt, viel mehr am Herzen liegen als die Interessen ihrer eigenen Länder und Völker.

Der amerikanische „Deep State“ ist nicht nur in den Vereinigten Staaten verankert, sondern auch in Europa zu finden. Er besteht aus dem, was man „die globale imperialistische liberale Klasse“ nennen könnte, die „gemeinsamen Interessen“ dienen will. Aber die Europäer sind hier noch schlimmer als die Amerikaner, denn sie opfern ganz offen die Interessen ihrer Nationen. Sie sind ganz offensichtlich Verräter an ihren Heimatländern… Und deshalb haben sie solche Verbrechen wie die Provokation des Krieges in der Ukraine, die Sprengung der Nord Stream vertuscht… deshalb sind sie sogar bereit, das Risiko einzugehen, der Ukraine Langstreckenwaffen zu liefern. (Interessanterweise stellen die Amerikaner solche Langstreckenwaffen nicht offen zur Verfügung, weil sie wissen, dass dies zu einer Eskalation, sogar zu einer nuklearen Eskalation, führen könnte). Die Amerikaner opfern also einfach die Europäer. Sie haben die Ukraine bereits als Kanonenfutter benutzt… und es sieht so aus, als würden sie sich darauf vorbereiten, auch ihre europäischen Verbündeten als Kanonenfutter zu benutzen.

Wir beobachten diese Entwicklungen mit großer Sorge und stellen fest, dass wir leider fast keine vernünftigen Partner in Europa haben. Wir bereiten uns also auf den schlimmsten Fall vor. Dennoch hoffen wir, dass wir durch eine verstärkte Praxis der nuklearen Abschreckung einige Menschen in Europa und in den Vereinigten Staaten ernüchtern können. Gelingt dies nicht, werden sich die zahlreichen Krisen in der Welt zu einem Dritten Weltkrieg auswachsen.

Die aufkeimenden globalen Krisen

Diese aufkeimenden globalen Krisen sind das Ergebnis tektonischer Verschiebungen in der derzeitigen Weltordnung, die im Wesentlichen auf der fünfhundertjährigen Dominanz des Westens beruhte, die sich vor allem auf seine militärische Überlegenheit stützte. Schießpulver und Kanonen wurden in China erfunden. Doch die sich ständig bekriegenden Europäer nutzten sie besser und hatten ein besseres System für die Organisation ihres Militärs. Auf dieser Grundlage begannen sie, den Rest der Welt zu kolonisieren, unterdrückten und zerstörten sogar einige Zivilisationen (Azteken, Inkas) und kassierten zunächst koloniale, dann neokoloniale Renten. Diese Grundlage wurde jedoch von der ehemaligen Sowjetunion untergraben, als sie die nukleare Parität erreichte, und jetzt von einem wiederauferstandenen Russland. Die Verschiebung dieses gesamten Systems hat zu zahlreichen Krisen und Konflikten geführt. Vor allem aber hat sie dazu beigetragen, „den Rest“, „den globalen Süden“, oder besser „die globale Mehrheit“ zu befreien.

Jetzt stellt sich nicht nur die Frage, wie man den Westen aufhalten kann, sondern auch, wie man die zunehmende Welle militärischer Konflikte in der Welt stoppen kann. Indem wir uns um unsere zentralen Sicherheitsinteressen gekümmert haben, haben wir gleichzeitig den Rest der Welt vom westlichen Joch befreit und seine Fähigkeit untergraben, den Reichtum anderer Länder abzuschöpfen. Der Westen befindet sich jetzt in einem Zustand der Verzweiflung. Um ihn zur Vernunft zu bringen, müssen wir eine „gesunde Angst“ wiederherstellen – das heißt, wir müssen die nukleare Abschreckung wieder zur Geltung bringen. Leider sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen anderen Weg. Denn viele Menschen, vor allem im Westen, scheinen ihren Verstand und ihr Verantwortungsgefühl verloren zu haben.

Der laufende Völkermord…

Heute geht der barbarische Völkermord, den „Israel“ – als eine weitere kolonialistische westliche Macht – an den Palästinensern verübt, unvermindert weiter. Die Qualen der palästinensischen Zivilbevölkerung sind unvorstellbar, und der Rest der Welt schaut zu. Was tut die „internationale Gemeinschaft“, um den Massakern „Israels“ und der Zerstörung der palästinensischen Heimat ein Ende zu setzen und die USA/EU-Staaten dazu zu bewegen, „Israel“ nicht länger zu unterstützen? Und… würden Sie sagen, dass der Völkermord in Palästina (auch die laufenden militärischen Angriffe auf Syrien) und der Krieg in der Ukraine im Wesentlichen Teil eines „Großen Krieges“ gegen jene souveränen Nationen der globalen Mehrheit sind, die sich weigern, Vasallen des Hegemons zu werden?

Unter dem derzeitigen „Weltsystem“ wird die „internationale Gemeinschaft“ sehr wenig tun, um den Palästinensern zu helfen.

Ich sehe den gesamten Palästina-Konflikt als ein Glied in einer Kette von Konflikten, die durch die tektonischen Machtverschiebungen im gegenwärtigen System und die verzweifelten Versuche des Westens, seine Vorherrschaft zu erhalten, ausgelöst werden. Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten – während sie sich nach außen hin aus den vielen Ländern und Gebieten in der Welt zurückziehen, die sie besetzt und beherrscht haben – insgeheim Instabilität in diesen Gebieten provozieren, um Probleme für ihre zukünftigen Führer zu schaffen. Und die meisten dieser Gebiete befinden sich zufällig in Eurasien.

Ich muss sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie die Israelis in der Lage gewesen wären, diesen Krieg [gegen Palästina] ohne die offene Unterstützung der Vereinigten Staaten zu beginnen. Im Grunde sieht es so aus, als hätten einige Kreise in den Vereinigten Staaten beschlossen, einen neuen großen Krieg im Nahen Osten zu entfesseln, um die gesamte Region zu destabilisieren (die Vereinigten Staaten sind ohnehin nicht mehr vom Öl und Gas des Nahen Ostens abhängig, so dass sie kein Interesse daran haben, die Stabilität dort zu erhalten).

Das Massaker im Gazastreifen hat die Legitimität Israels untergraben, und ich sehe nicht, wie diese Legitimität jemals wiederhergestellt werden könnte. Es sieht so aus, als hätten wir die Saat für einen neuen großen Krieg im Nahen Osten und eine neue Tragödie – auch für das jüdische Volk, denn auch es wird durch die Dummheit und Hybris der israelischen Führer geopfert. Ich kann die israelischen Politiker nicht verstehen. Sie haben offensichtlich den Verstand verloren… genau wie die europäische politische Klasse. Und die Palästinenser werden weiterhin für diese Agenda massakriert.

Abgesehen von der nuklearen Bedrohung als Abschreckung… und in Anbetracht der Tatsache, dass „globale Institutionen“ wie die UNO und der Internationale Gerichtshof unwirksam sind, wenn es darum geht, Kriege und Völkermorde zu stoppen, und dass sie – so könnte man sagen – im Wesentlichen in den Händen der westlichen Eliten liegen… könnte man sich nicht eine zusätzliche Maßnahme zur Abschreckung vorstellen – wie eine globale „Allianz des Widerstands“, die als aktive „Front“ gegen die unipolare Macht agiert?

Die globale Mehrheit ist potenziell viel mächtiger als die frühere Bewegung der Blockfreien, und sie wird natürlich ein viel wichtigerer Faktor in der internationalen Politik. In den nächsten Jahrzehnten wird ein neues System entstehen – das heißt, wenn wir diese Zeit der Krisen und Kriege überleben … und wenn wir einen Dritten Weltkrieg vermeiden können, der wahrscheinlich der letzte Krieg wäre … und wir müssen alles tun, um ihn zu vermeiden.

Ich sehe keine Möglichkeit, in naher Zukunft so etwas wie eine „Allianz des Widerstands“ zu schaffen… ein Commonwealth freier Nationen – „frei“ im Sinne der Möglichkeit, nach ihren nationalen Interessen zu leben und zu arbeiten – wäre jedoch ein wichtiger Beitrag zum Weltfrieden. Aber um die künftige Welt der freien Nationen zu erreichen, um mehr Sicherheit zu schaffen und potenzielle Spannungen abzubauen, müssten wir wieder „Sicherheitsschleusen“ in das internationale System einführen. Gegenwärtig gibt es nur eine „Sicherheitsschleuse“ – und das ist die nukleare Abschreckung. Wir müssen auch ein neues institutionelles System parallel zu dem zusammenbrechenden bestehenden System aufbauen. Die UNO kann zwar weiterbestehen, aber sie kann offensichtlich nicht wieder effektiv werden, weil ihr Sekretariat von westlich orientierten Beamten dominiert wird. Wir müssten daher ein völlig neues institutionelles System auf der Grundlage von BRICS+, SCO+ und anderen derartigen Institutionen aufbauen.

In der Tat … brauchen wir eine neue Reihe von Institutionen, die nicht vom Westen dominiert werden, dessen Macht schwindet und dessen moralische Autorität verschwunden ist, weil er in jeder Hinsicht versagt hat – politisch, wirtschaftlich und vor allem ethisch -, nachdem er zahllose brutale Aggressionsakte entfesselt hat, während er die Möglichkeit hatte, das Schicksal der Weltgemeinschaft zu diktieren. Diese Ära des so genannten „unipolaren Moments“ erreichte ihren Höhepunkt in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre.

Die westlichen Mächte haben gezeigt, was sie wert sind. Sie sollten nun über Bord geworfen werden. Wir müssen ein paralleles System der Weltordnungspolitik aufbauen – eines, das gerechter und effektiver ist. Wir brauchen einen neuen Internationalen Gerichtshof, Institutionen, die dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu lindern, und Institutionen, die sich für die Verbesserung der globalen Gesundheit einsetzen (während der Covid-Pandemie wurden wir Zeuge, wie die westlichen Nationen, die die Weltinstitutionen so gut wie kontrollierten, es versäumten, diese Herausforderung richtig und angemessen anzugehen).

Kolonialismus vs. Internationalismus

Das zaristische Russland war eine Kolonialmacht und stand in hartem Wettbewerb mit den Kolonialstaaten Westeuropas, insbesondere mit dem Britischen Empire. Inwiefern unterschied sich der zaristische russische Kolonialismus von dem britischen Kolonialismus?

Ja, das zaristische Russland war in vielerlei Hinsicht eine Kolonialmacht, aber es unterschied sich stark von den westlichen Kolonialmächten. Als die Russen nach Osten und Süden vordrangen und Sibirien eroberten und erschlossen, griffen sie nicht zu genozidalen Mitteln. Die Russen mischten sich tatsächlich mit den lokalen Eliten, es gab eine große Zahl von interethnischen Ehen, die Russen waren also keine Kolonialisten nach westlichem Muster. Die Zaren luden sogar lokale Eliten ein, in den russischen Adel aufgenommen zu werden. Es scheint, dass wir die Zahl der Fürsten fast verdoppelt haben, als wir uns Georgien einverleibten, dessen gesamter Adel behauptete, Fürsten zu sein. Die Hälfte des russischen Adels war ethnisch nicht-russisch. Russland hat die Kulturen der kolonisierten Völker absorbiert, anstatt sie zu unterdrücken. Rassismus ist den Russen fast völlig fremd.

Obwohl Russland natürlich vom Reichtum der Nachbarländer profitierte, subventionierte es diese in den meisten Fällen… und dies war insbesondere während der Sowjetära der Fall, als Russland der Hauptgeldgeber war. Ich glaube, dass bis auf eine Ausnahme alle Republiken der ehemaligen Sowjetunion stark subventioniert wurden.

Wir sind also nur dem Namen nach eine Kolonialmacht. In vielerlei Hinsicht war das russische Mutterland eine Kolonie seiner Vorstädte. Dann expandierte Russland aufgrund seines Sicherheitsbedürfnisses, zahlte aber in vielen Fällen einen wirtschaftlichen Preis für diese Expansion. So wurde beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg die Ukraine vor den Gebieten Russlands, die unter der Nazi-Besatzung gelitten hatten, wieder aufgebaut. Wir können auch mit einem gewissen Stolz feststellen, dass die meisten Zivilisationen der nordischen Völker Sibiriens bis heute überdauert haben (im Gegensatz zu den usurpierten Gebieten in den Vereinigten Staaten oder anderswo). Einige ihrer Bevölkerungen haben sogar zugenommen, zum Beispiel in Jakutien. Sowohl russische als auch insbesondere sowjetische Gelehrte schufen Schriftsprachen für diese Völker und brachten natürlich auch die Bildung mit. Die Schriftsprachen in den baltischen Gebieten, die heute Staaten sind, wurden Ende des 19. Jahrhunderts in St. Petersburg entwickelt.

Russland war also kein „Kolonialist“ im herkömmlichen Sinne. Letztlich ging es um die Schaffung eines gemeinsamen Staates, in dem die lokalen Eliten und die lokale Bevölkerung – die keine ethnischen Russen waren – eine gleichwertige oder manchmal sogar eine wichtigere und privilegiertere Rolle spielen konnten als die ethnischen Russen selbst. Dies ist auch eine Folge unserer Geschichte… Wir wurden durch das Reich von Dschingis Khan kolonisiert, aber die Mongolen haben uns weder ihre Kultur noch ihre Sprache noch ihren Glauben aufgezwungen. Unsere Expansion hat diese Art der Expansion mehr oder weniger nachgeahmt. Daher würde ich unsere Expansion nicht als „kolonialistisch“, sondern eher als „internationalistisch“ bezeichnen.

Und natürlich hat uns unsere Expansion auch Ressourcen gebracht, vor allem aus Sibirien. Zuerst waren es Pelze, das so genannte „weiche Gold“, dann alle Arten von Edelsteinen, Silber, Gold, dann Öl, Gas. Und jetzt ist Sibirien die Kornkammer Russlands, das Fundament unserer Zukunft. Sibirien wird Russland und Eurasien auf Jahrzehnte und hoffentlich Jahrhunderte hinaus mit Nahrung, Wasser und natürlichen Ressourcen versorgen.

Imperien vs. Zivilisationen

Einige Befürworter einer künftigen multipolaren Welt sprechen davon, geografische Regionen der Welt zu „Imperien“ zusammenzufassen… Welche Position würde Russland dann einnehmen? Wäre das Konzept der „Bildung verschiedener Imperien“ für eine multipolare Welt nicht problematisch?

Es ist noch zu früh, um über künftige Imperien zu sprechen, aber ein Imperium war – abgesehen davon, dass es manchmal ein Machtgebiet war, das andere Völker unterdrückte – zeitweise auch ein Gebiet, das vielen Völkern Sicherheit und Wohlstand bot.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Welt mit mehreren großen Imperien erleben werden. Ich glaube, dass wir diese Periode der Geschichte hinter uns haben. Wenn wir von Russland sprechen, wird es eines der kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und militärischen Zentren der Welt sein. Es wird eine „Zivilisation der Zivilisationen“ sein, die viele ethnische Gruppen umfasst… eine eurasische Zivilisation, die sich für andere öffnet.

Ich persönlich würde nicht wollen, dass Russland wieder zu einem riesigen Imperium wird, denn die russische Art, ein Imperium aufzubauen, ging letztlich auf Kosten der Russen selbst. Sie mögen hehre Ziele gehabt haben, aber es war zu teuer für das russische Volk. Ich würde uns lieber als eine Zivilisation der Zivilisationen sehen: andere respektieren, aus den Erfahrungen aller Nationen lernen… ein militärisch-politischer Wächter, der die Freiheit anderer Nationen schützt, ihren eigenen Weg zu wählen. Die Welt von der Hegemonie zu befreien, ist letztlich unser manifestes Schicksal.

Blick nach Osten und auf die globale Mehrheit

Russland ist in diesem Jahr Gastgeber der BRICS+… Russland hat kürzlich auch die Konferenz über Multipolarität, das Internationale Jugendfestival und viele andere Veranstaltungen organisiert und ausgerichtet, um die globale Mehrheit zusammenzubringen… Was könnte Russland von Asien lernen? Afrika? Lateinamerika? Und was könnten diese Regionen von Russland lernen?

Wir können von einander lernen. Die Russen sind einzigartig, weil sie eine kulturell offene Nation sind. Diese kulturelle Offenheit ist das eigentliche Wesen des „Russisch-Seins“. Wir wurden als eine „Nation der Nationen“ geboren. Wir sind als eine staatliche Zivilisation bekannt. Aber ich würde uns auch als eine „Zivilisation der Zivilisationen“ bezeichnen. Im Laufe unserer jahrhundertelangen Entwicklung haben wir viele Zivilisationen in uns aufgenommen und sind fast per definitionem Internationalisten. Natürlich gibt es in Russland Rassisten und Chauvinisten. Aber im Großen und Ganzen sind die Russen außergewöhnlich internationalistisch. Wir sind daher besser als die meisten anderen auf eine multipolare, multikulturelle und multirassische Welt der Zukunft vorbereitet. Wir müssen voneinander lernen, in Frieden zu leben, die Kulturen anderer zu respektieren und zu unterstützen, unsere eigene Kultur weiterzuentwickeln und sie in der Welt zu verbreiten. Vor allem aber müssen wir die Einzigartigkeit eines jeden Volkes respektieren und eine positive interkulturelle Bereicherung fördern.

Ich bin sehr optimistisch, was die künftige Welt angeht, wenn es uns gelingt, einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden. Aber das ist unsere gemeinsame Aufgabe.

* * *

* Sergej Alexandrowitsch Karaganow

Spezialisierung: Sowjetische/russische Außen- und Verteidigungspolitik, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Aspekte der russisch-europäischen Interaktion, die russische Ausrichtung nach Osten.

Autor und Herausgeber von 28 Büchern und Broschüren, veröffentlichte ca. 600 Artikel über wirtschaftliche Aspekte der Außenpolitik, Rüstungskontrolle, nationale Sicherheitsstrategie, russische Außen- und Verteidigungspolitik. Die Artikel und Bücher wurden in mehr als 50 Ländern veröffentlicht.

Vorsitzender des Redaktionsausschusses und Herausgeber der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“.

