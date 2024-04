https://www.middleeastmonitor.com/20240418-from-the-river-to-the-sea-a-call-for-rightful-decolonisation/



Tausende Demonstranten marschieren am 21. Oktober 2023 in London durch die Londoner Innenstadt, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu bekunden und einen sofortigen Waffenstillstand zur Beendigung des Krieges gegen Gaza zu fordern [Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency].

Vom Fluss zum Meer – ein Aufruf zur rechtmäßigen Entkolonialisierung

Von Ramona Wadi

18. April 2024

Die israelischen Medien feiern einen weiteren Sieg für ihr Narrativ, nachdem der US-Kongress eine Resolution verabschiedet hat, die den palästinensischen Widerstandsgesang „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ als antisemitisch verurteilt. Der Text der Resolution liest sich wie eine Aneinanderreihung von Schnipseln, die angeblich den antisemitischen Charakter des Slogans rechtfertigen sollen, aber stattdessen als Israels erschöpfende Propaganda daherkommen, die das Land vor der Verantwortung für Kolonialismus, Kriegsverbrechen und sogar Völkermord schützt.

Der Text ist typisch für die übliche Verquickung von Juden und Israel und behauptet, der Slogan fördere Gewalt „gegen den Staat Israel und die jüdische Gemeinschaft weltweit“. Teilweise heißt es auch: „Die Parole ‚Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein‘ ist ein antisemitischer Aufruf zu den Waffen mit dem Ziel der Auslöschung des Staates Israel, der sich zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer befindet.“ Politisch gesehen würde dies die Entkolonialisierung bedeuten – die Auflösung einer kolonialen Struktur, die von der internationalen Gemeinschaft legitimiert und anerkannt wurde, obwohl sie auf der ethnischen Säuberung des palästinensischen Volkes beruht. In der Entkolonialisierung liegt kein Antisemitismus, sondern nur ein politisches Recht.

Wie kommt es, dass ein Slogan – ein Aufruf zum Widerstand, der nicht mit einer konkreten Unterstützung des Widerstands für Palästina einhergeht – sich im größeren Zusammenhang als gefährlich erweist, wenn Israel das palästinensische Volk in Gaza auslöscht?

Um angeblich etwas zu beweisen, werden in der Entschließung der ehemalige irakische Präsident Saddam Hussein, Osama Bin Laden von Al-Qaida, der iranische Präsident Ebrahim Raisi, der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, und mehrere Hamas-Mitglieder angeführt, und es werden mehrere Behauptungen aufgestellt, die sich inzwischen als falsch erwiesen haben, wie die Enthauptung von Babys durch die Hamas am 7. Oktober. Die Resolution würde nur von Israels Verbündeten ernst genommen werden, die die zionistische Manipulation des Antisemitismus für ihre Expansionsabsichten nicht in Frage stellen. Selbst angesichts des anhaltenden Völkermords in Gaza.

„Hassvolle Rhetorik behindert die Friedensbemühungen“, heißt es in der Resolution teilweise. Und Völkermord tut das nicht? Oder befürwortet der US-Kongress jetzt einen Völkermord für den Frieden, so wie Israel einen Frieden ohne Palästinenser vorziehen würde?

Der Slogan wurde von angeblich „gewalttätigen Demonstranten“ verwendet – wo ist der Beweis? Oder ist die zionistische Konstruktion der Gewalt eine, bei der die Kolonisierten und ihre Unterstützer die Anerkennung politischer Rechte fordern? In der Entschließung wird behauptet, dass der Slogan „den Hass gegen den Staat Israel und das jüdische Volk aufrechterhält“. Eine weitere falsche Behauptung – Israel hat den Hass gegen sich selbst aufrechterhalten, und jeder Hass, der auf das jüdische Volk überschwappt, ist das Ergebnis der Gleichsetzung von Judentum und Zionismus durch Israel, trotz des Unterschieds. Um es einfach auszudrücken: Juden sind in den Augen Israels Objekte – Werkzeuge für die koloniale Expansion, die benutzt und ausgebeutet werden sollen. Juden, die nicht zionistisch sind, erkennen diese Tatsache an, ebenso wie Christen, die zionistisch sind, dies beispielsweise nicht tun.

„Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ spricht von einem Palästina ohne Zionismus, von einem Palästina, das seine Wurzeln in einer Geschichte hat, die Israel krampfhaft auszulöschen versucht. In der Erinnerung der Palästinenser an ihr Land steckt keine Gewalt. Es ist keine Aufwiegelung, sondern eine Behauptung dessen, was den Palästinensern rechtmäßig gehört. Der Kolonialismus bringt die Notwendigkeit eines antikolonialen Kampfes hervor, und genau darauf sollte sich der Fokus richten – auf die Anomalie einer europäischen kolonialen Ideologie, die Land stiehlt, das ihnen nicht gehört, und Völkermord begeht, um es zu behalten.

