Salem befand sich in der Leichenhalle des Krankenhauses, wo die Bewohner nach vermissten Angehörigen suchen wollten. Für dieses Bild wurde er mit dem Preis „World Press Photo of the Year 2024“ ausgezeichnet. (Mohammed Salem/Reuters)

Trauer in Gaza: Bild einer trauernden Palästinenserin von Mohammed Salem gewinnt World Press Photo Award

Während Familien im Leichenschauhaus des Nasser-Krankenhauses nach Angehörigen suchten, hielt eine Frau den Leichnam ihrer fünfjährigen Nichte fest.

Inas Abu Maamar, 36, umarmt den Leichnam ihrer fünfjährigen Nichte Saly, die bei einem israelischen Angriff getötet wurde, im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 17. Oktober 2023. Reuters-Fotograf Mohammad

18 Apr 2024

Das eindringliche Bild einer trauernden Palästinenserin, die die Leiche ihrer kleinen Nichte umarmt, die bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet wurde, wurde am Donnerstag mit dem Preis für das Weltpressefoto des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Das von Mohammed Salem von der Nachrichtenagentur Reuters aufgenommene Foto zeigt Inas Abu Maamar, die den Leichnam der fünfjährigen Saly in den Armen hält, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester getötet wurde, als im Oktober eine Rakete in ihr Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen einschlug.

Salem war am 17. Oktober im Nasser-Krankenhaus von Khan Younis, als er Abu Maamar, 36, schluchzend sah, wie sie den verhüllten Körper ihrer Nichte in der Leichenhalle festhielt.

Das Weltpressefoto des Jahres 2024 zeigt Inas Abu Maamar, 36, wie sie die Leiche ihrer fünfjährigen Nichte Saly, die bei einem israelischen Angriff getötet wurde, im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis umarmt [Datei: Mohammed Salem/Reuters].

Das Bild wurde 10 Tage nach Beginn des aktuellen Konflikts aufgenommen, nach dem Angriff der palästinensischen Gruppe Hamas im Süden Israels.

„Es war ein eindringlicher und trauriger Moment, und ich hatte das Gefühl, dass das Bild die allgemeine Stimmung im Gazastreifen widerspiegelt“, zitiert World Press Photo Salem mit den Worten.

„Es ist ein wirklich zutiefst bewegendes Bild“, sagte Fiona Shields, die Vorsitzende der Jury.

„Wenn man es einmal gesehen hat, prägt es sich einem irgendwie ein“, sagte sie. „Es funktioniert als eine Art wörtliche und metaphorische Botschaft über den Horror und die Sinnlosigkeit von Konflikten.

„Es ist ein unglaublich starkes Argument für den Frieden“, fügte Shields hinzu.

Die Südafrikanerin Lee-Ann Olwage, die für GEO drehte, gewann den Preis für die Geschichte des Jahres mit einer intimen Darstellung einer madagassischen Familie, die sich um einen älteren, an Demenz leidenden Verwandten kümmert.

„Diese Geschichte behandelt ein universelles Gesundheitsthema durch die Brille der Familie und der Pflege“, so die Jury.

