From Courtroom to Conspiracy: Alan Dershowitz's Ties to Epstein's Blackmail Network

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Vom Gerichtssaal zur Verschwörung: Alan Dershowitz‘ Verbindungen zu Epsteins Erpressernetzwerk

von Kit Klarenberg

21. Februar 2024

Am 9. Januar untersuchte MintPress News eine kürzlich entsiegelte Tranche von Dokumenten über offizielle polizeiliche Ermittlungen und Zivilklagen gegen Jeffrey Epstein – insbesondere Dokumente, die Alan Dershowitz erwähnen. Zu diesem Zeitpunkt war der erfahrene zionistische Rechtsaktivist als Top-Kandidat des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu für die Verteidigung Tel Avivs vor dem Internationalen Gerichtshof in einem von Südafrika angestrengten Verfahren wegen des Völkermords im Gazastreifen gehandelt worden, bevor er aufgrund der weitreichenden öffentlichen Reaktionen fast sofort wieder fallen gelassen wurde.

Die Tatsache, dass Netanjahu Dershowitz überhaupt als Kandidat für diese Aufgabe in Betracht zog, sprach Bände. Dies zeugt nicht nur von Tel Avivs mangelndem Selbstbewusstsein und seiner Scheu vor negativer Publicity, sondern auch von Dershowitz‘ engen Verbindungen zu Israels finstersten Abgründen. Seine Rolle bei der Verteidigung des berüchtigten Serienvergewaltigers Harvey Weinstein vor Gericht und bei der Aushandlung von Epsteins außerordentlichem Non-Prosecution Agreement von 2008 ist bekannt. Doch die offensichtlichen Fragen, ob und wie diese Aktivitäten ihn zentral in ein Netz von Erpressungsintrigen mit Geheimdienstbezug eingebunden haben, wurden nie gestellt.

Als im letzten Monat ein neuer Stapel Epstein-Akten auftauchte, rühmte sich Dershowitz – über den seit vielen Jahren Vorwürfe der Pädophilie im Umlauf sind – damit, dass sein Name 137 Mal in dem Material auftaucht, während er behauptete, der Inhalt entlaste ihn vollständig von jeglichem Fehlverhalten. Selbst wenn dies der Wahrheit entsprechen sollte – und wie die frühere Untersuchung von MintPress News gezeigt hat, ist dies alles andere als sicher – könnten bestimmte Dokumente auf Dershowitz‘ Beteiligung an und Kenntnis von einer ganz anderen Sexualstraftat hindeuten.

Die Ursprünge von Dershowitz‘ langjähriger Freundschaft mit Epstein – oder die Version, die er „gerne“ erzählt – werden in einem New Yorker Longread vom Juli 2019 enthüllt. Laut Dershowitz wurde er Epstein von dessen enger Mitarbeiterin, Lady Rothschild, Lynn Forester, vorgestellt. 1996 schlug sie ihm vor, einen „interessanten Autodidakten“ zu treffen. Als Mensch mit „einer anhaltenden Faszination für Ruhm, Gesellschaft und Reichtum“ nahm er die Einladung gerne an.

Epstein flog nach Martha’s Vineyard und besuchte Dershowitz und brachte eine Flasche Champagner mit. „Die beiden Männer fanden gemeinsame Interessen“, schrieb der New Yorker, und sprachen über „Wissenschaft… Akademiker… Harvard“. Sie wurden enge Freunde, und im September desselben Jahres stellte Epstein Dershowitz seinem „Mentor“, dem Milliardär Leslie Wexner, vor. Die Einzelheiten von Epsteins angeblichem Vermögensverwaltungsgeschäft sind bis heute nur lückenhaft bekannt, so dass sich manche fragen, ob es überhaupt existierte und wie es zustande kam, da es keine typischen Unterlagen gibt. Wexner war sein einziger namentlich genannter „Kunde“.

Epstein und Dershowitz reisten zu Wexners 300-Morgen-Anwesen in Ohio, um den neunundfünfzigsten Geburtstag ihres Gastgebers zu feiern. Zu den Gästen gehörten auch der Astronaut und heutige Senator John Glenn und der ehemalige israelische Premierminister Shimon Peres. Dershowitz war der Meinung, dass er Epsteins „intellektuelles Geschenk“ an Wexner war. Epstein war stets bestrebt, die akademische Welt zu bevormunden und als Gönner wahrgenommen zu werden, insbesondere in Harvard, wo Dershowitz von 1964 bis 2013 Jura lehrte. Er finanzierte, manchmal zusammen mit Wexner, neue Gebäude und Forschungsprogramme an der Universität und saß in verschiedenen Beratungsgremien.

Dementsprechend wurden viele bedeutende Persönlichkeiten aus dem akademischen, wissenschaftlichen und technologischen Bereich mit Epstein in Verbindung gebracht, was den Verdacht aufkommen ließ, dass sie zu seinen prominenten „Kunden“ gehörten, für die er sexuelle Begegnungen mit minderjährigen Opfern arrangierte. Bei der Erklärung, warum der Milliardär 2008 so nachsichtig behandelt wurde, behauptet der damalige Bezirksstaatsanwalt von Florida, Alexander Acosta, der die Strafverfolgung leitete, ihm sei gesagt worden, Epstein gehöre zum Geheimdienst“ und liege daher über seiner Gehaltsklasse. Die staatlichen Behörden wurden daraufhin angewiesen, die Sache in Ruhe zu lassen“.

Intensive Nachforschungen der MintPress-Mitarbeiterin Whitney Webb über Epstein und seine persönlichen und beruflichen Netzwerke legen nahe, dass der „Geheimdienst“, dem er „angehörte“, der israelische Mossad war. In ihrem bahnbrechenden, zweiteiligen Werk One Nation Under Blackmail (Eine Nation unter Erpressung) kommt sie zu dem Schluss, dass Epstein Koryphäen der amerikanischen Politik, Technologie, Wissenschaft und Finanzwelt sexuell kompromittierte, wobei der Mossad und die zionistische Sache die „wahrscheinlichsten Nutznießer seiner Erpressungspläne“ waren. Diese Duldung trug dazu bei, die innen- und außenpolitischen Ziele Tel Avivs zu fördern.

Im Gespräch mit MintPress sagt Webb, Dershowitz „behauptet, nie von Epsteins abweichendem Sexualverhalten und seinen Verbrechen gewusst zu haben, und hat offenbar seine offensichtlichen Verbindungen zu Geheimdiensten und zum organisierten Verbrechen übersehen, möglicherweise weil sie eine gemeinsame Hingabe an den Zionismus hatten.“ Sie fügt hinzu, dass Dershowitz erklärtermaßen keine „roten Fahnen in Bezug auf Epstein“ untersuchte, da sie von Lady Rothschild, einem Mitglied der einflussreichen Bankendynastie der Familie, durch Heirat eingeführt wurden:

Dershowitz‘ Schilderung seiner Bekanntschaft mit Epstein legt nahe, dass er Rothschilds Macht und Einfluss über sein eigenes Urteilsvermögen stellte. Einige haben beobachtet, wie Dershowitz‘ Sichtweise von Themen beeinflusst wird, bei denen er sehr emotional ist, wie dem Zionismus. Er hat sich gegenüber denjenigen, die seine zionistischen Neigungen öffentlich in Frage gestellt haben, wie Norman Finkelstein, rachsüchtig gezeigt und sogar Zitate eines Epstein-Opfers weit aus dem Zusammenhang gerissen, um sie als antisemitisch zu brandmarken.“

Glaubwürdigkeit gestärkt

In diesem Zusammenhang nimmt Dershowitz‘ Umgang mit Virginia Guiffre (geb. Roberts), die ihn und Epstein abscheulicher Vergehen beschuldigte, einen äußerst unheilvollen Charakter an. In der Zwischenzeit werden seine ohnehin schon zweifelhaften Leugnungen, von „Epsteins abweichendem sexuellen Verhalten und Verbrechen“ vor und während ihrer langen Zeit als enge Vertraute gewusst zu haben, noch fragwürdiger.

Im Dezember 2014 verklagte Giuffre Dershowitz und behauptete, Epstein habe sie mindestens sechsmal vergewaltigt, als sie gerade 16 Jahre alt war. Der Rechtsstreit zog sich bis November 2022 hin, als Giuffre die Klage abrupt fallen ließ und behauptete, sie habe ihren Vergewaltiger möglicherweise fälschlicherweise identifiziert. In der Zwischenzeit wurden parallele Klagen gegen Epsteins „Puffmutter“ Ghislaine Maxwell und den britischen Prinzen Andrew, der sie ebenfalls vergewaltigt haben soll, mit Hunderttausenden von Dollar zu ihren Gunsten entschieden.

Mehrere im Januar freigegebene Akten beziehen sich auf Giuffre’s abgeworfene Klage und ein Verfahren, das ihre Anwälte gegen Dershowitz angestrengt hatten, nachdem der Harvard-Professor versucht hatte, beiden die Anwaltslizenz zu entziehen, weil sie sie pro bono unterstützt hatten, während sie einen „massiven öffentlichen Medienangriff auf [ihren] Ruf und Charakter“ gestartet hatten. Aus den freigegebenen Unterlagen geht hervor, dass Dershowitz im September 2015 in gerichtlichen Eingaben argumentierte, dass Giuffre’s Anwälte durch die Verleumdungsklage gegen ihn auf das Anwaltsgeheimnis gegenüber Giuffre „irgendwie verzichtet“ hätten.

Dershowitz beantragte daraufhin, die Anwälte zur Herausgabe von Dokumenten und jeglichem Material in ihrem Besitz zu zwingen, das ihren Mandanten betraf. Mit anderen Worten: Er war entschlossen, an sensible, private Informationen und Mitteilungen über seinen Ankläger heranzukommen, die normalerweise vor der Offenlegung durch die Justiz geschützt sind. Der vorsitzende Richter lehnte diese Forderungen schließlich ab und verurteilte Dershowitz‘ zynischen Versuch, eines der „ältesten anerkannten Privilegien“ des amerikanischen Rechts zu seinem eigenen Vorteil auszuhebeln.

Unbeeindruckt davon lud Dershowitz Giuffre zu einer eidesstattlichen Aussage vor, da die Verleumdungsklage gegen ihn noch lief. Im Zeugenstand wurde sie unablässig mit Fragen bombardiert, die sie zwingen sollten, Informationen preiszugeben, die durch das Anwaltsgeheimnis geschützt waren, und sie wurde wiederholt aufgefordert, auf diese Rechte zu verzichten. In jedem Fall lehnte sie ab. Die Klage der Anwälte von Giuffre wurde schließlich im April 2016 gegen eine ungenannte Summe beigelegt.

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Dershowitz schuldig wie die Sünde war und verzweifelt versuchte, jeden Schmutz zu finden, den seine Anklägerin und ihre Anwälte gegen ihn haben könnten, bevor er die schwerwiegenden Anschuldigungen vor Gericht verteidigte. Diese Lesart mag durchaus zutreffend sein – obwohl eine alternative oder sogar ergänzende Interpretation lauten könnte, dass der zionistische Rechtsapparat versuchte herauszufinden, was Giuffre allgemein über Epsteins pädophile Verschwörung wusste, um seinen Freund und Mandanten zu warnen. Und vielleicht auch den Mossad, ihren heimlichen Sponsor.

Dieser Verdacht wird durch einen eklatanten, bisher nicht zugegebenen Widerspruch etwas verstärkt. Im Januar 2015, als er von Giuffre wegen sexuellen Missbrauchs verklagt wurde, trat Dershowitz wiederholt in den wichtigsten US-Nachrichtensendern auf, darunter ABC, und forderte sie auf, ihre Anschuldigungen gegen ihn auf denselben Sendern zu wiederholen, damit er sie wegen Verleumdung verklagen könne. Als sie nicht erschien, warf der Harvard-Rechtsprofessor Giuffre vor, ihr Schweigen habe ihre Glaubwürdigkeit stark untergraben und gezeigt, dass ihre Behauptungen verleumderisch und unwahr seien.

Ende 2019 sickerte jedoch eine Aufnahme einer ABC-Nachrichtensprecherin durch, in der sie offen darüber sprach, dass ein geplantes Interview mit Giuffre aus dem Jahr 2015 aufgrund des direkten Drucks ihrer Vorgesetzten nicht zustande kam – und zwar von niemand anderem als Dershowitz selbst. In der Folge bestätigte er mehrmals den Wahrheitsgehalt dieses Berichts und sagte gleichzeitig gegenüber NPR, er wolle „nicht, dass die Glaubwürdigkeit von [Giuffre] durch ABC gestärkt wird.“ Auch dies ist ein äußerst unheilvolles Verhalten. Wollte Dershowitz einfach nur sich selbst schützen oder Epstein – und die breitere Erpressungsintrige?

Häufiger Gast

Wie Whitney Webb gegenüber Mintpress erklärt, war Epstein nicht der einzige „mächtige Zionist, der sexueller Vergehen beschuldigt wurde“ in Dershowitz‘ beruflichem und gesellschaftlichem Umfeld. Harvey Weinstein, ein altgedienter Hollywood-Filmproduzent, wurde im Oktober 2017 der Vergewaltigung, Körperverletzung, Belästigung und anderer nicht einvernehmlicher sexueller Handlungen in großem Stil über einen Zeitraum von 30 Jahren beschuldigt. Bis zu seiner Verhaftung im Mai des darauffolgenden Jahres beschuldigten ihn mehr als 80 Frauen aus der Filmbranche abscheulicher Handlungen.

In der Zwischenzeit wurde aufgedeckt, dass Weinstein die Dienste von Black Cube in Anspruch genommen hatte, einem privaten Nachrichtendienst, der von ehemaligen Mossad-Agenten gegründet worden war, um seine zahlreichen Anklägerinnen und Journalisten, die seine schockierende Geschichte des sexuellen Missbrauchs untersuchten, zu überwachen, zu beeinflussen und einzuschüchtern, um den Skandal zu vertuschen. Ein wahres Heer von „ehemaligen“ israelischen Spionen und Chaos-Agenten sammelte, oft unter falscher Identität, eine Fülle von sensiblen Informationen über Dutzende von Personen, einschließlich ihrer persönlichen sexuellen Geschichte.

So wandte sich beispielsweise ein Black-Cube-Agent, der sich als Frauenrechtler ausgab, an den Filmstar Rose MacGowan, die 1997 beim Sundance Film Festival von Weinstein in einem Hotelzimmer vergewaltigt worden war, und behauptete, man sei daran interessiert, sie für eine formelle Dinner-Rede zu engagieren. Ihre Gespräche wurden heimlich aufgezeichnet und dann an Weinstein weitergegeben. Und vielleicht Dershowitz, der den Serienvergewaltiger in seinem Prozess im Februar 2020 vertrat, der den in Ungnade gefallenen Mogul für 23 Jahre ins Gefängnis brachte.

Webb fügt hinzu, dass Weinstein durch einen anderen mächtigen Zionisten und Epstein-Partner – den ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak – mit Black Cube in Verbindung gebracht wurde. Barak hat seitdem bestritten, irgendeine Verbindung zu dem Unternehmen oder seinen Mitarbeitern zu haben. Er verfügt jedoch über einen privaten Nachrichtendienst, dessen Mitarbeiter allesamt „Ex“-Mossad-Agenten sind – Toka. Ende 2022 wurde bekannt, dass das Unternehmen eine innovative Technologie entwickelt hat, mit der sowohl aufgezeichnete als auch Live-Überwachungsbilder gehackt und verändert werden können.

DershandBarak

Der damalige israelische Premierminister Ehud Barak posiert mit Alan Dershowitz bei einer Pro-Israel-Veranstaltung 2014 in Mar-a-Lago

Es ist zutiefst beunruhigend, dass Toka diese abstruse Kunst beherrscht, und man kann sich nur fragen, warum. In den besetzten Gebieten wurden Videoüberwachungsaufnahmen häufig verwendet, um fälschlich beschuldigte Palästinenser vor dem Gefängnis zu retten. Noch unheimlichere Antworten könnten in Baraks extrem enger und langjähriger Freundschaft mit Epstein liegen. Berichten zufolge war der ehemalige israelische Premierminister ein „häufiger Gast, fast ein fester Bestandteil“ in der weitläufigen New Yorker Villa des Milliardärs und Pädophilen, bevor er 2019 auf mysteriöse Weise durch Selbstmord starb.

Unmittelbar vor diesem schicksalhaften Tag wandte sich Barak an Steve Bannon, den ehemaligen Chefstrategen des Weißen Hauses und Berater von Donald Trump, und bat ihn um Unterstützung bei einer PR-Aktion zur Entlastung Epsteins. Möglicherweise hatte er auch zynischere, eigennützigere Beweggründe. So soll er einmal zu seinem Freund gescherzt haben, dass die beiden „nichts zu befürchten“ hätten und vor Konsequenzen „sicher“ seien. In welchem Zusammenhang sie diese Bemerkungen gemacht haben sollen, ist nicht sicher, obwohl Giuffre behauptet, Barak habe sie vergewaltigt.

Sie beschuldigt auch den wohlhabenden Victoria’s Secret-Besitzer Leslie Wexner, dessen Stiftung Barak von 2004 bis 2006 Hunderttausende von Dollar für nur zwei Forschungsarbeiten gezahlt hat, von denen eine nicht abgeschlossen wurde. Im Januar 2021 lehnte der Oberste Gerichtshof Israels einen Antrag auf eine formelle Untersuchung dieser Zahlungen ab. Ob diese Finanzierung einen ganz anderen, dunkleren Zweck hatte, ist eine offene und offensichtliche Frage.

Mehrere Zeugen und Opfer haben behauptet, dass Epsteins zahlreiche großzügige Wohnsitze mit versteckten Kameras und Mikrofonen ausgestattet waren, mit denen er sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen durch Politiker und hochrangige Persönlichkeiten, die er umwarb, aufzeichnete. Mindestens eine Quelle behauptet, dass diese Aufnahmen zusammen mit anderem belastenden Material in personalisierten Dossiers über Epsteins Kunden zu Erpressungszwecken zusammengestellt wurden. Die letztendliche Ergreifung des Milliardärs und das Risiko, das seine mächtigen Auftraggeber eingehen könnten, bedeutet, dass der Mossad wahrscheinlich vorsichtig sein wird, wenn es um die erneute Finanzierung einer solchen realen Operation geht.

Es ist bekannt, dass die CIA zahlreiche Komplotte ausgeheckt hat, um Sex-Tapes zu fälschen, in denen ausländische Führer verwickelt sind. Tokas Technologie würde eine alternative Möglichkeit bieten, dasselbe mephistophelische Ziel zu erreichen, und zwar mit verbesserter Glaubwürdigkeit und geringerem Risiko der öffentlichen Bloßstellung. Und wenn es so weit käme, wäre Alan Dershowitz fast unweigerlich zur Stelle, um Barak und seinen Untergebenen ein mildes Urteil zu sichern.

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPress News, der sich mit der Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Arbeiten sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

