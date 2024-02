From Illegal Israeli Settlements to US Campus Censorship Alan MacLeod looks into The Network Contagion Research Institute and its new report alleging that Middle Eastern funding of U.S. universities has helped unleash a torrent of anti-Jewish hatred. By Alan MacLeod MintPress News Even as Israel pounds Gaza into rubble, carrying out what has been

Pro-Israel-Kundgebung an der Stanford-Universität in Kalifornien, 10. Oktober 2023. (Suiren2022, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Alan MacLeod befasst sich mit dem Network Contagion Research Institute und dessen neuem Bericht, der behauptet, dass die Finanzierung von US-Universitäten durch den Nahen Osten dazu beigetragen hat, eine Flut von antijüdischem Hass zu entfesseln.

Von illegalen israelischen Siedlungen zur US-Campuszensur

Von Alan MacLeod

MintPress Nachrichten

23. Februar 2024

Während Israel den Gazastreifen in Schutt und Asche legt und dabei einen Völkermord begeht, versuchen viele seiner Befürworter, das Thema zu wechseln und beklagen stattdessen eine angeblich neue Welle von gefährlichem Antisemitismus an amerikanischen Universitäten.

Als Beweis dafür dient ihnen ein neuer Bericht des Network Contagion Research Institute (NCRI). Unter dem Titel „The Corruption of the American Mind“ (Die Korruption des amerikanischen Geistes) behauptet die Studie, dass die Finanzierung von US-Universitäten durch den Nahen Osten dazu beigetragen hat, eine Flut von antijüdischem Hass zu entfesseln.

Doch wie wir noch sehen werden, enthält der Bericht nicht nur zahlreiche methodische Probleme, sondern das NCRI selbst ist tief mit der Israel-Lobby sowie dem nationalen Sicherheitsstaat der USA verbunden und veröffentlicht regelmäßig Berichte mit dünner Quellenlage im Dienste israelischer Interessen und des US-Imperialismus.

Propagandakriege auf dem Campus

Der NCRI-Bericht behauptet, dass amerikanische Universitäten Milliarden von Dollar aus autoritären Ländern angenommen haben und dass es an den Institutionen, die Geld aus dem Nahen Osten angenommen haben, 300 Prozent mehr antisemitische Vorfälle gab als an denjenigen, die dies nicht getan haben.

Die US-Universitäten, so die Schlussfolgerung, sind Brutstätten des Judenhasses. Der Bericht beklagt einen:

„[M]assive Zuflüsse ausländischer, verdeckter Spenden an amerikanische Hochschulen, ein Großteil davon von autoritären Regimen mit bemerkenswerter Unterstützung aus dem Nahen Osten, spiegeln ein erhöhtes Maß an Intoleranz gegenüber Juden, offener Forschung und freier Meinungsäußerung wider oder unterstützen es.“

Die Studie wurde in den Medien weithin zitiert, insbesondere von Pro-Israel-Parteigängern, die von der israelischen Bombardierung des Gazastreifens ablenken wollten. Bari Weiss zum Beispiel schrieb, dass „die Explosion des antisemitischen Hasses“ an den Universitäten „durch Geld aus dem Nahen Osten angeheizt“ worden sei. Wie sie erklärte:

„[F]ür mehrere Jahrzehnte hat sich eine giftige Weltanschauung – moralisch relativistisch, antiisraelisch und antiamerikanisch – in den Abteilungen für ‚Area Studies‘ und in den Sozialtheorieprogrammen der Eliteuniversitäten ausgebreitet. Ganze Narrative wurden konstruiert, um Israelis zu entmenschlichen und Israel als ‚weißes, koloniales Projekt‘ zu brandmarken, dem man ‚widerstehen‘ muss.“

Sowohl die NCRI-Studie als auch der Bericht von Weiss implizieren eindeutig, dass die Opposition im eigenen Land gegen die Handlungen Israels (oder anderer westlicher Nationen) nicht organisch sein kann. Stattdessen muss er von ruchlosen ausländischen Akteuren finanziert werden – ein Gedanke, der, wie wir sehen werden, ein zentrales, wiederkehrendes Thema in der Arbeit des NCRI ist.

Zwielichtige Verbindungen

Das Network Contagion Research Institute bezeichnet sich selbst als „den weltweit führenden Experten für die Identifizierung und Vorhersage der Bedrohung und Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen über soziale Medienplattformen“.

Seine Verbindungen zu einer Vielzahl kontroverser Organisationen werfen jedoch Fragen zu seiner Neutralität auf. Zum einen ist der Hauptgeldgeber ihres 1,7-Millionen-Dollar-Budgets die Israel on Campus Coalition, eine Gruppe, die ihre Aufgabe wie folgt beschreibt:

„[U]nite the many pro-Israel organizations that operate on campuses across the United States by coordinating strategies, providing educational resources, sharing in-depth research, and increasing collaboration.“

„Wir stellen uns den amerikanischen College-Campus als einen Ort vor, an dem … die Anti-Israel-Bewegung an den Rand gedrängt wird und an dem die gesamte Campus-Gemeinschaft den Beitrag Israels für die Welt zu schätzen weiß“, schreibt die Israel on Campus Coalition in der Rubrik „Über uns“ auf ihrer Website.

Als ob es nicht schon offensichtlich genug wäre, dass es sich hier um eine unverhohlene pro-israelische Propagandagruppe handelt, die einen Krieg auf Amerikas College-Campus führt, wird die Israel on Campus Coalition wiederum vom Jewish National Fund finanziert, einer Gruppe, die Hand in Hand mit den israelischen Verteidigungskräften arbeitet und illegale jüdische Siedlungen auf palästinensischem Land baut.

„Lasst uns mit ihnen fertig werden“ – Graffiti, das Siedler 2018 in hebräischer Sprache an die Wand eines Hauses im Dorf Jalud im Bezirk Nablus gesprüht haben. (Salma a-Deb’i, B’Tselem, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das NCRI hat auch mit der Charles Koch Foundation und der Open Society Foundation zusammengearbeitet (d. h. wurde von ihnen finanziert) – Gruppen, die an der Finanzierung von Regimewechseloperationen im Ausland beteiligt waren.

Es hat auch mit dem US-Ministerium für Heimatschutz und der Anti-Defamation League (ADL) zusammengearbeitet. Die ADL ist eine Gruppe in den Vereinigten Staaten, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung des antijüdischen Rassismus seit langem als halboffizielle Spionageagentur für Israel fungiert.

Im Laufe ihrer langen Geschichte hat sie praktisch jede fortschrittliche amerikanische Organisation infiltriert oder überwacht, darunter Greenpeace, die NAACP, die United Farm Workers, die AFL-CIO, die AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) und eine Reihe von linken arabischen und jüdisch-amerikanischen Organisationen.

Sie bespitzelte sogar Persönlichkeiten wie Dr. Martin Luther King, Jr. und Nelson Mandela und gab einen Großteil der Informationen an die israelische Regierung weiter.

Ein interner Vermerk des FBI stellte fest, dass die ADL höchstwahrscheinlich gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten verstieß, indem sie als Arm des israelischen Staates agierte. In der Tat wurde in dem Memo behauptet, dass die Gruppe mit ziemlicher Sicherheit heimlich von Tel Aviv finanziert wurde. 2019 kündigte die ADL eine Partnerschaft mit dem NCRI an, um „eine Reihe von Berichten zu erstellen, die sich eingehend damit befassen, wie sich Extremismus und Hass in den sozialen Medien verbreiten – und Empfehlungen geben, wie man beides bekämpfen kann.“

Die Verbindungen zur ADL gehen sogar noch weiter. Der Mitbegründer des NCRI, Joel Finkelstein, gründete die Organisation, während er gleichzeitig eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der ADL innehatte, und arbeitete fast zwei Jahre lang gleichzeitig für beide Organisationen, wodurch die Grenzen zwischen den beiden Organisationen weiter verwischt wurden.

Der leitende Geheimdienstanalyst des NCRI, Alex Goldenberg, ist ein ehemaliger Mitarbeiter des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), der wichtigsten und einflussreichsten Israel-Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten.

Richard Benson, der Direktor für europäische Operationen des NCRI, war früher Geschäftsführer des Community Security Trust (CST), einer britischen Israel-Lobbygruppe mit engen Verbindungen zum israelischen Staat. Der CST stellte eine geheime Liste „extremer“ (d.h. antizionistischer) jüdischer Gruppen zusammen und schickte sie an die britische Regierung, wo er sich erfolgreich dafür einsetzte, dass palästinensischen Aktivisten die Einreise nach Großbritannien verweigert wurde.

Verbindungen zur nationalen Sicherheit der USA

Agenten der Homeland Security Investigations in Marysville, Michigan, Februar 2019. (CBP, Kris Grogan)

Viele Schlüsselfiguren im Führungsteam des NCRI haben ebenfalls enge Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat der USA. Dazu gehört der Geschäftsführer Adam Sohn, der als Kommunikationsdirektor des Gouverneurs von Florida, Jeb Bush, tätig war, bevor er Vizepräsident der Koch-Stiftung wurde.

Paul Goldenberg war eine hochrangige Persönlichkeit im Ministerium für Heimatschutz und leitete dessen Bemühungen, Extremismus und Radikalismus im eigenen Land zu bekämpfen. Er wurde von Präsident Barack Obama ernannt und von Präsident Donald Trump als leitender Berater des Heimatschutzministeriums wiederernannt. Heute ist er ein strategischer Berater des NCRI.

Dem strategischen Beirat des NCRI gehören auch zwei hochrangige Militärs an: Loree Sutton, ein ehemaliger Brigadegeneral der US-Armee, und (früher) John Allen, ein pensionierter Vier-Sterne-General des Marine Corps, der Befehlshaber der US- und NATO-Truppen in Afghanistan war.

Zu den weiteren Autoren der NCRI-Berichte gehören Kelli Holden, eine 28-jährige CIA-Veteranin, die zur Leiterin der Spionageabwehr der Behörde aufstieg, und Brian Harrell, der zuvor als stellvertretender Sekretär für den Schutz von Infrastrukturen im Ministerium für innere Sicherheit und als stellvertretender Direktor für Infrastruktursicherheit in der US-Behörde für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit tätig war.

Unzulängliche Methodik

Kurz gesagt, das NCRI hat tiefe Verbindungen sowohl zur Israel-Lobby als auch zum nationalen Sicherheitsstaat der USA, was seine Äußerungen zum Krieg Israels gegen den Gazastreifen und zum Anstieg der pro-palästinensischen Solidarität besonders fragwürdig macht. Die von der Gruppe in ihrem Bericht verwendete Methodik ist jedoch ebenso fragwürdig.

Erstens ermittelte die Gruppe ihre Zahlen zu antisemitischen Vorfällen, indem sie schwer vergleichbare Daten von mehreren Organisationen, einschließlich der ADL, zusammenfasste. Wie MintPress jedoch im November dokumentierte, sind die Zahlen der ADL zu antisemitischen Vorfällen zutiefst fehlerhaft, da die Organisation pro-palästinensische Kundgebungen, die zum Waffenstillstand aufrufen, als Fälle von antijüdischem Hass zählt.

Praktisch jede Opposition gegen die Politik des Staates Israel wird als problematisch betrachtet, da die ADL nicht nur Antizionismus als Antisemitismus ansieht, sondern, wie ihr Geschäftsführer Johnathan Greenblatt sagte: „Antizionismus ist Völkermord“.

„Jeder jüdische Mensch ist ein Zionist… es ist grundlegend für unsere Existenz“, fügte Greenblatt unverfroren hinzu.

ADL’s Greenblatt im Jahr 2017. (Gage Skidmore, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Der NCRI-Bericht hebt hervor, was er als den ruchlosen Einfluss von Geldern ausländischer Diktaturen ansieht, geht aber nicht darauf ein, ob die Opposition gegen Israel organisch und eine natürliche Reaktion auf die israelische Regierung sein könnte.

Während sich die Schlagzeilen auf die Gelder aus dem Nahen Osten konzentrieren, gehören zu den wichtigsten Quellen für ausländische Gelder an Universitäten das Vereinigte Königreich, Japan, Deutschland, die Schweiz, die Bermudas und Kanada – kaum die Ziele, an die viele denken würden, wenn sie die wichtigsten Ergebnisse lesen.

Darüber hinaus ist der Hauptautor des Berichts ein leitender Forschungsmitarbeiter am Moshe Dayan Center for Middle East and African Studies an der Universität Tel Aviv, einer Einrichtung, die auf einen Vorschlag des ersten Direktors des israelischen Geheimdienstes Mossad zurückgeht.

Selbst pro-israelische Quellen haben den NCRI-Bericht kritisiert. Wie das konservative Jewish News Syndicate feststellte, vermischte die Studie „unvereinbare Daten“, „präsentierte kein einziges Beispiel dafür, wie undokumentierte Gelder in einer Weise ausgegeben wurden, die sich auf den Antisemitismus auswirkte“, und kam zu dem Schluss, dass „die Auswirkungen auf den Campus ‚komplex und vielschichtig bestimmt‘ sind, was eine Abkürzung für ‚wir konnten unseren Fall nicht beweisen‘ ist.“

Alternative Medien im Visier

In einem weiteren Angriff auf pro-palästinensische Stimmen war das Network Contagion Research Institute auch die Hauptquelle für eine kürzliche Untersuchung der Washington Post, in der behauptet wurde, dass Verschwörungstheorien über den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober online an Fahrt gewinnen. Wie die Post schrieb:

„Die Leugnung des 7. Oktobers verbreitet sich. Eine kleine, aber wachsende Gruppe leugnet die grundlegenden Fakten der Anschläge und verbreitet ein Spektrum von Unwahrheiten und irreführenden Erzählungen, die die Gewalt herunterspielen oder ihre Ursprünge bestreiten.“

In dem Artikel wird jedoch nicht versucht, zwischen wilden und unwahren Behauptungen und der sachlichen Berichterstattung unabhängiger Medien wie The Electronic Intifada und The Grayzone zu unterscheiden, die gezeigt haben, dass vieles an der israelischen Darstellung, einschließlich des berüchtigten Scherzes von den „40 enthaupteten Babys“, nachweislich unwahr ist.

Damit wirft der Artikel Electronic Intifada und The Grayzone mit rechtsextremen Holocaust-Leugnern in einen Topf. Dies ist besonders ungeheuerlich, da die Autorin des Artikels, Elizabeth Dwoskin, eine Nakba-Leugnerin ist, die behauptete, dass es vor 1948 kein Palästina gab und dass das Gebiet lediglich aus ein paar „Wüstenbeduinen ohne Sinn für nationale Identität“ bestand.

(Daniel X. O’Neil, Flickr, CC BY 2.0)

Ali Abuminah, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor der Electronic Intifada, erläuterte, was es mit diesen Artikeln auf sich hat und warum Gruppen wie das NCRI mit ihnen zusammenarbeiten würden. „Artikel wie dieser in etablierten oder halboffiziellen Zeitungen wie der Washington Post werden von Lobbygruppen benutzt, um Unternehmen der sozialen Medien unter Druck zu setzen, uns zu zensieren oder unsere Reichweite einzuschränken“, sagte er und fügte hinzu:

„Es gibt einen ganzen Zensur-Industriekomplex, in dem Regierungen, von Regierungen und Waffenherstellern finanzierte Denkfabriken und große Technologieunternehmen unter dem Banner der Bekämpfung angeblicher Desinformation kontrollieren wollen, was wir alle online sagen und sehen. Sie bezeichnen alles, was das offizielle Narrativ in Frage stellt, als „Desinformation“. Und wenn du anfängst, ihre Kontrolle über das offizielle Narrativ zu durchbrechen und in Frage zu stellen (wie wir es eindeutig getan haben), greifen sie dich an.“

Desinformation über Desinformation

Das Network Contagion Research Institute behauptet, dass es „keine politische Agenda“ hat. Doch wenn man ihre Berichte studiert, wird klar, dass sie vor allem daran interessiert sind, die Taten feindlicher Staaten zu untersuchen. In einer Analyse, die nach dem 7. Oktober veröffentlicht wurde, wird beispielsweise behauptet, dass staatliche iranische Akteure eine Desinformationskampagne im Zusammenhang mit Israels Bombardierung des Gazastreifens durchführen und dabei antisemitische Tropen und Slogans verbreiten.

Dies war bei weitem nicht die einzige Beeinflussung Israels, die das NCRI durchgeführt hat. In einer anderen Studie aus dem letzten Jahr wurde behauptet, dass die überwiegende Mehrheit der Tweets, die sich gegen den Zionismus richten, antisemitisch seien und „identische hasserfüllte Tropen“ enthielten, und dass Israel online weit häufiger als jedes andere Land der Welt der Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werde – eine Behauptung, die die Forscher für unfair hielten.

Ein dritter behauptete, dass Instagram mit pro-palästinensischen Bots überflutet sei. Ein Hauptbeweis dafür sei, dass Botschaften wie „Free Palestine“ oft als Top-Kommentar unter Posts erscheinen, die wenig oder gar nichts mit dem Krieg zu tun haben.

Das NCRI hat auch mit dem Finger auf die wichtigsten politischen Feinde Washingtons gezeigt. In einem Bericht mit dem Titel „A Tik-Tok-ing Timebomb: How TikTok’s Global Platform Anomalies Align with the Chinese Communist Party’s Geostrategic Objectives“ (Wie TikToks globale Plattformanomalien mit den geostrategischen Zielen der Kommunistischen Partei Chinas übereinstimmen), behauptete das NCRI, dass „TikTok systematisch Inhalte fördert oder herabsetzt, je nachdem, ob sie mit den Interessen der chinesischen Regierung übereinstimmen oder nicht“.

In der Zwischenzeit wurde auch behauptet, dass Russland ein „Desinformations-Ökosystem“ schaffe, um dem Westen die Schuld für die weltweite Ernährungsunsicherheit in die Schuhe zu schieben.

Es ist bezeichnend, dass das NCRI in diesen Fragen konsequent die Linie Washingtons verfolgt und weit weniger daran interessiert zu sein scheint, hasserfüllte Inhalte zu untersuchen, die Israelis oder Amerikaner gegen ihre Feinde verbreiten, oder staatlich unterstützte Desinformationsnetzwerke, die von diesen Ländern ausgehen.

Man muss sich nur die offiziellen Erklärungen beider Länder ansehen, in denen sie Völkermord befürworten. Außerdem setzen beide Länder riesige Troll-Armeen ein, um die Online-Debatte zu beeinflussen. Im Falle der USA beschäftigt allein das Verteidigungsministerium mindestens 60.000 Mitarbeiter, die versuchen, die Berichterstattung zu kontrollieren und Online-Diskussionen zu beeinflussen.

Aber das Netzwerk westlicher Faktenprüfer und Desinformationsexperten, das in den letzten Jahren entstanden ist, scheint nie besonders daran interessiert zu sein, Nachforschungen anzustellen, vielleicht weil sie zum selben großen Team gehören.

Das NCRI verkündet, dass seine Aufgabe darin besteht, „Fehlinformationen, Täuschung, Manipulation und Hass in den sozialen Medien aufzuspüren, aufzudecken und zu bekämpfen“.

Wenn man jedoch die Finanzierung der Gruppe, ihre Schlüsselfiguren und ihre Geschichte des Angriffs auf alternative Medien und der Verteidigung des Staates Israel untersucht, scheint es oft so, als würde sie genau das selbst produzieren.

Wenn das NCRI die im Internet verbreiteten Desinformationen katalogisieren wollte, könnte es damit beginnen, näher bei uns zu suchen.

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Dieser Artikel stammt von MPN.news, einer preisgekrönten investigativen Nachrichtenredaktion. Melden Sie sich für deren Newsletter an.

