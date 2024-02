Learnt from Israel, Indian forces deploy drones against protesting farmers Haryana state’s decision to use drones to create a database of protesters and launch tear gas against them was directly informed by a visit by the chief minister to Israel in 2018

Die Polizei und die Schnelle Eingreiftruppe (RAF) setzen Tränengas ein, um Bauern (vorne) daran zu hindern, während eines Protestes nach Neu-Delhi zu marschieren (Narinder Nanu/AFP)

Die Entscheidung des Bundesstaates Haryana, Drohnen einzusetzen, um eine Datenbank von Demonstranten zu erstellen und Tränengas gegen sie einzusetzen, wurde direkt von einem Besuch des Ministerpräsidenten in Israel im Jahr 2018 beeinflusst

Von Israel gelernt: Indische Streitkräfte setzen Drohnen gegen protestierende Bauern ein

Von Azad Essa

25. Februar 2024

Die Entscheidung der Regierung eines indischen Bundesstaates, Drohnen einzusetzen, um mit Tränengas auf Landwirte zu schießen, die bessere Erntepreise fordern, wurde durch den Besuch des Ministerpräsidenten in Israel während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr 2018 beeinflusst, wie Middle East Eye herausgefunden hat.

Laut staatspolitischen Dokumenten, Erklärungen und Pressematerialien, die MEE einsehen konnte, haben der Ministerpräsident von Haryana, Manohar Lal Khattar, und seine Regierung die letzten sechs Jahre damit verbracht, israelische Polizei- und Armeetaktiken im Bundesstaat Haryana zu kopieren.

Letzte Woche sorgten die indischen Streitkräfte für Empörung, als sie Drohnen einsetzten, um Tränengas auf Bauern zu schießen, die versuchten, aus den Bundesstaaten Punjab und Haryana in die indische Hauptstadt Neu-Delhi zu marschieren.

Die Landwirte, die eine Bewegung erneuern, die 2021 die Aufhebung umstrittener Landwirtschaftsgesetze erwirkt hat, haben die Regierung aufgefordert, Mindestpreise für rund zwei Dutzend Kulturen zu garantieren, um die sinkenden Einkommen zu stabilisieren.

Die Landwirte sind auch verärgert über die Entscheidung der Regierung, ihr Versprechen, auf Darlehen zu verzichten, zurückzunehmen.

Die Polizei im Bundesstaat Haryana, etwa 160 km nordwestlich von Neu-Delhi, hatte zunächst Stacheldraht auf den Straßen ausgerollt, Betonbarrieren errichtet und große Polizeifahrzeuge verkeilt, um die Bauern von einem Marsch auf die Hauptstadt abzuhalten. Am 8. Februar warnte sie jedoch, dass sie Drohnen einsetzen würde, um so genannte Aufwiegler unter den Demonstranten zu identifizieren.

Die Polizei warnte auch, dass die Teilnahme an den Protesten dazu führen könnte, dass den Landwirten die Pässe entzogen würden.

Am 13. Februar eskalierte die Situation drastisch, als die Gespräche zwischen den Bauern und der Regierung scheiterten und paramilitärische Offiziere Drohnen einsetzten, um Tränengas auf die Demonstranten zu schießen, was zu Hunderten von Verletzten führte.

Berichten zufolge feuerten die indischen Streitkräfte auch mit Bleikugeln auf die Demonstranten. Drei Landwirte wurden für dauerhaft blind erklärt, nachdem sie von Kugeln im Gesicht und an der Stirn getroffen worden waren. Es ist unklar, ob die Polizei von Haryana oder paramilitärische Kräfte für die Verletzungen durch die Kugeln verantwortlich waren.

Israels Behandlung der Palästinenser dient als Vorbild für die Befürworter einer repressiven Polizeiarbeit“.

– Somdeep Sen, Roskilde Universität

Ein Bauer in Haryana, der bei den Protesten anwesend war und nur mit seinem Vornamen genannt werden wollte, beschrieb Haryana als einen „rücksichtslosen Ort“.

„Wir wissen nichts über die Beziehungen zwischen Israel und Haryana, aber wir wissen, dass Haryana sehr repressiv gegenüber seinen Bewohnern geworden ist und sogar Drohnen einsetzt, um Giftgas auf alte Bauern abzuwerfen“, sagte Inderjeet gegenüber MEE.

Ein anderer Landwirt, Sanjud Singh, der mit ansehen musste, wie andere durch Tränengasgranaten verletzt wurden, die von den Drohnen abgeworfen worden waren, sagte, dass viele junge Landwirte sich weigerten, sich behandeln zu lassen, weil sie befürchteten, von den Behörden in Krankenhäusern aufgegriffen zu werden.

„Wir werden wie Kriminelle behandelt. Wir erheben nur unsere Stimme für unsere Würde und unseren Lebensunterhalt. Schauen Sie sich die zwischenstaatliche Grenze an. Die schweren Kräfte mit so vielen Waffen.

„Diese Regierung versucht mit allen Mitteln, uns zum Schweigen zu bringen, aber je mehr sie versucht, uns zum Schweigen zu bringen, desto lauter werden unsere Stimmen.“

Während sich das Chaos in Haryana abspielte, reiste die Polizei von Delhi letzte Woche nach Haryana, um die Taktik der Polizei von Haryana zu studieren.

Und Anfang dieser Woche wurde berichtet, dass die Polizei in Delhi 30.000 Tränengaskanister bestellt hatte, um sich auf die Fortsetzung des Protestmarsches vorzubereiten.

Nachahmung Israels

MEE hat aufgedeckt, dass der Einsatz von Drohnen durch die Polizei von Haryana zur Erstellung einer Datenbank von Demonstranten und zum Einsatz von Tränengas direkt von einem Besuch des Ministerpräsidenten von Haryana zusammen mit einer Delegation hochrangiger Polizeibeamter in Israel im Jahr 2018 beeinflusst wurde.

Bei dem Besuch im Mai 2018 – während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr – trafen sich Beamte aus Haryana mit israelischen Geheimdienst- und Polizeibeamten sowie mit Führungskräften der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie.

Dieser Monat war einer der tödlichsten für palästinensische Demonstranten: 73 Palästinenser wurden in diesem Monat von israelischen Streitkräften getötet – 68 von ihnen am 14. Mai – und 6.000 verletzt.

Wir haben ihr System im Detail untersucht. Wir werden einen Bericht erstellen und ihn der Regierung des Bundesstaates vorlegen, damit ein solches System in Haryana nachgeahmt werden kann.

– Anil Kumar Rao, Leiter der Kriminalpolizei von Haryana

Im Laufe der 22 Monate andauernden Proteste wurden 214 Palästinenser getötet, darunter 46 Kinder, und mehr als 36.100 Palästinenser verletzt, darunter 8.800 Kinder.

Während der anhaltenden Proteste setzten die israelischen Streitkräfte zum ersten Mal Drohnen ein, um Tränengas auf die Palästinenser zu schießen.

Einem Bericht aus dieser Zeit zufolge hatten sich indische Beamte an den israelischen Geheimdienst Mossad gewandt, um die „nachrichtendienstlichen Fähigkeiten“ der israelischen Polizei im Umgang mit Aufständen und Unruhen zu „schärfen“.

Mehrere Delegierte des staatlichen Sicherheitsapparats, darunter Khattar, erklärten, sie wollten die israelische Taktik in Haryana „nachahmen“.

„Die Idee hinter dem Besuch der Polizeidelegation ist es, von israelischen Experten zu lernen, wie man die Effektivität und Effizienz des Ordnungsapparates verbessern kann, um Verbrechen zu bekämpfen und das Sicherheits- und Nachrichtendienstnetz der Polizei von Haryana zu verstärken“, sagte das Büro des Ministerpräsidenten in einer Erklärung zu dieser Zeit.

Das Team prüft auch die Verfügbarkeit neuester Technologien, die in Haryana eingeführt werden könnten, um die Sicherheit und die öffentliche Ordnung im Bundesstaat weiter zu verbessern“, fügte das Büro von Khatter hinzu.

Nach ihrer Rückkehr nach Indien erklärten die Polizeibeamten von Haryana, der Besuch habe ihnen geholfen, neue Techniken zur „Verbesserung der Sicherheit und der Aufklärung“ zu erlernen.

Später kündigte Anil Kumar Rao, Leiter der Kriminalpolizei von Haryana, an, dass Haryana eine Datenbank mit den Gesichtern und Stimmen von Verdächtigen erstellen werde, wie sie in Israel gesehen worden sei.

„Israel ist ein kleines Land. Seine Fläche ist halb so groß wie die von Haryana. Aber die technologischen Fortschritte des Landes im Bereich der inneren Sicherheit sind hervorragend“, sagte Rao, der ebenfalls an der Delegation teilgenommen hatte.

„Wir haben ihr System im Detail studiert. Wir werden einen Bericht erstellen und ihn der Landesregierung vorlegen, damit ein solches System in Haryana nachgebaut werden kann.“

Drei Jahre später gründete Ministerpräsident Khattar das Drone Imaging and Information Systems of Haryana (Driishya), um das Drohnenprogramm des Bundesstaates zu beschleunigen.

Die Aktiengesellschaft, die als die erste ihrer Art in Indien bezeichnet wird, wurde gegründet, um den Behörden die Bildgebung zur Unterstützung von Infrastrukturprojekten, zum Schutz der Wälder und zur Überwachung von Menschenmengen zur Verfügung zu stellen.

Polizisten stehen Wache neben einer Barriere und Fahrzeugen, die eine Straße blockieren, um Landwirte, die gegen Mindestpreise für ihre Ernte protestieren, daran zu hindern, am 14. Februar 2024 an der Grenze zwischen Delhi- und Uttar Pradesh in Ghazipur in Richtung der indischen Hauptstadt zu marschieren. Sajjad HUSSAIN / AFP

Polizisten stehen neben einer Absperrung und Fahrzeugen, die eine Straße blockieren, um Landwirte daran zu hindern, am 14. Februar 2024 an der Grenze zwischen Delhi- und Uttar Pradesh in Richtung Indiens Hauptstadt zu marschieren (Sajjad Hussain/AFP)

Während die anderen hochrangigen Polizeibeamten, die 2018 nach Israel gingen, inzwischen höhere Positionen innerhalb des Sicherheitsapparats von Haryana eingenommen haben, ist Khattar immer noch Ministerpräsident und Vorsitzender von Driishya.

Am 13. Februar, als die Bauern ihren langen Marsch nach Delhi begannen, soll Driishya die Firma gewesen sein, die den indischen paramilitärischen Kräften die Drohnen zur Verfügung stellte.

Clifton D’Rozario, der nationale Sekretär des All India Central Council Trade Unions (AICCTU), erklärte gegenüber MEE, dass die technologischen Beziehungen zwischen Indien und Israel, insbesondere in Bezug auf die Überwachung und die Kontrolle abweichender Meinungen, „in eine sehr gefährliche Richtung“ führen.

„Es ist für jeden von uns von großer Bedeutung. Es ist ein Militärstaat im Entstehen. Und die Art und Weise, wie sie dieses Mal eingesetzt wurde, so unverschämt, gegen Bauern, in aller Öffentlichkeit, ohne jegliche Angst, bedeutet den Übergang zu einer Art Polizeistaat“, fügte D’Rozario hinzu.

Somdeep Sen, außerordentlicher Professor für internationale Entwicklungsstudien an der Universität Roskilde in Schweden, stimmte dem zu und erklärte gegenüber MEE, dass es – im Allgemeinen – eine Globalisierung einer Art von Polizeiarbeit gegeben habe, die nicht von dem Drang angetrieben werde, zu dienen und zu schützen, sondern deren Ziel es sei, zu überwachen und zu unterdrücken.

„Hier war Israel ein Vorreiter – nicht nur, weil es diese Art der Polizeiarbeit aktiv in die ganze Welt exportiert hat, zum Beispiel nach Indien und in die USA“, sagte Sen.

„Wie aus den Aussagen seiner ‚Kunden‘, wie etwa der leitenden Angestellten der Polizei von Haryana, hervorgeht, ist Israels polizeiliche Behandlung der Palästinenser auch sehr inspirierend für die Polizei auf der ganzen Welt, die ebenfalls hofft, Dissidenten, Minderheiten und andere marginalisierte Gemeinschaften zu überwachen und zu unterdrücken.

„Israels Umgang mit den Palästinensern dient als Vorbild für die Befürworter einer repressiven Polizeiarbeit in aller Welt“, fügte er hinzu.

Der Einsatz von Drohnen zur Niederschlagung von Protesten erfolgt nur wenige Wochen, nachdem bekannt wurde, dass in Indien hergestellte Kampfdrohnen – die in Zusammenarbeit mit dem israelischen Unternehmen Elbit Systems hergestellt wurden – an die israelische Armee geliefert wurden und wahrscheinlich im Gazastreifen eingesetzt werden.

Außerdem bereitet sich Indien darauf vor, Tausende von Arbeitern nach Israel zu entsenden, um palästinensische Arbeiter zu ersetzen, denen nach dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober die Arbeitserlaubnis entzogen wurde. Auch Haryana hat sich als wichtige Drehscheibe für die Anwerbung indischer Arbeitskräfte in Israel erwiesen.

Ministerpräsident Manohar Lal besuchte die Produktionsstätte der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie für unbemannte Luftfahrzeuge und Jets (Facebook)

Ministerpräsident Manohar Lal Khattar besuchte die Produktionsstätte der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie für unbemannte Flugzeuge und Jets (Facebook)

Unter Chief Minister Khattar hat sich Haryana aktiv darum bemüht, sich als unternehmerisches und energiegeladenes technisches Zentrum für Verteidigungs- und Waffenhersteller zu profilieren. In Haryana befindet sich das India-Israel Innovation Hub, das die Zusammenarbeit zwischen indisch-israelischen Tech-Start-ups und Fachleuten fördert.

„Das Ziel des HUB ist es, eine hochentwickelte Hightech-Gemeinschaft im Großraum Delhi zu schaffen und ein produktives Ökosystem aus Israelis und Indern mit hohen technischen Fähigkeiten aufzubauen“, heißt es in einem Strategiepapier der Landesregierung von Haryana.

Während seines Besuchs in Israel im Mai 2018 besuchte Khattar den Hauptsitz der israelischen Luft- und Raumfahrtindustrie (IAI) in Lod, wo er Berichten zufolge von israelischen Beamten über die Innovationen in der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigung informiert wurde.

Khattar besuchte auch ein Werk zur Herstellung von Drohnen und Düsenflugzeugen und lud IAI ein, Einheiten im vorgeschlagenen Hisar Aviation Hub einzurichten, der derzeit in Haryana gebaut wird.

Er forderte auch israelische Cybersicherheitsfirmen auf, sich in seinem Bundesstaat niederzulassen. Nach Angaben von Naor Gilon, dem israelischen Botschafter in Delhi, befinden sich die meisten israelischen Investitionen in Indien in Haryana.

Die Regierung des Bundesstaates beabsichtigt, das Drehkreuz Hisar zu einem Produktionsknotenpunkt für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie zu machen, um die weltweite Nachfrage im Luftfahrtsektor zu befriedigen.

Sen sagt, dass die direkte Verbindung zwischen Haryana und Israel eine Erinnerung an die Rolle Israels in der politischen Ökonomie der Kriegsführung und Polizeiarbeit sei.

„Ein Großteil der Straffreiheit, die Israel bei der Unterdrückung der Palästinenser genießt, ist eine Folge davon. Israel ist sich dessen sehr wohl bewusst und spielt eine aktive Rolle bei der Suche nach einem globalen Markt für seine Kriegsmaschinen und Polizeimethoden. Es ist auch eine beunruhigende Erinnerung daran, wie Israel in die Aufrechterhaltung einer illiberalen Politik in der ganzen Welt verwickelt ist“, fügte Sen hinzu.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich Indien und Israel zu starken militärischen Partnern entwickelt, wobei sich Israels Waffenverkäufe an Delhi auf mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr belaufen.

Die indische Bundesregierung, insbesondere seit Narendra Modi Premierminister ist, hat auch keinen Hehl aus ihrer Bewunderung für die israelischen Taktiken gemacht und plant, die israelischen Methoden in stark umkämpften Gebieten wie dem von Indien besetzten Kaschmir zu übernehmen.

„Letzten Sommer kam es in Haryana zu extremer und gut organisierter Gewalt gegen Muslime, während die Polizei zusah. Sie wurde von den Mörderbanden der Bajrang Dal verübt, die wie die israelischen Siedler gewalttätige nichtstaatliche Akteure sind“, erklärte Amrit Wilson, ein indischer Aktivist der South Asia Solidarity Group (SASG) mit Sitz in London, gegenüber MEE.

„Es folgte die Zerstörung muslimischer Häuser und Grundstücke mit denselben JCB-Bulldozern, die auch in Palästina eingesetzt werden.“

Verteidigungsanalysten zufolge könnte die Partnerschaft mit Indien letztlich sowohl zur Massenproduktion als auch zur weiteren Verbreitung israelischer Waffen führen.

MEE hat die Polizeibehörde von Haryana und das Büro des Ministerpräsidenten um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Weitere Berichte von einem MEE-Korrespondenten in Neu-Delhi.

