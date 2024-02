Israel-Palestine live: Two-month-old Palestinian baby dies from malnutrition Risk of people dying from starvation in Gaza grows as Israel blocks aid

Israel-Palästina live: Zwei Monate altes palästinensisches Baby stirbt an Unterernährung

Risiko des Hungertods im Gazastreifen wächst, da Israel Hilfe blockiert

Wichtigste Punkte

Erneute Waffenstillstandsgespräche im Gange

USA und Großbritannien bombardieren mehrere Orte im Jemen

Israelische Polizei nimmt Anti-Netanjahu-Demonstranten fest

Live-Updates

Iran verurteilt Angriffe der USA und Großbritanniens im Jemen

vor 2 Minuten

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, hat die Angriffe der USA und Großbritanniens auf die Houthis verurteilt. Sie verletzten die Souveränität und territoriale Integrität des Jemen.

„Die USA und Großbritannien haben erneut bewiesen, dass sie die Kriegsverbrechen und den Völkermord des zionistischen Regimes im Gazastreifen und im Westjordanland uneingeschränkt unterstützen und die Sicherheit und die illegitimen Interessen des Besatzer- und Verbrecherregimes höher einschätzen als den internationalen Frieden und die Sicherheit“, sagte er.

Kanaani fügte hinzu, dass sie, anstatt den Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden, „militärische Angriffe auf ein Land starten, das versucht, irgendwie Druck auf dieses mörderische Regime auszuüben und seine Tötungsmaschine zu stoppen“.

Zahl der Toten in Gaza steigt auf 29.692: Gesundheitsministerium

vor 5 Minuten

Mindestens 29.692 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Sonntag in seinem jüngsten Bericht über die Zahl der Todesopfer mit.

Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass mehr als 69.879 Menschen verwundet worden seien. Bei israelischen Angriffen wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 86 Palästinenser getötet.

Zahlreiche Opfer sind nach wie vor unter den Trümmern eingeschlossen und können von Krankenwagen nicht erreicht werden, so das Ministerium in seiner jüngsten Meldung.

Update am späten Abend

vor 10 Stunden

Hallo MEE-Leser,

Die Zahl der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten Palästinenser ist nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden auf mindestens 29.606 gestiegen. Mindestens 69.737 weitere wurden verletzt.

Bereits am Samstag hatten Gesundheitsbeamte mitgeteilt, dass in den vergangenen 24 Stunden 92 Menschen getötet worden seien, wie die offizielle Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Eine Hamas-Quelle sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass ein neuer Plan, der in Paris diskutiert wird, eine sechswöchige Pause in dem Konflikt und die Freilassung von 200 bis 300 von Israel gefangen gehaltenen Palästinensern im Austausch gegen 35 bis 40 von der Hamas gefangen gehaltene Palästinenser vorsieht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte, dass am Samstag Gespräche über einen Waffenstillstand stattfanden, sagte aber auch, dass er sein Kabinett in den kommenden Tagen einberufen werde, um Pläne für Israels große Militäroperation in Rafah und die „Evakuierung“ der Zivilbevölkerung aus der Stadt im Süden des Gazastreifens zu genehmigen.

Unterdessen kam es in ganz Israel zu Protesten, bei denen Demonstranten aus Wut über das Versäumnis von Premierminister Benjamin Netanjahu, israelische Gefangene aus dem Gazastreifen nach Hause zu holen, vorgezogene Wahlen forderten.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid kritisierte den Umgang der Regierung mit den Demonstranten in Tel Aviv, nachdem die Polizei Berichten zufolge Wasserwerfer und Schlagstöcke gegen Demonstranten eingesetzt hatte.

„Die Gewalt, mit der die Polizei heute Abend gegen die Demonstranten, darunter auch die Familien der Geiseln, vorgegangen ist, ist gefährlich und antidemokratisch“, schrieb Lapid auf X und erklärte, dass „diese Art von Gewalt nicht weitergehen kann“.

„Das Recht zu protestieren ist ein Grundrecht und kann den Demonstranten nicht verweigert werden“, fuhr er fort.

Weitere aktuelle Meldungen vom Samstag sind:

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, hat eine Warnung ausgesprochen, nachdem Israel seine Pläne zum Bau von mehr als 3.000 neuen illegalen Siedlungen im besetzten Westjordanland bekannt gegeben hat.

Offiziellen Angaben zufolge haben US-amerikanische und britische Streitkräfte mehr als ein Dutzend Ziele der Houthi im Jemen angegriffen. Dies ist die jüngste Runde von Militäraktionen gegen die Gruppe, die aus Protest gegen die westliche Unterstützung für Israel weiterhin Schiffe in der Region angreift.

Israels Außenminister Israel Katz wetterte gegen die Forderung des UN-Menschenrechtsrats nach einem Waffenembargo gegen Israel.

Eine Gruppe israelischer Siedler, die von israelischen Soldaten bewacht wurde, griff Palästinenser in der besetzten Stadt Huwwara im Westjordanland an, wie die offizielle Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Die Streitkräfte der USA und Großbritanniens haben 18 Ziele der Houthi im Jemen getroffen: Gemeinsame Erklärung

vor 12 Stunden

Die US-amerikanischen und britischen Streitkräfte haben nach offiziellen Angaben mehr als ein Dutzend Ziele der Houthi im Jemen getroffen. Dies war die jüngste Runde der Militäraktionen gegen die mit dem Iran verbundene Gruppe, die aus Protest gegen die westliche Unterstützung Israels weiterhin Schiffe in der Region angreift.

In einer gemeinsamen Erklärung der Länder, die entweder an den Angriffen teilgenommen oder sie unterstützt haben, heißt es, die Angriffe hätten sich gegen 18 Ziele der Houthi an acht Orten im Jemen gerichtet, darunter unterirdische Waffen- und Raketenlager, Luftabwehrsysteme, Radaranlagen und ein Hubschrauber.

Gefährlich und antidemokratisch“: Israelischer Oppositionsführer kritisiert Polizeieinsatz in Tel Aviv

vor 12 Stunden

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid hat das Vorgehen der Regierung gegen Demonstranten in Tel Aviv kritisiert, nachdem die Polizei Berichten zufolge mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen Demonstranten vorgegangen ist.

„Die Gewalt, mit der die Polizei heute Abend gegen die Demonstranten, einschließlich der Familien der Geiseln, vorgegangen ist, ist gefährlich und antidemokratisch“, schrieb Lapid auf X und erklärte, dass „diese Art von Gewalt nicht weitergehen kann“.

„Das Recht zu protestieren ist ein Grundrecht und kann den Demonstranten nicht verweigert werden“, fuhr er fort.

Israelische Sicherheitskräfte setzen einen Wasserwerfer ein, um Demonstranten während einer regierungskritischen Demonstration in Tel Aviv am 24. Februar zu vertreiben (Jack Guez/AFP)

Israelische Siedler und Soldaten greifen Palästinenser in einer Stadt bei Nablus an

vor 12 Stunden

Eine Gruppe israelischer Siedler hat unter dem Schutz israelischer Soldaten Palästinenser in der besetzten Stadt Huwwara im Westjordanland angegriffen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Unter Berufung auf örtliche Quellen berichtete Wafa, dass die Siedler auf Menschen an einem Schwimmbad in der südlich von Nablus gelegenen Stadt zielten. Einheimische sagten, die Siedler hätten auch mit scharfer Munition auf Häuser in der Stadt geschossen.

Unmittelbar danach wurden keine Verletzten gemeldet.

Israelische Polizei geht mit Gewalt gegen Demonstranten in Tel Aviv vor

vor 13 Stunden

Die israelische Polizei hat Wasserwerfer gegen Demonstranten in Tel Aviv eingesetzt, teilte Americans for Peace Now in einem Beitrag auf X mit und zeigte ein Video, auf dem Demonstranten besprüht werden.

Bilder von berittenen Polizisten, die versuchten, die Demonstranten zu vertreiben, wurden ebenfalls in den sozialen Medien und in den Nachrichtensendungen geteilt.

In ganz Israel gab es Proteste, da die Demonstranten aus Wut über das Versäumnis von Premierminister Benjamin Netanjahu, israelische Gefangene aus dem Gazastreifen nach Hause zu holen, vorgezogene Wahlen forderten.

Neben großen Kundgebungen in Tel Aviv marschierten rund tausend Menschen mit Fackeln von der Präsidentenresidenz in Jerusalem zu einem öffentlichen Platz im Stadtzentrum.

Netanjahu trifft sich in den kommenden Tagen mit dem Kabinett, um die Rafah-Operation zu planen

vor 15 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird in den kommenden Tagen sein Kabinett einberufen, um die Pläne für Israels große Militäroperation in Rafah und die „Evakuierung“ der Zivilbevölkerung aus der Stadt im südlichen Gazastreifen zu genehmigen, sagte er in einem Beitrag auf X.

Der Premierminister sagte auch, dass die Regierung an einem weiteren Abkommen zur Freilassung von Gefangenen im Gazastreifen arbeite, während eine massive Protestbewegung den Rücktritt Netanjahus und Neuwahlen forderte, weil sich in dieser Frage nichts bewegt habe.

Frühere Gespräche über einen Waffenstillstand scheiterten vor zwei Wochen, als Netanjahu einen Hamas-Vorschlag für eine viereinhalbmonatige Waffenruhe, die mit einem israelischen Rückzug geendet hätte, ablehnte.

EU-Außenpolitikchef warnt vor Israels Entscheidung zum Bau neuer Siedlungen

vor 15 Stunden

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, hat nach der Ankündigung Israels, mehr als 3.000 neue illegale Siedlungseinheiten im besetzten Westjordanland zu bauen, eine Warnung ausgesprochen.

„Siedlungen machen Israelis und Palästinenser unsicherer, schüren Spannungen, behindern Friedensbemühungen und stellen eine schwere Verletzung des Völkerrechts dar“, fügte er hinzu, nachdem der rechtsextreme Minister Bezalel Smotrich den Plan angekündigt hatte.

Der Schritt wurde auch von US-Außenminister Antony Blinken verurteilt.

Die Tortur einer palästinensischen Mutter in israelischem Gewahrsam

vor 16 Stunden

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel enthält erschütternde Details.

Sexueller Missbrauch, Schläge, Schreien, Essensentzug, fehlende medizinische Versorgung und psychische Qualen.

Das war das Leben in israelischer Haft für Amena Hussain*.

Die palästinensische Mutter von drei Kindern wurde Ende Dezember von israelischen Streitkräften aus ihrem Zufluchtsort im kriegsgebeutelten Gazastreifen entführt.

Über 40 Tage lang wurde sie unter unvorstellbaren Bedingungen festgehalten.

*Der Name wurde geändert, um die Identität der Befragten zu schützen.

Lesen Sie mehr: Sexueller Missbrauch und Schläge: Die Tortur einer palästinensischen Mutter in israelischem Gewahrsam

Eine Palästinenserin steht am 14. Dezember 2023 am Ort der israelischen Angriffe auf Häuser in Khan Younis im Gazastreifen (Retuers/Ibraheem Abu Mustafa)

Israelischer Außenminister wettert gegen UN-Aufruf zu Waffenembargo gegen Israel

vor 17 Stunden

Israels Außenminister Israel Katz hat die Forderung des UN-Menschenrechtsrats nach einem Waffenembargo gegen Israel scharf kritisiert.

In einem Beitrag auf X am Samstag sagte Katz, dass die UN „mit den Hamas-Terroristen zusammenarbeitet und versucht, Israels Recht, sich und seine Bürger zu verteidigen, zu untergraben“.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein israelischer Politiker die UN beschuldigt, mit der Hamas zu kooperieren, ohne dafür Beweise zu liefern.

„Das Ignorieren der Kriegsverbrechen, Sexualverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den Hamas-Terroristen begangen wurden, ist ein Schandfleck, der nicht von der UNO getilgt werden kann“, sagte Katz verärgert.

USA fordern Israel auf, die Tötung von Polizeibeamten, die Hilfskonvois im Gazastreifen eskortieren, einzustellen

vor 18 Stunden

Die US-Regierung hat Israel aufgefordert, die Tötung von Zivilpolizisten im Gazastreifen einzustellen, die für die Sicherheit von Hilfstransporten sorgen.

Sie hat davor gewarnt, dass der „totale Zusammenbruch von Recht und Ordnung“ infolge des israelischen Angriffs auf den belagerten Gazastreifen die humanitäre Krise verschlimmert, wie drei US-amerikanische und israelische Beamte gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenportal Axios erklärten.

Das Sicherheitsvakuum und die Verzweiflung haben bewaffneten Banden Tür und Tor geöffnet, um Hilfslieferungen anzugreifen und zu plündern – ein Ergebnis, das Israel begünstigt hat, indem es einen Großteil der Bevölkerung des Streifens an den Rand einer Hungersnot getrieben hat“, so die US-Beamten.

Laut Axios hat Israel das Ersuchen abgelehnt, weil eines seiner Kriegsziele darin besteht, sicherzustellen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr kontrolliert, so zwei israelische Beamte.

Nach Angaben von US-Beamten sind in den letzten Wochen mindestens 11 Polizisten in Rafah durch israelische Luftangriffe getötet worden.

Vereinbarung über einen sechswöchigen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch nimmt Gestalt an: Bericht

vor 18 Stunden

Eine Hamas-Quelle sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass der neue Plan, der in Paris diskutiert wird, eine sechswöchige Pause in dem Konflikt und die Freilassung von 200 bis 300 Palästinensern, die von Israel gefangen gehalten werden, im Austausch gegen 35 bis 40 Gefangene, die von der Hamas festgehalten werden, vorsieht.

Die israelische Tageszeitung Haaretz hatte zuvor berichtet, dass die israelische Delegation und Vertreter der Vereinigten Staaten, Ägyptens und Katars „sehr gute“ Fortschritte gemacht hätten und dass „bedeutende Fortschritte“ erzielt worden seien.

Die Vereinbarung würde auch einen sechswöchigen Waffenstillstand zwischen beiden Seiten beinhalten.

Der schottische Abgeordnete Humza Yousaf fordert die britische Regierung auf, die Waffenverkäufe an Israel zu beenden

vor 19 Stunden

Der Erste Minister Schottlands, Humza Yousaf, hat die britische Regierung aufgefordert, die Waffenverkäufe an Israel auszusetzen, da die Besorgnis wächst, dass der Transfer von Waffen und Munition gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen könnte.

In einem bevorstehenden Exklusivinterview mit Middle East Eye sagte Yousaf, dass die Szenen, die sich im belagerten Gazastreifen abspielen, wo die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen unmittelbar von einer Hungersnot bedroht ist, die Notwendigkeit unterstreichen, Exportlizenzen an Israel auszusetzen.

„Die britische Regierung muss aufhören, Israel zu bewaffnen“, sagte Yousaf, der Vorsitzende der Scottish National Party (SNP), in der MEE-Reihe Real Talk.

„Sie müssen jetzt aufhören, Israel zu bewaffnen. Deutlicher kann ich es nicht ausdrücken“, fügte er hinzu.

Lesen Sie mehr: Schottlands Humza Yousaf fordert die britische Regierung auf, Waffenverkäufe an Israel zu beenden

Gaza

Ein israelischer Soldat, der mit amerikanischem Akzent spricht, filmt das Militär bei der Sprengung von Häusern in Gaza

vor 19 Stunden

Seit Beginn der Bodenoperation im Gazastreifen sind mindestens 23 US-Bürger im Kampf für die israelische Armee getötet worden. Diese Zahl macht fast 10 Prozent der Todesopfer der israelischen Armee aus.

Tausende von Amerikanern und amerikanischen Israelis haben sich dem Krieg Israels gegen den Gazastreifen angeschlossen, in dem mehr als 29.600 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet wurden.

Nach Angaben der israelischen Armee dienen derzeit schätzungsweise 23.380 amerikanische Staatsbürger in den Reihen der israelischen Armee, wie die Washington Post kürzlich berichtete.

