https://english.almayadeen.net/news/politics/from-rachel-corrie-to-aaron-bushnell–sacrificing-for-palest

Von Rachel Corrie bis Aaron Bushnell: ein Opfer für Palästina

Von Aya Youssef

Quelle: Al Mayadeen Englisch

28. Februar 2024

x

Das erdrückende Schweigen der Vereinigten Staaten gegenüber ihren eigenen Bürgern, die von ihrer eigenen Politik betroffen sind, spricht Bände.

„Ich denke, es ist eine gute Idee für uns alle, alles fallen zu lassen und unser Leben dem Ziel zu widmen, dass dies aufhört. Ich denke nicht, dass es eine extremistische Sache ist, die man tun sollte.“

– Rachel Corrie, 2003

„Verglichen mit dem, was die Menschen in Palästina durch ihre Kolonialherren erlebt haben, ist [dies] überhaupt nicht extrem.“

– Aaron Bushnell, 2024

Zwischen diesen beiden Sätzen liegen fast zwei Jahrzehnte Zeitunterschied. Beide Urteile stammen jedoch von amerikanischen Zeugen der israelischen Verbrechen im besetzten Palästina.

Rachel Corrie und Aaron Bushnell opferten mutig ihr Leben zur Unterstützung der palästinensischen Sache und prangerten die Rolle ihres Landes bei der 75-jährigen israelischen Besetzung an.

Dennoch bleibt die beunruhigende Frage bestehen: Wie viele Aktivisten müssen noch auf tragische Weise sterben, bevor die Vereinigten Staaten ihren Bürgern wirklich zuhören?

21 Jahre zuvor: Die Geschichte von Rachel Corrie

Am 16. März 2003 wurde die amerikanische Friedensaktivistin Rachel Corrie auf tragische Weise von einem gepanzerten israelischen Bulldozer erdrückt und getötet, als sie friedlich gegen den Abriss palästinensischer Häuser in Gaza protestierte.

Corries Tod erschütterte die Welt und überraschte die Mainstream-Medien, die nur selten über den Tod von Palästinensern und israelische Massaker berichteten. Ihr Tod war besonders erschütternd, da es sich um eine junge Amerikanerin handelte, die von dem treuen Verbündeten der USA, „Israel“, getötet wurde.

Im März 2003 brachte der US-Abgeordnete Brian Baird eine Resolution in den Kongress ein, in der er die Regierung aufforderte, eine gründliche und unverzügliche Untersuchung des Todes von Corrie durchzuführen. Das Repräsentantenhaus nahm die Resolution jedoch nicht an.

Während die Vereinigten Staaten der Familie von Corrie ihr Beileid aussprachen, was das absolute Minimum darstellt, wurde Washington dafür kritisiert, dass es keine stärkere Haltung eingenommen oder „Israel“ nicht energischer zur Rechenschaft gezogen hat. Einige Kritiker sind der Meinung, dass die USA mehr hätten tun können, um sich für Gerechtigkeit für Corrie einzusetzen und die Menschenrechtsverletzungen im besetzten Palästina anzugehen.

Die Vereinigten Staaten, die oft als Verfechter der Menschenrechte und der Demokratie angepriesen werden, haben es immer wieder versäumt, „Israel“ für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Trotz zunehmender Beweise für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, die von den israelischen Streitkräften begangen werden, unterstützen die USA den israelischen Völkermord weiterhin unerschütterlich politisch und militärisch. Besonders deutlich wird dies heute angesichts der anhaltenden israelischen Aggression gegen den Gazastreifen, wo fast 30.000 Palästinenser vom israelischen Regime ermordet wurden.

Wie immer hat „Israel“ die Ereignisse im Sinne seiner eigenen Agenda und Interessen manipuliert und tut dies bis zum heutigen Tag.

Weitere Nachrichten

US-Besatzungsbasis im Ölfeld al-Omar in Syrien angegriffen

NATO-Mitglieder lehnen Macrons Truppenentsendung in die Ukraine ab

Fast 20 Jahre später… „Freies Palästina

Proteste, Ehrungen und Beiträge in den sozialen Medien häufen sich zum Gedenken an Aaron Bushnell, ein 25-jähriges aktives Mitglied der US-Luftwaffe, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., in Brand setzte, um gegen den von den USA finanzierten israelischen Völkermord in Gaza zu protestieren.

Präsident Joe Biden blieb jedoch stumm. Der Präsident schien laut darüber zu sprechen, dass „tapfere ukrainische Soldaten und Zivilisten sterben“, doch für Bushnell wurde kein Wort erwähnt.

Dieses Schweigen löste Kritik an der Doppelmoral der Biden-Administration aus, insbesondere nachdem die Hamas, die von den USA als „terroristische Organisation“ eingestuft wurde, Bidens Politik für Bushnells Tod verantwortlich machte, weil sie die israelischen Verbrechen im Gazastreifen unterstützt und fördert.

Sollte ein Präsident, der Führer einer Nation, nicht Ereignisse anerkennen, bei denen einer seiner eigenen Bürger gegen die Politik des Präsidenten protestiert? Wir erwarten hier keinen Sinneswandel, aber wie können die USA ihre „demokratische“ Fassade noch aufrechterhalten?

Es sei darauf hingewiesen, dass das Szenario einer Ein-Mann-Revolte in den Vereinigten Staaten nicht neu ist. Vor fast 60 Jahren entfachte der amerikanische Anti-Kriegs-Aktivist Norman Morrison einen Feuersturm, indem er sich vor dem Büro von Verteidigungsminister Robert McNamara im Pentagon mit Kerosin übergoss und in Brand setzte, um sich gegen die Beteiligung der USA am Vietnamkrieg zu wehren.

Im Laufe ihrer Geschichte hat die US-Regierung jedoch oft die Notlage ihrer Bürger, die von ihrer Politik betroffen sind, ignoriert und die Augen vor internen Meinungsverschiedenheiten verschlossen.

Wer also wird um die Helden trauern?

Während die so genannte internationale Gemeinschaft schweigend zuschaut, während Gaza einen live gestreamten Völkermord erduldet, verstärken weltweite Proteste und Unruhen die palästinensische Sache, wächst der Dissens mit der Politik westlicher Regierungen, werden Reden unterbrochen und „Free Palestine“ gerufen, um der Unterdrückung zu trotzen.

Diejenigen, die in allen Formen Widerstand leisten, sind diejenigen, die um unsere Helden trauern. In der Zwischenzeit werden diejenigen, die die Augen vor den Kriegsverbrechen verschlossen haben, von jedem Stein, jeder Kugel und jedem Schrei nach Freiheit heimgesucht.

Diejenigen, die für Palästina den Märtyrertod erlitten haben, werden von denjenigen geehrt und in Erinnerung behalten, die ihren Schmerz teilen und die wahren Schrecken von Völkermord, Besatzung und Apartheid miterlebt haben.

Möge das Vermächtnis derer, die für die palästinensische Sache geopfert haben und immer noch opfern, lange weiterleben und über Generationen hinweg als Zeugnis für ihre rechtschaffene moralische Haltung in der Geschichte nachhallen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …