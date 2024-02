The Democracy Election The deep crisis of U.S. democracy is not just the fault of one party, writes Nat Parry. The anxiety over the loss of democracy in the United States actually cuts across party lines. By Nat Parry Special to Consortium News Heading into the 2024 U.S. presidential election season, a Quinnip

Anti-Trump-Kundgebung vor dem Obersten Gerichtshof der USA in Washington am 8. Februar, während der Verhandlungen über die Streichung des republikanischen Spitzenkandidaten von den Wahlzetteln in Colorado. (Elvert Barnes, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Die tiefe Krise der amerikanischen Demokratie ist nicht nur die Schuld einer Partei, schreibt Nat Parry. Die Angst vor dem Verlust der Demokratie in den Vereinigten Staaten geht sogar über die Parteigrenzen hinaus.

Die Demokratie-Wahl

Von Nat Parry

Speziell für Consortium News

28. Februar 2024

Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 hat eine Quinnipiac-Umfrage ergeben, dass der „Erhalt der Demokratie“ die größte Sorge der amerikanischen Wähler ist, knapp vor Einwanderung und Wirtschaft.

Insgesamt 21 Prozent der Befragten gaben an, dass die Demokratie das wichtigste Thema des Landes sei, während Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Kriminalität, Rassenungleichheit und internationale Konflikte weit abgeschlagen sind.

Die Konzentration auf die Demokratie scheint – auf den ersten Blick – eine gute Nachricht für Joe Biden zu sein, denn deutlich mehr Demokraten als Republikaner nannten sie als ihr wichtigstes Thema (32 Prozent bzw. 13 Prozent).

Dementsprechend hat der Präsident die „Verteidigung der Demokratie“ gegen die angebliche Bedrohung durch Donald Trump zu einem zentralen Thema seiner Wiederwahlkampagne gemacht.

In einem Strategie-Memo der Biden-Kampagne wird Trump als „existenzielle Bedrohung für die Demokratie“ bezeichnet, und Biden, der sich selbst als einziges Bollwerk zum Schutz der Nation vor Tyrannei darstellt, hat behauptet, dass Trump „ein Diktator sein will“.

Um dies zu verdeutlichen, besuchte Biden Anfang Januar Valley Forge in Pennsylvania und nutzte die historische Stätte des Revolutionskriegs als Kulisse, um seine Anhänger zu versammeln.

In einer Wahlkampfrede, die auch den dritten Jahrestag des Einbruchs in das Kapitol am 6. Januar markieren sollte, nannte Biden die Verteidigung der Demokratie „die dringendste Frage unserer Zeit“ und behauptete, dass Trump „bereit ist, unsere Demokratie zu opfern und sich selbst an die Macht zu bringen“.

„Ob die Demokratie immer noch Amerikas heilige Sache ist, darum geht es bei den Wahlen 2024“, sagte Biden.

Das Problem für Biden ist jedoch, dass die Sorge um den Verlust der Demokratie in den Vereinigten Staaten über alle Parteigrenzen hinweg geht.

Nur 38 Prozent der Amerikaner sind mit dem Niveau der Demokratie in ihrem Land zufrieden, und obwohl die Quinnipiac-Umfrage ergab, dass die Demokraten dieses Thema an erster Stelle nennen, gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die Republikaner genauso leidenschaftlich – wenn nicht sogar noch leidenschaftlicher – darüber denken als die Demokraten.

Kluft bei der Demokratie

Donald Trump und Joe Biden, offizielle Porträts aus Wikipedia. (Andrea Widburg, Flickr, Public Domain)

Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass 33 Prozent der Liberalen glauben, dass sie die amerikanische Politik maßgeblich beeinflussen können, aber nur 22 Prozent der Konservativen sind der gleichen Meinung.

Vielleicht war es dieses Gefühl in Verbindung mit einem tiefgreifenden Mangel an Vertrauen in das Wahlsystem, das Trumps glühende Anhänger dazu veranlasste, das Kapitol zu stürmen und die Bestätigung der Wahlergebnisse durch den Kongress am 6. Januar 2021 vorübergehend zu stoppen.

Während dieser „Aufstand“ in den Augen vieler Demokraten bestätigte, dass Trump vor nichts zurückschrecken würde, um seine Macht zu erhalten, war dies in den Augen vieler Republikaner eine prinzipienfeste Verteidigung der Republik.

Wie Marc Bru, Mitglied der Proud Boys, nach seiner Verurteilung zu sechs Jahren Haft für seine Rolle bei den Protesten am 6. Januar sagte: „Sie können mir 100 Jahre geben und ich würde es immer wieder tun“.

Unabhängig von der Parteizugehörigkeit ist klar, dass die große Mehrheit der Menschen quer durch das politische Spektrum das Gefühl hat, wenig bis gar keine Kontrolle über eine Regierung zu haben, die als weitgehend rechenschaftslos angesehen wird.

Bei einer Vielzahl von Themen hat man das Gefühl, dass die Ansichten der normalen Bürger von der herrschenden Elite routinemäßig ignoriert werden.

Martin Gilens von der Princeton University und Benjamin I. Page von der Northwestern University kamen in ihren Untersuchungen zu dem Schluss, dass die öffentliche Meinung nur einen geringen Einfluss auf die Politik hat.

„Gewöhnliche Bürger haben wenig oder gar keinen unabhängigen Einfluss“, sagt Page und stellt fest, dass wenn 60-70 Prozent der Amerikaner eine bestimmte politische Änderung befürworten, diese Änderung nur in etwa 40 Prozent der Fälle umgesetzt wird.

Nach Ansicht von Gilens und Page wird die Politik nicht durch die öffentliche Meinung, sondern durch den privaten Reichtum beeinflusst.

In einem 2017 erschienenen Buch mit dem Titel Democracy in America? schreiben sie, dass „durch Wahlkampfspenden, Lobbyarbeit, Einfluss auf den öffentlichen Diskurs und andere Mittel, Reichtum in politische Macht umgewandelt werden kann.“ Das historische Ausmaß der Vermögensungleichheit in Amerika sorgt dafür, dass die politische Macht in relativ wenigen Händen liegt, betonen sie.

Gilens und Page untersuchten zwar jahrzehntelange Daten aus Tausenden von Meinungsumfragen und bundespolitischen Entscheidungen, um zu ihren Schlussfolgerungen zu gelangen, doch die meisten Durchschnittsbürger scheinen dieses Demokratiegefälle auf einer intuitiven Ebene zu verstehen.

Viele von ihnen machen Amerikas außer Kontrolle geratenes Wahlkampffinanzierungssystem dafür verantwortlich, dass die Stimme des Durchschnittsbürgers auf der Strecke bleibt. 85 Prozent der Amerikaner glauben, dass die Kosten für politische Kampagnen gute Leute davon abhalten, für ein Amt zu kandidieren.

Umfragen haben auch immer wieder ergeben, dass die Amerikaner – zumindest theoretisch – mehr Optionen auf dem Stimmzettel befürworten als die, die das Zweiparteiensystem bietet.

In den letzten Jahren haben mehr als 60 Prozent der Amerikaner angegeben, dass die Republikaner und die Demokraten das amerikanische Volk „so schlecht“ vertreten, dass „eine dritte große Partei notwendig ist“.

Trotz dieser Unzufriedenheit haben dritte Parteien und Unabhängige jedoch weiterhin Mühe, an Boden zu gewinnen.

In derselben Quinnipiac-Umfrage, in der die „Bewahrung der Demokratie“ als wichtigstes Thema für das Land genannt wurde, erhielten die Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, und der unabhängige Kandidat Cornel West jeweils nur 3 Prozent Unterstützung, während der unabhängige Robert F. Kennedy Jr. 15 Prozent erhielt.

Obwohl diese Zahlen nicht mit den mehr als 60 Prozent übereinstimmen, die sich zusätzliche Optionen wünschen, sollte man bedenken, dass die Wahlkampfsaison noch früh ist und dass zumindest im Falle von RFK Jr. seine Umfragewerte dazu beitragen könnten, dass er in die im Fernsehen übertragenen Präsidentschaftsdebatten aufgenommen wird, was sein Profil erheblich stärken würde.

Die Kommission für die Präsidentschaftsdebatten hat in der Vergangenheit 15 Prozent der Stimmen als Schwellenwert für die Zulassung von Unabhängigen und Kandidaten dritter Parteien zu den Debatten festgelegt. Es ist also gut möglich, dass in diesem Jahr mehr als zwei Kandidaten auf der Bühne stehen werden, sofern die Kommission ihre Regeln nicht ändert.

Undemokratische Tendenzen

Kennedy bei einer Wahlkampfkundgebung in Phoenix im Dezember 2023. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Doch selbst bei einigen frühen, vielversprechenden Anzeichen für eine demokratischere Wahl deuten andere Trends in die entgegengesetzte Richtung.

Ein Zeichen dafür, dass sich die Demokraten zunehmend Sorgen um Kennedys Kampagne machen, ist, dass das Demokratische Nationalkomitee am 9. Februar eine Beschwerde bei der Bundeswahlkommission einreichte, in der es behauptet, dass das American Values 2024 PAC unzulässigerweise mit der Kennedy-Kampagne zusammenarbeitet, um ihn auf die Stimmzettel der Bundesstaaten zu bringen.

Wie Politico berichtet, ist es unwahrscheinlich, dass die Beschwerde Erfolg haben wird“, da die hoffnungslos zerstrittene FEC in Fragen der Durchsetzung fast immer in eine Sackgasse gerät, aber sie signalisiert, dass die nationalen Demokraten ihre Bemühungen verstärken, Kennedy ins Visier zu nehmen, den derzeit führenden Präsidentschaftskandidaten der Nicht-Major-Partei, weil sie befürchten, dass er Präsident Joe Biden bei der diesjährigen Wahl Stimmen abnehmen könnte.

Obwohl es nichts Ungewöhnliches ist, dass die beiden großen Parteien versuchen, Unabhängige und Dritte von den Wahlzetteln zu streichen, ist die Tatsache, dass auch der wahrscheinliche republikanische Kandidat ins Visier genommen wird, einzigartig für die Wahl 2024.

In einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado vom Dezember 2023, mit der Trump von den Wahlzetteln in diesem umkämpften Bundesstaat ausgeschlossen wurde, stellte eine Mehrheit fest, dass

„die Ereignisse vom 6. Januar eine konzertierte und öffentliche Anwendung von Gewalt oder die Androhung von Gewalt durch eine Gruppe von Menschen darstellten, um die US-Regierung daran zu hindern oder zu verhindern, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine friedliche Machtübergabe in diesem Land zu erreichen“.

Das Gericht stellte außerdem fest, dass Trump „das gemeinsame rechtswidrige Ziel der Aufständischen, die friedliche Machtübergabe zu verhindern, unterstützte oder förderte“, nämlich indem er sie „zum Kampf aufforderte, um die Bestätigung der Präsidentschaftswahlen 2020 zu verhindern“.

Aus diesem Grund erklärte das Gericht, dass Trump gemäß Abschnitt 3 der Verfassung nicht als Präsident wählbar ist und daher nicht auf dem Wahlzettel aufgeführt werden sollte.

Viele Amerikaner, die noch immer von den Ereignissen des 6. Januar 2021 erschüttert sind, könnten drastische Maßnahmen wie diese für gerechtfertigt halten, um die Demokratie in den USA zu stärken.

Es bleibt abzuwarten, ob der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten diese Entscheidung aufrechterhält, aber aufgrund der Befragung der Richter während der Anhörung am 8. Februar scheinen Beobachter des Gerichts davon auszugehen, dass er die Entscheidung in Colorado wahrscheinlich aufheben wird.

Unabhängig davon, was vor dem Obersten Gerichtshof geschieht, ist der Trend jedoch eindeutig: Mit Hilfe der Gerichte und aller anderen ihnen zur Verfügung stehenden Methoden sind die Demokraten bereit, beispiellose Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die „heilige Sache“ der Demokratie um fast jeden Preis verteidigt wird.

Demokratie unter Beschuss

Die ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard zum Beispiel lässt diese Argumentation nicht gelten. Anstatt die Demokratie vor Möchtegern-Tyrannen zu verteidigen, glaubt Gabbard, dass die Eliten so viel Angst davor haben, dass die Amerikaner bei den Wahlen 2024 die „falsche“ Wahl treffen, dass sie beschlossen haben, die Wähler vor sich selbst zu schützen, indem sie „unsere Demokratie zerstören und uns unsere Freiheit nehmen“.

In einer Rede letzte Woche auf der Conservative Political Action Conference erklärte Gabbard, dass „unsere Demokratie angegriffen wird“ und dass diejenigen, die sie angreifen, dies „im Namen der Rettung unserer Demokratie“ tun.

Es ist „die demokratische Elite und die Sumpfkreaturen in Washington, die alles tun, was sie können, um uns, das amerikanische Volk, von einer sehr einfachen Sache abzuhalten – die Freiheit zu haben, zu wählen, wen wir als unseren nächsten Präsidenten haben wollen“, warnte Gabbard.

„Und es ist klar, dass sie uns nicht respektieren und keinen Respekt vor unseren Rechten als Bürger dieser demokratischen Republik haben“, sagte sie.

Klar ist auch, dass das historisch gewachsene Misstrauen zwischen den politischen Fraktionen Amerikas im Vorfeld der Wahlen 2024 weiter zunehmen wird.

Da sich beide Seiten gegenseitig als ernste Bedrohung für die Republik ansehen und keine von ihnen ein klares Verständnis davon hat, wie die Demokratie tatsächlich ausgehöhlt wird, könnten die Lösungen, für die sie eintreten, sehr wohl dazu führen, dass sie weiter ausgehöhlt wird.

Nat Parry ist der Autor des in Kürze erscheinenden Buches Samuel Adams and the Vagabond Henry Tufts: Virtue Meets Vice in the Revolutionary Era. Er ist Herausgeber von American Dispatches: A Robert Parry Reader.

