Vorsatz im Völkermordfall gegen Israel ist nicht schwer zu beweisen     Raz Segal     Penny Grün

Intent in the genocide case against Israel is not hard to prove A database of 500 statements showing Israeli incitement to genocide provides ample evidence of genocidal intent.



Raz Segal

Außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University

Penny Grün

Professorin für Recht an der Queen Mary Universität von London

14 Jan 2024

In dieser Woche fand vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eine Anhörung zum förmlichen Antrag Südafrikas auf einstweilige Maßnahmen gegen Israel wegen des Militärangriffs auf Gaza statt. Das südafrikanische Anwaltsteam argumentierte, dass Israel Akte des Völkermords begeht und daher aufgefordert werden sollte, seine militärischen Aktivitäten im Gazastreifen einzustellen.

Das Verbrechen des Völkermords besteht aus zwei Elementen – Absicht und Ausführung -, die beide nachgewiesen werden müssen, wenn Anschuldigungen erhoben werden. Im Falle Israels ist die offensichtliche Verwüstung des Gazastreifens ein starkes Argument dafür, dass es tatsächlich einen Völkermord begeht.

Die Massentötung von mehr als 23.000 Palästinensern, von denen fast die Hälfte Kinder und Jugendliche sind und Tausende weitere vermisst werden; die Zwangsumsiedlung von fast zwei Millionen Palästinensern, die 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens ausmachen; Israels Auferlegung einer „totalen Belagerung“, die nun Hunderttausende von Palästinensern in den kommenden Monaten durch Hunger und Infektionskrankheiten zu töten droht; die Verwüstung des Gazastreifens durch wahllose Massenbombardements und die Zerstörung ganzer Wohnviertel, die gezielte Tötung von Krankenhäusern, Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften, die Beschädigung und Zerstörung kultureller, erzieherischer und religiöser Stätten, darunter Hunderte von Schulen, Universitäten, Moscheen, Kirchen und Bibliotheken – all dies ist die sichtbare Ausführung eines Völkermords, und das südafrikanische Anwaltsteam hat dies während der Anhörung klar dargelegt.

Die Absicht ist in der Regel schwieriger zu beweisen, wenn der Vorwurf des Völkermords erhoben wird; der Antragsteller muss in der Lage sein, „die Absicht zu beweisen, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“, wie es in der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes heißt. Doch im Falle Israels wurde auch die Absicht durch eine Fülle von Beweisen entlarvt – wie das südafrikanische Anwaltsteam betonte.

Bei ihrer Argumentation konnten sie sich auf eine neue und umfassende Datenbank stützen, die von Law for Palestine zusammengestellt wurde und in der 500 Erklärungen, die die Absicht des israelischen Staates, Völkermord zu begehen und zum Völkermord aufzustacheln, seit dem 7. Oktober 2023 akribisch dokumentiert und zusammengestellt sind. Die Äußerungen von Personen mit Befehlsgewalt – Staatsoberhäupter, Minister des Kriegskabinetts und hochrangige Armeeoffiziere – sowie von anderen Politikern, Armeeoffizieren, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens offenbaren das weit verbreitete Engagement in Israel für die völkermörderische Zerstörung des Gazastreifens.

Die Täter eines Völkermordes äußern ihre Absichten selten direkt und ausdrücklich, so dass es den Gerichten überlassen bleibt, durch eine Analyse staatlicher Maßnahmen oder durchgesickerter Memoranden auf eine solche Absicht zu schließen. Im Falle des völkermörderischen Angriffs Israels auf den Gazastreifen haben jedoch, wie die Datenbank von Law for Palestine zeigt, Personen mit Befehlsgewalt in den letzten drei Monaten wiederholt völkermörderische Erklärungen abgegeben.

In ihrer Rhetorik haben sie die Palästinenser entmenschlicht und die Bevölkerung im Gazastreifen als Ganzes als Feind Israels dargestellt. Gestärkt durch die Hybris der Siedlerkolonialmacht und das Wissen, dass sie mehr als sieben Jahrzehnte lang ungestraft getötet, verstümmelt, zerstört, vertrieben, gedemütigt, eingesperrt und enteignet hat, sowie durch die fortgesetzte materielle und moralische Unterstützung der Vereinigten Staaten, bekunden die Israelis ihre völkermörderischen Absichten ausdrücklich und ohne Scham, denn sie haben sich einen Krieg gegen Menschen ausgedacht und geführt, die sie als kolonisierte „Wilde“ betrachten.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser genau auf diese Weise, nämlich als „menschliche Tiere“, als er am 9. Oktober die „totale Belagerung“ verkündete. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bezeichnete den Gazastreifen am 7. Oktober als „Stadt des Bösen“ und stellte den israelischen Angriff am 24. Dezember als einen Kampf gegen „Monster“ dar. „Dies ist ein Kampf, nicht nur ein Kampf Israels gegen diese Barbaren, es ist ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei“, sagte er.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog hatte einige Wochen zuvor, am 5. Dezember, erklärt, Israels Angriff auf den Gazastreifen sei „ein Krieg, der wirklich und wahrhaftig dazu dient, die westliche Zivilisation [vor] einem Reich des Bösen zu retten“.

Netanjahu und andere hochrangige israelische Minister haben keinen Zweifel daran gelassen, dass die Rettung der „westlichen Zivilisation“ die totale Vernichtung der Palästinenser in Gaza erfordert, indem sie sie als das biblische Volk der Amalekiter – ein Volk, das in seiner Gesamtheit als Feind angesehen wird, der vernichtet werden muss – und als Nazis bezeichneten.

Diese plumpe und gefährliche Instrumentalisierung der Religion und des Holocausts deutet auf eine völkermörderische Geisteshaltung hin: Die Täter von Völkermord sehen in der Gruppe, die sie angreifen, immer eine existenzielle Bedrohung für sich selbst, so dass der Völkermord in ihren Augen eine legitime und notwendige Verteidigung darstellt. So haben die Nazis ihren völkermörderischen Angriff auf die Juden im Zweiten Weltkrieg verstanden, und so sehen die Israelis heute ihren Völkermord an den Palästinensern in Gaza.

Die Datenbank „Recht für Palästina“ bietet uns eine umfassende Beweisgrundlage, um die Sprache nachzuvollziehen, die dem israelischen Völkermord zugrunde liegt. Angesichts dieser unverhohlenen völkermörderischen Sprache von Personen mit Befehlsgewalt in Israel „steht der IGH vor einer schweren Entscheidung“, wie es der Völkerrechtsexperte Moshen al Attar kürzlich formuliert hat: „Entweder zugunsten Südafrikas zu entscheiden und vorläufige Maßnahmen anzuordnen oder das Völkerrecht in Vergessenheit geraten zu lassen.“

Ob der IGH seiner Pflicht nachkommt und dem südafrikanischen Antrag stattgibt, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sollten Israels explizite Formulierung von Völkermord und sein beispielloser Angriff auf den Gazastreifen das Ende seiner Straffreiheit im internationalen Rechtssystem markieren und eine neue Etappe im Kampf zur Beendigung der Gewalt, zur Rettung der Palästinenser im Gazastreifen und zur Beendigung des israelischen Siedlerkolonialismus einläuten.

Dr. Raz Segal ist außerordentlicher Professor für Holocaust- und Völkermordstudien und Stiftungsprofessor für das Studium des modernen Völkermordes an der Stockton University.

Penny Grün

Professorin für Recht an der Queen Mary Universität von London

Penny Green ist Professorin für Recht und Globalisierung und Direktorin der International State Crime Initiative an der Queen Mary University of London

