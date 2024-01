Wie kann Borrell also behaupten, Europa wisse nichts von der Realität?

https://english.almayadeen.net/news/politics/borrell-says-europe-ignorant-of-scale-of-israeli-aggression

Borrell sagt, Europa wisse nichts über das Ausmaß der israelischen Aggression gegen Gaza

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

14. Januar 2024

In einem Meinungsbeitrag auf der EU-Website sagt Borrell, dass die EU-Länder aufgrund der geringen journalistischen Präsenz im Gazastreifen nicht genug über die „tragische“ Situation im Gazastreifen wissen.

100 Tage nach Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen sagte Josep Borrell, der außenpolitische Sprecher der Europäischen Union, dass der Kontinent das Ausmaß der Aggression gegen den Gazastreifen nicht kenne, da die meisten Journalisten entweder getötet wurden oder nicht in der Lage seien, den belagerten Streifen zu erreichen.

In einem Meinungsbeitrag auf der EU-Website erklärte Borrell, die „tragische“ Situation in Gaza sei in Europa nicht bekannt, „nicht zuletzt, weil westliche Journalisten keinen Zugang zu der Enklave haben und viele palästinensische Journalisten ihr Leben verloren haben“.

In seinem Beitrag ermutigte Borrell die Mitglieder der Gewerkschaft, sich zusammenzuschließen und sich für eine Lösung des Krieges einzusetzen, in dem „Israel“ seit dem 7. Oktober fast 24.000 Palästinenser ermordet hat.

Er erklärte, dass die fehlende Einigkeit unter den EU-Mitgliedern darüber, wie auf die Gewalt in Gaza zu reagieren sei, das Ansehen des Blocks in der Region untergrabe und ihn daran hindere, Einfluss auf die Ereignisse zu nehmen.

Er wies erneut darauf hin, dass fast 2 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen infolge der israelischen Angriffe vertrieben wurden und dass die palästinensische Bevölkerung „verzweifelt auf Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente und Gesundheitsversorgung angewiesen ist“.

Er erklärte, dass die EU jeden gewaltsamen Transfer der palästinensischen Bevölkerung außerhalb des Gazastreifens, wie er von einigen Mitgliedern des israelischen Kabinetts gefordert wird, vehement ablehnen wird.

Borrell warnte die EU-Mitglieder auch davor, dass ein Mangel an Einigkeit bei der Lösung der Palästina-Krise dazu führen könnte, dass diese auf bereits gefährliche Länder wie Jemen und Libanon übergreift.

Ermordung von Journalisten in Gaza geht weiter

Borrell vergaß zu erwähnen, dass die in Gaza getöteten Journalisten nicht zufällig getötet wurden, sondern Ziel der israelischen Aggression waren, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza gab am Donnerstag bekannt, dass die Zahl der getöteten Journalisten seit Beginn des völkermörderischen Krieges, den „Israel“ gegen den Gazastreifen geführt hat, auf 113 angestiegen ist, nachdem die palästinensischen Journalisten Fuad Abu Khamash und Ahmad Badir bei direkten israelischen Luftangriffen getötet wurden.

Er erwähnte auch nicht, dass der Oberste Gerichtshof Israels einen Antrag ausländischer Mediengruppen abgelehnt hat, Journalisten unabhängigen Zugang zum belagerten Gazastreifen zu gewähren.

„Israel kontrolliert den Zugang zum Gazastreifen und hat ausländischen Journalisten seit Beginn des Krieges am 7. Oktober keinen freien Zutritt gewährt.

Das Gericht behauptete, die Beschränkungen seien aus Sicherheitsgründen notwendig, da der unabhängige Zugang von Journalisten die israelischen Besatzungstruppen „gefährden“ könne.

Das Gericht behauptete fälschlicherweise, dass der Zutritt für Journalisten potenzielle „operative Details“ wie Standorte der IOF aufdecken würde, die sie „in echte Gefahr“ bringen würden.

In einem Bericht von Politico wurde letzte Woche ausführlich dargelegt, dass Europas Ruf unter den Ländern des Globalen Südens, der bereits durch seine Doppelmoral in Bezug auf den Krieg in der Ukraine beschädigt worden war, durch den Ausbruch des Krieges in Gaza aufgrund seiner Doppelmoral noch mehr Schaden genommen hat.

Während Borrell einen Mangel an Informationen aus Gaza beklagt, wird „Israel“ vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Kriegsverbrechen und Völkermord an den Palästinensern angeklagt, wobei viele Länder die südafrikanische Klage gegen die Besatzung unterstützen.

Darüber hinaus haben zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs ein Ende des Gemetzels gefordert, und in zahlreichen europäischen Ländern haben Hunderttausende gegen den anhaltenden Völkermord mobilisiert.

Wie kann Borrell also behaupten, Europa wisse nichts von der Realität?

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …