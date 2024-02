Ceasefire elusive as Gaza genocide enters fifth month At least 100,000 Palestinians are killed, injured, or missing and presumed dead.

Palästinenser inspizieren die Trümmer einer Schule nach einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 31. Januar. Naaman Omar APA-Bilder

Waffenstillstand ist schwer zu erreichen, der Völkermord in Gaza geht in den fünften Monat

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

7. Februar 2024

Israels Militäraktion im Gazastreifen hat zu mindestens 100.000 getöteten, verletzten oder vermissten und vermutlich toten Palästinensern geführt – mehr als 4 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner oder fast jeder Zwanzigste – während der Völkermord in seinen fünften Monat geht.

Sechzig Prozent der 27.585 palästinensischen Todesopfer, die das Gesundheitsministerium seit dem 7. Oktober im Gazastreifen gezählt hat, waren Frauen und Kinder. Tausende weitere sind unter den Trümmern begraben.

Mindestens 17.000 Jungen und Mädchen im Gazastreifen sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF ohne Begleitung oder von ihren Familien getrennt.

Khan Younis im südlichen Gazastreifen war die Hauptlast des Bombardements, während palästinensische Widerstandsgruppen in den letzten Tagen in weiten Teilen des Gazastreifens gegen israelische Bodentruppen kämpften, berichtete das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Die israelischen Streitkräfte bombardierten am Montag Wohnblöcke und Hochhäuser in mehreren Gebieten von Khan Younis und richteten dabei erhebliche Zerstörungen an.

In der Nähe des Nasser Medical Complex und des Al-Amal-Krankenhauses in Khan Younis wird weiterhin heftig gekämpft, was die Sicherheit des medizinischen Personals, der Verwundeten und Kranken sowie Tausender Binnenvertriebener gefährdet“, so das UN OCHA.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Dienstag mit, dass die israelischen Streitkräfte die Belagerung des Nasser Medical Complex verschärft hätten, in dem „ein schwerer Mangel an chirurgischem Material und Nahtmaterial herrscht und der Treibstoff für die Generatoren des Krankenhauses nur noch schätzungsweise vier Tage reicht“, so OCHA.

Erste Untersuchungen von Tausenden von Kleinkindern zeigen laut OCHA, dass die akute Unterernährung im Gazastreifen stark zugenommen hat. „Dieser starke Anstieg der akuten Unterernährung deutet darauf hin, dass sich die Situation ohne angemessene präventive und kurative Dienste verschlimmern wird“, so das UN-Büro.

„Wir werden Rafah erreichen“

Der US-Außenminister Antony Blinken traf sich am Dienstag in Doha mit Vertretern Katars.

Blinken sagte, er werde die Reaktion der Hamas auf einen vorgeschlagenen Waffenstillstand mit israelischen Beamten während seines Besuchs in dem Land am Mittwoch besprechen, berichtete Reuters.

Der Außenminister sagte: „Es gibt noch viel zu tun, aber wir glauben weiterhin, dass eine Einigung möglich und sogar notwendig ist.

Eine israelische Regierungsquelle sagte jedoch dem staatlichen Rundfunk des Landes, dass sie die Forderung der Hamas nach einem dauerhaften Waffenstillstand und einem Ende der Belagerung des Gazastreifens als Teil eines Gefangenenaustauschs ablehnen würde.

Während Diplomaten an einer Einigung arbeiteten, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant gegenüber den Truppen: „Wir schließen die Mission in Khan Younis ab, und wir werden auch Rafah erreichen und dort jeden Terroristen eliminieren, der uns zu schaden droht“.

Drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – warnten, dass eine Ausweitung der israelischen Bodenoperationen in Rafah, dem südlichsten Gebiet des Gazastreifens, unmittelbar bevorzustehen scheint.

Eine solche Eskalation „würde die andauernden völkermörderischen Handlungen des israelischen Militärs und der Behörden gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen erheblich verschlimmern“, warnten die Rechtsgruppen.

Etwa 1,3 Millionen Palästinenser – mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens – sind derzeit in Rafah konzentriert, nachdem sie aus anderen Gebieten des Gebiets vertrieben wurden.

Angesichts der derzeitigen Bevölkerungsdichte in dem Gebiet könnte ein Angriff auf Rafah „zu einem noch nie dagewesenen Verlust an palästinensischen Menschenleben führen“, so die Menschenrechtsgruppen.

Er könnte auch Hunderttausende von Palästinensern im Gazastreifen zur Flucht nach Ägypten zwingen, was den Tatbestand der Zwangsdeportation erfüllen würde“, fügten die Menschenrechtsgruppen hinzu.

„Das mögliche Szenario könnte die Zahl der Palästinenser übertreffen, die während der Nakba 1948 von zionistischen Milizen und dem israelischen Militär gewaltsam vertrieben wurden“, hieß es.

Ein Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sprach am Dienstag eine ähnliche Warnung aus und erklärte, dass „verstärkte Feindseligkeiten in Rafah in dieser Situation zu einem massiven Verlust von Menschenleben unter der Zivilbevölkerung führen könnten, und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu verhindern.“

Die ägyptische Organisation Sinai for Human Rights erklärte am Dienstag, Israel habe das Grenzgebiet in den letzten Tagen bombardiert.

Das UNRWA, das umkämpfte UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge, teilte mit, dass ein Konvoi mit Nahrungsmitteln am Montag von israelischen Schiffen beschossen wurde, als er darauf wartete, in den nördlichen Gazastreifen einzudringen.

Nach Angaben von Mitarbeitern des Hilfswerks wurde niemand verletzt.

Einen Tag zuvor war eine Gruppe von Menschen, die im Süden von Gaza-Stadt, im nördlichen Teil des Gebiets, auf Hilfsgüterwagen wartete, unter Beschuss geraten. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten war dies der fünfte Fall, in dem auf Menschen geschossen wurde, die auf humanitäre Hilfe warteten.

Die humanitären Organisationen sagen, dass sie den nördlichen Gazastreifen nicht erreichen können, wo die Hungersnot bereits ein Ausmaß angenommen hat.

Letzte Woche erklärte Sigrid Kaag, die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau im Gazastreifen, gegenüber Diplomaten, dass der Zugang für humanitäre Hilfe weiterhin stark eingeschränkt sei.

Sie forderte die Öffnung weiterer Grenzübergänge und die Wiederaufnahme der kommerziellen Aktivitäten im Gazastreifen, wo rund 300 000 Zivilisten im Norden unter immer schlimmeren Bedingungen leben.

Zwangsevakuierung

Tausende von Menschen zogen von Khan Younis nach Rafah, nachdem Israel die Evakuierung angeordnet und seine Militäroffensive in dem Gebiet ausgeweitet hatte.

Israel errichtete einen Kontrollpunkt auf der Evakuierungsroute, nachdem es Seitenstraßen gesperrt hatte, und zwang die Menschen, die al-Bahr-Straße westlich des Flüchtlingslagers Khan Younis entlang zu gehen.

Am Kontrollpunkt wurden die Palästinenser gezwungen, einen nach dem anderen zu passieren und ihre Habseligkeiten zurückzulassen, so der Euro-Med Human Rights Monitor.

Frauen, Mädchen und Jungen durften passieren, aber Männer und Jungen über 15 Jahren mussten ihre Ausweise vorzeigen und ihre Iris abtasten lassen, so die Menschenrechtsorganisation.

Einige Männer und Jungen durften passieren, während andere „verhaftet, gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen und in einem offenen Bereich bei Regenwetter festgehalten wurden“, so Euro-Med.

Palästinenser, die von Khan Younis über den israelisch kontrollierten Korridor nach Rafah flohen, „wurden gezwungen, Parolen gegen die Hamas zu skandieren“, so das Magazin +972. „Bei vielen wurde ihr Hab und Gut konfisziert, und Männer wurden von ihren Familien getrennt, entkleidet und stundenlang körperlich misshandelt und entbehrt.

Diejenigen, die es nach Rafah geschafft haben, „sind gezwungen, unter entsetzlichen humanitären Bedingungen in einem offenen Bereich zu bleiben und auf Hilfe zu warten“, so Euro-Med.

Den meisten Vertriebenen stehen nur 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag zum Trinken, Kochen und Baden zur Verfügung, und nach Angaben von UNICEF gibt es eine Häufung von Durchfallerkrankungen bei Kindern.

Etwa zwei Drittel des Gazastreifens, in dem fast 1,8 Millionen Palästinenser leben, wurden von Israel evakuiert.

Etwa zwei Millionen Menschen sind Binnenvertriebene im Gazastreifen, in dem es weder ein sicheres Gebiet noch die Zusicherung Israels gibt, dass sie in ihre Häuser zurückkehren dürfen, so Euro-Med weiter.

Ajith Sunghay, der Leiter des UN-Menschenrechtsbüros in Palästina, sagte nach einem einwöchigen Besuch im Gazastreifen, dass die Zivilbevölkerung „ständig in Bewegung ist und in ständiger Angst lebt, weil ihnen gesagt wurde, dass es sicher sei“.

„Die Menschen bauen sich Zelte aus Plastiktüten und Holz, das sie finden können“, fügte Sunghay hinzu. „Die Menschen leben von einer Mahlzeit am Tag, wenn sie Glück haben.“

Weitverbreitete Zerstörung

Einer Analyse von Satellitendaten zufolge dürfte die Mehrzahl aller Gebäude in Gaza beschädigt oder zerstört worden sein.

Die UNO schätzt, dass mehr als 650.000 vertriebene Palästinenser im Gazastreifen „kein Zuhause haben, in das sie zurückkehren können, und dass viele weitere aufgrund des Ausmaßes der Schäden an der umliegenden Infrastruktur sowie der Gefahr, die von explosiven Kriegsresten ausgeht, nicht sofort zurückkehren können.“

Die New York Times berichtete am Dienstag, dass sie Hunderte von Videos ausgewertet hat, die von israelischen Soldaten in Gaza aufgenommen und auf persönlichen Konten in sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Einige dieser Aufnahmen sind banal. Andere Videos zeigen jedoch Truppen, die „lokale Geschäfte und Schulklassen verwüsten, sich abfällig über Palästinenser äußern, scheinbar zivile Gebiete mit Bulldozern platt walzen und zum Bau israelischer Siedlungen in Gaza aufrufen“.

Die Publikation fügte hinzu, dass sie „mehr als 50 Videos zu Israels militärischen Kampftechnik-Einheiten zurückverfolgt hat, die den Einsatz von Bulldozern, Baggern und Sprengstoff zur Zerstörung von scheinbar zivilen Häusern, Schulen und anderen Gebäuden zeigen“.

Letzte Woche veröffentlichte die New York Times eine Analyse der von den israelischen Streitkräften durchgeführten kontrollierten Zerstörungen, durch die seit November „Hunderte von Gebäuden – darunter Moscheen, Schulen und ganze Teile von Wohnvierteln“ im Gazastreifen zerstört wurden.

Der Zeitung zufolge lagen die meisten der 33 identifizierten Abrissstellen weit außerhalb des ungefähren Bereichs der von Israel vorgeschlagenen „Pufferzone“ entlang der Ost- und Nordgrenze des Gazastreifens. Möglicherweise gebe es noch mehr kontrollierte Abbruchstellen als die, die anhand der verfügbaren visuellen Beweise bestätigt werden konnten, so die New York Times.

Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Wohnen hat den Begriff „Domizid“ geprägt, um die weit verbreitete oder systematische Zerstörung von Häusern zu beschreiben, wie sie im Gazastreifen zu beobachten ist.

Nach Angaben des palästinensischen Kulturministeriums wurden durch israelische Bombardements mehr als 200 Gebäude von kultureller oder historischer Bedeutung in Gaza zerstört.

„Zu den Zerstörungen gehören auch ein alter römischer Friedhof und der Commonwealth-Kriegsfriedhof, auf dem mehr als 3.000 britische und Commonwealth-Soldaten begraben sind, die in den Schlachten des Ersten und Zweiten Weltkriegs gefallen sind“, so The Guardian.

Die UN-Kulturorganisation UNESCO „warnte, dass weitere Stätten von Schäden bedroht seien, darunter eines der ältesten christlichen Klöster der Region, der Komplex des Heiligen Hilarion, der zwar noch nicht beschädigt sei, aber in einem Gebiet mit intensiven Kämpfen liege“, so die Publikation weiter.

Programmdirektor des Roten Halbmonds getötet

Zu der von Israel im Gazastreifen zerstörten zivilen Infrastruktur gehören auch medizinische Einrichtungen.

Die Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds veröffentlichte Videoaufnahmen ihres schwer beschädigten Hauptquartiers in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen. Das Video zeigt zertrümmerte Krankenwagen auf der Straße und ausgeblasene und von Kugeln durchlöcherte Wände im Gebäude.

⭕️Footage zeigt die Folgen der Verwüstung des PRCS-Hauptquartiers in Jabalia, Nord-Gaza, nach dem Einmarsch der Besatzungstruppen vor etwa 45 Tagen, der zur Zerstörung der Krankenwagen führte.

Filmed by: PRCS-Freiwilliger, Yousef Khader pic.twitter.com/5YoTyIUPuY

– PRCS (@PalestineRCS) February 5, 2024

Der Rote Halbmond teilte mit, dass Hedaya Hamad, einer seiner Programmdirektoren, von israelischen Streitkräften während der Belagerung seines Hauptquartiers und des angrenzenden Al-Amal-Krankenhauses in Khan Younis erschossen wurde.

Der Rote Halbmond fügte hinzu, dass Hamad getötet wurde, als sie versuchte, Vertriebene zu retten, die in der Einrichtung Schutz gesucht hatten, nachdem sie von Soldaten erschossen worden waren.

„Hedaya verkörperte bis zu ihrem letzten Atemzug die Bedeutung von Aufopferung, Menschlichkeit und Freiwilligkeit“, so der Rote Halbmond über seine getötete Kollegin.

Die israelischen Streitkräfte haben Dr. Haider al-Qaddura, Mitglied des Exekutivkomitees des Roten Halbmonds und Generaldirektor des Al-Amal-Krankenhauses, sowie den Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, Maher Atallah, vorgeladen und gewaltsam verschwinden lassen.

Der Rote Halbmond erklärte, das Verschwinden der beiden Männer sei erfolgt, nachdem Israel den Vertriebenen, die im Krankenhaus und dem angrenzenden Hauptquartier Zuflucht gefunden hatten, „nach zweiwöchiger Belagerung“ die sichere Durchreise gestattet hatte.

Hunderte von Familien hätten das Krankenhaus und die Einrichtung des Roten Halbmonds verlassen, teilte die humanitäre Organisation am Montag mit. Vierzig ältere Vertriebene und rund 80 Patienten und Verletzte sowie etwa 100 Mitarbeiter der Verwaltung und des medizinischen Personals blieben zurück.

Unterdessen teilte der Rote Halbmond am Dienstag mit, dass das Schicksal eines sechsjährigen Mädchens und zweier Sanitäter, die versucht hatten, ihr zu helfen, nachdem ihre Familie unter israelischen Beschuss geraten war, nach mehr als einer Woche immer noch unbekannt sei.

Im vergangenen Monat hatte der Internationale Gerichtshof in einem Zwischenurteil festgestellt, dass Israel im Gazastreifen offensichtlich einen Völkermord begeht, und das Land aufgefordert, „alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen“, um Verstöße gegen die Artikel der Völkermordkonvention zu verhindern, zu deren Vertragsstaaten es gehört.

Blog von Maureen Clare Murphy

Übersetzt mit Deepl.com

