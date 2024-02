EU lawmakers fail to declare freebies from Israel lobby Pledge to end foreign interference proves hollow.

EU-Gesetzgeber versäumen es, Zuwendungen der Israel-Lobby zu deklarieren

Von David Cronin

7. Februar 2024

Die wichtigsten Institutionen der EU stecken mit Israel und seinen professionellen Lobbyisten unter einer Decke. Fred Marvaux Europäische Union

Die Propaganda-Aktivitäten des Pro-Israel-Netzwerks können ziemlich plump sein.

Die großen Akteure dieser Lobby haben kürzlich den Besuch von Richard Kemp, einem pensionierten britischen Armeeoberst, im Europäischen Parlament organisiert.

Kemp präsentierte ein Argument über das Verhältnis zwischen den Todesopfern unter der Zivilbevölkerung und den Kämpfern in Gaza. Unter Berücksichtigung dieses Verhältnisses behauptete er, dass Israel derzeit weniger Zivilisten tötet, als die USA und ihre Verbündeten im Irak und in Afghanistan getötet haben.

Da seine Berechnungen größtenteils auf zweifelhaften israelischen Daten beruhen, sollte man alles, was er sagt, mit Skepsis betrachten. Außerdem ist die Behauptung, Israel sei weniger gewalttätig als die USA und ihre Verbündeten, nicht gerade die cleverste Taktik.

Großbritannien war Amerikas Juniorpartner bei den Invasionen im Irak und in Afghanistan. Kemp selbst wurde 2003 Kommandeur der britischen Truppen in Kabul und unterstützte später die US-Besetzung des Irak.

Seine Argumentation kann daher als Eingeständnis gewertet werden, dass er direkt an dem Massengemetzel an Zivilisten beteiligt war. Er hat dies bereits früher angedeutet, als er 2015 zugab, dass „ich bei einigen Gelegenheiten die Einsatzregeln missachtet habe“.

Der jüngste Besuch von Kemp wurde vom Brüsseler Büro des American Jewish Committee (AJC) mitorganisiert.

Als führende pro-israelische Gruppe hat das AJC Gesetzgeber dazu ermutigt, eine Position zugunsten des völkermörderischen Krieges gegen Gaza einzunehmen (während es gleichzeitig leugnet, dass ein Völkermord stattgefunden hat).

Würde das Europäische Parlament seine eigene Politik ernst nehmen, würde die AJC gemieden werden.

Ausländische Einmischung

Nach einem Korruptionsskandal, der unter dem Namen Qatargate bekannt wurde und im Dezember 2022 begann, verpflichtete sich das Europäische Parlament, sich gegen ausländische Einmischung in seine Arbeit zu wehren.

Nicht alle nehmen dieses Versprechen ernst.

Ende Oktober organisierte das AJC einen Besuch einer Delegation von Gesetzgebern in Israel. Zu den Teilnehmern dieser Reise gehörte auch Eleni Stavrou, ein zypriotisches Mitglied des Europäischen Parlaments.

Mehr als drei Monate später hat Stavrou immer noch nicht auf der Website des Europäischen Parlaments erklärt, dass sie die Gastfreundschaft des AJC angenommen hat – obwohl sie nach den Transparenzvorschriften dazu verpflichtet ist.

Obwohl sie in einer anschließenden Parlamentsdebatte auf ihren Besuch hinwies, erwähnte Stavrou nicht, wer die Rechnung dafür bezahlte.

Verhätschelt

Das European Leadership Network – eine weitere pro-israelische Organisation – organisierte im Oktober einen ähnlichen Besuch.

Drei Mitglieder des Europäischen Parlaments, von denen bekannt ist, dass sie an dieser Reise teilgenommen haben, haben ihre Beteiligung noch nicht formell erklärt.

Es handelt sich um Nadine Morano und Ilana Cicurel aus Frankreich und ihren österreichischen Kollegen Lukas Mandl.

Einige andere Teilnehmer der Reise waren ein wenig offener.

Aus einer Erklärung der bulgarischen Gesetzgeberin Elena Yoncheva geht hervor, dass sie drei Nächte im Royal Beach Tel Aviv verbracht hat, mit freundlicher Genehmigung des European Leadership Network.

Das Royal Beach vermarktet sich selbst als „eines der besten Luxushotels“ in der Stadt.

Das sagt schon alles: Während die Palästinenser in Gaza abgeschlachtet wurden, ließen sich mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments in Tel Aviv verwöhnen.

Das European Leadership Network hat extrem enge Beziehungen zum israelischen Staat. Sharon Regev, eine der Mitarbeiterinnen der Gruppe, ist mit Haim Regev, dem israelischen Botschafter in Brüssel, verheiratet.

Qatargate ist nicht mehr das heiße Gesprächsthema unter den Kennern der Europäischen Union, das es vor einem Jahr war. Der – größtenteils nur vorgetäuschte – Schock über die Behauptungen, Katar versuche, sich Einfluss zu erkaufen, hat sich gelegt.

Das Versprechen, die ausländische Einmischung zu beenden, hat sich als hohl erwiesen. Die wichtigsten EU-Institutionen stecken mit Israel und seinem Heer von professionellen Lobbyisten unter einer Decke.

