Ceasefire or truce? Any Gaza deal could break Netanyahu’s coalition The fate of Israel’s coalition government now hangs on a Gaza agreement. A short truce will continue the war and Tel Aviv’s global censure. A full ceasefire will deliver a Hamas victory.

Das Schicksal der israelischen Regierungskoalition hängt jetzt von einem Abkommen über den Gazastreifen ab. Ein kurzer Waffenstillstand wird den Krieg fortsetzen und Tel Aviv weltweit in Verruf bringen. Ein vollständiger Waffenstillstand würde einen Sieg der Hamas bedeuten.

Waffenstillstandsabkommen oder Waffenstillstand? Jedes Gaza-Abkommen könnte Netanjahus Koalition zerbrechen

Von Khalil Harb

8. Februar 20242024

Es gibt zwei Worte, die das ganze Getöse um die Pariser Verhandlungen über eine Beilegung des Gaza-Krieges zusammenfassen: „vorübergehend“ und „nachhaltig“.

Der von den in Paris anwesenden Parteien – Katar, Ägypten, Israel, den USA und Frankreich – angestrebte Waffenstillstand ist ein „Rahmenabkommen“. Die israelischen Besatzungsbehörden wollen, dass jede Vereinbarung nur eine „vorübergehende Einstellung der Militäroperationen“ vorsieht, was eine mögliche Wiederaufnahme des Massakers in Gaza vorhersagt. Die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen schlagen dagegen in verschiedenen Änderungsanträgen eine vollständige Einstellung der Militäroperationen als Vorstufe zu einer „dauerhaften Ruhe“ vor.

Es ist noch nicht klar, warum die US-Regierung von Joe Biden, dem offiziellen Unterstützer des viermonatigen israelischen Massakers, darauf besteht, das Dossier „Gaza-Krieg“ so zu behandeln, als ginge es im Kern um die Freilassung israelischer Gefangener in Gaza – und nicht um die Beendigung der jahrzehntelangen Besetzung palästinensischen Landes und palästinensischer Menschen, die zu der heutigen Situation geführt hat.

Jede Behandlung oder Beilegung dieses Krieges muss bei der Besatzung und ihren weitreichenden Auswirkungen beginnen – dem eigentlichen Kern des Konflikts. Stattdessen spiegelt die Haltung des Weißen Hauses die amerikanische Auffassung wider, dass Washington nicht die alleinige Verantwortung für die gegenwärtige Situation trägt, und wirft Fragen über die Art und Wirksamkeit der Rolle der katarischen und ägyptischen „Vermittler“ auf.

Die beiden letztgenannten arabischen Staaten waren an den Pariser Gesprächen zur Ausarbeitung des Abkommens vor über einer Woche beteiligt, wobei die US-amerikanisch-israelischen Geheimdienste durch CIA-Chef William Burns, Mossad-Chef David Barnea und den Leiter des israelischen Shin Bet Ronen Barr vertreten waren.

Stunden, nachdem die Hamas den katarischen und ägyptischen Vermittlern ihre Antwort auf das „Rahmenabkommen“ übermittelt hatte, verrieten Erklärungen der Israelis und Amerikaner ihre Absicht, einen echten Frieden oder eine Einstellung des militärischen Konflikts zu sabotieren.

US-Präsident Biden kommentierte die Äußerungen der Hamas voreilig als „übertrieben“, während der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant – frisch von Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken – sagte, die von der Hamas vorgelegte Antwort sei „negativ“ und absichtlich so formuliert, dass sie von Israel abgelehnt werde.

Aus seiner Sicht hat Gallant nicht ganz unrecht. Was Israel mit dem Abkommen erreichen will, ist ein US-arabisches Mandat zur Wiederaufnahme des Krieges, sobald die israelischen Gefangenen vom Widerstand in Gaza freigelassen wurden.

Israels Verpflichtung zum Völkermord

Die Quintessenz ist ziemlich eindeutig: Israel will einen ständigen Krieg. Gallant räumt öffentlich ein, dass „der Krieg noch lange nicht vorbei ist“. Netanjahu sagte nach einem Treffen mit Blinken: „Wir müssen den Krieg mit einem erdrutschartigen Sieg beenden, und das ist nur eine Frage der Zeit. Unsere Armee rückt systematisch vor, und wir haben der Armee befohlen, in Rafah zu arbeiten“, wo die Besatzungsarmee seit Tagen mit einer Großoffensive entlang der Grenze zu Ägypten droht. Dies würde bedeuten, dass Hunderttausende von Palästinensern, die bereits in den letzten Wochen in das Grenzgebiet vertrieben wurden, erneut vertrieben werden.

Eine führende Quelle im Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), der an der Vorbereitung der Antwort des Widerstands auf das Pariser Dokument beteiligt war, erklärte gegenüber The Cradle, dass das den palästinensischen Fraktionen vorgelegte Papier „keine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges“ enthalte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sagt er:

So etwas gibt es nicht. Es gibt einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch, und die Frage der Beendigung des Krieges wird in späteren Phasen diskutiert werden.

Der PIJ-Vertreter verrät, dass das der Hamas vorgelegte Dokument „mit Sprengfallen versehen und voller Minen und Tricks“ war, und sagt, Katar und Ägypten würden der Hamas im Wesentlichen sagen, sie solle sich einem dreimonatigen Waffenstillstand unterwerfen und darauf vertrauen, dass die israelische Armee danach nichts mehr unternehmen werde.

Diese katarisch-ägyptische Ermutigung scheint bestenfalls ein Wunschtraum zu sein, der vielleicht auf die Möglichkeit setzt, dass die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen – genau zu dem Zeitpunkt, an dem der vorgeschlagene Waffenstillstand endet – heiß werden und Netanjahu daran hindern werden, seinen blutigen Angriff auf Gaza wieder aufzunehmen. Die palästinensische Quelle sagt jedoch, dass der Widerstand keine derartigen Fantasien hat und sich dementsprechend an das Abkommensdokument wendet, da es nichts garantiert – weder den Abzug der Panzer noch die Verhinderung von Krieg und gezielten Attentaten.

Forderungen des palästinensischen Widerstands

Nach den vorliegenden Informationen fanden nach Erhalt des Pariser Dokuments durch einen ägyptischen Vermittler interne Diskussionen innerhalb und zwischen der Hamas und den anderen Widerstandsgruppen statt. Der palästinensischen Quelle zufolge liegt ein Großteil der Entscheidung der Hamas beim Führer der Gruppe im Gazastreifen, Yahya Sinwar, aber auch das politische Büro der Hamas (mit Sitz in Katar), vertreten durch Ismail Haniyeh, Khaled Meshaal und Musa Abu Marzouk, hat sich getroffen und den Entscheidungsträgern in Gaza seine Meinung mitgeteilt.

Die Verzögerung eines endgültigen Abkommens hängt fast ausschließlich von der Auseinandersetzung zwischen denjenigen ab, die eine „vorübergehende“ Lösung des Krieges anstreben, und denjenigen, die eine „nachhaltige“ Lösung fordern.

Das Dokument mit dem Titel „Allgemeiner Rahmen für ein umfassendes Abkommen zwischen den Parteien“ gliedert den vorgeschlagenen Waffenstillstand in drei Phasen:

Die erste, die 45 Tage dauern soll, enthält eine Klausel über die „vorübergehende Einstellung der militärischen Operationen, die Einstellung der Luftaufklärung und die Verlegung der israelischen Streitkräfte außerhalb der dicht besiedelten Gebiete im gesamten Gazastreifen, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, den Austausch von Gefangenen abzuschließen.“ In den folgenden Phasen ist in dem Dokument von der „Aufnahme [indirekter] Gespräche über die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Ruhe“ die Rede, von der Einreise und dem Zugang der Palästinenser zu Hilfsgütern und Treibstoff sowie vom Wiederaufbau von Krankenhäusern und der Einrichtung von Zelten und anderen provisorischen Wohneinheiten.

Es gab nur wenige Einzelheiten darüber, wie und innerhalb welcher Fristen dies alles nach Abschluss des Gefangenenaustauschs geschehen sollte. Die Änderungsanträge der Hamas zielten darauf ab, dies zu korrigieren, indem sie die Dauer dieser Phasen präzisierten und klare Leistungen festlegten.

In seiner jetzigen Fassung enthält das Abkommen – wie von Israel gewünscht – keinen Hinweis auf die Einstellung der militärischen Aggression gegen Gaza. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigt, dass die israelische Aggression bisher – seit dem 7. Oktober – zum Tod von rund 28.000 Palästinensern und zur Verletzung von 70.000 weiteren geführt hat, während israelische Luftangriffe, Artilleriebeschuss und Bodenoperationen mehr als 60 Prozent der Wohneinheiten beschädigt und 53.000 davon vollständig zerstört haben.

Da es vier Monate lang keinen wirksamen arabischen und internationalen Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung gab, blieb es Sinwar und seinen Kollegen aus dem Gazastreifen überlassen, das Papier mit konkreten, dringenden Forderungen der Palästinenser zu versehen. In den Änderungsanträgen der Hamas, die der Pariser Gruppe vorgelegt wurden, wird ihre Antwort wie folgt eingeleitet:

Dieses Abkommen zielt darauf ab, die gegenseitigen Militäroperationen zwischen den Parteien zu beenden, eine vollständige und dauerhafte Ruhe zu erreichen, Gefangene zwischen den beiden Parteien auszutauschen, die Belagerung des Gazastreifens zu beenden, den Wiederaufbau zu ermöglichen, Bewohner und Vertriebene in ihre Häuser zurückkehren zu lassen und allen Bewohnern in allen Gebieten des Gazastreifens die erforderlichen Unterkünfte und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

In ihrer Antwort fügte die Hamas einen „Anhang zum Rahmenabkommen“ hinzu, in dem sie darauf hinwies, dass dieser Anhang integraler Bestandteil des Abkommens ist und dass die Garanten des Abkommens Ägypten, Katar, die Türkei, Russland und die Vereinten Nationen sind. Neben der Forderung nach einem „vollständigen und dauerhaften“ Waffenstillstand verlangte die Hamas einige wichtige Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des Friedens beitragen würden, darunter die Beendigung der derzeitigen Besetzung des Gazastreifens, die Einleitung eines groß angelegten Hilfsprogramms für Hunderttausende von Vertriebenen und deren Unterbringung, bevor eine umfassende Wiederaufbauphase eingeleitet wird.

Dies ist den Israelis ein Dorn im Auge, denn sie wollen den Teufel im Detail“ so weit wie möglich vermeiden. Tel Aviv braucht nur einen Gefangenenaustausch, um seine innenpolitische Szene neu zu ordnen – sei es durch öffentliche Meinungsverschiedenheiten oder Machtkämpfe innerhalb seiner Koalition -, bevor es den schlimmsten Teil seiner militärischen Feuerkraft auf Gaza loslässt.

Selbst nach der Antwort der Hamas setzen Israels Sicherheitsdienste immer noch darauf, dass eine Ermordung Sinwars ihnen einen Sieg bescheren wird – als ob sich nicht noch mehr Widerstand an seiner Stelle erheben würde. Während Blinkens Besuch prahlte Netanjahu damit, die Hamas-Führer im Gazastreifen endgültig zu eliminieren und schwor, in Rafah einzumarschieren – und ignorierte dabei die Bedenken der ägyptischen Vermittler.

In der Öffentlichkeit verbreiteten die Israelis die Behauptung, dass die Hamas das Abkommen vereiteln würde. Insgeheim versuchte Tel Aviv in aller Eile herauszufinden, ob die Antwort der Hamas – die Katar dem Mossad übermittelte – eine endgültige Position darstellte oder für weitere Verhandlungen offen war.

Wie ein israelischer Analyst in Haaretz anmerkte, befindet sich Netanjahu angesichts der positiven Hamas-Antwort in der schwierigsten aller Positionen. Wenn das Abkommen zustande kommt, wird der israelische Premierminister gezwungen sein, sich für eine der beiden Seiten in seiner Koalitionsregierung zu entscheiden: entweder für den extremistischen Flügel, der aus rechten Siedlern wie Verteidigungsminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich besteht, oder für den eher US-freundlichen Flügel unter der Führung von Minister Gadi Eisenkot und Kriegsratsmitglied Benny Gantz. Kurz gesagt, entweder werden Gantz und Eisenkot die israelische Notstandsregierung auflösen oder Ben-Gvir und Smotrich.

Bei all dem geht es um die Frage, ob es einen „Waffenstillstand“ gibt oder nicht, um dessen Dauer oder Dauerhaftigkeit und um die Details, welche palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen der Besatzungsmacht in einen Gefangenenaustausch einbezogen werden sollen. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit unzähliger Zwischenfälle: die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit durch einige westliche Verbündete, der vermeintliche palästinensische Sieg im Gazastreifen, wenn der Krieg endet, das Vorantreiben einer echten „Zweistaatenlösung“ und weitere Eskalationen an der Nordgrenze Israels und im Roten Meer.

Die Extremisten in Israels Regierung können ein Ende des Völkermords im Gazastreifen nicht ertragen, ganz zu schweigen von dem Gedanken, dass sich der US-Verbündete für die Idee eines palästinensischen Staates erwärmt.

Letztendlich sind die pragmatischen und logischen Änderungen der Hamas an dem Abkommen das, was Tel Aviv am meisten fürchtet: ein dauerhafter Waffenstillstand, der auf streng festgelegten Phasen, Zeitplänen und Leistungen beruht, die von den Staaten der Region und den Weltmächten garantiert werden, die, um das Problem ein für alle Mal zu beenden, nun eine dauerhafte Lösung der palästinensischen Frage erzwingen wollen.

Übersetzt mit Deepl.com

