Why Medvedev Is Free to Go Full ‚Born to Be Wild' Washington is actively splitting the EU in favor of a rabidly Russophobic Vilnius-Warsaw-Kiev axis.

Warum Medwedew die Freiheit hat, „Born to be wild“ zu werden

Von Pepe Escobar

8. Februar 2024

Washington spaltet aktiv die EU zugunsten einer rasend russophoben Achse Vilnius-Warschau-Kiew.

Yeah, Darlin‘ gonna make it happen

Nimm die Welt in eine Liebesumarmung

Feuert alle eure Waffen auf einmal ab

Und explodiere ins All

Steppenwolf, Geboren um wild zu sein, 1967

Die Welt muss dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates Dimitri Medwedew dankbar sein. In Anlehnung an die kultige Werbesendung aus der Zeit des Kalten Krieges über ein Bier, das die Stellen erfrischt, die andere Biere nicht erreichen können, erfrischt Medwedew die – sensiblen – Stellen, die der Kreml und das Außenministerium aus diplomatischen Gründen nicht erreichen können.

Während erstaunliche tektonische Verschiebungen die Geopolitik und Geoökonomie auf den Kopf stellen und der Engel der Geschichte nach Osten blickt, während die von innen korrodierten Vereinigten Staaten sich verzweifelt an die Reste ihrer schwindenden Vollspektrum-Dominanz klammern, macht Medwedew keinen Hehl daraus, wie sehr er „Rauch und Licht“ genießt, ganz zu schweigen von „Heavy-Metal-Donner“.

Beweisstück Eins ist etwas für die Ewigkeit. Es verdient ein vollständiges Zitat – komplett mit farbiger englischer Übersetzung:

„Westliche Politiker, die sich in die Hose gemacht haben, und ihre mittelmäßigen Generäle in der NATO haben wieder einmal beschlossen, uns Angst zu machen. Sie haben die größten Militärübungen seit dem Kalten Krieg gestartet.

Daran beteiligt sind 90.000 Soldaten aus 31 Ländern des Bündnisses und „fast ganz“ Schweden, etwa 50 Kriegsschiffe, 80 Flugzeuge, 1.100 Bodenkampffahrzeuge, darunter 133 Panzer.

Einige Etappen sollen in den offenkundig russophobsten und uns am meisten zuwiderlaufenden Ländern wie Polen, Lettland, Litauen und Estland stattfinden, also in unmittelbarer Nähe zu Russlands Grenzen.

Die NATO-Schwätzer scheuten sich, direkt zu sagen, gegen wen diese Übungen gerichtet sind, und beschränkten sich auf leeres Gerede über „das Üben von Verteidigungsplänen und die Abschreckung potenzieller Aggressionen der nächsten Gegner“.

Aber es ist ganz offensichtlich, dass dieses Zusammenzucken der schlaffen westlichen Muskeln eine Warnung an unser Land ist. Es ist, als ob sie sagen würden, wir sollten Russland nicht richtig bedrohen und dem russischen Igel einen fetten, transsexuellen europäischen Arsch zeigen.

Das war zwar nicht beängstigend, aber sehr bedeutsam.

Denn wenn das Bündnis selbst beschlossen hat, Übungen dieses Ausmaßes durchzuführen, bedeutet das, dass sie wirklich Angst vor etwas haben.

Mehr noch, sie glauben nicht nur nicht an einen Sieg, sondern auch nicht an irgendwelche militärischen Erfolge des verrotteten Neonazi-Regimes in Kiew. Und natürlich arbeiten sie die antirussische Agenda für innenpolitische Zwecke aus, um ihre unzufriedene Wählerschaft zu konsolidieren.

Insgesamt ist dies ein sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer.

Es wurden beträchtliche Kräfte zusammengezogen. Und Übungen dieses Ausmaßes hat es seit dem letzten Jahrhundert nicht mehr gegeben. Sie sind also eine längst vergessene Sache.

Wir werden kein einziges Land dieses Blocks angreifen. Alle vernünftigen Menschen im Westen verstehen das. Aber wenn sie es übertreiben und die Integrität unseres Landes verletzen, werden sie sofort eine angemessene Antwort erhalten.

Dies wird nur eines bedeuten – einen großen Krieg, von dem sich die NATO nicht mehr abwenden wird.

Das Gleiche wird passieren, wenn irgendein NATO-Land anfängt, seine Flugplätze den Anhängern von Bandera zur Verfügung zu stellen oder seine Truppen bei Neonazis einzuquartieren. Sie werden mit Sicherheit zu einem legitimen Ziel für unsere Streitkräfte und werden als Feinde gnadenlos vernichtet.

Daran sollten sich all jene erinnern, die Helme mit NATO-Symbolen tragen und heute unweit unserer Grenzen schwadronierend mit ihren Waffen rasseln“.

Demütigende Niederlage oder Totaler Krieg

Der Heavy-Metal-Donner Medwedews wird ergänzt durch eine hervorragende Analyse von Rostislav Ishchenko, den ich vor Jahren in Moskau kennenlernen durfte.

Dies sind die beiden wichtigsten Erkenntnisse:

„Die Bereitschaft der Armeen der europäischen NATO-Mitglieder für einen echten Krieg ist heute geringer als die der russischen Armee in der schwierigsten Zeit ‚der 90er Jahre'“.

Ishchenko stellt den Westen vor die Wahl „zwischen der Anerkennung einer beschämenden Niederlage, mit einer Niederlage auf dem Schlachtfeld der NATO-Einheiten selbst, und dem Beginn eines vollwertigen Krieges mit Russland, den die europäischen Armeen nicht führen können und für den die Amerikaner keine Kraft haben, da sie sich in China engagieren werden.“

Die unvermeidliche Schlussfolgerung: Die gesamte US-Architektur der „russischen Eindämmung“ „bröckelt“.

Ishchenko stellt richtig fest, dass „der Westen nicht in der Lage ist, einen Stellvertreterkrieg gegen Russland über das Jahr 2024 hinaus zu führen“ (Verteidigungsminister Shoigu gab bereits letztes Jahr zu Protokoll, dass die SMO im Jahr 2025 enden wird).

Ishchenko fügt hinzu: „Selbst wenn sie es schaffen, nicht nur bis zum Herbst, sondern bis Dezember 2024 durchzuhalten (was sehr zweifelhaft ist), ist das Ende der Ukraine immer noch nahe, und um sie zu ersetzen, war der Westen nicht in der Lage, noch einen anderen vorzubereiten, der für die Vereinigten Staaten in einem Stellvertreterkrieg mit Russland sterben wollte.“

Nun, sie versuchen es. Hart. Zum Beispiel, indem sie einen Haufen Hyänen für den Drei-Meere-Betrug reglementiert haben. Und indem sie dem CIA-Liebling Budanow in Kiew freie Hand lassen, um Terroranschläge in der Russischen Föderation zu verüben.

In der Zwischenzeit deutet ein vertrauliches Memo, das an der London School of Economics entworfen wurde, auf eine enge Zusammenarbeit zwischen der deutschen Regierung, USAID und der Friedrich-Ebert-Stiftung hin, um eine Art „neues Singapur in Kiew“ zu errichten, d.h. einen „Wiederaufbau“, von dem die deutschen Konzerne profitieren, indem sie ein Niedriglohn-Höllenloch verlassen.

Nun, niemand weiß, welche Art von „Kiew“ überleben wird, und in welcher Form. Es wird also kein neu gemischtes „Singapur“ geben.

Es wird keinen Kompromiss geben

Der deutsche Analyst Patrik Baab hat die wichtigsten Fakten, die Medwedjews Ausbruch zugrunde liegen, akribisch aufgeschlüsselt.

Natürlich muss er NATO-Chef Stoltenberg zitieren, der bereits elliptisch zu Protokoll gegeben hat, dass es sich nicht um einen „unprovozierten“ Angriffskrieg handelt – die NATO hat ihn vielmehr provoziert; außerdem handelt es sich um einen Stellvertreterkrieg, bei dem es im Wesentlichen um die Osterweiterung der NATO geht.

Baab stellt auch richtig fest, dass nach den Friedensverhandlungen in Istanbul im März/April 2022, die von den USA und Großbritannien abgebrochen wurden, das Vertrauen in den Kreml – und in das Außenministerium – der kollektiven westlichen Politiker gleich null ist.

Baab bezieht sich auch auf eine von Sy Hershs Deep State-Quellen:

„Der Krieg ist vorbei. Russia has won.“

Der entscheidende Punkt – der Medwedew nicht entgeht – ist jedoch, dass „in Washington keine Zugeständnisse zu erwarten sind. Die militärische Konfrontation geht weiter. Der Krieg ist zu einer Zermürbungsschlacht geworden“. Das knüpft daran an, dass Medwedew bereits deutlich gemacht hat, dass Odessa, Dnipropetrowsk, Charkow, Mykolajew und Kiew „russische Städte“ sind.

Daher sei „ein Kompromiss de facto ausgeschlossen“.

Der russische Sicherheitsrat ist sich darüber im Klaren, dass das strategische Konzept, das die NATO auf dem Gipfel 2022 in Madrid verabschiedet hat, Europa vollständig militarisiert. Baab: „Es sieht einen Mehrbereichskrieg gegen einen nuklear bewaffneten Konkurrenten vor. Mit anderen Worten: Atomkrieg. Es heißt: ‚Die NATO-Erweiterung war ein historischer Erfolg.'“

Das ist die Rhetorik, die Stoltenberg ohne Unterlass aus dem Think Tank der NATO, dem Atlantic Council, nachplappert.

Wenn man den Pulsschlag Moskaus spürt, wird in einer Reihe von ausführlichen Gesprächen deutlich, dass der Kreml auf einen unangenehmen Zermürbungskrieg vorbereitet ist, der Jahre dauern könnte – über die derzeitigen Raging Twenties hinaus. Wie es aussieht, bleibt das Lied in der Ukraine dasselbe: eine Kreuzung aus Schneckentechnik und dem unausweichlichen Fleischwolf.

Das Endspiel ist, wie Baab klar erkennt, dass „Putin ein grundlegendes Sicherheitsabkommen mit dem Westen anstrebt“. Auch wenn wir alle wissen, dass das mit den straussischen Neokonservativen, die die Politik am Beltway diktieren, nicht passieren wird, sind die Fakten auf dem – geoökonomischen – Boden unmissverständlich: Das zu Tode sanktionierte Russland hat Deutschland und Großbritannien bereits überholt und ist nun die stärkste Wirtschaft in Europa.

Es ist erfrischend zu sehen, wie ein deutscher Analyst den Historiker Emmanuel Todd („Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen“) und den renommierten Schweizer Militäranalysten Jacques Baud zitiert, der erklärt, dass es in Russland seit der Sowjetzeit „eine ausgeklügelte Kriegsphilosophie“ gibt, die auch wirtschaftliche und politische Überlegungen einbezieht.

Baab verweist auch auf den unnachahmlichen Sergej Karaganow vom Wissenschaftlichen Rat des Sicherheitsrats in einem Interview mit der Rossijskaja Gaseta: „Russland hat seine europäische Reise abgeschlossen… Die europäischen und insbesondere die deutschen Eliten befinden sich in einem Zustand des historischen Versagens. Das Fundament ihrer 500-jährigen Dominanz – die militärische Überlegenheit, auf der die wirtschaftliche, politische und kulturelle Dominanz des Westens aufbaute – ist ihnen entzogen worden (…) Die Europäische Union bewegt sich… langsam aber sicher auf den Zerfall zu. Aus diesem Grund haben die europäischen Eliten seit etwa 15 Jahren eine feindliche Haltung gegenüber Russland an den Tag gelegt. Sie brauchen einen äußeren Feind.“

Im Zweifelsfall lesen Sie Shelley

Es ist nun glasklar, wie Washington die EU aktiv spaltet, um eine rasend russophobe Achse Vilnius-Warschau-Kiew zu fördern.

In der Zwischenzeit wird der „Null-Kompromiss“ in der Ukraine zutiefst von der Geo-Ökonomie bestimmt: Die EU braucht dringend Zugang zum ukrainischen Lithium für den „Dekarbonisierungs“-Betrug, zu den riesigen Mineralienvorkommen, zu den reichen Schwarzerdeböden (die jetzt größtenteils BackRock, Monsanto und Co. gehören), zu den Seewegen (vorausgesetzt, Odessa kehrt nicht in seinen Status als „russische Stadt“ zurück) und vor allem zu den extrem billigen Arbeitskräften.

Wie auch immer es weitergeht, Baabs Diagnose für die EU und Deutschland ist düster: „Die Europäische Union hat ihre zentrale Funktion verloren“, und „historisch gesehen ist sie als Friedensprojekt gescheitert.“ Schließlich sei es jetzt die Achse Washington-Vilnius-Warschau-Kiew, die „den Ton angibt“.

Und es kommt noch schlimmer: „Wir werden nicht nur zum Hinterhof der Vereinigten Staaten, sondern auch zum Hinterhof Russlands. Die Energieströme und der Containerverkehr, die Wirtschaftszentren verlagern sich nach Osten und bilden sich entlang der Achse Budapest-Moskau-Astana-Peking.“

Während wir also Medwedew, Ischtschenko und Baab über den Weg laufen, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass der Stellvertreterkrieg im Land 404 immer weitergehen wird – auf unzähligen Ebenen. „Friedensverhandlungen“ sind völlig ausgeschlossen – schon gar nicht vor den Wahlen im November in den USA.

Ishchenko versteht, dass „dies eine zivilisatorische Katastrophe“ ist – vielleicht nicht „die erste seit dem Fall des Römischen Reiches“: Schließlich sind seit dem 4. Jahrhundert mehrere Zivilisationen in ganz Eurasien zusammengebrochen. Es ist offensichtlich, dass der kollektive Westen, wie wir ihn kennen, mit einem One-Way-Ticket in die Mülltonne der Geschichte liebäugelt.

Und das bringt uns zu Shelleys Genie, das in einem der verheerendsten Sonette der Literaturgeschichte, Ozymandias, aus dem Jahr 1818, zum Ausdruck kommt:

Ich traf einen Reisenden aus einem antiken Land,

der sagte: „Zwei riesige und stammlose Beine aus Stein

Stehen in der Wüste. . . . Neben ihnen, auf dem Sand,

liegt halb versunken ein zerschmettertes Gesicht, dessen Stirn,

Mit runzliger Lippe und höhnischem, kaltem Blick,

Sagen, dass ihr Bildhauer wohl die Leidenschaften las

Die noch überleben, eingeprägt in diese leblosen Dinge,

Die Hand, die sie verhöhnte, und das Herz, das sie nährte;

Und auf dem Sockel stehen diese Worte:

Mein Name ist Ozymandias, König der Könige;

Seht auf meine Werke, ihr Mächtigen, und verzweifelt!

Nichts anderes bleibt übrig. Um den Zerfall

des kolossalen Wracks, grenzenlos und kahl

Der einsame und flache Sand erstreckt sich weit weg.

Auf der Suche nach Licht in der Dunkelheit des Wahnsinns – mit einem rund um die Uhr stattfindenden Völkermord – können wir uns den Sockel inmitten einer riesigen Wüste vorstellen, die Shelley mit ein paar erhabenen Alliterationen, „grenzenlos und kahl“ und „einsam und eben“, ausmalt.

Es geht um einen riesigen leeren Raum, der eine schwarze politische Leere widerspiegelt: Das Einzige, was zählt, ist die blinde Besessenheit von der totalen Macht, das „höhnische kalte Kommando“, das den Fortbestand einer verschwommenen „regelbasierten internationalen Ordnung“ behauptet.

Oh ja, dies ist ein Heavy-Metal-Donner-Sonett, das die Imperien überdauert – einschließlich des „kolossalen Wracks“, das vor unseren Augen verschwindet.

Übersetzt mit Deepl.com

