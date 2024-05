Wagenknecht: „Wenn Baerbock durch die Welt reist, geht das meist nicht gut aus“

„Ja, die Summen, die es da geht, die sind ganz schön beträchtlich (…) Irgendwie war da doch was von Haushaltslöchern. Aber für Waffen, für diesen Krieg, da scheint Geld noch und noch vorhanden zu sein.“

This may cause VK to work slowly or experience errors. Update your browser or install one of the following: