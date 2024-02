14. Februar 2024

Wagenknecht will Rentenpolitik zum Wahlkampfthema machen

Für Sahra Wagenknecht ist die Rente das größte soziale Problem unserer Zeit. Mit ihrer neuen Partei will sie deshalb vor der nächsten Bundestagswahl 2025 einen «Rentenwahlkampf» führen.

Deutschland habe eines der schlechtesten Rentensysteme in Europa, so Sahra Wagenknecht.

Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht will die Rentenpolitik zu einem zentralen Wahlkampfthema machen. «Die Rente ist das wahrscheinlich größte soziale Problem unserer Zeit», sagte Parteichefin Wagenknecht der «Augsburger Allgemeinen». Niedrige Renten trotz jahrzehntelanger Beitragszahlungen seien ein sozialpolitischer Skandal. «Deutschland steuert auf eine Rentenkatastrophe zu, das ist gesellschaftlicher Sprengstoff.» Deutschland habe eines der schlechtesten Rentensysteme in Europa, bilanzierte sie.