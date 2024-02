Politik in Bayern : Zuspitzen, angreifen, poltern: Politischer Aschermittwoch startet in Niederbayern

14. Februar 2024

Liveblog zum politischen Aschermittwoch in Bayern: Das große Poltern beginnt Ab 10 Uhr sprechen CSU-Chef Markus Söder, SPD-Chef Lars Klingbeil und Parteineugründerin Sahra Wagenknecht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Großer Andrang bei BSW: Viele wollen sich Wagenknecht „einfach mal anhören“

„Parteichefin Sahra Wagenknecht zieht zum Defiliermarsch ins Gasthaus Öller ein. Das Lokal ist komplett voll, an den Scheiben draußen drücken sich einige Menschen ihrer Nasen platt, die drinnen keinen Platz mehr bekommen haben. Die Menschen, die sich heute die neue Partei Sahra Wagenknechts einmal genauer ansehen wollen, sind dem Augenschein nach eher in der Mitte ihres Lebens angekommen. Einer von ihnen ist Franz Limbrunner, Betriebsrat bei BMW in Dingolfing. Er erwartet sich von Sahra Wagenknecht klare Worte zur sozialen Ungerechtigkeit, die er im Land sieht: „Reiche werden immer reicher – und an den Tafeln werden die Schlangen immer länger“.

Ein paar Tische weiter sitzt eine Chemielaborantin aus dem Landkreis Deggendorf, die sich heute extra freigenommen hat. Sie will sich Wagenknecht „einfach mal anhören“. Auch sie hofft, dass sich die Parteichefin zu sozialen Problemen im Land äußern wird – und zum Krieg in der Ukraine, der ihrer Meinung nach nur mit einem Ende der Waffenlieferungen zu stoppen sei. Für viele potenzielle Wählerinnen und Wähler bleibt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bislang vor allem aber Projektionsfläche der eigenen Wünsche und Ängste. Ein Parteiprogramm gibt es noch nicht. Ob der politische Aschermittwoch dazu taugt, das Profil der Partei zu schärfen, bleibt abzuwarten.“ Weiterlesen auf sueddeutsche.de

