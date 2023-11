https://www.counterpunch.org/2023/11/24/when-is-a-humanitarian-pause-genocidal/



Wann ist eine „humanitäre Pause“ völkermörderisch?

Von Richard Falk

24. November 2023

Die „humanitäre Pause“ soll am 24. November beginnen und vier Tage andauern. Israels Premierminister und die Führer der israelischen Einheitsregierung versprechen, den „Krieg“ nach Ende der Pause fortzusetzen und ihre Ziele in Gaza so lange zu verfolgen, bis alle Ziele erreicht sind.

Wir, die Öffentlichkeit, erfahren nichts Genaues über die Haltung der Hamas gegenüber der Pause, aber wir können uns vorstellen, dass jede Erleichterung von Israels verheerenden Angriffen rund um die Uhr eine willkommene Erleichterung darstellt, die jedoch mit dem Gefühl einhergeht, dass die Hamas weiterhin entschlossen ist, sich Israels unterdrückender Besetzung des Gazastreifens zu widersetzen, Die Hamas ist entschlossen, sich Israels unterdrückerischer Besatzung des Gazastreifens zu widersetzen, die anscheinend eine ethnische Säuberung und eine dauerhafte Zwangsevakuierung aus dem nördlichen Gazastreifen vorsieht, so dass das, was von den Palästinensern im südlichen Gazastreifen übrig geblieben ist, von den Hilfsbemühungen der UNO abhängt, die wiederum von der Finanzierung durch die „humanitären“ Regierungen abhängt, die sich durch ihre positive Verstrickung mit Israels monatelangem völkermörderischen Angriff schuldig gemacht haben.

Wir wissen etwas über den „Nebel des Krieges“, seine verborgenen Beweggründe, seine hinterhältigen Methoden und Rechtfertigungen und seinen subtilen, uneingestandenen Wechsel der Ziele, aber die meisten von uns vertrauen den Mainstream-Medien trotz des „Diskursnebels“, d. h. der parteiischen Verwendung von Sprache und „Fakten“, um „die Herzen und Köpfe“ der Zuschauer und Leser zu verdrehen. Selbst wenn, wie in der Zeit seit dem 7. Oktober, die Ereignisse und Bilder so erschütternd sind, wird absichtlich, uneingestandenermaßen, vielleicht automatisch, der Eindruck einer ethischen Symmetrie zwischen den Antagonisten erweckt und eine „Krieg ist die Hölle“-Reaktion hervorgerufen, bei der beide Seiten in einen Totentanz verwickelt sind.

Die Rhetorik der „humanitären Pause“ ist ein Beispiel für eine Desinformationskampagne der Medien, die darauf abzielt, bestimmte Haltungen zu bestätigen und andere zu stigmatisieren. So wird beispielsweise die israelische Zusage, den Krieg nach diesem kurzen Intermezzo relativer Ruhe wieder aufzunehmen, nur selten kritisch kommentiert, wenn es um die unheilvolle Natur dieser Zusage geht, die Hamas mit einem völkermörderischen Krieg zu bekämpfen. Wenn hingegen freigelassene Geiseln über die humane Behandlung durch ihre Entführer berichten, wird dies entweder heruntergespielt oder gänzlich ignoriert, wohingegen entlassene palästinensische Gefangene, die sich in ähnlicher Weise darüber äußern, wie gut es ihnen in israelischen Gefängnissen gefallen hat, hervorgehoben würden. Wir können uns nur die harsche Reaktion westlicher Medien auf Russlands Beteiligung an einer vergleichbaren Pause im Ukraine-Krieg vorstellen, die jegliche humanitäre Behauptung Moskaus als zynische Staatspropaganda abtut.

Wenn man nicht richtig darauf eingeht, wird die gesamte Herkunft der „humanitären Pause“ missverstanden. Es sei daran erinnert, dass die politische Führung Israels eine solche Alternative erst dann vorschlug, als klar wurde, dass Israel nicht die Absicht hatte, die Pause in einen längerfristigen Waffenstillstand umzuwandeln, auf den „am Tag danach“ Verhandlungen über die Durchführbarkeit einer weiteren Besetzung und eine neue Vereinbarung über die Regierungsführung der Hamas folgen sollten. Anstatt ihren nationalistischen Kult aufrechtzuerhalten, indem sie die Hamas als „Terroristen“ abtun, könnte die Sicherheit Israels dadurch erhöht werden, dass die Hamas als legitime politische Einheit behandelt wird, die sich zwar Verstöße gegen das Völkerrecht zuschulden kommen lässt, aber bei einer fairen Bewertung weitaus weniger schuldig ist als Israel, und dass die langfristige Waffenruhe der Hamas berücksichtigt wird.

Rückblickend verstehe ich die Beweggründe für diese scheinbar echten Hamas-Bemühungen besser, von denen ich aus erster Hand durch ausgedehnte Gespräche mit in Doha und Kairo lebenden Hamas-Führern erfuhr, als ich vor einem Jahrzehnt UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete war. Israel konnte weder die aus seiner Sicherheitsperspektive vorteilhaft erscheinenden Initiativen der Hamas noch den arabischen Friedensvorschlag von 2002 in Mekka ernst nehmen. Sowohl die Hamas als auch der arabische Vorschlag knüpften den Frieden an den Rückzug aus den besetzten Gebieten im Westjordanland, das seit langem im Visier des Siedlerflügels des zionistischen Projekts steht und von dessen Führern stets der Sicherheit Israels vorgezogen wurde, lange bevor Netanjahus Koalition dies bei ihrem Amtsantritt im Januar 2023 unmissverständlich klarstellte. Israel hat nie die international vorausgesetzte Vorstellung akzeptiert, dass ein palästinensischer Staat das Westjordanland umfassen und seine Hauptstadt in Ostjerusalem haben würde.

Es ist diese mangelnde Bereitschaft, die Herr-Sklaven-Struktur der anhaltenden Besatzung zu berücksichtigen, die den Erzählungen beider Seiten eine fadenscheinige Plausibilität verleiht, die die Illusion verkörpern, dass Israel und das besetzte Palästina formell und existenziell gleich sind. Solche Narrative setzen den Hamas-Angriff mit dem darauf folgenden völkermörderischen Angriff Israels gleich oder kehren ihn um, wobei ersterer als „barbarisch“ bezeichnet wird, während letzterer im Allgemeinen wohlwollend als Israels vernünftiges und notwendiges Recht, sich zu verteidigen, beschrieben wird. Variationen solcher Themen sind fester Bestandteil der Apologetik ehemaliger US-Vermittlungsbeamter wie Dennis Roth oder liberaler zionistischer Kasuisten wie Thomas Friedman.

Eine letzte Bemerkung bezieht sich auf die Unangemessenheit des Wortes „humanitär“, wenn es darum geht, die Beweggründe Israels zu verstehen. Natürlich strebt Israel sowohl nach Sicherheit für seine jüdischen Bürger, einschließlich der Siedler, als auch, wenn es zur Wahl gezwungen ist, nach Privilegien für seine noch nicht verwirklichten territorialen Ambitionen. Die derzeitige israelische Einheitsregierung hat die Bitten der Geiselfamilien nur dann akzeptiert und dem Druck aus Washington nachgegeben, als ihre verschiedenen Sicherheitsdienste und militärischen Befehlshaber versicherten, dass die Hamas keinen taktischen Vorteil aus der Pause ziehen könne und dass die israelische Kampagne nach dem Ende der Pause innerhalb der vor der Pause geltenden Parameter uneingeschränkt fortgesetzt werden könne. Mit anderen Worten: Die Pause war politisch motiviert, um den Anschein zu erwecken, dass man auf in- und ausländischen humanitären Druck reagiert, ohne auch nur im Geringsten auf die Regierungen im gesamten globalen Süden einzugehen, die einen Waffenstillstand forderten, um den Völkermord zu stoppen, und auf die wütenden Demonstranten auf den Straßen in allen Teilen der Welt. Die „humanitäre Pause“, als die das Abkommen dargestellt wurde, ist eine Initiative, die vollständig auf den globalen Westen zurückgeht, zugegebenermaßen mit Unterstützung einiger autokratischer Regierungen in anderen Teilen der Welt. Wir wissen nicht, warum sich die Hamas auf einen solchen Plan eingelassen hat, aber eine sichere Vermutung ist, dass sie einige Tage der Erleichterung von Israels Verwüstungstaktik suchte und möglicherweise ihre Verantwortung für die Versorgung von Kindern und verletzten oder älteren Geiseln unter solch gefährlichen Umständen verringern wollte.

Wenn die „humanitäre Pause“ in Kraft tritt, wird sie zwangsläufig für Überraschungen sorgen und ein besseres Verständnis des „humanitären Nebels“ vermitteln. Was sie jedoch nicht bewirken sollte, ist Selbstgefälligkeit unter denjenigen, die die Verpflichtung der Völkermordkonvention einhalten, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das Verbrechen zu verhindern und seine prominentesten Täter zu bestrafen.

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Lehrstuhl für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies der UCSB.

