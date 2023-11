America’s Peculiar Genocide Fetish Not to be rude but America really does love to get all hot and bothered about genocide. From the news to the Hill, there seems to be a constant hunt for



Amerikas seltsamer Völkermord-Fetisch

von Nicky Reid

24. November 2023

Ich will nicht unhöflich sein, aber Amerika liebt es wirklich, sich über Völkermord aufzuregen. Von den Nachrichten bis zum Kongress scheint es eine ständige Jagd nach dem nächsten großen Holocaust zu geben, den nur Amerika mit seinem allmächtigen Exzeptionalismus stoppen kann. Ein weiterer „guter Krieg“, um der Welt zu beweisen, dass wir doch noch die Guten sind. Mit diesem Ziel vor Augen wird jeder zweitklassige Despot als der nächste Hitler gehypt, der kurz vor einer weiteren Endlösung steht. Saddam Hussein muss gestoppt werden, bevor er den Rest der Kurden vergasen kann. Muammar Gaddafi muss gestoppt werden, bevor er Benghazi in Buchenwald verwandeln kann. Bashar al-Assad muss gestoppt werden, bevor Vladimir Putin gestoppt werden muss, bevor Xi Jinping gestoppt werden muss…

Es gibt einfach so viele gottverdammte Hitlers, die gestoppt werden müssen, und so wenig Zeit. Stellen Sie doch einfach einen Scheck an Raytheon aus, damit wir die Welt wieder retten können! Verstehen Sie meinen Sarkasmus nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass es da draußen keine Monster gibt. Es kommt mir nur so vor, als bräuchten manche Amerikaner unbedingt einen Holocaust, um aufzuhören, und das Ergebnis sind allzu oft wirklich dumme Kriege gegen überbewertete Monster, die am Ende wie Nagetiere aussehen, verglichen mit den Kreaturen, durch die wir sie ersetzen. Und dann ist da noch Gaza.

Etwa 12.000 Menschen wurden in etwas mehr als einem Monat ausgelöscht, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Das sind 1 von 200 Menschen im Gazastreifen oder 0,5 % einer Bevölkerung von 2,3 Millionen verarmten Menschen, die in einem Blitzkrieg von der Landkarte getilgt wurden, der alles, was sich in dieser winzigen Enklave bewegt, in Schutt und Asche gelegt hat. Flüchtlingslager, Wohnviertel, Wohnblocks, Schulen, Bäckereien, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen… Kein Ziel ist tabu, und jeder einzelne Palästinenser wird als potenzieller Feind der Zivilisation dargestellt. Und das alles, während Benjamin Netanjahu, ein rassistischer Gangster mit offener Verachtung für die Demokratie, seine Macht festigt und Pläne schmiedet, ein ganzes Volk mit einer Dampfschaufel in die Einöde der Sinai-Halbinsel zu vertreiben oder es bei dem Versuch zu töten.

Nun, hier ist es, Amerika, hier ist dein verdammter Holocaust, verpackt wie eine Weihnachtsgans und komplett mit seinem eigenen Hitler und einer klar umrissenen Endlösung. Ihr wollt so verdammt gerne der Held sein? Hier ist deine Chance. Bibi bombardiert Babys und jemand muss ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Wir lassen dich sogar den Umhang tragen, wenn es dich anmacht.

Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Kampagne zur Auslöschung des Gazastreifens von der Landkarte mag das nächste große Ding in Sachen Völkermord sein, aber es stellt sich heraus, dass Amerika-die-Schöne die Macht hinter dem neuen Hitler ist, die das geschehen lässt. Jede Bombe, jede Kugel, jeder Kanister mit weißem Phosphor, der die Ghettos von Gaza vergast, kommt direkt aus Ihrer Tasche, und um die Dinge noch verwirrender zu machen, scheinen all die üblichen Arschlöcher von den Nachrichten bis zum Hill den Geist des Holocaust zu benutzen, um einen weiteren gottverdammten Holocaust zu rechtfertigen.

Die Israelis sind schließlich Juden, und die Juden waren das Ziel eines Völkermords. Na bitte, die Juden dürfen einen kostenlosen Völkermord an einem anderen staatenlosen Volk begehen, auch wenn sie mit dem letzten Völkermord nichts zu tun hatten. Nach dieser bizarren Logik sollte es den Navajos erlaubt sein, die Basken auszulöschen, und wir sollten ihnen dabei helfen. Es ist ein verdammt verlockendes Paradigma, mit dem man sich anlegen kann, aber leider ist es auch alles andere als neu. In der Tat ist diese seltsame völkermörderische Algebra der Voodoo, auf dem der gesamte moderne westliche Imperialismus aufgebaut wurde.

Ein Imperium ist eine Höllenmaschine, die mit einem Treibstoff namens Eroberung läuft, und Eroberung erfordert zwei Hauptkomponenten, um erfolgreich zu sein: Vernichtung und Rechtfertigung. Nazideutschland und der ursprüngliche Hitler hatten das erste in Hülle und Fülle, und sie benutzten Amerikas Eroberung der Neuen Welt als Modell für ihren Plan, die alte Welt zu erobern. Manifest Destiny war das erste Reich, ein grausamer Feldzug, der erfolgreich eine ganze Hemisphäre raubte und diesen Friedhof in einen boomenden Spielplatz für eine Herrenrasse verwandelte, die tausend Jahre lang herrschen sollte. 56 Millionen Eingeborene wurden von Utqiagvik bis Feuerland in nur etwas mehr als einem Jahrhundert ausgerottet.

Das war der Traum, der Albtraum, den Adolf Hitler anstrebte. Entgegen der landläufigen Meinung gab es in Nazideutschland nichts Besonderes oder gar Ungewöhnliches. Der Faschismus selbst ist nur eine bunte Sammlung von Vorwänden, um den Staat an die Stelle von Gott auf dem Mantel des weißen Mannes zu setzen. Das Dritte Reich war kaum mehr als ein amerikanisches Nachahmungsverbrechen. Hitler fehlte nur die Geduld, es durchzuziehen. Er versuchte, sein Manifest Destiny zu überstürzen und tötete innerhalb eines Jahrzehnts 17 Millionen Zivilisten, darunter etwa 6 Millionen Juden, bevor er die Welt davon überzeugen konnte, ihm das durchgehen zu lassen. Die Nazis scheiterten, weil sie ihre Gräueltaten schneller begingen, als sie sie rechtfertigen konnten, und das ist die halbe Miete.

Amerika hingegen war erfolgreich, weil wir Monster wie Hitler benutzten, um unsere eigenen Gräueltaten zu rechtfertigen. Der Zweite Weltkrieg, der vermeintlich „gute“ Krieg, wurde zur Vorlage für diesen Betrug. Amerika verbrachte seine ersten anderthalb Jahrhunderte damit, jeden einzelnen Schrecken zu begehen, den Hitler zweimal kopierte, und dann führten wir unsere Kampagne weltweit durch, um ihn zu stoppen. Mit dem Untergang des Dritten Reiches gelang es Amerika, sich als einzige Lösung für jede andere Endlösung neu zu erfinden, und es funktionierte.

Es spielte keine Rolle, dass Hitler in Wirklichkeit von seinem Kollegen Stalin erledigt wurde oder dass Amerika ganze Städte wie Dresden und Hiroshima in Schutt und Asche legte, nur um ihm die Show zu stehlen, der Mythos von Amerika-der-unverzichtbaren-Lösung blieb bestehen, und jedes Mal, wenn wir uns zu unserem neuesten Massaker in Indochina oder unserem neuesten Sumpf in Babylon hinreißen lassen und unsere Maske der Vernunft zu verrutschen beginnt, machen wir uns einfach wieder auf die Suche nach einem neuen Hitler, den es aufzuhalten gilt.

Allzu oft hat diese Suche auch zu Völkermord geführt. Amerika hat quislige Schläger wie Suharto und Muhammad bin Salman eingesetzt, um über 200.000 Menschen in Osttimor bzw. fast 400.000 im Jemen abzuschlachten. In Mittelamerika haben wir im Namen des Kampfes gegen den Kommunismus ganze Stämme ausgelöscht, darunter 200.000 Menschen allein in der winzigen Sklavenkolonie Guatemala. Und das vielleicht Schlimmste ist, dass Amerika nur allzu oft Völkermord als Entschuldigung für Völkermord benutzt hat, ob wir nun Zigeuner-Babuschkas im Kosovo umbringen oder eine halbe Million Babys im Irak verhungern lassen.

Israel folgt nur unserem Spielbuch, weil Israel unser Spielbuch ist. Die Öfen von Auschwitz waren noch nicht einmal cool, als wir die Qualen des jüdischen Volkes als Waffe benutzten und sie auf ihre Mitsemiten in Palästina richteten, um einen weiteren Ethnostaat nach europäischem Vorbild vor der Tür des Persischen Golfs zu errichten. Und dann ist da noch Gaza. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang.

Amerika hat Recht, wenn es die Vernichtung des nächsten Hitlers anstrebt, denn solange Psychopathen Nationalstaaten und stehende Armeen haben, die sie kapern können, wird es immer einen neuen Hitler geben. Aber Amerika braucht nicht weit zu reisen, um ihn zu finden. Sie müssen nur in ihren Badezimmerspiegeln nachsehen. Amerika ist der nächste Hitler, weil Amerika der erste Hitler war, und wir können tausend Völkermorden von Papua-Neuguinea bis zum Gazastreifen ein Ende setzen, indem wir den Krieg nach Hause bringen und uns dem Feind im Inneren stellen.

Nicky Reid ist eine agoraphobische anarcho-genderqueer Gonzo-Bloggerin aus Pennsylvania und stellvertretende Redakteurin bei Attack the System. Man findet sie online unter Exil in Happy Valley.

Übersetzt mit Deepl.com

