Was invading Rafah really a red line? Mother speaks of an escape from hell.

War die Invasion in Rafah wirklich eine rote Linie?

Von Ruwaida Amer

Die elektronische Intifada

12. Mai 2024

Menschen, die bereits mehrfach vertrieben wurden, sind erneut zur Flucht gezwungen. Omar Ashtawy APA images

In Rafah hatte sich ein Gefühl der Kameradschaft entwickelt.

Menschen, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben worden waren, hatten sich auf den Weg in die südlichste Stadt des Gazastreifens gemacht. Sie hatten ihre Zelte nebeneinander aufgeschlagen.

Monatelang teilten sie Essen und führten unzählige Gespräche. Sie hatten sich gegenseitig in einer extrem stressigen Situation beruhigt.

Der Einmarsch Israels in Rafah hat alles verändert.

Die Menschen, die vor dem aktuellen Krieg in Rafah lebten, mussten fliehen. Die Menschen, die seit Beginn des Krieges nach Rafah geflohen waren, mussten erneut fliehen.

Rafah ist wie eine Geisterstadt geworden.

Auf den Straßen sind keine Verkäufer mehr zu sehen.

Lebensmittel und Getränke sind immer schwerer zu finden.

Die Krankenhäuser haben ihren Betrieb eingestellt.

Sondos Farhat, 45, ist eine Mutter von sechs Kindern aus Shouka, einem Viertel im Osten von Rafah. Sie hatte gehofft, dass „die Welt nicht zulassen würde, dass die israelische Armee in Rafah einmarschiert“.

All diese Hoffnungen verflüchtigten sich vor ein paar Tagen, als Israel in Teilen von Rafah Flugblätter verteilte und eine Evakuierung anordnete.

„Wir hatten große Angst, als wir diese Zeitung lasen“, sagte Sondos.

Sondos und ihre Familie begannen, einige Habseligkeiten zusammenzusuchen. Sie beschlossen, Rafah nicht sofort zu verlassen, sondern bis zum nächsten Tag zu warten.

Die israelische Bombardierung der umliegenden Gebiete in dieser Nacht war „sehr heftig“, so Sondos. „Der Himmel färbte sich rot von den Explosionen“.

„Wir haben bis zum Morgen gewartet, um dieser Hölle zu entkommen“, sagte sie.

Sondos und ihre Familie machten sich auf den Weg nach al-Mawasi, einem anderen Teil des südlichen Gazastreifens.

Sie liefen auf den Straßen zusammen mit einer großen Anzahl anderer Menschen.

Ihre Kinder stellten Fragen darüber, wie lange sie weg sein würden und wie sie sich an das Leben in einem Zelt gewöhnen würden.

„Ich konnte keine Antworten finden“, sagte Sondos. „Ich möchte zurückkehren und mein Zuhause unversehrt vorfinden.“

„Ich möchte mit all meinen Kindern zurückkehren“, fügte sie hinzu. „Ich möchte niemanden verlieren.“

„Ein hässlicher neuer Krieg“

Muhammad Saqr, 26, stammt aus der Stadt Khan Younis.

Er versucht seit langem, eine Behandlung für seine Mutter zu organisieren, die an einem Wirbelsäulenleiden leidet, das erhebliche Schmerzen verursacht.

Muhammad und seine Mutter wollten den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen, als Israel das Gebiet einnahm.

Der Einmarsch Israels in dieses Gebiet erfolgte kurz nachdem die Hamas angekündigt hatte, dass sie einen Waffenstillstandsvorschlag akzeptieren würde.

Obwohl Israel einem ähnlichen Vorschlag bereits zugestimmt hatte, lehnte es das Angebot eines Waffenstillstands ab. Israel setzte die Invasion in Rafah fort, obwohl die USA und die Europäische Union gegen eine solche Offensive appellierten.

Muhammad bezeichnete die Invasion in Rafah als „einen hässlichen neuen Krieg“.

„Die Welt hat immer gesagt, dass Rafah eine rote Linie ist, dass es eine Katastrophe geben würde, wenn dort eine große Militäroperation durchgeführt wird“, sagte er.

„Leider war das alles nur Mediengerede. Die Welt hat uns nicht gerettet.“

Maher Awad, 55, stammt aus Gaza-Stadt. Seit Beginn des Krieges wurde er mehrfach entwurzelt.

Die Invasion von Rafah – wohin er umgezogen war – hat dazu geführt, dass er nun wieder eine neue Unterkunft für seine Familie suchen muss.

Maher betrieb eine Schreinerei, hat aber keine Arbeit mehr.

Er hatte gespart, damit seine Kinder heiraten konnten. „Wir haben die Zukunft unserer Kinder verloren“, sagt er.

Er stellt die gleichen Fragen, die in letzter Zeit in Rafah in aller Munde sind.

„Warum hat die Welt sie [die Israelis] nicht aufgehalten“, sagte er. „Niemand hat uns verteidigt.“

Ruwaida Amer ist Journalistin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com



